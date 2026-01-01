クレディセゾンがプロダクティビティプラットフォームで社内外の仕事を効果的に推進

国別優秀賞（日本）に輝いたのは、大手金融サービス企業のクレディセゾンです。Slack を活用して社内のサイロ化を解消して他部門とのコラボレーションを強化するとともに、社外とのビジネスを着実に進めた点が評価されました。

1951 年に設立されたクレディセゾンは国内最大手のクレジットカード発行企業で、3,600 万人の会員数を誇ります。そんな同社が Slack を導入したのは 2015 年のことです。当初のユーザー数はわずか 10 人でした。そんななか、CTO の小野和俊氏はデジタル化の取り組みを積極的に主導。それがコロナ禍で一気に加速し、現在 Slack のユーザー数は 3,000 人を超えています。

これにより、クレディセゾンではチームの仕事の進め方が大きく変わり、無数の新たなつながりが生まれました。今ではメンバーが部門の枠を越えて、柔軟かつインクルーシブな方法で、素早くシームレスに連携しています。

例えば、同社は最近 Slack を活用して、ふるさと納税用の新しいオンラインプラットフォームを立ち上げました。ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄付をすると税額が控除される制度です。その際、デザインを改善するためにプロジェクト用の Slack チャンネルでフィードバックを募ったところ、1 週間で約 400 ものアイデアが集まり、リリース前にユーザーエクスペリエンスを大きく改善することができました。

100 社以上の顧客とやり取りする際も、対面での会議や電話、メールは使いません。Slack コネクトを活用することで非同期的にやり取りできるため、生産性が向上し、質の高い決定を素早く行えるようになりました。

クレディセゾンでは、今後も Slack をプロダクティビティプラットフォームとして全員の目指す方向を揃えて物事に機敏に対応することで、未来の働き方を実践して金融業界をリードしていきます。