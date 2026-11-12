Punti chiave Gli obiettivi SMART sono Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Temporizzati.

Per un team, ogni obiettivo deve avere un responsabile, una metrica e una scadenza.

SMART, OKR e KPI sono strumenti complementari: definiscono obiettivi, direzione e performance.

Un obiettivo funziona meglio quando è chiaro al team e monitorato con regolarità.

Hai presente la richiesta di aumentare le vendite, annunciata durante la riunione di inizio trimestre? Senza criteri chiari come quelli degli obiettivi SMART, tre settimane dopo, ancora nessuno saprà esattamente cosa fare, chi debba occuparsene o come misurarne i progressi.

Il metodo SMART nasce proprio per evitare questo problema: trasforma un’intenzione generica in un risultato chiaro e verificabile. Ma per un team non basta applicare l’acronimo: bisogna assegnare responsabilità, definire metriche e seguire l’avanzamento.

In questa guida vedremo come farlo in cinque passaggi, con esempi pratici e un sistema per mantenere gli obiettivi visibili ogni settimana.

Cosa sono gli obiettivi SMART (e perché al team non basta l’acronimo)

Cos’è un obiettivo SMART? L’acronimo significa Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Temporizzato. I cinque criteri trasformano un risultato desiderato in un impegno concreto: il team sa cosa deve ottenere e quando.

Lettera Significato Domanda chiave S Specifico Cosa vogliamo ottenere esattamente? M Misurabile Come misureremo il risultato? A Raggiungibile Possiamo raggiungerlo con le risorse disponibili? R Rilevante Perché è importante per l’azienda? T Temporizzato Entro quando dobbiamo raggiungerlo?

L’acronimo compare per la prima volta nel 1981 in un articolo di George T. Doran pubblicato su Management Review. Le sue radici si ritrovano nell’articolo Management by Objectives di Peter Drucker, citato in The Practice of Management del 1954.

Un dettaglio interessante per il lavoro di squadra: nella formulazione originale di Doran, la A indicava Assignable, cioè attribuibile a una persona. La distribuzione dei ruoli, quindi, era già parte del modello.

L’utilità di obiettivi specifici e sfidanti è inoltre supportata dalla ricerca sulla definizione degli obiettivi (goal setting): nella revisione di Locke, Shaw, Saari e Latham pubblicata nel 1981 su Psychological Bulletin, il 90% degli studi analizzati mostrava che obiettivi specifici e sfidanti portavano a prestazioni migliori, in tutto o in parte, rispetto a obiettivi facili, generici o del tipo “fai del tuo meglio”.

Per un team, però, l’acronimo da solo non basta: SMART aiuta a formulare l’obiettivo, ma non specifica come un gruppo debba condividere responsabilità, monitorare i progressi e intervenire quando qualcosa si blocca.

Come definire obiettivi SMART per il team in 5 passaggi

I passaggi che seguono non rispettano l’ordine dell’acronimo (si parte dalla R, non dalla S), ma seguono la logica con cui lavora un team: prima si chiarisce perché l’obiettivo conta, poi chi lo porta avanti, come si misura, se è realistico ed entro quando va raggiunto.

1. Collega l’obiettivo a una priorità dell’azienda

Parti dalla R di Rilevante: qual è la priorità aziendale del periodo e in che modo il tuo team può contribuire a raggiungerla? Se, per esempio, la priorità del trimestre è aumentare il fatturato da nuovi clienti, il marketing può contribuire con più lead qualificati e le vendite con un tasso di conversione più alto.

Chiediti: “Quale priorità aziendale stiamo contribuendo a raggiungere?” in questo modo eviterai che il team lavori su obiettivi interessanti, ma che sono scollegati dalla strategia.

2. Scrivi l’obiettivo e assegna un responsabile

Perché l’obiettivo sia Specifico, formulalo con lo schema verbo + risultato + perimetro: per esempio, “aumentare (verbo) i lead qualificati (risultato) generati dalle campagne LinkedIn B2B (perimetro)”. Definisci inoltre un responsabile: anche quando il lavoro è condiviso, una persona deve avere la responsabilità di coordinare l’avanzamento.

È il principio della A di Assignable nella formulazione originale di Doran. Chiediti: “Chi è il responsabile del risultato?”

Per approfondire il tema, puoi consultare la guida di Slack sulla gestione dei team di lavoro.

3. Scegli la metrica e il punto di partenza

La M di Misurabile richiede di individuare una metrica principale, accompagnata da un valore di partenza e da un valore obiettivo. Chiediti: “Qual è il valore attuale e quale vogliamo raggiungere?” Senza un punto di partenza (baseline), anche una percentuale di crescita rischia di non dire nulla sul progresso reale.

4. Verifica la fattibilità insieme al team

La A di Raggiungibile non significa fissare obiettivi facili, ma verificare che siano compatibili con risorse, tempo e ruoli. Coinvolgi chi dovrà realizzarli: un obiettivo imposto dall’alto e percepito come irrealistico fa subito perdere motivazione. Chiediti: “Abbiamo davvero le condizioni per raggiungerlo?”

5. Fissa la scadenza e le milestone intermedie

La T di Temporizzato richiede una scadenza finale chiara, ma per un team è utile aggiungere anche due o tre obiettivi intermedi. Rendono visibili i ritardi quando c’è ancora tempo per correggere la rotta. Chiediti: “Quali risultati intermedi dobbiamo raggiungere prima della scadenza?”

Esempi di obiettivi SMART per marketing, vendite e supporto

Il modo più rapido per applicare il metodo è confrontare un obiettivo generico con la sua versione SMART. Gli esempi seguenti si possono adattare facilmente al proprio team.

Marketing

Obiettivo vago: aumentare i lead qualificati.

Obiettivo SMART: passare da 150 a 180 lead qualificati al mese (+20%) provenienti dalle campagne LinkedIn rivolte al target B2B entro la fine del trimestre.

Responsabile e milestone: il responsabile marketing coordina il risultato; le milestone sono 160 lead alla fine del primo mese e 170 alla fine del secondo, con una verifica del costo per lead per decidere eventuali correzioni.

Vendite

Obiettivo vago: migliorare le conversioni delle demo.

Obiettivo SMART: portare il tasso di conversione delle demo dal 18% al 25% entro la fine del trimestre.

Responsabile e milestone: il responsabile commerciale è titolare dell’obiettivo; dopo un mese, nella prima verifica periodica, confronta il tasso di conversione, il numero di demo e i principali motivi di mancata chiusura dei contratti.

Assistenza clienti

Obiettivo vago: rispondere più velocemente ai clienti.

Obiettivo SMART: ridurre il tempo medio di prima risposta da 24 a 12 ore entro la fine del trimestre, grazie a un set di risposte predefinite per le richieste ricorrenti.

Responsabile e milestone: il responsabile dell’assistenza clienti segue la metrica; le milestone mensili verificano il tempo medio e l’utilizzo delle nuove risposte.

Obiettivi SMART, OKR e KPI: differenze e quando usarli

Negli esempi compaiono metriche e percentuali ed è qui che nasce un dubbio frequente: cosa cambia rispetto agli OKR e ai KPI? Non sono alternative in concorrenza, ma livelli diversi dello stesso sistema: SMART e OKR servono a fissare obiettivi, i KPI a misurarne l’andamento.

Framework Cosa definisce Ambizione Quando usarlo KPI Misura continua della performance Stabilità Per monitorare la salute di un’attività OKR Direzione e risultati chiave Alta Per allineare azienda e team su obiettivi ambiziosi SMART Obiettivo operativo Raggiungibile al 100% Per trasformare un risultato in un obiettivo concreto

La differenza di ambizione è sostanziale: negli OKR raggiungere il 70% di un risultato chiave è già considerato un successo, mentre un obiettivo SMART è pensato per essere raggiunto per intero.

In sintesi, gli OKR indicano la direzione, gli obiettivi SMART trasformano i risultati chiave in lavoro concreto del team e i KPI indicano se si sta andando nella direzione giusta. Possono convivere nello stesso progetto: un OKR aziendale come “crescere nel mercato B2B” può avere tra i risultati chiave un aumento dei lead qualificati; il team marketing lo traduce nell’obiettivo SMART visto sopra e controlla ogni settimana un KPI come il costo per lead.

Per approfondire, consulta la guida di Slack sugli OKR e quella sulla produttività del lavoro nel team.

Perché gli obiettivi di team falliscono (e come evitarlo)

Anche un obiettivo formulato correttamente può non essere raggiunto. Spesso il problema non è la formulazione, ma ciò che succede dopo: poca visibilità, responsabilità poco chiare e assenza di follow-up.

Gli errori più comuni

Ecco gli errori più frequenti nella gestione degli obiettivi e come correggerli.

Obiettivo vago: usa la formula verbo + numero + scadenza.

Scadenza irrealistica: suddividi il risultato in milestone.

Nessun monitoraggio: programma check-in periodici sulla metrica.

Obiettivo non condiviso: rendilo visibile a tutto il team, non solo al manager.

Nessun responsabile: assegna l’obiettivo a una persona.

Gli ultimi tre sono problemi di team: non riguardano la capacità individuale, ma la possibilità di lavorare tutti sulla stessa informazione verso lo stesso risultato.

I limiti del metodo SMART

Il metodo SMART può risultare rigido in contesti che mutano rapidamente. Inoltre, il criterio di raggiungibilità può spingere a fissare obiettivi al ribasso, scelti più per la certezza di centrarli che per generare un reale miglioramento.

Nelle attività creative, poi, gli obiettivi molto specifici non sono necessariamente i più efficaci: uno studio del 2024 di Pietsch e colleghi non ha rilevato differenze significative nella performance creativa tra obiettivi SMART, obiettivi “do your best” (fai del tuo meglio) e obiettivi esplorativi.

Una possibile evoluzione è SMARTER, che aggiunge Evaluate e Readjust all’acronimo, ossia valutare e riadattare l’obiettivo durante il percorso.

Come monitorare gli obiettivi di team ogni settimana

Quasi tutti questi errori hanno la stessa soluzione: visibilità e follow-up costanti. Un obiettivo che vive solo in un foglio di calcolo o nella slide di lancio smette presto di guidare il lavoro. Stabilisci un ritmo semplice: aggiornamento settimanale della metrica, revisione a ogni milestone e analisi alla fine del trimestre. Quest’ultima è l’occasione per applicare la logica SMARTER: valutare i risultati e decidere se e come riadattare l’obiettivo.

Un canale e un canvas per ogni obiettivo

Crea un unico luogo in cui siano sempre visibili obiettivo, responsabile, metrica e milestone. In Slack, un canale dedicato all’obiettivo o al progetto può raccogliere discussioni, decisioni e aggiornamenti, mentre il canvas collegato al canale può funzionare come scheda dell’obiettivo: testo SMART, responsabile, metrica e scadenze. Così le informazioni non restano chiuse nella riunione iniziale, ma accompagnano il team per tutto il percorso.

Check-in automatici e aggiornamenti dagli strumenti

Non tutti gli aggiornamenti richiedono una riunione. Un check-in scritto e asincrono può chiedere a ogni membro del team tre informazioni: progresso, eventuali blocchi e prossimo passo. Per esempio: “162 lead su 180; la campagna di retargeting è in ritardo per mancanza di creatività; giovedì lanciamo la nuova variante”.

In Slack, con Workflow Builder puoi inviare un modulo di check-in settimanale e promemoria prima delle milestone, mentre le integrazioni con strumenti come Jira, Asana o Trello possono portare gli aggiornamenti di stato direttamente nel canale dell’obiettivo. Così il team non deve rincorrere le informazioni e può dedicare più tempo al lavoro: un modo concreto per migliorare la produttività sul posto di lavoro.

Conclusioni

Un buon obiettivo SMART è collegato a una priorità aziendale, è specifico, misurabile e fattibile e ha una scadenza scandita da obiettivi intermedi. Ma la formulazione è solo l’inizio: un obiettivo di team funziona quando ha un responsabile, è visibile a tutti e viene verificato con regolarità. Per iniziare, scegli un obiettivo del prossimo trimestre, riscrivilo con i cinque passaggi e crea un luogo condiviso in cui il team possa seguirne l’avanzamento, settimana dopo settimana.

Domande frequenti