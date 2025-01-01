此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

在以下生效日期之前同意平台 Beta 版服务条款的客户可以在此查阅相关信息。

生效日期：2022 年 9 月 14 日

Beta 版服务附录（或如果适用，适用 Beta 版服务的书面协议，定义见下文）（“条款”）说明你在使用 Beta 版服务时的权利和责任。你表明接受这些条款或者启用或使用测试版服务，即代表你：

同意代表与你存在雇用、附属或关联关系的 Slack 客户（简称“ 客户 ”）同意以下条款，

”）同意以下条款， 声明你有权约束客户遵守这些条款，并且

声明你是《客户服务条款》（网址：https://slack.com/terms-of-service）或 Slack 与客户之间管理服务的提供和使用的其他书面协议（简称“协议”）下的授权用户。

如果你不具备此类授权或不同意这些条款，则不可以使用 Beta 版服务。这些条款是本协议的附录，并构成本协议的一部分。这些条款的英文版中使用但未定义的大写术语具有协议中赋予它们的含义。如果这些条款与本协议中的规定有任何冲突或不一致，则应以这些条款为准。