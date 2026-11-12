Punti chiave L'ascolto attivo non è “sentire”: è un'abilità intenzionale che si allena e che, nel lavoro, riduce malintesi e rilavorazioni.

Quattro tecniche bastano per iniziare: presenza, messaggi di accoglimento, riformulazione e domande aperte.

Nei team ibridi l'ascolto passa anche dalla scrittura: leggere con attenzione, confermare la ricezione e rispettare i tempi altrui.

Una riunione di un’ora, sei persone attorno al tavolo, tutte che parlano. Alla fine, ogni persona esce con la stessa idea con cui era entrata. Oppure un messaggio letto di fretta, compreso a metà, e un pomeriggio di lavoro da rifare. Sono situazioni comuni e quasi sempre hanno la stessa causa: in team ci si sente, ma non ci si ascolta davvero.

L’ascolto attivo è la risposta a questo problema. Non è una forma di cortesia né un talento innato: è un’abilità che si può allenare come qualsiasi altra competenza professionale.

In questa guida trovi una definizione chiara, le quattro tecniche fondamentali, esempi di dialogo tratti da situazioni di lavoro e qualche indicazione per applicare l’ascolto attivo anche nei team da remoto.

Cos’è l’ascolto attivo e perché non basta sentire

L’ascolto attivo è un modo di ascoltare in cui si presta piena attenzione a chi parla, si cerca di capire sia il contenuto sia le emozioni del messaggio e si verifica di averlo compreso prima di rispondere. È uno sforzo intenzionale, non qualcosa che accade spontaneamente.

Il concetto nasce nella psicologia umanistica: lo hanno definito Carl Rogers e Richard Farson nel 1957, in un breve saggio intitolato proprio Active Listening, pensato per chi gestiva le persone in azienda.

Per capire cosa lo distingue, conviene partire da una differenza. Sentire è un processo fisiologico, passivo e involontario: le parole arrivano e basta. Ascoltare attivamente è un processo psicologico che richiede attenzione e la capacità di sospendere il giudizio. E qui troviamo il punto scomodo: la maggior parte delle volte in cui crediamo di ascoltare, in realtà stiamo già preparando la nostra risposta.

Sentire Ascoltare attivamente Natura del processo Fisiologico, passivo, involontario Psicologico, intenzionale Focus dell’attenzione Su di sé e sulla propria risposta Su chi parla Cosa si coglie del messaggio Le parole Le parole, le emozioni e le intenzioni Risposta mentale Giudizio immediato Giudizio sospeso, domande Risultato nella relazione Malintesi e distanza Fiducia e comprensione reciproca

Nell’ambiente di lavoro questa differenza pesa: chi ascolta davvero genera meno malintesi, costruisce più fiducia e aiuta il team a decidere più in fretta. Non a caso l’ascolto è una delle basi della comunicazione efficace.

Le 4 tecniche dell’ascolto attivo

Le tecniche che seguono si basano sul modello dello psicologo Thomas Gordon e sulle regole dell’ascolto della sociologa Marianella Sclavi, adattate al contesto lavorativo. Se pensi di non avere tempo, considera che ascoltare bene all’inizio evita rilavorazioni e chiarimenti successivi: due minuti per verificare di aver capito una richiesta costano molto meno di un pomeriggio passato a rifare un lavoro impostato male. Alla fin fine, ascoltare fa risparmiare tempo.

1. Presenza e silenzio

L’ascolto comincia con l’eliminare le distrazioni. Quelle esterne sono le più facili da riconoscere: le notifiche che arrivano mentre l’altra persona parla, la tentazione di controllare la posta o di finire un’altra attività nel frattempo. Quelle interne sono più insidiose: i pregiudizi su chi sta parlando e la risposta già pronta nella testa, che aspetta solo una pausa per uscire.

Poi c’è il silenzio, lo spazio che permette all’altra persona di completare il proprio pensiero. Resistere alla tentazione di riempire ogni pausa è già una forma di ascolto.

2. Messaggi di accoglimento

Anche senza parlare, si può comunicare “ti sto seguendo”. I segnali non verbali sono i più immediati: un cenno del capo, il contatto visivo, un’espressione aperta e rilassata. A questi si aggiungono brevi segnali verbali, come “capisco” o “vai avanti”, che invitano a proseguire senza interrompere il discorso.

Attenzione però al loro significato. I messaggi di accoglimento servono a far sentire l’altra persona accolta, non a dichiararsi d’accordo con lei. Puoi annuire a una persona del team che ti espone un problema anche se vedi la situazione in modo diverso: le stai dicendo che la ascolti, non che ha ragione.

3. Riformulazione e parafrasi

È la tecnica più utile per evitare malintesi: restituire all’altra persona il suo messaggio con parole tue, senza alterarne l’intenzione. Non si aggiunge nulla e non si interpreta: si riassume quello che si è capito, compresa l’emozione che lo accompagna.

Una frase modello può essere: “Se ho capito bene, ti preoccupa che…”. A quel punto l’altra persona può confermare oppure correggerti, e in entrambi i casi la conversazione fa un passo avanti.

La riformulazione è una verifica di comprensione, non una ripetizione meccanica. Ripetere le stesse parole come un’eco suona artificiale; riformulare, invece, dimostra che hai elaborato il messaggio.

4. Domande aperte e sospensione del giudizio

Fare la domanda giusta vale più che dare un consiglio. Le domande chiuse ammettono solo un sì o un no (“Hai finito il report?”); quelle aperte invitano l’altra persona a spiegare (“Come sta andando il report?”).

Marianella Sclavi lo riassume in una delle sue regole dell’arte di ascoltare: “Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a capire come e perché”.

La prossima volta che stai per dare un consiglio che nessuno ti ha chiesto, prova a sostituirlo con una domanda. Spesso aiuta l’altra persona a trovare la propria soluzione.

Esempi di ascolto attivo in team: 3 situazioni reali

Le tecniche si imparano davvero solo vedendole applicate alle conversazioni difficili. E l’ascolto attivo non richiede che l’altra persona sia collaborativa: anzi, serve proprio a smorzare la tensione. Ecco tre situazioni frequenti: gestirle bene è uno dei modi più concreti per migliorare la comunicazione in team.

Quando una persona del team è sovraccarica

Situazione: Giulia, durante il punto settimanale, dice di non farcela con le scadenze del mese.

Risposta da evitare: “OK, allora riorganizziamo le priorità.”

Risposta con ascolto attivo: “Mi sembra di capire che ti senti sotto pressione e che il carico di queste settimane è diventato difficile da gestire. Mi preoccupa che tu ti sia trovata a gestirlo da sola e mi dispiace non averlo notato prima: raccontami cosa ti pesa di più.” Solo dopo, insieme, si passa alla soluzione organizzativa.

Tecnica utilizzata: riformulazione e “messaggio io”, un altro strumento del modello di Thomas Gordon che consiste nel parlare in prima persona di ciò che si prova (“mi preoccupa”, “mi dispiace”) invece di giudicare l’altra persona. Passare subito alla riorganizzazione risolve il problema pratico, ma lascia Giulia con la sensazione di non essere stata ascoltata.

Quando nasce un disaccordo su un progetto

Situazione: Marco e Sara sostengono due strategie opposte per il lancio di un prodotto e la discussione si sta irrigidendo.

Risposta da evitare: “Ho deciso: facciamo come dice Sara.”

Risposta con ascolto attivo: “Marco, cosa ti fa pensare che la tua strategia funzioni meglio? Sara, quali rischi vedi nella proposta di Marco?”

Tecnica utilizzata: domande aperte e sospensione del giudizio. Far emergere il ragionamento di entrambi prima di decidere porta spesso a una soluzione migliore e anche la proposta scartata ha avuto il suo spazio. Imporre l’autorità, invece, chiude la discussione ma non il conflitto. Per approfondire, leggi la nostra guida alla gestione dei conflitti sul lavoro.

Quando un feedback mette sulla difensiva

Situazione: dopo un commento critico ma costruttivo sulla sua presentazione, Luca reagisce male: “Ci ho lavorato tre settimane, e tutto quello che sai dire è cosa non va?”

Risposta da evitare: “Non te la prendere, era solo un’osservazione.”

Risposta con ascolto attivo: “Mi sembra che tu senta che l’impegno messo in questo lavoro non sia stato apprezzato. È così?”

Tecnica utilizzata: riformulazione. Nominare l’emozione disinnesca la difesa e riapre il dialogo: una volta che Luca sente riconosciuto il proprio sforzo, è più facile tornare sul merito del feedback. È una delle competenze chiave nella gestione del team di lavoro.

Ascolto attivo nei team ibridi e da remoto

Tutti gli esempi visti finora presuppongono una conversazione faccia a faccia, ma gran parte del lavoro di squadra oggi avviene in forma scritta e a distanza. Quasi tutte le guide sull’ascolto attivo si basano su postura, sguardo e tono di voce, che da remoto si perdono in parte o del tutto. Nei team ibridi, quindi, l’ascolto non sparisce: cambia forma, e significa leggere con attenzione e rispettare i tempi altrui.

Ascoltare anche quando si scrive

Anche nei testi si possono cogliere le emozioni: un cambio di tono, messaggi più brevi del solito, una punteggiatura insolita. Se una persona del team che di solito scrive risposte articolate inizia a replicare con un secco “ok”, vale la pena chiederle in privato come sta andando, invece di dare per scontato che sia tutto a posto.

Per iscritto, la riformulazione diventa una domanda di verifica da fare prima di rispondere: “Intendi che…?”. E quando il tema diventa delicato, conviene passare a una chiamata con la videocamera accesa.

Su Slack, le conversazioni tengono unito il contesto di una discussione e danno a chi risponde il tempo di elaborare prima di replicare, cioè di sospendere il giudizio. Le reazioni con emoji funzionano come un cenno del capo: confermano di aver letto senza riempire la conversazione di nuovi messaggi. Una reazione, però, non sostituisce una risposta quando il messaggio richiede una riformulazione, e nessuno strumento sostituisce del tutto l’ascolto in presenza.

Proteggere l’attenzione del team

Tra i principali ostacoli all’ascolto ci sono la stanchezza e le distrazioni continue: è difficile ascoltare bene tra un’interruzione e l’altra. Per questo ascoltare significa anche scegliere il momento giusto per comunicare, una forma di “empatia strutturale” che tiene conto dei tempi altrui.

Su Slack, l’invio programmato dei messaggi e gli stati di disponibilità aiutano a rispettare i momenti di concentrazione delle altre persone del team. Così, quando la conversazione avviene, entrambe le parti hanno l’attenzione necessaria per ascoltare davvero. Per scegliere il canale giusto a seconda dell’urgenza, leggi la guida alla comunicazione sincrona e asincrona.

Conclusione

Sentire è un processo automatico, ascoltare è una scelta: richiede presenza, messaggi di accoglimento, riformulazione e domande aperte. Sono quattro tecniche semplici. L’ascolto attivo, però, diventa davvero efficace quando smette di essere un talento individuale e si trasforma in un’abitudine del team: è così che una riunione cessa di essere una somma di monologhi e che un messaggio frainteso non costa più un pomeriggio di lavoro.

Per iniziare, prova questa sfida per la prossima settimana: in ogni conversazione importante, riformula almeno una volta quello che hai sentito prima di rispondere. E sposta il confronto del team nei canali e nelle conversazioni di Slack, dove ascoltarsi è più facile, anche a distanza.

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