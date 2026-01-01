직원과 파트너의 역량 강화를 위해 생산성 플랫폼을 도입한 Credit Saison

일본의 주요 금융 서비스 회사 중 하나인 Credit Saison은 Slack을 사용해 외부적으로는 비즈니스를 안전하게 수행하고 내부적으로는 정보 고립을 없애며 부서 간 협업을 강화함으로써 글로벌 엑설런스 어워드(일본)를 수상하게 되었습니다.

1951년에 설립된 Credit Saison은 현재 3,600만 명 이상의 카드 사용자를 보유한 일본 최대 규모의 신용카드 발급 회사 중 하나입니다. Credit Saison은 2015년에 안전한 채널 기반 메시징 플랫폼인 Slack을 도입했고, 당시 사용자는 단 10명뿐이었습니다. CTO(최고 기술 책임자)인 Kazutoshi Ono가 앞서 주도한 디지털화 노력은 팬데믹으로 인해 가속화되며 현재 Credit Saison의 Slack 사용자는 3,000명이 넘었습니다.

그 결과, Credit Saison은 직원의 협업 방식을 혁신했고 수많은 커뮤니케이션 경로를 새롭게 확보할 수 있었습니다. 이제 전 부서에 걸쳐 다양한 팀이 빠르고 유연하고 포용적인 방식으로 매끄럽게 연결될 수 있습니다.

예를 들어, 최근 Credit Saison에서는 Slack을 활용해 일본의 지역 세금 기부 시스템을 위한 온라인 플랫폼을 새롭게 출시했습니다. 이는 지방 정부를 선택하여 기부하는 모든 사람에게 세금 감면 혜택을 제공하는 이니셔티브입니다. 팀은 설계 작업을 개선하는 데 필요한 피드백을 확보하기 위해 프로젝트의 Slack 채널을 활용했고 한 주 만에 거의 400가지 아이디어를 수집해 사용자 경험을 적시에 대폭 향상할 수 있었습니다.

외부적으로 Credit Saison은 100명 이상의 고객과 대면 회의, 전화 통화, 이메일 대신 Slack Connect를 사용하고 있습니다. 비동기식 커뮤니케이션으로 생산성이 향상되었고 팀은 더 나은 결정을 더 빠르게 내릴 수 있게 되었습니다.

Slack을 통해 민첩성을 유지하고 팀에 일관성을 확보한 Credit Saison은 미래의 업무를 도입하고 금융 업계에서 첨단을 유지할 수 있게 해 주는 이 생산성 플랫폼을 적극 지지하고 있습니다.