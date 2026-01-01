Zomato, una empresa de la India, ha transformado la realización de pedidos en línea usando Slack como su plataforma de productividad

Zomato ha sido galardonada con el Premio a la excelencia de la India por usar Slack para mejorar su agilidad y unidad, así como por hacer crecer su negocio creando una plataforma de productividad revolucionaria que los empleados pueden disfrutar desde cualquier parte.

Zomato, que nació como una plataforma de búsqueda y descubrimiento de restaurantes, se ha convertido en una plataforma tecnológica que conecta a los clientes, restaurantes y socios de servicios de envío para satisfacer sus necesidades. La empresa tuvo sus dudas con Slack al principio, pero una vez que se habituaron a ella, Slack se convirtió en su plataforma de mensajes basada en canales de confianza. “Nos dimos cuenta a tiempo de que era la mejor opción”, afirma Reema Khendry, directora sénior de Programas de Zomato. “Slack es una plataforma muy intuitiva, sencilla y organizada”.

“Slack es nuestra herramienta central, en la que más de 3700 empleados trabajan y se comunican, desde los miembros de Productos Tecnológicos e Ingeniería hasta nuestros equipos de Empresa, Ciudad y Ventas. El correo electrónico parece algo del pasado cuando empiezas a usar Slack”. Reema Khendry Directora sénior de Programas, Zomato

Gran parte de la comunicación de Zomato tiene lugar en canales de Slack, espacios virtuales para compartir mensajes, automatizaciones del lugar de trabajo, herramientas digitales y archivos. Para garantizar que todo el mundo pueda leerlos, los mensajes principales de los equipos directivos aparecen en un canal principal. Además, cuentan con otros muchos canales esenciales. “Una vez que dejan de ser útiles, seguimos unos procedimientos recomendados para archivar nuestros canales”, afirma Khendry. “Si necesitamos consultar algo, basta con usar la función Búsqueda de Slack. Para tener conversaciones menos formales, han dejado de usar el teléfono y ahora disfrutan de las Juntas de Slack”.

Zomato utiliza también la mensajería basada en canales con sus socios externos. “Gracias a Slack Connect, es mucho más sencillo contactar con los socios y colaboradores externos”, asegura Khendry.

Para fomentar la transparencia, reducir las jerarquías y hacer posible una conversación fluida entre los equipos directivos y los empleados, todos los anuncios del canal dirigido a toda la empresa reciben cientos de reacciones con emojis y respuestas en los hilos de conversaciones. De esta manera, la comunicación es más divertida e interesante y se lleva a cabo en tiempo real.

Para que los empleados puedan centrarse en el trabajo que realmente importa, Zomato fomenta la automatización de procesos. “Las integraciones de Slack son muy útiles en el sentido tecnológico, nos permiten garantizar que los equipos correspondientes reciban las alertas sobre cualquier problema al instante”, afirma Khendry.

Zomato, gracias a que usa Slack como su plataforma de productividad flexible, rápida e inclusiva, podrá seguir revolucionando el sector y ofreciendo a más de 15 millones de personas deliciosas comidas.