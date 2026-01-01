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A empresa indiana Zomato transforma os pedidos online usando o Slack como plataforma de produtividade

“Usamos o Slack em todos os níveis, desde equipes de vendas até tecnologia e produto, inclusive nas nossas principais equipes corporativas. Todos na Zomato usam o Slack.”

Reema KhendryGerente sênior de programa, Zomato

A Zomato recebeu o Prêmio de Excelência - Índia por usar o Slack para continuar ágil e coordenada e expandir os negócios com uma plataforma de produtividade transformadora, acessível de qualquer lugar.

Originalmente uma plataforma de busca e descoberta de restaurantes, a Zomato agora é uma plataforma de tecnologia que conecta clientes, restaurantes e parceiros de entrega para suprir as várias necessidades de todos. A empresa não adotou o Slack de primeira, mas, quando as equipes encontraram o ritmo certo, a plataforma de mensagens baseada em canais se tornou a favorita de todos. “Decidimos voltar para valer”, afirma Reema Khendry, Gerente sênior de programa da Zomato. “O Slack é intuitivo, fácil e organizado.” 

“O Slack é nossa ferramenta centralizada, onde cerca de 3.700 funcionários se comunicam com toda a empresa, incluindo equipes de tecnologia e engenharia de produtos e até mesmo executivos e vendedores. O e-mail se torna redundante quando você começa a usar o Slack.”

Reema KhendryGerente sênior de programa, Zomato

A maioria das comunicações da Zomato acontecem nos canais do Slack, espaços virtuais para o compartilhamento de mensagens, automações, ferramentas digitais e arquivos. Para garantir a visibilidade, há um canal principal para comunicados da liderança e outros canais importantes, conforme necessário. “Quando eles cumprem suas funções, nós adotamos a melhor prática de arquivar ativamente nossos canais”, afirma Khendry. “Se precisarmos acessar uma referência, podemos usar facilmente a função de pesquisa do Slack. As conversas casuais não acontecem mais em ligações telefônicas, mas sim em Círculos do Slack.”

A Zomato também estendeu as mensagens baseadas em canais para parceiros externos. “Com o Slack Connect, é muito mais fácil entrar em contato com partes interessadas e parceiros externos”, diz Khendry.

Para incentivar a transparência, acabar com as hierarquias e possibilitar o diálogo de mão dupla entre lideranças e funcionários, cada anúncio no canal da empresa recebe centenas de reações com emojis e respostas em conversas, deixando a comunicação divertida e interessante em tempo real. 

Para permitir que os funcionários se concentrem em trabalhos importantes, a Zomato encoraja a automação de processos. “As integrações do Slack são especialmente úteis em termos de tecnologia, possibilitando que as equipes certas sejam alertadas sobre problemas imediatamente”, afirma Khendry.

Com o Slack como sua plataforma de produtividade rápida, flexível e inclusiva, a Zomato está pronta para continuar movimentando o setor, além de permitir que mais de 15 milhões de pessoas possam comprar refeições de dar água na boca.

Resumo do cliente

Setor

Varejo

Tamanho da empresa

Grande empresa

Departamentos

Marketing, Operações, Vendas, Serviço

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