Este Suplemento de integraciones de software (en adelante, el "Suplemento") constituye un acuerdo jurídicamente vinculante. Léalo detenidamente, por favor. Al hacer clic en "Instalar", o al activar o usar una integración de software de Slack (se define a continuación), o cualquier actualización de dicho software (en adelante, el "Software"), usted:

acepta los siguientes términos en nombre del cliente de Slack con quien posee una relación de empleado, afiliado o asociado (en adelante, el " Cliente "),

"), manifiesta que dispone de autoridad legal para vincular al Cliente con los presentes términos y

manifiesta que es un Usuario autorizado conforme a los Términos de servicio del cliente u otro acuerdo por escrito entre Slack y el Cliente que rija el suministro y el uso de los Servicios (en adelante, el "Acuerdo").

Si no dispone de tal autorización, no es un Usuario autorizado o no está de acuerdo con estos términos, es posible que no pueda instalar, activar o usar el Software. Los términos en mayúsculas que se utilizan, pero que no se definen en el presente Suplemento, tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo.

El presente Suplemento tendrá validez entre el Cliente y Slack a partir de la fecha de la primera descarga, instalación o utilización del Software que realice, lo que ocurra primero. Es su responsabilidad leer y cumplir cualquier versión modificada del presente Suplemento que se publique aquí, que entrará en vigor 30 días después de la publicación.

ESTE SUPLEMENTO DE INTEGRACIONES DE SOFTWARE

El presente Suplemento forma parte de los términos del Acuerdo, y los modifica, únicamente en relación con el software. Este Suplemento se celebra entre la entidad de Slack identificada en el Acuerdo como la parte contratante (en adelante, "Slack") y el Cliente. El Cliente asume la responsabilidad del cumplimiento de este Suplemento por parte de sus Usuarios autorizados. El Software se ha diseñado para permitir que los Servicios interactúen con una aplicación o un servicio de terceros (en adelante, un "Servicio de terceros"), pero no forma parte de los Servicios.

LICENCIA DE SOFTWARE

El Software no es objeto de venta, y Slack lo otorga al Cliente bajo licencia únicamente en virtud del Acuerdo y de este Suplemento. Asimismo, Slack se reserva todos los derechos que no se conceden expresamente al Cliente. Slack conserva la propiedad de todo derecho, titularidad e interés respecto del Software.

USOS PERMITIDOS, RESTRICCIONES Y TÉRMINOS DE LA LICENCIA

El presente Suplemento le permite, en carácter de Usuario autorizado, utilizar el Software para conectar los Servicios a un Servicio de terceros, lo que incluye habilitar el Software para que otros Usuarios autorizados lo utilicen conforme al Acuerdo. Ni usted ni el cliente pueden alquilar, arrendar, prestar, redistribuir o sublicenciar el Software.

Si Slack decide, a su entera discreción, poner a disposición de los usuarios actualizaciones del Software para descarga, este Suplemento le permite descargar tales actualizaciones de Software con el fin de actualizar o restaurar el Software.

Salvo, y únicamente, en la medida en que lo permitan la legislación aplicable o los términos de licencia que rigen el uso de componentes de código abierto incluidos en el Software, ni usted ni el personal del Cliente pueden copiar, descompilar, utilizar técnicas de ingeniería inversa en, desensamblar, descifrar o modificar el Software, las actualizaciones del Software o cualesquiera de sus partes, así como tampoco pueden intentar extraer el código fuente o crear trabajos derivados de ellos.

Es posible que el proveedor del Servicio de terceros requiera la creación y el uso de una cuenta, y la aceptación de términos y condiciones adicionales. Usted es el único responsable del cumplimiento de y deberá cumplir todos los términos y condiciones aplicables en relación con el acceso y el uso que haga de los Servicios de terceros, incluido todo acceso o uso a través del Software.

Es posible que el Software tenga acceso al contenido, la información o los datos del Cliente y que transmita dicho contenido, información o datos fuera de los Servicios a un Servicio de terceros. Slack no asume responsabilidad alguna respecto de la privacidad, la seguridad o la integridad de los Servicios de terceros ni de las prácticas o las políticas de los proveedores de tales servicios.

Si se concede permiso para obtener acceso al contenido, la información o los datos, Slack puede recopilarlos y usarlos conforme a la Política de privacidad de Slack, que podría modificarse ocasionalmente. Sin perjuicio de la generalidad de lo establecido en este documento, usted reconoce y acepta que el Software puede recopilar Otra información (según se define en la política de privacidad) con el propósito de proporcionar Servicios o funciones que sean pertinentes para el uso del Software o el Servicio de terceros.

PLAZO Y TERMINACIÓN

Slack puede dar por terminado el presente Suplemento en relación con una parte o la totalidad del Software en cualquier momento con quince (15) días de aviso previo al Cliente y sin que medie causa alguna, o inmediatamente después de notificar al Cliente si cualquier tercero (incluido, entre otros, un proveedor de Servicios de terceros) restringe, impide o deja de autorizar la instalación o el uso del Software. Asimismo, este Suplemento terminará inmediata y automáticamente después de la terminación o el vencimiento de la suscripción del Cliente a los Servicios a los que se encuentre integrado el Software. Una vez producida la terminación o el vencimiento, el Cliente y Usted ya no dispondrán de permiso para usar el Software y deberán eliminar o destruir todas las copias del Software que tengan en su poder.

La terminación de este Suplemento no otorgará al Cliente el derecho de recibir reembolsos, créditos ni otras formas de compensación por parte de Slack en virtud del Acuerdo o cualquier otro acuerdo existente ni por parte de un tercero.

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Todo acuerdo de nivel de servicio que exista entre el Cliente y Slack no será de aplicación al Software.

DISPOSICIONES VARIAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, EL SOFTWARE SE LICENCIA "TAL CUAL", "CON TODAS LAS FALLAS" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", Y USTED ASUME TODO EL RIESGO DE USARLO. SLACK NO OTORGA GARANTÍAS, AVALES NI CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS O LAS CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. USTED RECONOCE QUE SLACK NO AVALA NI GARANTIZA QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDO, PUNTUAL, SEGURO O LIBRE DE ERRORES. EN CUALQUIER MOMENTO, SLACK PUEDE DEJAR DE OFRECER SOPORTE PARA EL SOFTWARE O PUEDE SUSPENDER SU DISPONIBILIDAD.

EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY, ÚNICAMENTE PODRÁ OBTENER DE SLACK LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS DIRECTOS HASTA EL IMPORTE QUE HUBIERA ABONADO POR EL SOFTWARE O USD 1,00, LO QUE SEA MAYOR. NO BUSCARÁ RECUPERAR (Y RENUNCIA A CUALQUIER DERECHO PARA REALIZARLO) CUALQUIER OTRO DAÑO, LO QUE INCLUYE LOS DAÑOS CONSECUENTES, DE LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES, POR PARTE DE SLACK. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA A TODO LO RELATIVO AL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE TERCEROS DISPONIBLES A TRAVÉS DE O EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA LIMITACIÓN TAMBIÉN SE APLICA INCLUSO SI LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL SOFTWARE NO COMPENSA TOTALMENTE LAS PÉRDIDAS; O SI SLACK CONOCÍA O DEBERÍA HABER CONOCIDO LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN TALES DAÑOS.