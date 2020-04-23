Dow Jones renforce sa collaboration transverse grâce à Slack

Dow Jones est un géant de l’information économique et financière, qui regroupe de grands noms des médias, comme The Wall Street Journal et Dow Jones Newswires. Derrière cette marque, une équipe transverse d’experts en stratégie de contenus gère les campagnes et rationalise la communication interne dans Slack, la plateforme de messagerie par canaux.

« Slack est indéniablement conçu pour être un outil de productivité », explique Rossa Shanks, ancien directeur du marketing chez Dow Jones. « Quand je consulte Slack, je ne vois pas seulement des messages. Je vois des personnes. Je vois des équipes. Je vois des projets, des conversations et des communautés. C’est à la fois une messagerie et un outil qui permet de discuter comme on le ferait dans le couloir, à la machine à café ou en salle de réunion. »

Pour nous permettre de mieux comprendre comment les équipes de contenus de Dow Jones exploitent la puissance de Slack, les responsables de l’équipe marketing nous ont présenté leur espace de travail Slack et les canaux et intégrations qui occupent une place centrale dans leur quotidien.

« Quand je consulte Slack, je ne vois pas seulement des messages. Je vois des personnes. Je vois des équipes. Je vois des projets, des conversations et des communautés. » Rossa Shanks Ancien directeur du marketing, Dow Jones

Trois intégrations clés pour gagner du temps

Pour rationaliser les tâches et réduire le besoin de changer d’environnement, les équipes de Dow Jones s’appuient sur une série d’intégrations qui connectent les outils et les services directement dans Slack. Cela leur permet d’utiliser leurs outils favoris directement dans des canaux Slack, qui fait office d’espace centralisé pour partager des fichiers et des messages.

« Slack permet d’intégrer facilement des outils et de tirer parti des autres applications que nous utilisons au quotidien », se réjouit Julia Lancaster, experte en stratégie de contenus. « Slack rassemble les personnes et les outils au même endroit. »

Accélérer la collaboration entre les équipes marketing et commerciales avec Drift

Hannah Kranich, responsable de la génération de la demande chez Dow Jones, explique comment son équipe utilise Drift pour Slack pour évaluer les prospects et pour interagir avec les clients potentiels.

L’équipe des ventes b2b de Dow Jones s’appuie sur le travail de Hannah Kranich pour acquérir des prospects de qualité, qui ont une réelle envie d’explorer les différentes offres de la société. Le site Web de Dow Jones est la principale source d’identification de prospects, mais la génération manuelle de rapports basés sur ces données Web est chronophage et fastidieuse. C’est pourquoi l’équipe de génération de la demande utilise Drift, une plateforme de marketing conversationnel, pour automatiser la collecte et le partage d’indicateurs, laquelle les envoie ensuite vers Slack.

« Pour nous commerciaux, Slack nous simplifie la vie en consolidant toutes les informations dans un emplacement unique. Et l’intégration de Drift en fait partie. » Nicole Borgia Chargée des ventes, Dow Jones

« Drift envoie automatiquement les données clés vers Slack, ce qui nous permet de gagner du temps », explique Hannah Kranich.

Nicole Borgia, chargée des ventes, confirme que l’intégration de Drift est essentielle pour l’équipe commerciale de Dow Jones : En tant que commerciaux, Slack nous simplifie la vie en consolidant toutes les informations dans un emplacement unique. « L’intégration de Drift en fait partie. Elle nous permet de suivre les statistiques, nous envoie des notifications en temps réel lorsque les prospects prennent contact, et nous permet de voir qui est en ligne. »

L’application Drift offre également d’autres avantages à Dow Jones :

Prévient l’équipe commerciale de nouveaux contenus dans les cycles de vente, qu’il s’agisse de nouvelles conversations, d’e-mails ou de réunions avec des clients potentiels

de nouveaux contenus dans les cycles de vente, qu’il s’agisse de nouvelles conversations, d’e-mails ou de réunions avec des clients potentiels Tient les équipes marketing et data informées grâce à des rapports consolidés

Gestion des attributions et des échéances avec Asana

Les spécialistes marketing ont pour mission d’attirer les clients avec du contenu intéressant. Pour Margo Connolly, coordinatrice marketing senior chez Dow Jones, cela implique de préparer un calendrier de contenus multimédia, d’événements en ligne et de campagnes de marketing digital. Son équipe suit toutes ces échéances grâce à Asana, une application de gestion de projets en ligne et sur mobile.

« Je ne vérifie pas Asana en permanence, et quand je reçois une notification dans Slack, je sais qu’il y a quelque chose de nouveau à consulter », explique-t-elle. « C’est extrêmement pratique, parce que j’ai toujours beaucoup trop d’onglets ouverts en même temps. J’apprécie le fait de ne pas avoir à consulter chaque outil séparément. »

2123973344071 Canal de projet marketing dans Slack Rechercher Dow Jones Dow Jones Fils de discussion Mentions et réactions Applications Canaux announcements marketing-proj strategic-launches Applications marketing-proj Q3 top project, kicked off 4/11, launching TBD Q3 3 Florence Garnier Hey, hey Lisa! Thanks for the touchbase. I've added an assignment for you as discussed. Asana APP Florence Garnier assigned you a task Florence Garnier Apr, 23, 2020 Initial review: Q3 site update View Task in Asana More Actions Louise Forestier Awesome, thanks Zoe! 1

L’application Asana pour Slack présente de nombreux avantages pour l’équipe de Margo Connolly :

Suivi des attributions et des commentaires dans Asana sans quitter Slack

dans Asana sans quitter Slack Ouverture de documents en lien, écriture de réponses et gestion des échéances directement dans Slack

directement dans Slack Création et mise à jour des assignations à l’aide de raccourcis d’Asana dans Slack

Aider les chargés de compte à accéder au contenu dont ils ont besoin avec Highspot

L’équipe de marketing de contenus permet aux chargés de compte de gagner un temps précieux grâce à l’application Highspot pour Slack. Les collègues de l’équipe de contenus peuvent déposer des informations utiles dans Highspot, et l’équipe des ventes peut facilement y accéder et les utiliser pour interagir avec les clients potentiels.

« Nous utilisons un raccourci dans Slack pour récupérer tout le contenu Highspot dont nous avons besoin », explique Julia Lancaster. « Lorsque nous étions tous au bureau physiquement, l’équipe marketing était située à côté de l’équipe commerciale, et nous pouvions entendre les conversations et savoir de quoi elle avait besoin. Slack nous aide à recréer de telles conversations. »

Facilitez votre déploiement commercial avec Highspot pour Slack La recherche sémantique de Highspot, soutenue par l’IA, permet de retrouver facilement du contenu Utilisez des raccourcis dans votre espace de travail Slack pour retrouver le contenu marketing dont vous avez besoin pour signer des contrats. Partagez du contenu via les canaux Slack ou par message direct Aidez vos collaborateurs en un seul clic. Highspot présente le contenu avec des informations clés, comme le titre, la description, l’évaluation, et même une miniature pour afficher un aperçu. Ne manquez aucune notification Les commerciaux peuvent recevoir des notifications sur des activités comme les ouvertures, les affichages et les partages de contenus.

« Lorsqu’une personne de l’équipe commerciale ou de l’équipe marketing recherche du contenu, la première chose qu’elle fait, c’est de chercher dans Slack », explique Julia Lancaster. « Si elle ne trouve rien, elle va ensuite rechercher dans Highspot. »

Quelle que soit l’application utilisée par les équipes de Dow Jones, Slack sert de centre de contrôle.

« Lorsque nous étions tous au bureau physiquement, l’équipe marketing était située à côté de l’équipe commerciale, et nous pouvions entendre les conversations et savoir de quoi elle avait besoin. Slack nous aide à recréer ces conversations. » Julia Lancaster Experte en stratégie de contenus, Dow Jones

Créer une stratégie de contenus transverse au sein de canaux

Avant l’adoption de Slack, l’équipe de la communication interne de Dow Jones partageait les contenus, les informations sur les campagnes et les réussites de l’équipe commerciale dans une newsletter hebdomadaire. « Si vous manquiez la date limite pour soumettre vos informations à partager, vous deviez attendre la semaine suivante, ce qui rendait certaines informations moins pertinentes », explique Margo Connolly.

Aujourd’hui, les équipes ont une stratégie de communication interne qui repose sur les canaux Slack. Les annonces importantes sont publiées dans le canal #pib-announcements , tandis que les informations plus ciblées pour les équipes sont réservées aux canaux spécifiques des zones géographiques.

Imaginons qu’un membre de l’équipe basée dans la zone Amériques demande la liste des participants à un événement qui se tiendra prochainement. « L’interlocuteur principal pourra répondre directement dans le canal #pib-sales-amer , et chacun pourra voir cette réponse », explique Mme Connolly. « La communication va dans les deux sens, elle est plus ouverte qu’avant. »

2131999353766 Stratégie de communication interne de Dow Jones, au sein de canaux Slack Rechercher Dow Jones Dow Jones Fils de discussion Mentions et réactions Personnes et groupes d’utilisateurs Applications Canaux announcements pib-sales-amer quarterly-planni... pib-sales-amer Open space for content, sales wins and other news in the Americas. 3 Florence Garnier Hey team-does anyone have an update on the guest list for next week's meet-and-greet? David Brichau Yes! I'll grab it for you and add it here so everyone has it handy 1 1 1 4 réponses Dernière réponse aujourd’hui à 10:00 AM Lise Lebrun I also had a few last-minute guests RSVP yes. Just added those in! 1

L’équipe marketing organise les canaux par ligne de produits, campagnes et zones géographiques, pour que les collaborateurs sachent immédiatement où trouver les informations dont ils ont besoin. Plusieurs canaux sont très actifs :

#risk-demand-gen , dans lequel l’équipe du marketing en charge des risques et de la conformité communique régulièrement avec l’équipe de génération de la demande

, dans lequel l’équipe du marketing en charge des risques et de la conformité communique régulièrement avec l’équipe de génération de la demande #pib-sales-randc-reasonstocall , dans lequel les équipes commerciales et marketing partagent les raisons pour lesquelles les prospects et les clients doivent être contactés

, dans lequel les équipes commerciales et marketing partagent les raisons pour lesquelles les prospects et les clients doivent être contactés #abm-knowledgeshare , avec des conseils utiles, des guides, des statistiques et bien d’autres contenus utiles, pour aider l’équipe à faire la transition vers un marketing ABM, basé sur les comptes individuels

« Sans les échanges en face à face de la vie de bureau, il est plus difficile de se coordonner avec les autres départements », explique Kaitlin Gisolfi, responsable marketing en charge des publics des communiqués et informations financières chez Dow Jones. « Apprendre dans Slack qu’une autre équipe réussit nous dope le moral. »

L’équipe marketing s’appuie également sur des partenaires indépendants pour la rédaction du contenu du blog. Pour intégrer les nouveaux contributeurs, se coordonner sur les articles et faire des mises au point hebdomadaires, l’équipe en charge de la conception utilise le canal #creative-pool dans Slack Connect, l’outil sécurisé pour communiquer et collaborer avec des partenaires externes. « Au lieu de s’échanger des e-mails, l’équipe peut collaborer directement dans Slack Connect », se félicite Hannah Kranich.

« Slack ne se contente pas de simplifier la communication. Cette plateforme développe des relations qui ne pourraient pas se nouer par e-mail », explique Rossa Shanks. « C’est l’outil qui favorise la cohésion et qui nous rapproche, à une époque où nous en avons plus que jamais besoin. »