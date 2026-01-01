Os Clientes que concordaram com os Termos de Serviços da Plataforma Beta antes da data de entrada em vigor abaixo podem encontrar esses termos disponíveis aqui.

Data de entrada em vigor: 14 de setembro de 2022

Este Apêndice dos Serviços Beta ou, se aplicável, seu contrato por escrito que rege o Serviço Beta aplicável, definido abaixo, (“Termos”) descreve seus direitos e suas responsabilidades ao acessar os Serviços Beta. Ao indicar que aceita estes Termos ou ativa ou usa um Serviço Beta, você:

agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“ Customer ”),

”), represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and

declara ser um Usuário Autorizado de acordo com os Termos de Serviço do Cliente, localizado em https://slack.com/terms-of-service, ou com outro contrato por escrito entre o Slack e o Cliente que reja o fornecimento e o uso dos Serviços (o “Contrato”).

Se você não tem essa autorização ou não concorda com estes Termos, não é possível usar os Serviços Beta. Estes Termos são um apêndice do Contrato, do qual fazem parte. Os termos em maiúscula usados neste documento, mas não definidos, têm o significado apresentado no Contrato. Em caso de conflito ou de inconsistência entre as disposições destes Termos e do Contrato, os presentes Termos prevalecerão.