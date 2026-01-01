Platform Beta Service Terms
본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.
아래 기재된 발효일 전에 플랫폼 베타 서비스 약관에 동의한 고객은 여기에서 해당 약관을 확인할 수 있습니다.
발효일: 2022년 9월 14일
본 베타 서비스 부록(또는, 해당하는 경우 해당 베타 서비스(아래에 정의됨)를 관할하는 서면 동의서)(“약관”)은 귀하가 베타 서비스에 액세스할 때 부여되는 권리와 책임에 대해 설명합니다. 본 약관에 동의하거나 베타 서비스를 활성화 또는 사용함으로써 귀하는:
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- 귀하가 서비스의 제공 및 사용에 적용되는 고객 서비스 약관(https://slack.com/terms-of-service에서 확인 가능) 또는 Slack과 고객 간의 기타 서면 계약(“계약”) 하의 ‘승인된 사용자’임을 진술합니다.
해당 권한이 없거나 또는 본 약관에 동의하지 않을 경우 베타 서비스를 사용할 수 없습니다. 본 약관은 계약서의 부록이며 계약서의 일부에 해당합니다. 본 문서에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자 용어는 본 계약 내에서 부여된 의미를 갖습니다. 본 약관의 조항과 계약서의 조항 사이에 충돌이나 불일치가 있는 경우 본 약관이 우선합니다.
- 베타 서비스. Slack은 수시로 고객에게 특정 서비스, 기능 또는 기능성을 무료로 제공할 수 있으며 이는 Slack에 의해 베타, 파일럿, 제한적 릴리스, 개발자 미리보기, 비 프로덕션, 평가 또는 이와 유사한 명칭으로 지정될 수 있고 이는 경우에 따라 서비스(“베타 서비스”)와 함께 또는 별도로 사용될 수 있습니다. 본 약관에 따라 Slack은 고객이 베타 서비스를 테스트 및 평가하도록 허용하는 데 동의하며 고객은 단독 재량으로 그러한 베타 서비스를 시범 사용하거나 시범 사용하지 않을 수 있습니다. 고객이 베타 서비스를 활성화, 사용 또는 테스트할 때 (a) Slack 소프트웨어 통합을 사용해야 할 경우 소프트웨어 통합 추가합의서(https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations)가 적용되며 (b) Slack API(공개 또는 비공개)를 사용해야 할 경우 별도로 합의된 API 서비스 약관(https://slack.com/terms-of-service/api)이 적용됩니다. 베타 서비스는 평가 목적으로 제작되었고 일반적으로 제공되지 않으므로 버그 및 오류가 있을 수도 있습니다. 또한, 모든 관련 문서에 따라 추가적인 약관이 적용될 수도 있습니다.
- 성능 또는 가동 시간 보장 없음. 본 계약과 상반되는 내용에도 불구하고, 고객은 베타 서비스가 성능, 속도, 기능, 지원 및 가용성 측면에서 “있는 그대로” 제공되며 Slack은 결함으로 인한 어떠한 손상 및 피해에 대해서도 책임 또는 의무가 없음을 인정하고 이에 동의합니다.
- 피드백. 고객은 베타 서비스에 대한 지속적인 피드백을 Slack에 제공할 것에 동의합니다. 고객은 Slack에 고객 또는 승인된 사용자에 대한 의무나 보상 없이 어떠한 목적으로든 이러한 피드백이나 제안을 사용할 수 있는 무제한적이고 취소 불가능하며 영구적이고 서브라이선스 가능하며 로열티 없는 라이선스를 부여합니다.
- 퍼블리시티 요청. Slack이 고객의 사전 서면 동의(이메일을 통한 동의 허용됨)를 받은 경우 Slack은 고객의 이름이나 로고를 사용할 수 있으며 또는 Slack의 요청에 따라 고객의 베타 서비스 사용과 관련된 상호 합의된 코멘트, 인용문 또는 진술을 베타 서비스와 관련한 마케팅 또는 홍보 목적의 참조로 사용할 수 있습니다(“퍼블리시티권”). 양 당사자는 퍼블리시티권이 고객이 베타 서비스를 테스트하거나 평가하기 위한 필수 사항이 아님을 인정하고 이에 동의합니다.
- 기밀성. 계약에 정의된 “퍼블리시티” 섹션에 따라 고객은 모든 관련 기능 또는 제품 정보, 비공개 또는 출시 전 도구, 제품, 환경 또는 API 및 모든 관련 문서 그리고 여기에 포함된 모든 데이터 또는 정보를 포함하되 이에 국한되지 않는, Slack에 의해 고객에게 공개되었으나 공개적으로 제공되지 않는 “Slack” 팀 커뮤니케이션 플랫폼의 모든 기능(“Slack 독점 요소”), 플랫폼 베타 기능 프로그램에 대한 고객의 참여가 계약에서 정의된 Slack의 기밀 정보에 해당된다는 것에 동의합니다. 본 “기밀성” 섹션은 본 약관 만료 후에도 유효하며 Slack 독점 요소가 고객 또는 고객의 모든 계열사, 에이전트, 컨설턴트 또는 직원으로 인해서가 아닌 경로로 대중에게 제한 없이 일반적으로 제공될 때까지 Slack 독점 요소에 계속해서 적용됩니다.
- 수정 당사는 비즈니스가 변화함에 따라 본 약관을 변경할 수 있습니다. 약관에 중대한 변경이 있을 경우, 당사는 고객의 계정에 연결된 이메일 주소로 이메일을 전송하거나 서비스를 통해 메시지를 전송하여 해당 변경 내용이 발효되기 전에 합리적으로 통지할 것입니다. 고객은 언제든지 이 페이지를 방문하여 가장 최신 버전의 약관을 검토할 수 있습니다. 중대한 개정이 이루어진 약관은 당사 통지에 명시된 날짜에 발효되고, 기타 모든 변경 내용은 당사가 해당 변경 내용이 게시되는 날짜에 발효됩니다. 고객(또는 승인된 사용자)이 변경 내용의 발효일 이후에 베타 서비스에 액세스하거나 이를 사용하는 경우, 고객은 개정된 약관을 수락하는 것으로 간주됩니다.
- 기간 및 해지. 본 계약에 상반되는 내용에도 불구하고, 본 약관은 귀하가 약관을 수락하거나 베타 서비스를 사용하는 것 중에 더 빠른 날짜부터 적용되며 당사자 중 하나가 상대 당사자에게 해지에 관한 30일 사전 서면 통지를 제공하지 않는 한 효력을 유지합니다. 특정 베타 서비스를 이용할 수 있는 고객의 권리는 Slack이 고객에게 베타 서비스를 제공하는 날짜부터 적용되며 (a) Slack이 해당 베타 서비스를 서비스 또는 애드온으로서 일반적으로 제공하는 날짜 (b) 고객의 30일 사전 서면 통지에 의한 베타 서비스 해지 날짜 중에 더 빠른 날짜에 종료됩니다. 고객은 Slack이 그 단독 재량에 따라 언제든지 고객에게 제공되는 베타 서비스를 중단할 수 있으며, 베타 서비스를 서비스의 일부 또는 서비스의 애드온으로 일반적으로 제공하지 않을 수 있고, 고객의 서비스 구매 결정이 향후 베타 서비스 내 기능성 또는 기능이 제공된다는 조건 하에 이루어진 것이 아님을 인정하고 이에 동의합니다.