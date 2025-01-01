credit-saison-spotlight-awards-hero@

Credit Saison 采用工作效率管理平台，让员工和合作伙伴的效率大增

“通过让每位员工都能利用 Slack 获得跨部门的反馈和建议，我们创造了一个积极的循环，使我们能够改进自己的运营和服务。”

CREDIT SAISON首席技术官兼首席信息官Kazutoshi Ono

日本领先的金融服务公司之一 Credit Saison 荣获卓越奖（日本）。这一奖项旨在表彰该公司利用 Slack 打破信息孤岛，加强内部跨职能部门的协作，同时安全地对外开展业务。

Credit Saison 成立于 1951 年，现在是日本最大的信用卡发行机构之一，持卡人数超过 3,600 万。2015 年，该公司采用了基于频道的安全消息传递系统 Slack，当时只有 10 个用户。在疫情的冲击下，由首席技术官 Kazutoshi Ono 领导的主动数字化转型计划稳步推进，该公司目前已有 3,000 多个 Slack 用户。

因此，Credit Saison 转变了员工的协作方式，开辟了无数新的沟通渠道。现在，跨职能团队能够以一种快速、灵活和包容的方式顺畅联系各个部门。

例如，Credit Saison 最近利用 Slack 为日本的故乡税收捐赠系统推出了一个新的在线平台，这项计划旨在为任何向自己所选当地政府捐款的人员提供税收减免。为了收集改进设计所需的反馈信息，团队求助于项目的 Slack 频道，在一周内就收集了近 400 个想法，从而及时大幅改善了用户体验。

对外，Credit Saison 使用 Slack Connect 来取代 100 多个客户的面对面会议、电话和电子邮件。异步沟通提高了工作效率，让团队能够更快地做出更明智的决策。

由于既能保持敏捷性，又能让团队在 Slack 中协同工作，因此 Credit Saison 大力支持建立起了自己的工作效率管理平台，接轨未来工作模式，坚持走在金融领域的发展前沿。

客户摘要

行业

金融服务

公司规模

企业

部门

营销, 运营, 服务

特色 Slack 集成

