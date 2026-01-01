Platform Beta Service Terms
Los clientes que aceptaron los Términos de los servicios beta de la plataforma antes de la fecha de entrada en vigencia que se indica a continuación pueden encontrar dichos términos disponibles aquí.
Fecha de entrada en vigencia: 14 de septiembre de 2022
El presente Apéndice de los servicios beta (o, si corresponde, su acuerdo por escrito que rige el Servicio beta aplicable [definido a continuación]) («Términos») describe sus derechos y responsabilidades al acceder a los Servicios beta. Al indicar su aceptación de los presentes Términos, o activar o utilizar un Servicio beta, usted:
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- manifiesta que es un Usuario autorizado conforme a los Términos de servicio del cliente que se encuentran en https://slack.com/terms-of-service u otro acuerdo por escrito entre Slack y el Cliente que rija el suministro y el uso de los Servicios (en adelante, el «Acuerdo»).
Si no tiene dicha facultad o no acepta los presentes Términos, no podrá utilizar los Servicios beta. Los presentes Términos son un apéndice y forman parte del Acuerdo. Los términos en mayúsculas que se utilizan, pero que no se definen aquí, tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo. En el caso de un conflicto o de una incoherencia entre las disposiciones de los presentes Términos y el Acuerdo, prevalecerán los presentes Términos.
- Servicios beta. Ocasionalmente, Slack puede poner a disposición del Cliente determinados Servicios, funciones o funcionalidades, sin cargo, que Slack puede designar como beta, piloto, versión limitada, vista previa para desarrolladores, no producción, evaluación o de forma similar para usarlos junto con los Servicios o por separado, según corresponda (cada uno, un «Servicio beta» y, en su conjunto, los «Servicios beta»). De conformidad con los términos del presente, Slack acepta permitir que el Cliente pruebe y evalúe los Servicios beta, y el Cliente puede optar por probar dichos Servicios beta o no a su entera discreción. En la medida en que el Cliente active, utilice o pruebe un Servicio beta que (a) requiera el uso de cualquier integración de software de Slack, se aplicará el Suplemento de integraciones de software que se encuentra en https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations y que (b) requiera el uso de cualquier API de Slack, ya sea pública o privada, regirán los Términos de servicio de la API acordados por separado que se encuentran en https://slack.com/terms-of-service/api. Los Servicios beta tienen finalidades evaluativas, no están disponibles al público, puede que contengan errores y puede que estén sujetos a términos adicionales según lo establecido en documentación asociada.
- Garantías de no funcionamiento o tiempo de funcionamiento. SIN PERJUICIO DE NINGUNA DISPOSICIÓN EN CONTRARIO DEL ACUERDO, EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE LOS SERVICIOS BETA SE PROPORCIONAN «EN SU ESTADO ACTUAL» CON RESPECTO A SU FUNCIONAMIENTO, VELOCIDAD, FUNCIONALIDAD, SOPORTE Y DISPONIBILIDAD, Y SLACK NO TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN EN RELACIÓN CON NINGÚN PERJUICIO O DAÑO QUE SURJA DE SUS DEFICIENCIAS.
- Comentarios. El Cliente acepta proporcionar comentarios continuos a Slack sobre los Servicios beta. El Cliente otorga a Slack una licencia ilimitada, irrevocable, perpetua, sublicenciable y sin regalías para utilizar dichos comentarios o sugerencias para cualquier finalidad sin ninguna obligación o remuneración para con el Cliente o ningún Usuario autorizado.
- Solicitudes publicitarias. Siempre que Slack obtenga el consentimiento previo por escrito del Cliente (se permite por correo electrónico), Slack puede usar el nombre o el logotipo del Cliente o, a pedido de Slack, un comentario, una cita o una declaración mutuamente acordados relacionados con el uso del Cliente de los Servicios beta, cada uno de los cuales puede ser utilizado por Slack como referencia para finalidades promocionales o de marketing en relación con los Servicios beta («Derechos publicitarios»). Las partes reconocen y aceptan que los Derechos publicitarios no son un requisito para que el Cliente pruebe o evalúe los Servicios beta.
- Confidencialidad. Sujeto a la sección «Publicidad», el Cliente acepta que toda funcionalidad asociada o información de productos; toda función de la plataforma de comunicación en equipos «Slack» que Slack divulgue al Cliente y no esté disponible al público, lo que incluye, entre otros, herramientas, productos, entornos o API no públicos o previos al lanzamiento y toda documentación asociada, y todos y cada uno de los datos o la información contenidos allí (en adelante, los «Elementos patentados de Slack»); y la participación del Cliente en el programa de los Servicios beta constituyen Información confidencial de Slack, según lo definido en el Acuerdo. La presente sección «Confidencialidad» permanecerá en vigor después de la rescisión de los presentes Términos y se seguirá aplicando a los Elementos patentados de Slack a menos y hasta que los Elementos patentados de Slack se vuelvan disponibles al público sin restricción y no por culpa del Cliente o ninguno de sus Afiliados, agentes, consultores o empleados.
- Modificaciones. A medida que evoluciona nuestra empresa, podemos cambiar los presentes Términos. Si realizamos un cambio sustancial en los Términos, notificaremos al Cliente al respecto con la debida antelación, previo a la entrada en vigor del cambio, ya sea mediante un correo electrónico enviado a la dirección asociada con la cuenta del Cliente o mediante un mensaje al Cliente a través de los Servicios. Los clientes pueden consultar la versión más reciente de los Términos en cualquier momento visitando esta página. Cualquier Contrato con una revisión sustancial entrará en vigencia en la fecha indicada en el aviso, y todos los demás cambios entrarán en vigencia en el momento de publicación del cambio. Si el Cliente (o cualquier Usuario autorizado) accede a un Servicio beta o lo usa después de la fecha de entrada en vigencia, dicho uso se entenderá como una aceptación de los términos y condiciones revisados por parte del Cliente.
- Plazo y rescisión. Sin perjuicio de ninguna disposición en contrario del Acuerdo, los presentes Términos entran en vigor en la fecha en la que indique su aceptación de los Términos, o active o utilice un Servicio beta, lo que suceda primero, y permanecerán en vigor a menos que alguna de las partes notifique la recisión a la otra por escrito con treinta días de antelación. El derecho del Cliente a usar cualquier Servicio beta en particular comenzará en la fecha en la que Slack proporcione dicho Servicio beta al Cliente y finalizará en (a) la fecha en la que Slack proporcione dicho Servicio beta al público dentro de los Servicios o como uno de sus complementos, o (b) la fecha de rescisión de dicho Servicio beta después de la notificación del Cliente por escrito con treinta (30) días de antelación, lo que suceda primero. El Cliente reconoce y acepta que puede que Slack discontinúe la disponibilidad de cualquier Servicio beta en particular al Cliente en cualquier momento a su exclusiva discreción y puede que nunca proporcione el Servicio beta al público como parte o complemento de los Servicios, y que su decisión de adquirir los Servicios no estuviera o esté supeditada a la entrega de funcionalidades o funciones futuras dentro de los Servicios beta.