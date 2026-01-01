Platform Beta Service Terms
Los clientes que aceptaron los términos de servicio de la versión beta de la plataforma antes de la fecha de entrada en vigor establecida abajo pueden consultar dichos términos aquí.
Entrada en vigor: 14 de septiembre de 2022
Este Apéndice de los servicios beta (o, en su caso, el acuerdo escrito que rige el servicio beta aplicable (definido a continuación)) (“Términos”) describe tus derechos y responsabilidades al acceder a los servicios beta. Al indicar la aceptación de los presentes Términos, o al habilitar o utilizar el servicio beta:
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- Afirmas que eres un Usuario autorizado de acuerdo con los Términos de servicio del cliente incluidos en https://slack.com/terms-of-service u otro acuerdo por escrito entre Slack y el Cliente que rige las disposiciones y el uso de los Servicios (el “Acuerdo”).
Si no tienes dicha autoridad o no estás de acuerdo con estos Términos, no podrás utilizar los servicios beta. Estos Términos son un apéndice y forman parte del Acuerdo. Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos aquí tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo. En caso de conflicto o incoherencia entre las disposiciones de estos Términos y el Acuerdo, prevalecerán estos Términos.
- Servicios beta. Ocasionalmente, Slack podrá poner a disposición del Cliente, sin coste alguno, determinados servicios, características o funcionalidades, que Slack podrá designar como beta, piloto, versión limitada, versión preliminar para desarrolladores, no producción, evaluación, o mediante una descripción similar, para que se utilicen junto con los Servicios o por separado, según corresponda (cada uno de ellos llamado “servicio beta” y, colectivamente, “servicios beta”). De acuerdo con los términos del presente documento, Slack se compromete a permitir al Cliente probar y evaluar los servicios beta y el Cliente podrá optar por probar o no dichos servicios beta a su entera discreción. En la medida en que el Cliente habilite, utilice o pruebe un servicio beta que (a) requiera el uso de cualquier integración de software de Slack, se aplicará el Suplemento de integración de software que se encuentra en https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations, y (b) requiera el uso de cualquier API de Slack, ya sea pública o privada, regirán los Términos de servicio de la API acordados por separado que se encuentran en https://slack.com/terms-of-service/api. Los servicios beta están pensados para fines de evaluación y no para su uso en producción, no están disponible de forma general, pueden contener fallos y errores, así como pueden estar sujetos a condiciones adicionales según lo establecido en cualquier documentación asociada.
- Sin garantías de rendimiento ni de tiempo de funcionamiento. SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ACUERDO, EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS SERVICIOS BETA SE PROPORCIONAN "TAL CUAL" CON RESPECTO A SU RENDIMIENTO, VELOCIDAD, FUNCIONALIDAD, SOPORTE Y DISPONIBILIDAD, Y SLACK NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN POR NINGÚN DAÑO O PERJUICIO DERIVADO DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS MISMOS.
- Comentarios. El Cliente se compromete a proporcionar información continua a Slack en relación con los servicios beta. El Cliente concede a Slack una licencia ilimitada, irrevocable, permanente, sublicenciable y libre de derechos de autor para utilizar dichos comentarios o sugerencias para cualquier propósito sin ninguna obligación o compensación para el Cliente o cualquier Usuario autorizado.
- Solicitudes de publicidad. Siempre que Slack obtenga el consentimiento previo por escrito del Cliente (se concede por correo electrónico), Slack podrá utilizar el nombre o el logotipo del Cliente o, a petición de Slack, un comentario, una cita o una declaración de mutuo acuerdo relacionados con el uso de los servicios beta por parte del Cliente, cada uno de los cuales podrá ser utilizado por Slack como referencia con fines de marketing o promoción en relación con los servicios beta (“Derechos de publicidad”). Las partes reconocen y aceptan que los Derechos de publicidad no son un requisito para que el Cliente pruebe o evalúe los servicios beta.
- Confidencialidad. Sujeto a la sección “Publicidad”, el Cliente acepta que cualquier funcionalidad asociada o información del producto; cualquier característica o función de la plataforma de comunicaciones en equipo "Slack" que sea revelada por parte de Slack al Cliente y que no esté disponible públicamente, incluyendo, entre otros, herramientas, productos, entornos o API que no sean públicos o sean previos al lanzamiento y cualquier documentación asociada, así como todos y cada uno de los datos o información que contengan (“Elementos de propiedad de Slack”); y la participación del Cliente en el programa de servicios beta constituyen Información confidencial de Slack, tal y como se define en el Acuerdo. Esta sección de “Confidencialidad” seguirá vigente tras la rescisión de estos Términos y continuará aplicándose a los Elementos de propiedad de Slack a menos que y hasta que los mismos se pongan a disposición del público en general sin restricciones y sin motivos imputables al Cliente o a cualquiera de sus Afiliados, agentes, consultores o empleados.
- Modificaciones. A medida que evolucione nuestra empresa, podríamos modificar estos Términos. Si realizamos un cambio sustancial en los Términos, notificaremos al Cliente al respecto con la debida antelación, previo a la entrada en vigor del cambio, ya sea mediante un correo electrónico enviado a la dirección asociada a la cuenta del Cliente o mediante un mensaje al Cliente a través de los Servicios. En esta página, el Cliente puede consultar la versión más reciente de los Términos en cualquier momento. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigor en la fecha indicada en el aviso y todos los demás cambios entrarán en vigor en el momento de publicación del cambio. Si el Cliente (o cualquier Usuario autorizado) accede a los servicios beta o los usa después de la fecha de entrada en vigor, dicho uso se entenderá como una aceptación de los términos y condiciones revisados por parte del Cliente.
- Plazo y rescisión. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en el Acuerdo, estos Términos entrarán en vigor en la fecha de aceptación de los Términos, o en el momento en que habilites o utilices el servicio beta, lo que ocurra antes, y permanecerán en vigor a menos que cualquiera de las partes notifique a la otra por escrito de la rescisión con treinta días de antelación. El derecho del Cliente a utilizar cualquier servicio beta comenzará en la fecha en que Slack ponga el servicio beta a disposición del Cliente, y finalizará en la primera de las siguientes fechas: (a) la fecha en que Slack ponga el servicio beta a disposición general dentro de los Servicios o como complemento de los mismos, o (b) la fecha de finalización del servicio beta tras una notificación por escrito del Cliente con treinta (30) días de antelación. El Cliente reconoce y acepta que Slack puede dejar de poner el servicio beta a disposición del Cliente en cualquier momento y a su entera discreción, y que nunca podrá poner el servicio beta a disposición general como parte de los Servicios o como un complemento de los mismos, y que su decisión de adquirir los Servicios no estaba ni está supeditada a la entrega de ninguna funcionalidad o característica futura dentro de la Función beta de la plataforma.