본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

아래 기재된 발효일 전에 플랫폼 베타 서비스 약관에 동의한 고객은 여기에서 해당 약관을 확인할 수 있습니다.

발효일: 2022년 9월 14일

본 베타 서비스 부록(또는, 해당하는 경우 해당 베타 서비스(아래에 정의됨)를 관할하는 서면 동의서)(“약관”)은 귀하가 베타 서비스에 액세스할 때 부여되는 권리와 책임에 대해 설명합니다. 본 약관에 동의하거나 베타 서비스를 활성화 또는 사용함으로써 귀하는:

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

귀하가 서비스의 제공 및 사용에 적용되는 고객 서비스 약관(https://slack.com/terms-of-service에서 확인 가능) 또는 Slack과 고객 간의 기타 서면 계약(“계약”) 하의 ‘승인된 사용자’임을 진술합니다.

해당 권한이 없거나 또는 본 약관에 동의하지 않을 경우 베타 서비스를 사용할 수 없습니다. 본 약관은 계약서의 부록이며 계약서의 일부에 해당합니다. 본 문서에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자 용어는 본 계약 내에서 부여된 의미를 갖습니다. 본 약관의 조항과 계약서의 조항 사이에 충돌이나 불일치가 있는 경우 본 약관이 우선합니다.