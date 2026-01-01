Nutzungsbedingungen für die Betaversion der Plattform
Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.
Kund:innen, die den Nutzungsbedingungen für die Betaversion der Plattform vor dem unten aufgeführten Datum des Inkrafttretens zugestimmt haben, finden diese Bedingungen hier.
Gültig ab: 14. September 2022
Die vorliegende Ergänzung zu den Nutzungsbedingungen der Betaversion (oder ggf. zu deiner schriftlichen Vereinbarung zu dem jeweiligen Beta-Service (wie unten definiert)) („Bedingungen“) beschreibt deine Rechte und Verpflichtungen bei der Nutzung der Beta-Services. Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen oder die Aktivierung oder Nutzung der Beta-Services:
- erklärst du dich im Namen der Slack-Kundin bzw. des Slack-Kunden, bei der bzw. dem du beschäftigt bist oder mit der bzw. dem du anderweitig verbunden bist („Kundin bzw. Kunde“), mit den folgenden Bedingungen einverstanden,
- erklärst du, dass du befugt bist, die Kundin bzw. den Kunden an diese Bedingungen zu binden und
- erklärst du, dass du ein:e autorisierte:r Benutzer:in im Sinne der Nutzungsbedingungen für Kund:innen unter https://slack.com/terms-of-service oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Slack und Kund:innen bist, die die Bereitstellung und Nutzung der Dienste regelt (die „Vereinbarung“).
Wenn du nicht über eine solche Autorisierung verfügst oder diesen Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Beta-Services nicht nutzen. Die vorliegenden Bedingungen stellen eine Ergänzung zur Vereinbarung dar und sind gleichzeitig ein Teil davon. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber hierin nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurden. Insoweit sich jedoch Widersprüche oder Unvereinbarkeiten zwischen den Bestimmungen in den vorliegenden Bedingungen und der Vereinbarung ergeben, erhalten die vorliegenden Bedingungen Vorrang.
- Beta-Services. Slack stellt seinen Kund:innen möglicherweise von Zeit zu Zeit kostenfrei bestimmte Services, Features oder Funktionen zur Verfügung, die von Slack als „Beta“, „Pilot“, „eingeschränkter Release“, „Entwickler-Preview, „nicht für Produktionszwecke“, „Evaluierung“ o. ä. bezeichnet werden und die ggf. zusammen oder getrennt von den Services zu nutzen sind (jeweils ein „Beta-Service“ und zusammengenommen die „Beta-Services“). Slack gestattet den Kund:innen, die Beta-Services gemäß den vorliegenden Bedingungen zu testen und zu evaluieren, und die Kund:innen entscheiden nach eigenem Ermessen darüber, ob sie die Beta-Services ausprobieren möchten oder nicht. Insofern Kund:innen einen Beta Service aktivieren, nutzen oder testen, der (a) die Verwendung einer Slack-Software-Integration erforderlich macht, findet die Ergänzung zu Software-Integrationen unter https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations Anwendung, und (b) die Verwendung einer öffentlichen oder privaten Slack-API erforderlich macht, finden die getrennt vereinbarten API-Nutzungsbedingungen unter https://slack.com/terms-of-service/api Anwendung. Die Beta-Services sind für Evaluierungszwecke bestimmt, sie sind nicht allgemein verfügbar, können Fehler enthalten und unterliegen möglicherweise zusätzlichen Bedingungen, die in der zugehörigen Dokumentation dargelegt sind.
- Keine Garantie für Leistung oder Betriebszeit. UNGEACHTET ANDERSLAUTENDER BESTIMMUNGEN IN DER VEREINBARUNG ERKENNEN DIE KUND:INNEN AN UND ERKLÄREN SICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DIE BETA-SERVICES IN BEZUG AUF LEISTUNG, GESCHWINDIGKEIT, FUNKTIONALITÄT, SUPPORT UND VERFÜGBARKEIT IM IST-ZUSTAND BEREITGESTELLT WERDEN UND SLACK KEINE HAFTUNG ODER VERPFLICHTUNG FÜR SCHÄDEN ÜBERNIMMT, DIE AUS MÄNGELN DER SERVICES ENTSTEHEN.
- Feedback. Die Kund:innen erklären sich bereit, Slack laufend Feedback zu den Beta-Services zu geben. Die Kund:innen gewähren Slack eine unbegrenzte, unwiderrufliche, unbefristete, unterlizenzierbare und gebührenfreie Lizenz zur Nutzung dieses Feedbacks oder dieser Vorschläge für beliebige Zwecke, ohne jegliche Verpflichtung oder Vergütung gegenüber den Kund:innen oder den autorisierten Benutzer:innen.
- Öffentlichkeitsanfragen. Vorbehaltlich der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch die Kund:innen (per E-Mail ist zulässig) ist Slack berechtigt, den Namen oder das Logo der Kund:innen bzw. auf Anfrage von Slack ein Zitat oder eine Aussage hinsichtlich ihrer Nutzung der Beta-Services zu verwenden, die jeweils als Referenz für Marketing- oder Werbezwecke in Zusammenhang mit den Beta-Services verwendet werden können („Öffentlichkeitsrechte“). Die Parteien erkennen an und vereinbaren, dass die Öffentlichkeitsrechte keine Voraussetzung dafür sind, dass die Kund:innen die Beta-Services der Plattform testen oder bewerten.
- Vertraulichkeit. Vorbehaltlich des Abschnitts „Öffentlichkeit“ erklären sich die Kund:innen damit einverstanden, dass jegliche zugehörigen Funktionalitäten oder Produktinformationen, jegliche Funktionen der Team-Kommunikationsplattform „Slack“, die den Kund:innen von Slack offengelegt werden und nicht öffentlich zugänglich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf nichtöffentliche oder Vorabversionen von Tools, Produkten, Umgebungen oder APIs und jeglicher zugehöriger Dokumentation, sowie jeglicher darin enthaltenen Daten oder Informationen („proprietäre Elemente von Slack“) und die Teilnahme der Kund:innen am Beta-Services-Programm vertrauliche Informationen von Slack darstellen, wie in der Vereinbarung definiert. Dieser Abschnitt „Vertraulichkeit“ bleibt auch nach Beendigung dieser Bedingungen bestehen und gilt weiterhin für die proprietären Elemente von Slack, es sei denn, die proprietären Elemente von Slack werden der Öffentlichkeit ohne Einschränkung und ohne Verschulden der Kund:innen oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, Vertreter:innen, Berater:innen, Mitarbeiter:innen allgemein zugänglich.
- Änderungen. Im Laufe der Weiterentwicklung unseres Geschäfts sind wir berechtigt, Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen. Wenn wir eine wesentliche Änderung an diesen Bedingungen vornehmen, werden wir die Kund:innen vor Wirksamwerden der Änderung entweder per E-Mail an die mit dem Kunden-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse oder durch Mitteilung an die Kund:innen mittels der Services angemessen informieren. Kund:innen können die aktuellste Version unserer Bedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen. Der in wesentlichen Punkten überarbeitete Vertrag tritt an dem in unserer Mitteilung angegebenen Datum in Kraft, und alle sonstigen Änderungen werden mit der Veröffentlichung der Änderung wirksam. Wenn Kund:innen (oder autorisierte Benutzer:innen) nach dem Datum des Inkrafttretens auf einen Beta-Service zugreifen oder diesen nutzen, stimmen sie damit den überarbeiteten Bedingungen zu.
- Laufzeit und Kündigung. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der Vereinbarung treten diese Bedingungen an dem Tag in Kraft, an dem du deine Zustimmung zu den Bedingungen erklärst oder einen Beta-Service aktivierst oder nutzt, je nachdem, was früher eintritt, und bleiben in Kraft, es sei denn, eine der Parteien kündigt schriftlich mit einer Frist von dreißig Tagen gegenüber der anderen Partei. Das Recht von Kund:innen zur Nutzung eines bestimmten Beta-Service, beginnt an dem Tag, an dem Slack Kund:innen einen solchen Beta-Service zur Verfügung stellt, und endet an dem früheren der beiden folgenden Tage: (a) an dem Tag, an dem Slack einen solchen Beta-Service allgemein innerhalb der Services oder als Zusatz zu den Services zur Verfügung stellt, oder (b) an dem Tag, an dem ein solcher Beta-Service nach einer schriftlichen Mitteilung der Kund:innen mit einer Frist von dreißig (30) Tagen beendet wird. Die Kund:innen nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass Slack die Bereitstellung eines bestimmten Beta-Service jederzeit nach eigenem Ermessen einstellen kann und den Beta-Service möglicherweise niemals als Teil oder Zusatz zu den Services allgemein verfügbar macht, und dass die Entscheidung, die Services zu kaufen, nicht von der Bereitstellung zukünftiger Funktionen oder Merkmale innerhalb der Beta-Services abhängig war und ist.