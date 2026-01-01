Platform Beta Service Terms

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

在下列生效日期前同意平台 Beta 版本服務條款的客戶可在此找到相關的條款內容。

生效日期：2022 年 9 月 14 日

此 Beta 版本服務附錄 (或您管理適用 Beta 版本服務的書面協議 (定義如下) (如適用)) (以下稱「條款」) 將說明您存取 Bata 版本服務的權利和責任。表示接受此等條款，或者啟用或使用 Beta 版本服務，即表示您：

  • agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
  • represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
  • 聲明您是客戶服務條款 (位於 https://slack.com/terms-of-service)，或 Slack 與客戶就服務提供與使用簽訂之其他書面協議 (以下稱「協議」) 所定義之授權使用者。

如果您沒有此權力或不同意此等條款，不得使用 Beta 版本服務。此等條款是協議的部分內容附錄。本文未經定義的用語，其定義請參閱協議。如果此等條款中的規定與本協議有任何衝突或不一致，應以此等條款為準。

  1. Beta 版本服務。Slack 會不時免費向客戶提供特定服務或功能，此等內容可能會由 Slack 指定為 Beta 版本、試驗版本、限定版本、開發人員預覽版本、非生產版本、評估版本或類似描述的版本，並將與服務結合或分開使用 (如適用) (每種服務分別稱為「Beta 版本服務」，並統稱為「Beta 版本服務」)。根據本合約條款規定，Slack 同意允許客戶測試和評估 Beta 版本服務，且客戶得自行決定是否試用這些 Beta 版本服務。客戶啟用、使用或測試 Beta 版本服務時，(a)若 Beta 版本服務需要使用任何 Slack 軟體整合，則適用 https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations 所載的整合軟體補充條款；(b) 若 Beta 版本服務需要公開或私人使用任何 Slack API，則適用於個別同意的 API 服務條款 https://slack.com/terms-of-service/api。Beta 版本服務旨在評估用途，此服務並未公開發佈、可能包含程式異常和錯誤，也可能受到任何相關文件所載的其他條款約束。
  2. 無效能或運作時間保證：縱有任何不同於本協議之規定，客戶確認並同意 BETA 版本服務在效能、速度、功能、支援及可用情況方面係依「現狀」提供，並且 SLACK 不須對功能產生之任何傷害或損害承擔任何責任或義務。
  3. 意見回饋：客戶同意持續向 Slack 提供關於 Beta 版本服務的意見回饋。客戶授予 Slack 無限、不可撤銷、永久、可再授權和免權利金的授權，Slack 得以將任何此類意見回饋或意見用於任何用途，無需向客戶或任何授權使用者承擔任何義務或提供報酬。
  4. 公開申請：如果 Slack 取得客戶的事前書面同意 (允許透過電子郵件取得)，Slack 得使用客戶的名稱或標誌，或依 Slack 的要求，使用雙方同意有關客戶使用 Beta 版本服務之意見、引言或陳述，Slack 得使用上述內容作為 Beta 版本服務相關行銷或促銷用途之參考資料 (以下稱「公開權利」)。雙方瞭解並同意客戶不一定要授予公開權利，才能測試或評估 Beta 版本服務。
  5. 保密：根據「公開」一節規定，客戶同意任何相關功能或產品資訊、Slack 向客戶公開及未公開之「Slack」團隊通訊平台上的任何特性或功能，包括但不限於非公開或發行前版本工具、產品、環境或 API 和任何相關文件，以及本協議所述之任何及所有資料或資訊 (以下稱「Slack 專屬元件」)，以及客戶參與 Beta 版本服務方案的過程皆構成 Slack 的機密資訊，其定義詳載於此協議中。本「機密」一節規定在此等條款終止時仍存在效力，並應繼續適用於 Slack 專屬元件，除非直到 Slack 專屬元件不受限制地公開發佈，且非客戶或任何關係企業、代理人、顧問或員工的過失所致。
  6. 修改：隨著業務發展，我們得變更這些條款。若條款有重大變更，我們將在變更生效前的合理時間，將電子郵件寄到與客戶帳戶相關的電子郵件信箱，或透過服務發送訊息。客戶可隨時在本頁查閱條款的最新版本。合約的重大修訂，將在通知中指定的日期生效，其他變更則在張貼該變更時生效。如客戶 (或任何授權使用者) 在生效日後存取或使用 Beta 版本服務，其使用將視為客戶接受任何修改後的條款與條件。
  7. 期間及終止：縱有任何不同於本協議之規定，此等條款在您同意條款，或是啟用或使用 Beta 版本服務起生效 (以較早發生者為準)，並且將持續保有效力，除非任一方提前三十天天提供書面終止通知。客戶使用 Beta 版本服務的權利始於 Slack 向客戶提供 Beta 版本服務之日期，並將於以下時間結束 (以較早發生者為準)：(a) Slack 將 Beta 版本服務以服務功能或擴充套件形式發佈之日期，或是 (b) 客戶提前三十 (30) 天傳送書面通知後的 Beta 版本服務終止日期。客戶瞭解並同意 Slack 有權依自身判斷隨時停止提供任何特定 Beta 版本服務，並不得以服務功能或擴充套件形式提供 Beta 版本服務。客戶購買服務的決定不是也並非取決於 Beta 版本服務提供之任何未來或特性功能。