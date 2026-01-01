Zomato, un’azienda con sede in India, trasforma gli ordini online usando Slack come piattaforma di produttività

Zomato riceve il Premio Eccellenza - India di Slack per aver utilizzato Slack per garantire agilità e allineamento e far crescere il proprio business creando una piattaforma di produttività trasformativa a cui i dipendenti possono accedere ovunque si trovino.

Originariamente una piattaforma di ricerca e individuazione di ristoranti, Zomato oggi è una piattaforma tecnologica che connette clienti, ristoranti e partner di consegna soddisfacendo le molteplici esigenze di tutti. L’azienda ha inizialmente avuto qualche esitazione su Slack, ma una volta che i team hanno trovato il ritmo si sono affidati completamente alla sicura piattaforma di messaggistica basata su canali. “Abbiamo fatto un’inversione di marcia e siamo tornati per sempre”, afferma Reema Khendry, Senior Program Manager di Zomato. “Slack è estremamente intuitivo, fluido e organizzato.”

“Slack è il nostro strumento centralizzato con cui più di 3.700 dipendenti comunicano in tutta l’azienda, dai team tecnici responsabili di progettazione e prodotti a quelli aziendali, di città e di vendita. Le e-mail diventano superflue quando inizi a usare Slack.” Reema Khendry Senior Program Manager, Zomato

La maggior parte delle comunicazioni di Zomato avviene nei canali di Slack, spazi virtuali per condividere messaggi, automazioni dell’ambiente di lavoro, strumenti digitali e file. Per garantire la visibilità, è disponibile un canale principale per gli annunci della dirigenza, oltre a vari canali essenziali per rispondere alle varie esigenze. “Una volta raggiunto lo scopo, adottiamo la procedura consigliata di archiviare attivamente i nostri canali”, spiega Khendry. “Se abbiamo bisogno di trovare dei riferimenti, possiamo facilmente usare la funzione di ricerca di Slack. Per conversazioni meno formali, sostituiamo le telefonate con Slack Incontri.”

Zomato estende la messaggistica basata su canali anche con i partner esterni. “Con Slack Connect, è molto più semplice interagire con stakeholder e partner esterni”, afferma Khendry.

Per promuovere la trasparenza, eliminare le gerarchie e consentire un dialogo bidirezionale tra la dirigenza e i dipendenti, ogni annuncio nel canale aziendale ottiene centinaia di reazioni con emoji e risposte nelle conversazioni, rendendo la comunicazione piacevole e interessante in tempo reale.

Per permettere ai dipendenti di concentrarsi sulle attività importanti, Zomato incoraggia l’automazione dei processi. “Le integrazioni di Slack sono particolarmente utili dal lato tecnico, per fare in modo che i team giusti siano informati immediatamente di eventuali problemi”, dichiara Khendry.

Con Slack come piattaforma di produttività rapida, flessibile e inclusiva, Zomato è pronto per continuare a rivoluzionare il settore e offrire a più di 15 milioni di persone la possibilità di accedere a pasti appetitosi.