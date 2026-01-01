A empresa indiana Zomato transforma os pedidos online usando o Slack como plataforma de produtividade

A Zomato recebeu o Prêmio de Excelência - Índia por usar o Slack para continuar ágil e coordenada e expandir os negócios com uma plataforma de produtividade transformadora, acessível de qualquer lugar.

Originalmente uma plataforma de busca e descoberta de restaurantes, a Zomato agora é uma plataforma de tecnologia que conecta clientes, restaurantes e parceiros de entrega para suprir as várias necessidades de todos. A empresa não adotou o Slack de primeira, mas, quando as equipes encontraram o ritmo certo, a plataforma de mensagens baseada em canais se tornou a favorita de todos. “Decidimos voltar para valer”, afirma Reema Khendry, Gerente sênior de programa da Zomato. “O Slack é intuitivo, fácil e organizado.”

“O Slack é nossa ferramenta centralizada, onde cerca de 3.700 funcionários se comunicam com toda a empresa, incluindo equipes de tecnologia e engenharia de produtos e até mesmo executivos e vendedores. O e-mail se torna redundante quando você começa a usar o Slack.” Reema Khendry Gerente sênior de programa, Zomato

A maioria das comunicações da Zomato acontecem nos canais do Slack, espaços virtuais para o compartilhamento de mensagens, automações, ferramentas digitais e arquivos. Para garantir a visibilidade, há um canal principal para comunicados da liderança e outros canais importantes, conforme necessário. “Quando eles cumprem suas funções, nós adotamos a melhor prática de arquivar ativamente nossos canais”, afirma Khendry. “Se precisarmos acessar uma referência, podemos usar facilmente a função de pesquisa do Slack. As conversas casuais não acontecem mais em ligações telefônicas, mas sim em Círculos do Slack.”

A Zomato também estendeu as mensagens baseadas em canais para parceiros externos. “Com o Slack Connect, é muito mais fácil entrar em contato com partes interessadas e parceiros externos”, diz Khendry.

Para incentivar a transparência, acabar com as hierarquias e possibilitar o diálogo de mão dupla entre lideranças e funcionários, cada anúncio no canal da empresa recebe centenas de reações com emojis e respostas em conversas, deixando a comunicação divertida e interessante em tempo real.

Para permitir que os funcionários se concentrem em trabalhos importantes, a Zomato encoraja a automação de processos. “As integrações do Slack são especialmente úteis em termos de tecnologia, possibilitando que as equipes certas sejam alertadas sobre problemas imediatamente”, afirma Khendry.

Com o Slack como sua plataforma de produtividade rápida, flexível e inclusiva, a Zomato está pronta para continuar movimentando o setor, além de permitir que mais de 15 milhões de pessoas possam comprar refeições de dar água na boca.