Credit Saison 采用工作效率管理平台，让员工和合作伙伴的效率大增

日本领先的金融服务公司之一 Credit Saison 荣获卓越奖（日本）。这一奖项旨在表彰该公司利用 Slack 打破信息孤岛，加强内部跨职能部门的协作，同时安全地对外开展业务。

Credit Saison 成立于 1951 年，现在是日本最大的信用卡发行机构之一，持卡人数超过 3,600 万。2015 年，该公司采用了基于频道的安全消息传递系统 Slack，当时只有 10 个用户。在疫情的冲击下，由首席技术官 Kazutoshi Ono 领导的主动数字化转型计划稳步推进，该公司目前已有 3,000 多个 Slack 用户。

因此，Credit Saison 转变了员工的协作方式，开辟了无数新的沟通渠道。现在，跨职能团队能够以一种快速、灵活和包容的方式顺畅联系各个部门。

例如，Credit Saison 最近利用 Slack 为日本的故乡税收捐赠系统推出了一个新的在线平台，这项计划旨在为任何向自己所选当地政府捐款的人员提供税收减免。为了收集改进设计所需的反馈信息，团队求助于项目的 Slack 频道，在一周内就收集了近 400 个想法，从而及时大幅改善了用户体验。

对外，Credit Saison 使用 Slack Connect 来取代 100 多个客户的面对面会议、电话和电子邮件。异步沟通提高了工作效率，让团队能够更快地做出更明智的决策。

由于既能保持敏捷性，又能让团队在 Slack 中协同工作，因此 Credit Saison 大力支持建立起了自己的工作效率管理平台，接轨未来工作模式，坚持走在金融领域的发展前沿。