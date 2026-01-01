本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

本整合軟體補充條款 (以下稱「補充條款」) 是具有法律約束力的合約。請務必詳閱。一旦點擊「安裝」或啟用或使用 Slack (定義如下) 整合軟體或其任何更新 (以下稱「整合軟體」)，即表示您：

代表您受雇、附屬或關聯的 Slack 客戶 (以下稱「 客戶 」) 同意以下條款；

」) 同意以下條款； 聲明您有權約束客戶遵守以下條款，且

聲明您是客戶服務條款，或 Slack 與客戶就服務提供與使用簽訂之其他書面合約 (以下稱「合約」) 所定義之授權使用者。

如果您未取得相關授權、並非授權使用者，或不同意以下條款，請勿安裝、啟用或使用整合軟體。本補充條款中未經定義的用語，其定義請參閱合約。

自您第一次下載、安裝或使用整合軟體之日起 (以時間先者為準) 本補充條款即在客戶與 Slack 之間產生效力。您有責任閱讀並遵守本補充條款的任何修訂內容，修訂版本將發布於 此，並於發布後 30 天生效。

本整合軟體補充條款

本補充條款構成合約之一部，並僅就整合軟體相關部分修改合約條款。本補充條款的簽約當事人為客戶及訂定合約的 Slack 實體 (以下稱「Slack」)。客戶有責任約束其授權使用者遵守本補充條款。整合軟體旨於讓服務能與第三方應用程式或服務 (以下稱「第三方服務」) 交互運作，但不屬於服務的一部份。

整合軟體授權

Slack 將依據合約及本補充條款授權客戶使用整合軟體，而非出售整合軟體，Slack 保留未明確授予客戶的一切權利。Slack 保留整合軟體的一切權利、所有權和利益。

授權使用、限制和期間

本補充條款允許授權使用者使用整合軟體連接服務與第三方服務，包括允許其他授權使用者依合約啟用整合軟體。您或客戶不得出租、出借、轉散布或轉授權整合軟體。

如果 Slack 自行決定提供整合軟體更新供下載，本補充條款允許您下載該軟體更新以更新或還原整合軟體。

除非在適用法律的許可範圍內，或整合軟體包含開放原始碼元件的使用授權條款，否則您或任何其他客戶人員皆不得對整合軟體、軟體更新或其任何部分進行複製、解編、反向工程、反組譯，或試圖推衍原始碼、解密、修改或創作衍生著作。

第三方服務供應商可能要求建立和使用帳號，並要求同意其他條款與條件。您應自行負責遵守存取和使用第三方服務的任何適用條款與條件，包括透過整合軟體存取及使用第三方服務。

整合軟體可能存取客戶的內容、資訊或資料，並將該內容、資訊或資料從服務中傳輸到第三方服務。Slack 對任何第三方服務的隱私、安全或完整性，或第三方服務供應商的任何實務與政策，概不負責。

如果授予內容、資訊或資料的存取權，Slack 得依Slack 隱私權政策 (政策可能會不時修改) 蒐集和使用內容、資訊或資料。在不影響本補充條款的任何概括原則下，您瞭解並同意為了提供服務，或為提供有關使用服務或第三方服務的功能，整合軟體得蒐集其他資訊 (定義請參閱隱私權政策)。

期間及終止

Slack 隨時得於 15 天前通知客戶，不具理由就部分或所有整合軟體終止本補充條款，或如果任何第三方 (包括但不限於第三方服務供應商) 限制、禁止或停止授權安裝或使用整合軟體，Slack 得立即通知客戶終止本補充條款。此外，客戶終止訂閱整合軟體相關的服務或訂閱到期，本補充條款應立即自動終止。依前述規定終止或到期時，客戶 (包括您) 不得再使用整合軟體，並應刪除或銷毀客戶 (包括您) 擁有的整合軟體副本。

如本補充條款終止，客戶無權依合約或依任何第三方合約向 Slack 請求任何退款、點數或其他補償。

服務層級協議

客戶與 Slack 之間任何有效的服務層級協議均不適用於整合軟體。

其他事項：

在法律許可的最大範圍內，整合軟體依「現狀」、「可能包含錯誤」、「現有」基礎授權使用，您承擔使用整合軟體的所有風險。SLACK 對整合軟體不提供任何明示或默示保證、擔保或條件，包括任何適銷性、符合特定用途及不侵權的默示保證或條件。您瞭解 SLACK 未曾聲明或保證整合軟體不會中斷、及時可用、安全或無錯誤。SLACK 隨時可能停止支援或提供整合軟體。

在法律未禁止範圍內，您向 SLACK 請求的直接損害賠償僅限於已支付的整合軟體金額或 1 美元 (以金額高者為準)。您不得向 SLACK 請求其他損害賠償，且放棄相關權利，包括衍生、利潤損失、特殊損害、間接或附隨的損害賠償。在適用法律許可範圍內，凡與整合軟體相關或經由整合軟體提供的任何第三方服務之任何事項，均適用本限制規定。即使整合軟體維修、更換或退款並無法完全補償您的損失，或即使 SLACK 已知或應知損害發生可能性，亦適用本限制規定。