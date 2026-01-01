Platform Beta Service Terms
本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。
以下の発効日より前にベータ版プラットフォームサービス利用規約に同意したお客様は、こちらから当該規約を確認できます。
発効日 : 2022 年 9 月 14 日
このベータ版サービス補足条項（または、該当する場合は、対象となるベータ版サービスが準拠する契約書（定義は後述））（「本規約」）は当該ベータ版サービスを利用する際のお客様の権利と責任について説明するものです。本規約への同意を示すこと、またはベータ版サービスを有効化もしくは使用することにより、お客様は以下を行います。
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- お客様が、https://slack.com/intl/ja-jp/terms-of-serviceに記載されているカスタマー向けサービス利用規約、または Slack とお客様が締結した、本サービスの提供および利用に適用される他の契約書（「本件契約」）に基づく正規ユーザーであることを表明します。
このような権限を有しない場合、または本規約に同意しない場合は、ベータ版サービスを使用することはできません。本規約は、本件契約の補足条項であり、本件契約の一部を構成するものです。ここで使用されているが定義されていない大文字で始まる用語は、本件契約でそれらの用語に与えられた意味を有します。本規約の規定と本件契約の規定との間に何らかの矛盾または不一致がある場合には、本規約が優先するものとします。
- ベータ版サービス。Slack は、随時、特定のサービス、特徴または機能をお客様に無償で提供することがあります。これらのサービスには、Slack がベータ版、パイロット版、限定リリース版、開発者プレビュー用、非本番環境用、評価用として指定するもの、または同様の説明が付されているものがあり、本サービスと組み合わせて使用される場合と本サービスとは別のものとして使用される場合があります（それぞれを「個々のベータ版サービス」、総称して「ベータ版サービス」といいます）。本規約の条件に従い、Slack はお客様にベータ版サービスのテストおよび評価を許可することに同意し、お客様は当該ベータ版サービスを試すか否かを独自の裁量で選択できます。お客様がベータ版サービスを有効化、使用、テストする範囲において、（a）いずれかの Slack ソフトウェア・インテグレーションの使用を必要とする場合は、ソフトウェア・インテグレーション補遺（https://slack.com/intl/ja-jp/terms-of-service/slack-integrations）が適用されるものとし、（b）いずれかの Slack API（パブリック、プライベート問わず）を使用する場合は、別途合意される Slack API サービス利用規約（https://slack.com/intl/ja-jp/terms-of-service/api）に準拠するものとします。ベータ版サービスは、評価を目的としたものであり、一般に利用可能なものではなく、バグやエラーが含まれている可能性があります。また、関連文書に規定された追加規約の対象となる場合があります。
- 性能またはアップタイムに関する保証の否認。お客様は、本件契約に含まれる別段の規定にかかわらず、ベータ版サービスがその性能、速度、機能、サポートおよび可用性に関して「現状有姿」で提供され、Slack がそれらの欠陥に起因する危害または損害についていかなる責任または義務も負わないことを承諾し、同意します。
- フィードバック。お客様は、ベータ版サービスに関して継続的なフィードバックを Slack に提供することに同意します。お客様は、Slack に対し、このようなフィードバックや提案を、目的にかかわらず、お客様または正規ユーザーに対する義務や報酬を負担することなく使用する、無制限かつ取消不能の、恒久的、再使用許諾可能、ロイヤルティフリーの使用許諾を付与します。
- パブリシティに関する依頼。Slack は、お客様から書面による承諾（電子メールによる承諾を含みます）を事前に得ることを条件に、お客様の名称やロゴ、または Slack からの要請に応じて、ベータ版サービスの使用に関するお客様のコメント、引用または声明のうち双方が合意したものを使用できます。また、Slack はこれらを、推薦の言葉として、ベータ版サービスに関連するマーケティング目的またはプロモーション目的で使用できます（「パブリシティ権」）。両当事者は、パブリシティ権はお客様がベータ版サービスをテストまたは評価するための要件でないことを承諾し、これに同意します。
- 機密保持。お客様は、「パブリシティ」セクションに従うことを条件に、関連する機能または製品情報、Slack がお客様に開示する「Slack」チームコミュニケーションプラットフォームの機能のうち一般公開されていないもの（非公開またはリリース前のツール、製品、環境または API、関連ドキュメントを含むが、これらに限定されない）、およびこれらに含まれるすべてのデータまたは情報（「Slack が独占権を有する要素」）、ならびにお客様がベータ版サービスのプログラムに参加していることは、本件契約に定義されている Slack の機密情報に該当することに同意します。本「機密保持」セクションは、本規約の解除後も引き続き効力を有するものとし、Slack が独占権を有する要素が、制限なしに、かつお客様またはそのアフィリエイト、代理人、コンサルタントもしくは従業員の責によらずに公衆に一般公開された場合を除き、かつその時点まで、Slack が独占権を有する要素に継続適用されるものとします。
- 変更。Slack は、Slack の事業の進展に伴い、本規約を変更できます。Slack は、本規約に対して重要な変更を行う場合、お客様のアカウントに関連付けられたメールアドレスへメールを送信するか本サービスを通じてお客様へメッセージを送ることにより、当該変更が施行される前にお客様に対して合理的な通知を行います。お客様は、本ページにアクセスすることにより、本規約の最新版をいつでも確認できます。重要な改訂が行われた本契約は Slack の通知に規定される日付に発効し、また他のすべての変更はその変更が掲載された時に有効となります。お客様（または正規ユーザー）がその発効日以降に個々のベータ版サービスにアクセスした場合またはそれを使用した場合、その行為は、改訂された契約条件をお客様が承認したことを意味します。
- 契約期間および解除。本件契約に含まれる別段の規定にかかわらず、本規約は、お客様が本規約への承諾を示した日か、ベータ版サービスを有効化または使用した日のいずれか早い方の時点で有効となり、一方の当事者が 30 日前までに書面による通知をもって他方の当事者に解除の旨を通知しない限り、効力を継続します。特定のベータ版サービスを使用するお客様の権利は、Slack が当該ベータ版サービスをお客様に提供した日に有効となり、（a）Slack が当該ベータ版サービスを本サービス内で、または本サービスのアドオンとして一般に利用可能にした日、または（b）お客様からの 30 日前までの書面による通知に基づく当該ベータ版サービスの解除日のいずれか早い方の時点で終了します。お客様は、Slack がその独自の裁量によりお客様への特定のベータ版サービスの提供をいつでも中止できること、および当該ベータ版サービスを二度と本サービスの一部またはアドオンとして一般公開しない場合があること、ならびにお客様による本サービスの購入の決定は、過去においても現在においても、当該ベータ版サービス内における将来の機能または特徴の提供を前提としないことを承諾し、これに同意します。