Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Kund:innen, die den Nutzungsbedingungen für die Betaversion der Plattform vor dem unten aufgeführten Datum des Inkrafttretens zugestimmt haben, finden diese Bedingungen hier.

Gültig ab: 14. September 2022

Die vorliegende Ergänzung zu den Nutzungsbedingungen der Betaversion (oder ggf. zu deiner schriftlichen Vereinbarung zu dem jeweiligen Beta-Service (wie unten definiert)) („Bedingungen“) beschreibt deine Rechte und Verpflichtungen bei der Nutzung der Beta-Services. Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen oder die Aktivierung oder Nutzung der Beta-Services:

erklärst du dich im Namen der Slack-Kundin bzw. des Slack-Kunden, bei der bzw. dem du beschäftigt bist oder mit der bzw. dem du anderweitig verbunden bist („ Kundin bzw. Kunde “), mit den folgenden Bedingungen einverstanden,

“), mit den folgenden Bedingungen einverstanden, erklärst du, dass du befugt bist, die Kundin bzw. den Kunden an diese Bedingungen zu binden und

erklärst du, dass du ein:e autorisierte:r Benutzer:in im Sinne der Nutzungsbedingungen für Kund:innen unter https://slack.com/terms-of-service oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Slack und Kund:innen bist, die die Bereitstellung und Nutzung der Dienste regelt (die „Vereinbarung“).

Wenn du nicht über eine solche Autorisierung verfügst oder diesen Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Beta-Services nicht nutzen. Die vorliegenden Bedingungen stellen eine Ergänzung zur Vereinbarung dar und sind gleichzeitig ein Teil davon. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber hierin nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurden. Insoweit sich jedoch Widersprüche oder Unvereinbarkeiten zwischen den Bestimmungen in den vorliegenden Bedingungen und der Vereinbarung ergeben, erhalten die vorliegenden Bedingungen Vorrang.