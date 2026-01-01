本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

在下列生效日期前同意平台 Beta 版本服務條款的客戶可在此找到相關的條款內容。

生效日期：2022 年 9 月 14 日

此 Beta 版本服務附錄 (或您管理適用 Beta 版本服務的書面協議 (定義如下) (如適用)) (以下稱「條款」) 將說明您存取 Bata 版本服務的權利和責任。表示接受此等條款，或者啟用或使用 Beta 版本服務，即表示您：

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

聲明您是客戶服務條款 (位於 https://slack.com/terms-of-service)，或 Slack 與客戶就服務提供與使用簽訂之其他書面協議 (以下稱「協議」) 所定義之授權使用者。

如果您沒有此權力或不同意此等條款，不得使用 Beta 版本服務。此等條款是協議的部分內容附錄。本文未經定義的用語，其定義請參閱協議。如果此等條款中的規定與本協議有任何衝突或不一致，應以此等條款為準。