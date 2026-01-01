Slack을 생산성 플랫폼으로 활용해 온라인 주문 방식을 혁신한 인도 기업, Zomato

Zomato는 Slack을 사용하여 직원들이 어디서나 활용할 수 있는 혁신적인 생산성 플랫폼을 구축함으로써 민첩성과 일관성을 유지하고 또 사업을 발전시켜 Slack의 글로벌 엑설런스 어워드(인도)를 받게 되었습니다.

원래 레스토랑 검색 플랫폼이었던 Zomato는 이제 고객, 레스토랑, 배달 파트너의 다양한 요구 사항에 맞는 서비스를 제공하며 이들을 하나로 연결하는 기술 플랫폼으로 성장했습니다. Slack을 처음 사용하던 시기에는 여러 번 시행착오를 겪었지만 그들만의 일정한 패턴을 찾은 후에는 이 안전한 채널 기반 메시징 플랫폼에 완벽하게 적응하게 되었습니다. “먼 길을 돌아오긴 했지만, 지금은 이점을 누리고 있죠.” Zomato의 선임 프로그램 관리자, Reema Khendry가 말합니다. “Slack은 아주 직관적이고, 흐름이 자유로우면서도 체계적입니다.”

“Slack은 3,700명이 넘는 저희 직원들이 기술 제품 및 엔지니어링 팀에서부터 기업, 도시, 영업 팀에 이르기까지 전체 회사와 커뮤니케이션하는 중앙 집중화된 도구입니다. Slack을 사용하고 나면 이메일은 더 이상 필요하지 않게 됩니다.” Zomato 선임 프로그램 관리자 Reema Khendry

Zomato에서 이루어지는 커뮤니케이션의 상당 부분은 가상 공간인 Slack 채널에서 이뤄지며 이곳에서 메시지, 워크플레이스 자동화, 디지털 도구 및 파일을 공유할 수 있습니다. 경영진의 공지 사항이 올라오는 기본 채널 외에도 필요에 따라 다양한 핵심 채널이 있어 가시성이 보장됩니다. “더 이상 사용하지 않는 채널이 생기면 모범 사례에 따라 채널을 적극적으로 보관합니다.” Khendry가 이야기합니다. “참조할 것이 있으면 간편하게 Slack의 검색 기능을 사용하면 됩니다. 좀 더 가벼운 대화일 경우 전화 통화 대신 Slack 허들로 대체하고 있습니다.”

Zomato는 외부 파트너와도 채널 기반 메시징을 확장합니다. “Slack Connect를 이용하면 외부 관계자 및 파트너와 훨씬 더 쉽게 교류할 수 있죠.”라고 Khendry는 말합니다.

전체 채널에 올라오는 모든 공지 사항에는 이모티콘을 통해 수많은 반응이 달리고, 스레드에는 답변이 추가되기 때문에 커뮤니케이션이 실시간으로 재미있고 흥미로워집니다. 이를 통해 투명성을 높이고, 위계질서를 허물고, 경영진과 직원이 서로 대화가 가능하게 할 수 있습니다.

Zomato는 직원이 중요한 업무에 집중하도록 돕기 위해 프로세스 자동화를 독려하고 있습니다. “Slack 통합 기능을 통해 올바른 팀에 문제를 즉시 알려줄 수 있으므로 기술 측면에서 특히 유용합니다.”라고 Khendry는 말합니다.

Zomato는 신속하고 유연하고 포괄적인 사내 생산성 플랫폼으로 Slack을 사용함으로써 앞으로도 업계에서 대대적인 변화를 이끌고 1,500만 명 이상의 사람들이 맛있는 식사를 즐기도록 지원할 만반의 준비가 되어 있습니다.