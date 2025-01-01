平台 Beta 版服务条款
生效日期：2022 年 9 月 14 日
Beta 版服务附录（或如果适用，适用 Beta 版服务的书面协议，定义见下文）（“条款”）说明你在使用 Beta 版服务时的权利和责任。你表明接受这些条款或者启用或使用测试版服务，即代表你：
- 同意代表与你存在雇用、附属或关联关系的 Slack 客户（简称“客户”）同意以下条款，
- 声明你有权约束客户遵守这些条款，并且
- 声明你是《客户服务条款》（网址：https://slack.com/terms-of-service）或 Slack 与客户之间管理服务的提供和使用的其他书面协议（简称“协议”）下的授权用户。
如果你不具备此类授权或不同意这些条款，则不可以使用 Beta 版服务。这些条款是本协议的附录，并构成本协议的一部分。这些条款的英文版中使用但未定义的大写术语具有协议中赋予它们的含义。如果这些条款与本协议中的规定有任何冲突或不一致，则应以这些条款为准。
- Beta 版服务。Slack 会经常为客户免费提供某些服务、特性或功能，这些项目可能会由 Slack 指定为测试版、试点版、限定版、开发人员预览版、非生产版、评估版，或类似描述，在适用的情况下与服务结合使用或单独使用（各称“一项Beta 版服务”，合称“多项 Beta 版服务”）。根据本协议条款，Slack 同意允许客户测试和评估 Beta 版服务，客户可以自行决定是否试用此项 Beta 版服务。如果客户启用、使用或测试 (a) 需要使用任何 Slack 软件集成的 Beta 版服务，则应遵循软件集成补充协议（网址：https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations），以及 (b) 需要使用任何 Slack API，无论是公共还是私有，均应以 https://slack.com/terms-of-service/api 上单独同意的 API 服务条款为准。Beta 版服务的预期用途是评估，因此不处于普遍可用状态。这些服务可能包含程序错误和缺陷，并可能受到任何相关文档中列出的附加条款的约束。
- 无性能或正常运行时间保证。尽管协议中有任何相反规定，客户承认并同意 Beta 版服务在其性能、速度、功能、支持和可用性方面“按原样”提供，对于因其缺陷而引起的任何伤害或损害，Slack 概不承担任何责任或义务。
- 反馈。客户同意就 Beta 版服务持续向 Slack 提供反馈。客户授予 Slack 无限、不可撤销、永久、可转授权、免版税的许可，允许其为任何目的使用任何该等反馈或建议，而无需对客户或任何授权用户承担任何义务或给予赔偿。
- 授予公开权。在获得客户事先书面同意（允许通过电子邮件提供此同意）的情况下，Slack 可以使用客户名称和标识，或应 Slack 要求，双方同意提供有关客户使用 Beta 版服务的评论、引语或声明，其中每一项均可供 Slack 参考以用于 Beta 版服务相关的营销或推广（“公开权”）。双方承认并同意，授予公开权并非客户测试或评估 Beta 版服务而必须满足的要求。
- 机密性。根据“公开性”部分，客户同意任何相关的功能或产品信息；Slack 向客户披露但未向公众普遍提供的“Slack”团队通信平台的任何特性或功能，包括但不限于非公开或先行版本的工具、产品、环境或 API 和任何相关文档，以及其中包含的任何及所有数据或信息（统称为“Slack 专有元素”）；以及客户对平台 Beta 版功能计划的参与构成 Slack 的机密信息，如协议中所定义。本“机密性”部分应在这些条款终止后继续有效，并应继续适用于 Slack 专有元素，除非且直至 Slack 专有元素不受限制且并非由于客户或其任何关联方、代理、顾问或雇员的过错而向公众普遍提供。
- 修改。随着业务的发展，我们可能会修改这些条款。如我们对条款进行重大更改，则将通过电子邮件发送至与客户帐户关联的电子邮件地址或通过服务向客户发送消息，以便在更改生效之前提供合理的通知时段。客户可以随时浏览本页面以查阅最新版条款。任何合同重大修订将在我们通告规定的日期生效，所有其他更改将在更改发布之日生效。如果客户（或任何授权用户）在生效日期后访问或使用 Beta 版服务，则该使用将构成客户接受所有修订的条款和条件。
- 期限和终止。尽管本协议中有任何相反规定，这些条款自您表示接受条款或者启用或使用 Beta 版服务之日起生效（以最早者为准）并将保持有效，除非任何一方在三十天内向另一方发出书面终止通知。客户使用任何特定 Beta 版服务的权利将在 Slack 向客户提供 Beta 版服务之日开始，并将在以下较早者终止：(a) Slack 使 Beta 版服务在服务内普遍可用或作为服务的附加组件普遍可用的日期，或 (b) Beta 版服务在客户发出三十 (30) 天书面通知后终止的日期。客户承认并同意，Slack 可随时自行决定停止向客户提供任何特定 Beta 版服务，并且可能永远不会将 Beta 版服务作为服务的一部分或附加组件普遍提供，并且其购买服务的决定过去和现在均不取决于 Beta 版服务中的任何未来功能或特性的交付。