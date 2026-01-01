Los clientes que aceptaron los Términos de los servicios beta de la plataforma antes de la fecha de entrada en vigencia que se indica a continuación pueden encontrar dichos términos disponibles aquí.

Fecha de entrada en vigencia: 14 de septiembre de 2022

El presente Apéndice de los servicios beta (o, si corresponde, su acuerdo por escrito que rige el Servicio beta aplicable [definido a continuación]) («Términos») describe sus derechos y responsabilidades al acceder a los Servicios beta. Al indicar su aceptación de los presentes Términos, o activar o utilizar un Servicio beta, usted:

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

manifiesta que es un Usuario autorizado conforme a los Términos de servicio del cliente que se encuentran en https://slack.com/terms-of-service u otro acuerdo por escrito entre Slack y el Cliente que rija el suministro y el uso de los Servicios (en adelante, el «Acuerdo»).

Si no tiene dicha facultad o no acepta los presentes Términos, no podrá utilizar los Servicios beta. Los presentes Términos son un apéndice y forman parte del Acuerdo. Los términos en mayúsculas que se utilizan, pero que no se definen aquí, tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo. En el caso de un conflicto o de una incoherencia entre las disposiciones de los presentes Términos y el Acuerdo, prevalecerán los presentes Términos.