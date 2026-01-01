印度公司 Zomato 使用 Slack 作為推動線上點餐模式轉型的生產力平台

Zomato 使用 Slack 保持敏捷和一致的內部發展方向，建立足以帶動轉型的生產力平台來推動業務發展，使公司員工可以隨時隨地享有其創造的優勢，因而獲頒 Slack 的卓越獎—印度。

Zomato 最初是一家搜尋和發掘餐廳的平台，現已成長為連結消費者、餐廳、外送合作夥伴，滿足各方不同需求的技術平台。Zomato 剛開始使用 Slack 時有過一段不甚穩定的時期，但後來公司團隊找到使用節奏，很快就愛上這個依頻道區隔的安全傳訊平台。Zomato 資深專案經理 Reema Khendry 表示：「我們 180 度大轉彎，堅定地選擇了高度符合直覺、自由流暢、井然有序的 Slack。」

「Slack 是我們的集中管理工具，全公司超過 3,700 名員工，無論是技術產品、工程，還是企業、城市、銷售等團隊，一概都是使用 Slack 平台溝通及交流。一旦開始使用 Slack，電子郵件就變得多餘。」 Zomato 資深專案經理 Reema Khendry

Zomato 大部分的通訊都透過 Slack 頻道進行，在這些虛擬空間中，使用者可以分享訊息、工作空間的自動化功能、數位工具和檔案。為確實掌握整體概況，公司建立了主頻道讓領導團隊宣布事項，並根據使用需求設立了各種核心頻道。Khendry 說：「頻道的任務完成後，我們會依照最佳作法主動封存頻道。若需要參考資料，我們可以使用 Slack 的搜尋功能輕鬆找到。團隊成員不再透過電話，而是使用 Slack 微型會議進行日常工作方面的對話。」

Zomato 也將這個依頻道區隔的傳訊平台推廣到與外部合作夥伴的溝通。Khendry 指出：「有了 Slack Connect，與外部利害關係者和合作夥伴的交流就更方便了。」

為促進透明化、打破階層分野及實現領導團隊與員工之間的雙向對話，每則在公司主頻道中發布的公告，都能獲得數百個表情符號和對話串回應，讓即時通訊變得好玩又有趣。

為了讓員工得以專注於重要的工作，Zomato 鼓勵使用自動化流程。Khendry 說：「Slack 整合功能在技術面的輔助尤其實用，發生任何問題時，負責的團隊可以立即收到通知。」

Zomato 將 Slack 定位於公司快速、靈活、包容的生產力平台，勢必能繼續向產業展現驚人的成績，讓超過 1,500 萬人得以享用令人垂涎的美食。