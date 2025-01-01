此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

本《软件集成补充协议》（简称“补充协议”）是具有法律约束力的协议。请仔细阅读。通过点击“安装”，或启用或使用 Slack（定义如下）软件集成和/或此类软件的任何更新（简称“软件”），你：

同意代表与你存在雇用、附属或关联关系的 Slack 客户（简称“ 客户 ”）同意以下条款，

”）同意以下条款， 表示你有权约束客户遵守这些条款，并且

声明你是《客户服务条款》或 Slack 与客户之间管理服务的提供和使用的其他书面协议（简称“协议”）下的授权用户。

如果你并没有这样的权限、并非授权用户或不同意这些条款，则可能无法安装、启用或使用该软件。本补充协议中使用但未定义的大写术语具有协议中赋予它们的含义。

从你首次下载、安装或使用本软件之日起（以最早的日期为准），此补充协议在客户和 Slack 之间生效。你有责任阅读并遵守此处发布的本补充协议的任何修订版本，该版本将于发布后 30 天生效。

本软件集成补充协议

本补充协议仅构成本软件的一部分，并代表对本协议条款的修改。本补充协议是在协议中确定为订约方的 Slack 实体（简称“Slack”）与客户之间订立的。客户对其授权用户遵守本补充协议负责。软件旨在使服务能够与第三方应用或服务（简称“第三方服务”）进行相互操作，但软件不属于服务的一部分。

软件许可

Slack 仅根据协议和本补充协议的规定，向客户许可（而非出售）该软件，Slack 保留未明确授予客户的所有权利。Slack 保留对本软件的所有权利、所有权和利益。

允许许可使用、限制和条款

本补充协议允许你作为授权用户通过使用软件将服务连接至第三方服务，包括根据本协议允许该软件被其他授权用户使用。你和客户均不得出租、租赁、出借、再分发或再许可该软件。

如果 Slack 自行决定选择提供该软件的任何更新供下载，则本补充协议允许你下载此类软件更新进行更新或还原该软件。

除非且仅在适用法律允许的范围内，或在使用本软件随附的开源组件的许可条款许可的范围内，否则你和任何其他客户人员均不得对软件或软件更新或其任何部分进行复制、反编译、反向工程、掩饰、尝试获取源代码、解密、修改或创建其衍生作品。

第三方服务提供方可能需要对其他条款和条件创建和使用帐户和协议。你对遵守和将遵守任何适用于你访问和使用第三方服务的条款和条件（包括通过软件进行的任何访问和使用）负全部责任。

软件可以访问客户的内容、信息或数据，并将这些内容、信息或数据从服务中传送到第三方服务。Slack 对任何第三方服务的隐私、安全性或完整性或任何第三方服务提供方的做法和政策概不负责。

如果允许其访问内容、信息或数据，则 Slack 可以根据 Slack 隐私政策（可能不时进行修改）收集和使用使用。在不限制此处任何内容的一般性的前提下，你承认并同意，软件可能会出于提供与软件或第三方服务的使用相关的服务或功能的目的而收集其他信息（如隐私政策定义）。

期限和终止

Slack 可能会在无故通知客户的 15 天之内随时就部分或全部软件终止本补充协议，或者在任何第三方（包括但不限于第三方服务提供方）限制、阻止或停止授权软件的安装或使用的情况下立即通知客户。此外，本补充协议应在客户对与本软件集成的服务的订购终止或到期后立即自动终止。终止或到期后，客户（包括你）将不再被允许使用软件，并且应删除或销毁其（包括你）拥有的所有软件副本。

终止本补充协议并不意味着客户有权从 Slack 根据协议或任何其他协议或从任何第三方获得任何退款、代金券或其他补偿。

服务级别协议

在客户与 Slack 之间有效的任何服务级别协议均不适用于该软件。

杂项

在法律允许的最大范围内，该软件按“原样”、“所有故障”和“可用”授予许可，并且你承担使用该软件的所有风险。SLACK 不对软件提供任何明示或暗示的保证、担保或条件，包括任何暗示的保证或条件（例如适销性、特定目的适用性和非侵权性）。你认可，SLACK 并未表示或保证该软件将是不受干扰、及时、安全或无差错的。在任何时候，SLACK 都可能会支持和/或令软件可用。

在法律不禁止的范围内，你只能从 SLACK 直接损失中收回你为该软件支付的金额或 1.00 美元（以较大者为准）。你将不会（且放弃）寻求恢复其他任何损害的权利，包括由此产生的后果性、损失的利润以及 SLACK 特殊、间接或偶发性损害。该限制适用于在适用法律许可的范围内通过软件或与软件相关的任何与软件或第三方服务相关的内容。即使对软件进行修理、更换或退款不能完全弥补你的任何损失，或者如果 SLACK 知晓或应该知晓损失的可能性，此限制条件仍适用。