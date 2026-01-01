Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

I clienti che hanno accettato le Condizioni dei Servizi beta della piattaforma prima della data di entrata in vigore elencata in basso possono trovare tali condizioni qui.

Data di entrata in vigore: 14 settembre 2022

Questa Appendice per i Servizi beta (o, se applicabile, l’accordo scritto che disciplina il Servizio beta applicabile (definito in basso)) (“Condizioni”) descrive i diritti e le responsabilità dell’utente che accede ai Servizi beta. Accettando le presenti Condizioni, così come abilitando o utilizzando un Servizio beta, l’utente:

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

dichiara di essere un Utente autorizzato ai sensi delle Condizioni d’uso per il cliente disponibili in https://slack.com/terms-of-service o di un altro accordo scritto tra Slack e il Cliente che disciplina la fornitura e l’utilizzo dei Servizi (il “Contratto”).

Se l’utente non dispone di tale autorità o decide di non accettare le presenti Condizioni, non potrà utilizzare i Servizi beta. Le presenti Condizioni costituiscono un’aggiunta al Contratto e ne sono parte integrante. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti qui hanno il significato stabilito nel Contratto. In caso di conflitti o incongruenze tra le disposizioni in queste Condizioni e il Contratto, prevarranno le presenti Condizioni.