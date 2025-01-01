总部位于印度的 Zomato 公司以 Slack 为工作效率管理平台，转变线上订购方式

Zomato 荣获 Slack 卓越奖（印度），这一奖项旨在表彰该公司利用 Slack 打造一个员工可随时随地访问的变革性工作效率管理平台，保持敏捷和一致，推动业务向前发展。

Zomato 最初是一个餐厅搜索和发现平台，如今变为了连接着顾客、餐厅和配送合作伙伴并可满足三者多种需求的技术平台。这家公司最初与 Slack 有过一些往来，但在其团队找到节奏后，他们便被这一安全、基于频道的消息传递平台所吸引。Zomato 高级项目经理 Reema Khendry 说道：“我们兜兜转转，现在又决定回到 Slack。Slack 非常直观、流畅，而且条理清晰。”

“Slack 是我们的集中化工具，全公司 3,700 多名员工 — 从技术产品和工程团队，到我们的公司、城市和销售团队 — 都在用它来进行沟通。开始使用 Slack 后，电子邮件也变得多余了。” Zomato 高级项目经理 Reema Khendry

许多 Zomato 员工都会选择使用 Slack 频道来沟通，这些频道成为了共享信息、工作区自动化、数字工具和文件的虚拟空间。为确保可见性，他们设立了一个用于领导层公告的主频道，还有所需的各种核心频道。Khendry 表示：“开始使用后，我们就遵循最佳实践，积极将我们的频道进行存档。如果我们需要参考某些信息，则可轻松使用 Slack 的搜索功能。对于日常对话，员工用 Slack 抱团代替了打电话。”

Zomato 还与外部合作伙伴共同扩展了基于频道的消息传递。Khendry 感叹道：“有了 Slack Connect，与外部利益相关者和合作伙伴的联系变得更为轻松了。”

为促进透明度，打破层级制度并实现领导层和员工之间的双向对话，全公司频道里的每一条公告都会有数百条表情回复和消息列响应，使实时沟通变得愉快而有趣。

为使员工专注于重要工作，Zomato 鼓励采用自动化流程。Khendry 说道：“Slack 集成在技术方面特别有帮助，可确保任何问题都能及时告知合适的团队。”

Zomato 将 Slack 作为快速、灵活且包容的工作效率管理平台，致力于持续行业变革 — 为超过 1,500 万人提供美味的食物。