Credit Saison 利用生產力平台協助員工和合作夥伴在工作上更得心應手

「我們每位員工都可以透過 Slack 接收各部門的意見回饋和建議，這個良性循環有助於我們改善營運和服務。」

CREDIT SAISON技術長暨資訊長Kazutoshi Ono

日本領先業界的金融服務公司 Credit Saison 利用 Slack 打破資訊分散的困境、強化內部跨部門協作，同時以安全的方式與外部人員接洽業務，因而獲頒卓越獎—日本

Credit Saison 成立於 1951 年，如今已是日本前幾大的信用卡發卡機構，擁有超過 3,600 萬名信用卡用戶。該公司於 2015 年採用依頻道區隔的安全傳訊系統 Slack，當時只有 10 位使用者。在疫情的推波助瀾下，技術長 Kazutoshi Ono 積極推動的數位化工程迅速進展，公司現在已有超過 3,000 人使用 Slack。

推動此變革後，Credit Saison 徹底改變了員工的合作方式，開闢出無數個全新溝通管道。現在跨部門團隊可與各部門順暢溝通，快速、彈性且兼具包容性。

例如，Credit Saison 近期運用 Slack 為日本的故鄉稅捐款系統推出全新線上平台；故鄉稅是鼓勵人民捐款給所選擇的地方政府，並為捐款者扣抵稅金的一項政策。為收集意見回饋以改善設計，團隊轉而使用專案的 Slack 頻道，在一週之內收集了近 400 個想法，協助團隊及時大幅改善使用者體驗。

對外，Credit Saison 採用 Slack Connect 取代與超過 100 位客戶溝通的面對面會議、通話和電子郵件。非同步溝通可提高生產力，團隊能以更快的速度做出更明智的決策。

Credit Saison 持續以敏捷的方式營運，讓團隊在 Slack 中保持同調，以此推廣生產力平台，讓公司欣然擁抱未來工作型態，始終走在金融業的最前端。

客戶摘要

產業

金融服務

公司規模

企業

部門

行銷, 營運, 服務

精選 Slack 整合

Slalom 善用 Slack 的 Agentforce 創造空前的生產力

Personio 運用 Slack 打造順暢有趣又激勵人心的就職流程

Wayfair 影像

Wayfair 自在運用 Slack

