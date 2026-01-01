本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

以下の発効日より前にベータ版プラットフォームサービス利用規約に同意したお客様は、こちらから当該規約を確認できます。

発効日 : 2022 年 9 月 14 日

このベータ版サービス補足条項（または、該当する場合は、対象となるベータ版サービスが準拠する契約書（定義は後述））（「本規約」）は当該ベータ版サービスを利用する際のお客様の権利と責任について説明するものです。本規約への同意を示すこと、またはベータ版サービスを有効化もしくは使用することにより、お客様は以下を行います。

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

お客様が、https://slack.com/intl/ja-jp/terms-of-serviceに記載されているカスタマー向けサービス利用規約、または Slack とお客様が締結した、本サービスの提供および利用に適用される他の契約書（「本件契約」）に基づく正規ユーザーであることを表明します。

このような権限を有しない場合、または本規約に同意しない場合は、ベータ版サービスを使用することはできません。本規約は、本件契約の補足条項であり、本件契約の一部を構成するものです。ここで使用されているが定義されていない大文字で始まる用語は、本件契約でそれらの用語に与えられた意味を有します。本規約の規定と本件契約の規定との間に何らかの矛盾または不一致がある場合には、本規約が優先するものとします。