Platform Beta Service Terms
Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.
I clienti che hanno accettato le Condizioni dei Servizi beta della piattaforma prima della data di entrata in vigore elencata in basso possono trovare tali condizioni qui.
Data di entrata in vigore: 14 settembre 2022
Questa Appendice per i Servizi beta (o, se applicabile, l’accordo scritto che disciplina il Servizio beta applicabile (definito in basso)) (“Condizioni”) descrive i diritti e le responsabilità dell’utente che accede ai Servizi beta. Accettando le presenti Condizioni, così come abilitando o utilizzando un Servizio beta, l’utente:
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- dichiara di essere un Utente autorizzato ai sensi delle Condizioni d’uso per il cliente disponibili in https://slack.com/terms-of-service o di un altro accordo scritto tra Slack e il Cliente che disciplina la fornitura e l’utilizzo dei Servizi (il “Contratto”).
Se l’utente non dispone di tale autorità o decide di non accettare le presenti Condizioni, non potrà utilizzare i Servizi beta. Le presenti Condizioni costituiscono un’aggiunta al Contratto e ne sono parte integrante. I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti qui hanno il significato stabilito nel Contratto. In caso di conflitti o incongruenze tra le disposizioni in queste Condizioni e il Contratto, prevarranno le presenti Condizioni.
- Servizi beta. Di tanto in tanto, Slack può rendere disponibili al Cliente gratuitamente alcuni Servizi, funzioni o funzionalità, che possono essere indicati da Slack come beta, pilota, rilascio limitato, anteprima per sviluppatori, non produzione, valutazione o con una descrizione simile, da usare insieme o separatamente dai Servizi, come applicabile (singolarmente, un “Servizio beta” e collettivamente i “Servizi beta”). Ai sensi delle condizioni del presente documento, Slack accetta di consentire al Cliente di testare e valutare i Servizi beta e il Cliente può decidere di provare o meno tali Servizi beta a propria esclusiva discrezione. Nella misura in cui il Cliente abilita, usa o testa un Servizio beta che (a) richiede l’uso di un’integrazione software di Slack, sarà applicabile il Supplemento per l’integrazione del Software disponibile all’indirizzo https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations e (b) richiede l’uso di un’API di Slack, pubblica o privata, saranno valide le Condizioni d’uso delle API accettate separatamente e disponibili all’indirizzo https://slack.com/terms-of-service/api. I Servizi beta sono destinati a fini di valutazione, non sono generalmente disponibili, potrebbero contenere bug ed errori e potrebbero essere soggetti a ulteriori condizioni come definito in eventuali documenti associati.
- Nessuna garanzia sulle prestazioni e sul tempo di attività. FATTO SALVO I CASI CONTRARI DESCRITTI NEL PRESENTE CONTRATTO, IL CLIENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE I SERVIZI BETA VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” PER QUANTO RIGUARDA PRESTAZIONI, VELOCITÀ, FUNZIONALITÀ, ASSISTENZA E DISPONIBILITÀ E CHE SLACK NON AVRÀ ALCUNA RESPONSABILITÀ O OBBLIGO IN RELAZIONE A EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA CARENZE DEGLI STESSI.
- Feedback. Il Cliente accetta di fornire un feedback continuo a Slack in relazione ai Servizi beta. Il Cliente concede a Slack una licenza illimitata, irrevocabile, perpetua, cedibile in sub-licenza e priva di royalty per utilizzare tali feedback o suggerimenti per un qualsiasi scopo, senza obblighi o compensi al Cliente o a eventuali Utenti autorizzati.
- Richieste di pubblicità. A condizione che Slack ottenga il previo consenso scritto del Cliente (è consentito via e-mail), Slack può usare il nome o il logo del Cliente o su richiesta di Slack una citazione, un’affermazione o un commento concordato di comune accordo riguardante l’uso del Cliente dei Servizi beta, ognuno dei quali può essere usato da Slack come riferimento a scopi promozionali o di marketing in relazione ai Servizi beta (Diritti di pubblicità”). Le parti riconoscono e accettano che i Diritti di pubblicità non costituiscono un requisito per il Cliente di testare o valutare i Servizi beta.
- Riservatezza. Ai sensi della sezione “Pubblicità”, il Cliente accetta che eventuali informazioni sui prodotti o sulle funzionalità associate, le funzioni o le caratteristiche della piattaforma di comunicazione del team di “Slack” divulgati da Slack al Cliente e non disponibili pubblicamente inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti, prodotti, ambienti o API non pubblici o precedenti il rilascio ed eventuali documenti associati, così come tutti i dati e le informazioni ivi contenuti (“Elementi proprietari di Slack”), e la partecipazione del Cliente al programma Servizi beta costituiscono informazioni riservate di Slack, come definite nel presente Contratto. La presente sezione “Riservatezza” rimarrà efficace dopo la risoluzione delle presenti Condizioni e continuerà ad applicarsi agli Elementi proprietari di Slack, a meno che e finché gli Elementi proprietari di Slack diventino generalmente disponibili al pubblico senza restrizioni e indipendentemente dalla volontà del Cliente o di eventuali Consociati, agenti, consulenti o dipendenti.
- Modifiche. Man mano che l’attività di Slack si evolve, queste Condizioni potrebbero essere soggette a modifiche. Qualora vengano apportate modifiche materiali alle Condizioni, prima che tali modifiche diventino effettive il Cliente verrà informato con adeguato anticipo tramite e-mail all’indirizzo associato al suo account oppure con un messaggio inviato tramite i Servizi. Il Cliente può esaminare la versione più recente delle Condizioni in qualsiasi momento visitando questa pagina. Il Contratto modificato avrà efficacia a partire dalla data specificata nella comunicazione di Slack. Tutte le altre modifiche avranno efficacia a partire dalla pubblicazione della modifica stessa. Se il Cliente (o qualsiasi Utente autorizzato) accede a un Servizio beta o lo utilizza dopo la data di entrata in vigore, tale utilizzo costituirà l’accettazione da parte del Cliente di tutte le condizioni e di tutti i termini modificati.
- Durata e risoluzione. In deroga a qualsivoglia disposizione contraria contenuta nel presente Contratto, le presenti Condizioni diventeranno efficaci a partire dalla data di accettazione delle stesse da parte dell’utente o dalla data in cui l’utente abilita o utilizza un Servizio beta, qualunque cada prima. Inoltre, le presenti Condizioni rimarranno in vigore a meno che una delle parti non invii una comunicazione scritta di recesso all’altra parte con un preavviso di trenta giorni. Il diritto del Cliente di utilizzare un particolare Servizio beta avrà inizio nel momento in cui Slack renderà tale Servizio beta disponibile per il Cliente e si concluderà alla data che cade prima tra le seguenti: (a) la data in cui Slack renderà tale Servizio beta generalmente disponibile nell’ambito dei Servizi o come componente aggiuntivo degli stessi o (b) la data di rescissione di tale Servizio beta a seguito di trenta (30) giorni dalla comunicazione scritta da parte del Cliente. Il Cliente riconosce e accetta che Slack ha il diritto di interrompere la condivisione di un particolare Servizio beta con il Cliente in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione e che ha il diritto di non rendere mai il Servizio beta generalmente disponibile nell’ambito dei Servizi o come componente aggiuntivo degli stessi. Il Cliente inoltre riconosce e accetta che la decisione di acquistare i Servizi non era e non è subordinata alla fornitura di eventuali funzioni o caratteristiche future all’interno dei Servizi beta.