Zomato, entreprise basée en Inde, utilise Slack comme plateforme de productivité et transforme la commande de repas en ligne

Zomato a reçu le Prix d’excellence – Inde de Slack pour son utilisation de Slack afin de rester agile et en phase avec les attentes du marché. L’entreprise est passée à une nouvelle phase de son développement en créant une plateforme de productivité innovante, que les collaborateurs peuvent utiliser de n’importe où.

Zomato était à l’origine une plateforme en ligne destinée à chercher et découvrir des restaurants. Elle s’est transformée en plateforme technologique qui met en relation clients, restaurants et livreurs partenaires tout en répondant aux besoins variés de ces différents acteurs. L’entreprise a tenté à plusieurs reprises d’utiliser Slack et, une fois que ses équipes ont su trouver leurs marques, elles sont vite devenues adeptes de cette plateforme de messagerie par canaux sécurisée. « Nous avons pris une décision et cette fois, nous ne comptons pas changer, déclare Reema Khendry, responsable senior des programmes chez Zomato. Slack est incroyablement intuitif, fluide et bien organisé. »

« Slack est notre outil centralisé que plus de 3 700 collaborateurs utilisent pour communiquer à travers toute l’entreprise, depuis les équipes des produits technologiques et d’ingénierie jusqu’aux équipes commerciales, administratives et sur le terrain. Les e-mails sont devenus obsolètes depuis que l’on utilise Slack. » Reema Khendry Responsable senior des programmes, Zomato

L’essentiel de la communication de Zomato passe par les canaux Slack, des espaces virtuels permettant de partager des messages, des méthodes d’automatisation des espaces de travail, des outils numériques et des fichiers. Pour une visibilité maximale, un canal est consacré aux annonces de la direction. D’autres canaux essentiels sont également utilisés au gré des besoins. « Une fois qu’un canal a rempli son rôle, nous archivons activement nos canaux, conformément aux meilleures pratiques en la matière, explique Reema Khendry. « Si nous avons besoin de faire référence à un message, il nous suffit d’utiliser la fonction de recherche de Slack. Pour les conversations plus informelles, les appels téléphoniques sont remplacés par des appels d’équipe Slack. »

Zomato utilise également la messagerie par canaux avec ses partenaires externes. « Slack Connect permet d’échanger beaucoup plus facilement avec les acteurs et partenaires extérieurs à l’entreprise », précise Reema Khendry.

Chaque annonce sur le canal de l’entreprise reçoit des centaines de réactions, que ce soit sous la forme d’émojis ou de réponses aux fils de discussion. Les échanges se déroulent en temps réel, sont intéressants et animés, ce qui encourage la transparence, brise les échelons hiérarchiques et permet un véritable dialogue entre la direction et les salariés.

Pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur les tâches importantes, Zomato encourage l’automatisation des processus. « Les intégrations de Slack sont particulièrement utiles au niveau technique, car elles permettent de s’assurer que les équipes concernées sont immédiatement informées lorsqu’un problème survient », décrit Reema Khendry.

En utilisant Slack comme plateforme de productivité rapide, flexible et inclusive, Zomato se donne les moyens de continuer à révolutionner le secteur et de donner l’opportunité à plus de 15 millions de personnes d’accéder à de délicieux repas.