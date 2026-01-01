Zomato, una empresa con base en la India, transforma los pedidos en línea usando Slack como su plataforma de productividad

Zomato recibe el Premio a la excelencia en India por usar Slack para mantenerse ágil y alineado, impulsando su negocio mediante la construcción de una plataforma de productividad transformadora a la que los empleados pueden acceder desde cualquier lugar.

Zomato, que originalmente era una plataforma de búsqueda y descubrimiento de restaurantes, ahora es una plataforma tecnológica que conecta a clientes, restaurantes y socios de entrega que atienden sus múltiples necesidades. Inicialmente, la empresa tuvo algunos vaivenes con Slack, pero una vez que los equipos encontraron su ritmo, se incorporaron a la plataforma de mensajería segura basada en canales. «Dimos un giro en U y hemos regresado para siempre», dice Reema Khendry, gerente de programas sénior de Zomato. «Slack es muy intuitivo, fluido y organizado».

«Slack es nuestra herramienta centralizada mediante la cual se comunican más de 3700 empleados en toda la empresa, desde productos tecnológicos e ingeniería hasta nuestros equipos corporativos, de ciudad y de ventas. El correo electrónico ya no es necesario cuando comienzas a usar Slack». Reema Khendry Gerente de programas sénior, Zomato

Gran parte de la comunicación de Zomato se produce en los canales de Slack, espacios virtuales para compartir mensajes, automatizaciones en el lugar de trabajo, herramientas digitales y archivos. Para garantizar la visibilidad, hay un canal principal para los anuncios de liderazgo, así como varios canales principales según sea necesario. «Una vez que se han usado, seguimos las mejores prácticas para archivar nuestros canales de forma activa», dice Khendry. «Si necesitamos consultar algo, podemos usar la función de búsqueda de Slack. En el caso de las conversaciones más casuales, se reemplazan las llamadas telefónicas por las Juntas de Slack».

Zomato también extiende la mensajería basada en canales con socios externos. «Con Slack Connect, es mucho más fácil relacionarse con las partes interesadas y los socios externos», afirma Khendry.

Para fomentar la transparencia, terminar con las jerarquías y permitir un diálogo bidireccional entre la dirección y los empleados, cada anuncio en el canal de toda la empresa genera cientos de reacciones con emoji y respuestas en hilos, lo que hace que la comunicación sea divertida e interesante en tiempo real.

Para empoderar a los empleados para que se centren en el trabajo que importa, Zomato fomenta la automatización de procesos. «Las integraciones de Slack son especialmente útiles en el aspecto tecnológico. Garantizan que los equipos correctos sean alertados de cualquier problema de inmediato», dice Khendry.

Con Slack como su plataforma de productividad rápida, flexible e inclusiva, Zomato está preparado para continuar revolucionando el sector y brindar a más de 15 millones de personas acceso a comidas deliciosas.