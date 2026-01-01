Credit Saison 利用生產力平台協助員工和合作夥伴在工作上更得心應手

日本領先業界的金融服務公司 Credit Saison 利用 Slack 打破資訊分散的困境、強化內部跨部門協作，同時以安全的方式與外部人員接洽業務，因而獲頒卓越獎—日本。

Credit Saison 成立於 1951 年，如今已是日本前幾大的信用卡發卡機構，擁有超過 3,600 萬名信用卡用戶。該公司於 2015 年採用依頻道區隔的安全傳訊系統 Slack，當時只有 10 位使用者。在疫情的推波助瀾下，技術長 Kazutoshi Ono 積極推動的數位化工程迅速進展，公司現在已有超過 3,000 人使用 Slack。

推動此變革後，Credit Saison 徹底改變了員工的合作方式，開闢出無數個全新溝通管道。現在跨部門團隊可與各部門順暢溝通，快速、彈性且兼具包容性。

例如，Credit Saison 近期運用 Slack 為日本的故鄉稅捐款系統推出全新線上平台；故鄉稅是鼓勵人民捐款給所選擇的地方政府，並為捐款者扣抵稅金的一項政策。為收集意見回饋以改善設計，團隊轉而使用專案的 Slack 頻道，在一週之內收集了近 400 個想法，協助團隊及時大幅改善使用者體驗。

對外，Credit Saison 採用 Slack Connect 取代與超過 100 位客戶溝通的面對面會議、通話和電子郵件。非同步溝通可提高生產力，團隊能以更快的速度做出更明智的決策。

Credit Saison 持續以敏捷的方式營運，讓團隊在 Slack 中保持同調，以此推廣生產力平台，讓公司欣然擁抱未來工作型態，始終走在金融業的最前端。