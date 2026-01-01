El presente Suplemento de integración de software (el "Suplemento") es un acuerdo legalmente vinculante. Léelo detenidamente. Al hacer clic en "Instalar" o al habilitar o utilizar una integración de software de Slack (definido más abajo), o cualquier actualización de dicho software (el "Software"), declaras lo siguiente:

que aceptas los siguientes términos en nombre del cliente de Slack de quien eres empleado, afiliado o asociado (" Cliente "),

"), que tienes la autoridad para hacer que el Cliente esté sujeto a estos términos, y

que eres un Usuario autorizado en función de los Términos de servicio del cliente u otro acuerdo por escrito entre Slack y el Cliente que rige las disposiciones y el uso de los Servicios (el "Acuerdo").

Si no tienes dicha autoridad, no eres un Usuario autorizado o no aceptas estos términos, no podrás instalar, habilitar ni utilizar el Software. Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en este Suplemento tienen el significado que se les asigna en el Acuerdo.

Este Suplemento entra en vigencia entre el Cliente y Slack desde la fecha en que descargas, instalas o utilizas el Software por primera vez, lo que ocurra primero. Debes leer y cumplir con cualquier versión modificada del presente Suplemento que se publique aquí, que entrará en vigencia 30 días después de publicarse.

ESTE SUPLEMENTO DE INTEGRACIÓN DE SOFTWARE

El presente Suplemento forma parte de los términos del Acuerdo y los modifica únicamente en relación con el Software. Este Suplemento se celebra entre la entidad de Slack identificada en el Acuerdo como la parte contratante ("Slack") y el Cliente. El Cliente es el responsable de que sus Usuarios autorizados cumplan con lo dispuesto en este Suplemento. El Software está diseñado para permitir la integración de los Servicios con una aplicación o un servicio de terceros (un "Servicio de terceros"), pero no forma parte de los Servicios.

LICENCIA DE SOFTWARE

Slack otorga la licencia del Software, pero no se lo vende, al Cliente conforme a los términos del Acuerdo y de este Suplemento, y se reserva todos los derechos no concedidos expresamente al Cliente. Slack conserva la propiedad de todos los derechos, títulos e intereses del Software.

USOS, RESTRICCIONES Y TÉRMINOS PERMITIDOS DE LA LICENCIA

Este Suplemento te permite, como Usuario autorizado, utilizar el Software para conectar los Servicios a un Servicio de terceros, lo que incluye habilitar el Software para que otros Usuarios autorizados lo utilicen en función del Acuerdo. Ni tú ni el Cliente pueden alquilar, arrendar, prestar, redistribuir o sublicenciar el Software.

Si Slack opta, a su entera discreción, por actualizar el Software disponible para descargar, este Suplemento te permite descargar dichas actualizaciones del Software para actualizarlo o restablecerlo.

Solo en la medida permitida por la ley vigente, o según los términos de licencia que rigen el uso de componentes de código abierto incluidos en el Software, ni tú ni cualquier otro miembro del personal del Cliente pueden copiar, descompilar, aplicar ingeniería inversa, desarmar, intentar obtener el código fuente, descifrar, modificar o crear trabajos derivados del Software o de las actualizaciones del Software, o cualquier parte de este.

El proveedor del Servicio de terceros puede exigir la creación y el uso de una cuenta y la aceptación de términos y condiciones adicionales. Eres el único responsable de cumplir con todos los términos y condiciones vigentes en relación con el acceso y el uso de los Servicios de terceros, incluido el acceso y el uso mediante el Software.

El Software puede acceder al contenido, la información o los datos del Cliente, y transmitir dicho contenido, información o datos fuera de los Servicios a un Servicio de terceros. Slack no se hace responsable de la privacidad, la seguridad o la integridad de cualquiera de los Servicios de terceros o las prácticas y las políticas de cualquiera de los proveedores de Servicios de terceros.

Si se concede permiso para acceder al contenido, la información o los datos, Slack puede recopilarlo y utilizarlo de conformidad con la Política de privacidad de Slack, que puede modificarse periódicamente. Sin perjuicio de lo establecido en el presente, reconoces y aceptas que el Software puede recopilar Otra información (como se define en la Política de privacidad) con el fin de proporcionar los Servicios o las funciones relevantes para el uso del Software o del Servicio de terceros.

TÉRMINO Y RESCISIÓN

Slack puede rescindir sin causa este Suplemento con respecto a la totalidad o a una parte del Software en cualquier momento luego de notificar al Cliente con 15 días de anticipación, o inmediatamente después de notificar al Cliente si cualquier tercero (incluido, entre otros, un proveedor de Servicios de terceros) restringe, impide o deja de autorizar la instalación o el uso del Software. Además, el presente Suplemento finalizará de inmediato y automáticamente después de la rescisión o la caducidad de la suscripción del Cliente a los Servicios a los cuales se integró el Software. Luego de la rescisión o la caducidad, ni tú ni el Cliente estarán autorizados para utilizar el Software, y deberán eliminar o destruir todas las copias del Software que posean.

La rescisión de este Suplemento no le dará derecho al Cliente a ningún reembolso, crédito ni otra compensación por parte de Slack conforme al Acuerdo o a cualquier otro acuerdo, o por parte de un tercero.

ACUERDO DE CATEGORÍA DE SERVICIO

Cualquier acuerdo de categoría de servicio en vigencia entre el Cliente y Slack no se aplicará al Software.

DISPOSICIONES VARIAS

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SE OTORGA LA LICENCIA DEL SOFTWARE "TAL COMO ESTÁ", "CON TODAS LAS FALLAS" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD", POR LO QUE ASUMES TODO EL RIESGO DE UTILIZARLO. SLACK NO OTORGA GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, AVALES O CONDICIONES EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE, LO QUE INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. RECONOCES QUE SLACK NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDO, OPORTUNO, SEGURO O LIBRE DE ERRORES. EN CUALQUIER MOMENTO, SLACK PUEDE DEJAR DE BRINDAR SOPORTE DEL SOFTWARE O DEJAR DE TENERLO DISPONIBLE.

EN LA MEDIDA EN QUE NO ESTÉ PROHIBIDO POR LA LEY, SOLO PUEDES RECUPERAR DE SLACK LOS DAÑOS DIRECTOS HASTA EL IMPORTE QUE PAGASTE POR EL SOFTWARE O 1,00 USD, LO QUE SEA MAYOR. RENUNCIARÁS A CUALQUIER DERECHO DE RECUPERAR DE SLACK CUALQUIER OTRO DAÑO, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENTES, DE PÉRDIDA DE GANANCIAS, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA A TODO LO RELACIONADO CON EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS DE TERCEROS DISPONIBLES A TRAVÉS DEL SOFTWARE O EN RELACIÓN CON ESTE, EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE. ESTA LIMITACIÓN TAMBIÉN SE APLICA INCLUSO SI LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO DEL SOFTWARE NO COMPENSA TOTALMENTE LAS PÉRDIDAS; O SI SLACK SABÍA O DEBÍA SABER SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUJERAN DAÑOS.