Das indische Unternehmen Zomato transformiert die Lebensmittellieferbranche mit Slack als Produktivitätsplattform

Zomato erhält von Slack die Auszeichnung für Exzellenz – Indien für den Einsatz von Slack, um agil und aufeinander abgestimmt zu bleiben und das Unternehmen durch den Aufbau einer transformativen Produktivitätsplattform, auf die seine Belegschaft von überall aus zugreifen kann, voranzubringen.

Ursprünglich war Zomato eine Plattform für das Suchen und Entdecken von Restaurants. Heute ist es eine Technologieplattform, die Kund:innen, Restaurants, und Lieferpartner:innen miteinander vernetzt und deren vielfältige Bedürfnisse bedient. Das Unternehmen hatte anfangs einige Schwierigkeiten mit Slack, aber nachdem seine Projekt-Teams ihren Rhythmus gefunden hatten, waren sie von der sicheren, Channel-basierten Kollaborationsplattform begeistert. „Wir haben eine Kehrtwende gemacht und sind nun definitiv wieder da“, sagt Reema Khendry, Senior Program Manager bei Zomato. „Slack ist sehr intuitiv, funktioniert reibungslos und ist gut organisiert.“

„Slack ist unser zentrales Tool, über das mehr als 3.700 Mitarbeiter:innen im gesamten Unternehmen kommunizieren – von der technischen Produktentwicklung bis hin zu unseren Unternehmens-, Stadt- und Vertriebsteams. E-Mails werden überflüssig, sobald man anfängt, Slack zu verwenden.“ Reema Khendry Senior Program Manager, Zomato

Ein großer Teil der Kommunikation bei Zomato findet in Slack-Channels statt, virtuellen Orten zum Austausch von Nachrichten, Automatisierungen am Arbeitsplatz, digitalen Tools und Dateien. Die Sichtbarkeit wird durch einen zentralen Channel für Ankündigungen der Führungsebene sowie durch verschiedene weitere wichtige Channels gewährleistet. „Sobald sie ihren Zweck erfüllt haben, folgen wir der bewährten Methode, unsere Channels aktiv zu archivieren“, sagt Khendry. „Wenn wir etwas nachlesen müssen, können wir einfach die Suchfunktion von Slack nutzen. Bei eher zwanglosen Gesprächen werden Telefonate durch Slack Huddles ersetzt.“

Zomato erweitert die Channel-basierte Zusammenarbeit auch auf externe Partnerunternehmen. „Slack Connect erleichtert die Zusammenarbeit mit externen Stakeholder:innen und Partner:innen enorm“, sagt Khendry.

Jede Ankündigung im unternehmensweiten Channel führt zu Hunderten von Reaktionen mit Emojis und Antworten auf Threads, was die Kommunikation in Echtzeit interessant und unterhaltsam gestaltet. Auf diese Weise werden die Transparenz gefördert, Hierarchien abgebaut und ein wechselseitiger Dialog zwischen Führungskräften und Belegschaft ermöglicht.

Zomato fördert die Automatisierung von Prozessen, damit sich die Mitarbeiter:innen auf das Wesentliche konzentrieren können. „Slack-Integrationen sind vor allem im technischen Bereich hilfreich, damit die richtigen Projekt-Teams bei Problemen sofort benachrichtigt werden“, sagt Khendry.

Mit Hilfe von Slack als schnelle, flexible und integrative Produktivitätsplattform ist Zomato in der Lage, die Branche weiter grundlegend zu verändern – und dazu beizutragen, dass mehr als 15 Millionen Menschen köstliche Mahlzeiten erhalten.