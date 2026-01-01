Platform Beta Service Terms
Os Clientes que concordaram com os Termos de Serviços da Plataforma Beta antes da data de entrada em vigor abaixo podem encontrar esses termos disponíveis aqui.
Data de entrada em vigor: 14 de setembro de 2022
Este Apêndice dos Serviços Beta ou, se aplicável, seu contrato por escrito que rege o Serviço Beta aplicável, definido abaixo, (“Termos”) descreve seus direitos e suas responsabilidades ao acessar os Serviços Beta. Ao indicar que aceita estes Termos ou ativa ou usa um Serviço Beta, você:
- agree to the following terms on behalf of the Slack customer with which you are employed, affiliated or associated (“Customer”),
- represent that you have the authority to bind Customer to these Terms, and
- declara ser um Usuário Autorizado de acordo com os Termos de Serviço do Cliente, localizado em https://slack.com/terms-of-service, ou com outro contrato por escrito entre o Slack e o Cliente que reja o fornecimento e o uso dos Serviços (o “Contrato”).
Se você não tem essa autorização ou não concorda com estes Termos, não é possível usar os Serviços Beta. Estes Termos são um apêndice do Contrato, do qual fazem parte. Os termos em maiúscula usados neste documento, mas não definidos, têm o significado apresentado no Contrato. Em caso de conflito ou de inconsistência entre as disposições destes Termos e do Contrato, os presentes Termos prevalecerão.
- Serviços Beta. Oportunamente, o Slack pode disponibilizar determinados Serviços, recursos ou funcionalidades para o Cliente, sem custo algum, que a empresa pode designar como beta, piloto, versão limitada, versão prévia para desenvolvedores, experimental, avaliação ou outra descrição semelhante, para serem usados em conjunto com os Serviços ou em separado, conforme aplicável (cada qual um “Serviço Beta” e, coletivamente, os “Serviços Beta”). De acordo com os termos deste documento, o Slack concorda em permitir que o Cliente teste e avalie os Serviços Beta, os quais ele pode, a seu exclusivo critério, experimentar ou não. Se o Cliente ativa, usa ou testa um Serviço Beta (a) que exija o uso de qualquer integração de software do Slack, o Suplemento de Integração de Software, localizado em https://slack.com/terms-of-service/slack-integrations, é aplicável, e (b) que exija o uso de qualquer API do Slack, pública ou privada, os Termos de Serviço das APIs, encontrados em https://slack.com/terms-of-service/api, prevalecem. Os Serviços Beta se destinam a fins de avaliação, não estão disponíveis para o público geral, podem apresentar bugs e erros, além de poderem estar sujeitos a outros termos, conforme definido em qualquer documentação relacionada.
- Sem garantias de desempenho ou de tempo de atividade. NÃO OBSTANTE QUALQUER DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NO CONTRATO, O CLIENTE RECONHECE E CONCORDA QUE OS SERVIÇOS BETA SÃO FORNECIDOS “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” NO QUE DIZ RESPEITO AO DESEMPENHO, VELOCIDADE, FUNCIONALIDADE, SUPORTE E DISPONIBILIDADE. ALÉM DISSO, O SLACK NÃO TEM RESPONSABILIDADE NEM OBRIGAÇÕES RELACIONADAS A QUAISQUER PREJUÍZOS OU DANOS DECORRENTES DE DEFICIÊNCIAS QUE POSSAM OCORRER.
- Feedback. O Cliente concorda em dar ao Slack feedback contínuo sobre os Serviços Beta. O Cliente concede ao Slack uma licença ilimitada, irrevogável, permanente, sublicenciável e sem royalties para usar tal feedback ou sugestão para qualquer finalidade, sem nenhuma obrigação ou remuneração ao Cliente ou Usuários autorizados.
- Solicitações de publicidade. Desde que o Slack obtenha o consentimento prévio por escrito do Cliente (é permitido por e-mail), a empresa pode usar o nome ou o logotipo do Cliente ou, mediante solicitação, um comentário, uma citação ou uma declaração de comum acordo relacionado ao uso dos Serviços Beta pelo Cliente. O Slack pode usar cada um deles como referência para fins de marketing ou promocionais relacionados aos Serviços Beta (“Direitos de Publicidade”). As partes reconhecem e concordam que os Direitos de Publicidade não são um requisito para que o Cliente teste ou avalie os Serviços Beta.
- Confidencialidade. Sujeito às condições da seção “Publicidade”, o Cliente concorda que qualquer funcionalidade relacionada ou informações sobre produtos, ou seja, quaisquer recursos ou funções da plataforma de comunicações da equipe “Slack” que sejam disponibilizados pelo Slack para o Cliente e que não estejam publicamente disponíveis, incluindo, entre outros, ferramentas, produtos, ambientes ou APIs não públicos ou de pré-lançamento e qualquer documentação relacionada, além de todos os dados ou informações contidas nesses documentos (“Elementos Patrimoniais do Slack”), e a participação do Cliente no programa de Serviços Beta constituem Informações Confidenciais do Slack, conforme definido no Contrato. A presente seção, “Confidencialidade”, continua em vigor após a rescisão destes Termos e aplicável aos Elementos Patrimoniais do Slack, a menos que eles se tornem disponíveis para o público geral sem restrições e sem falhas por parte do Cliente ou de qualquer uma das Afiliadas, dos agentes, dos consultores ou dos funcionários dele.
- Modificações. Conforme o nosso negócio evolui, podemos alterar estes Termos. Caso façamos uma alteração substancial neles, o Cliente receberá um aviso com antecedência pelo endereço de e-mail associado à conta dele ou pelas mensagens dos Serviços. Para o Cliente consultar a versão mais recente dos Termos, basta acessar esta página a qualquer momento. O Contrato substancialmente revisado entrará em vigor na data estipulada no nosso aviso, e todas as outras mudanças entrarão em vigência após a publicação da alteração. Se o Cliente ou qualquer Usuário Autorizado acessar ou usar o Serviço Beta após a data de vigência, isso constituirá a aceitação do Cliente dos termos e condições revisados.
- Prazo e rescisão. Não obstante qualquer disposição em contrário no Contrato, estes Termos entram em vigor na data em que você indica a aceitação deles ou ativa ou usa um Serviço Beta, o que ocorrer primeiro, e permanecem dessa forma até que uma das partes apresente um aviso de rescisão por escrito após o envio de notificação por escrito à outra parte com 30 (trinta) dias de antecedência. O direito de o Cliente usar o Serviço Beta começa na data em que o Slack o disponibiliza a ele e termina na primeira das seguintes datas: (a) quando o Slack disponibiliza ao público geral o Serviço Beta no âmbito dos Serviços ou como complemento a eles ou (b) quando o Serviço Beta é rescindido após o Cliente enviar um aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência. O Cliente reconhece e concorda que o Slack pode interromper a disponibilidade de qualquer Serviço Beta para o Cliente a qualquer momento e a seu critério exclusivo e que existe a possibilidade de que o Serviço Beta nunca seja publicamente disponibilizado como parte dos Serviços ou como um complemento a eles. Além disso, o Cliente atesta que a decisão de comprar os Serviços não depende nem dependia do fornecimento de quaisquer funcionalidades ou recursos futuros no âmbito dos Serviços Beta.