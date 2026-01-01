Platform Beta Service Terms
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
在下列生效日期前同意平台 Beta 版本服務條款的客戶可在此找到相關的條款內容。
生效日期：2022 年 9 月 14 日
此 Beta 版本服務附錄 (或您管理適用 Beta 版本服務的書面協議 (定義如下) (如適用)) (以下稱「條款」) 將說明您存取 Bata 版本服務的權利和責任。表示接受此等條款，或者啟用或使用 Beta 版本服務，即表示您：
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- 聲明您是客戶服務條款 (位於 https://slack.com/terms-of-service)，或 Slack 與客戶就服務提供與使用簽訂之其他書面協議 (以下稱「協議」) 所定義之授權使用者。
如果您沒有此權力或不同意此等條款，不得使用 Beta 版本服務。此等條款是協議的部分內容附錄。本文未經定義的用語，其定義請參閱協議。如果此等條款中的規定與本協議有任何衝突或不一致，應以此等條款為準。
- Beta 版本服務。Slack 會不時免費向客戶提供特定服務或功能，此等內容可能會由 Slack 指定為 Beta 版本、試驗版本、限定版本、開發人員預覽版本、非生產版本、評估版本或類似描述的版本，並將與服務結合或分開使用 (如適用) (每種服務分別稱為「Beta 版本服務」，並統稱為「Beta 版本服務」)。根據本合約條款規定，Slack 同意允許客戶測試和評估 Beta 版本服務，且客戶得自行決定是否試用這些 Beta 版本服務。客戶啟用、使用或測試 Beta 版本服務時，(a)若 Beta 版本服務需要使用任何 Slack 軟體整合，則適用 https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations 所載的整合軟體補充條款；(b) 若 Beta 版本服務需要公開或私人使用任何 Slack API，則適用於個別同意的 API 服務條款 https://slack.com/terms-of-service/api。Beta 版本服務旨在評估用途，此服務並未公開發佈、可能包含程式異常和錯誤，也可能受到任何相關文件所載的其他條款約束。
- 無效能或運作時間保證：縱有任何不同於本協議之規定，客戶確認並同意 BETA 版本服務在效能、速度、功能、支援及可用情況方面係依「現狀」提供，並且 SLACK 不須對功能產生之任何傷害或損害承擔任何責任或義務。
- 意見回饋：客戶同意持續向 Slack 提供關於 Beta 版本服務的意見回饋。客戶授予 Slack 無限、不可撤銷、永久、可再授權和免權利金的授權，Slack 得以將任何此類意見回饋或意見用於任何用途，無需向客戶或任何授權使用者承擔任何義務或提供報酬。
- 公開申請：如果 Slack 取得客戶的事前書面同意 (允許透過電子郵件取得)，Slack 得使用客戶的名稱或標誌，或依 Slack 的要求，使用雙方同意有關客戶使用 Beta 版本服務之意見、引言或陳述，Slack 得使用上述內容作為 Beta 版本服務相關行銷或促銷用途之參考資料 (以下稱「公開權利」)。雙方瞭解並同意客戶不一定要授予公開權利，才能測試或評估 Beta 版本服務。
- 保密：根據「公開」一節規定，客戶同意任何相關功能或產品資訊、Slack 向客戶公開及未公開之「Slack」團隊通訊平台上的任何特性或功能，包括但不限於非公開或發行前版本工具、產品、環境或 API 和任何相關文件，以及本協議所述之任何及所有資料或資訊 (以下稱「Slack 專屬元件」)，以及客戶參與 Beta 版本服務方案的過程皆構成 Slack 的機密資訊，其定義詳載於此協議中。本「機密」一節規定在此等條款終止時仍存在效力，並應繼續適用於 Slack 專屬元件，除非直到 Slack 專屬元件不受限制地公開發佈，且非客戶或任何關係企業、代理人、顧問或員工的過失所致。
- 修改：隨著業務發展，我們得變更這些條款。若條款有重大變更，我們將在變更生效前的合理時間，將電子郵件寄到與客戶帳戶相關的電子郵件信箱，或透過服務發送訊息。客戶可隨時在本頁查閱條款的最新版本。合約的重大修訂，將在通知中指定的日期生效，其他變更則在張貼該變更時生效。如客戶 (或任何授權使用者) 在生效日後存取或使用 Beta 版本服務，其使用將視為客戶接受任何修改後的條款與條件。
- 期間及終止：縱有任何不同於本協議之規定，此等條款在您同意條款，或是啟用或使用 Beta 版本服務起生效 (以較早發生者為準)，並且將持續保有效力，除非任一方提前三十天天提供書面終止通知。客戶使用 Beta 版本服務的權利始於 Slack 向客戶提供 Beta 版本服務之日期，並將於以下時間結束 (以較早發生者為準)：(a) Slack 將 Beta 版本服務以服務功能或擴充套件形式發佈之日期，或是 (b) 客戶提前三十 (30) 天傳送書面通知後的 Beta 版本服務終止日期。客戶瞭解並同意 Slack 有權依自身判斷隨時停止提供任何特定 Beta 版本服務，並不得以服務功能或擴充套件形式提供 Beta 版本服務。客戶購買服務的決定不是也並非取決於 Beta 版本服務提供之任何未來或特性功能。