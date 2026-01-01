Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Diese Ergänzung zu Software-Integrationen (die „Ergänzung“) ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung. Bitte lies sie dir aufmerksam durch. Durch Klicken auf „Installieren“ bzw. die Aktivierung oder Nutzung einer Software-Integration von Slack (wie unten definiert) und/oder Aktualisierungen dieser Software (die „Software“):

erklärst du dich im Namen des Slack-Kunden, bei dem du beschäftigt bist oder mit dem du anderweitig verbunden bist („ Kunde “), mit den folgenden Bedingungen einverstanden,

“), mit den folgenden Bedingungen einverstanden, erklärst du, dass du befugt bist, den Kunden an diese Bedingungen zu binden, und

erklärst du, dass du ein autorisierter Benutzer im Sinne der Nutzungsbedingungen für Kunden oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Slack und dem Kunden bist, die die Bereitstellung und Nutzung der Services regelt (die „Vereinbarung“).

Wenn du über keine solche Befugnis verfügst, kein autorisierter Benutzer bist oder diesen Bedingungen nicht zustimmst, darfst du die Software nicht installieren, aktivieren oder nutzen. Großgeschriebene Begriffe, die verwendet werden, aber in dieser Ergänzung nicht definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Vereinbarung zugewiesen wurden.

Diese Ergänzung gilt zwischen dem Kunden und Slack ab dem Datum, an dem du die Software zum ersten Mal herunterlädst, installierst oder nutzt, je nachdem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Du bist dafür verantwortlich, jede geänderte Version dieser Ergänzung zu lesen und einzuhalten, die hier veröffentlicht wird. Geänderte Versionen treten 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

DIESE ERGÄNZUNG ZU SOFTWARE-INTEGRATIONEN

Diese Ergänzung ist Teil der Vereinbarung und ändert die Bedingungen der Vereinbarung ausschließlich in Bezug auf die Software. Diese Ergänzung wird zwischen dem in der Vereinbarung als Vertragspartner identifizierten Slack-Unternehmen („Slack“) und dem Kunden abgeschlossen. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass seine autorisierten Benutzer diese Ergänzung einhalten. Die Software ist so konzipiert, dass die Services mit einer Anwendung oder einem Dienst eines Drittanbieters („Drittanbieter-Dienste“) zusammenarbeiten können, ist jedoch nicht Teil der Services.

SOFTWARE-LIZENZ

Die Software wird dem Kunden von Slack nur gemäß den Bedingungen der Vereinbarung und dieser Ergänzung in Lizenz bereitgestellt und nicht an diesen verkauft, und Slack behält sich alle Rechte vor, die dem Kunden nicht ausdrücklich gewährt wurden. Slack behält das Eigentum an allen Rechten, Eigentumsrechten und Anteilen an der Software vor.

ZULÄSSIGE LIZENZNUTZUNGEN, -EINSCHRÄNKUNGEN UND -BEDINGUNGEN

Diese Ergänzung ermöglicht es dir als autorisiertem Benutzer, die Software zu nutzen, um die Services mit Drittanbieter-Diensten zu verbinden, einschließlich der Aktivierung der Software für die Nutzung durch andere autorisierte Benutzer im Rahmen der Vereinbarung. Weder du noch der Kunde dürfen die Software vermieten, verleasen, verleihen, weiterverbreiten oder unterlizenzieren.

Wenn Slack nach eigenem Ermessen Aktualisierungen der Software zum Download bereitstellt, kannst du im Rahmen dieser Ergänzung solche Software-Updates herunterladen, um die Software zu aktualisieren oder wiederherzustellen.

Außer in dem durch geltendes Recht oder durch Lizenzbestimmungen für die Verwendung von Open-Source-Komponenten, die in der Software enthalten sind, erlaubten Umfang dürfen weder du noch andere Kundenmitarbeiter die Software, Software-Updates oder Teile davon kopieren, dekompilieren, rückentwickeln, disassemblieren, versuchen, deren Quellcode abzuleiten, zu entschlüsseln, zu modifizieren oder abgeleitete Werke daraus zu erstellen.

Der Anbieter des Drittanbieter-Dienstes kann die Einrichtung und Nutzung eines Kontos und die Zustimmung zu zusätzlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangen. Du bist allein für die Einhaltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für deinen Zugang und deine Nutzung der Drittanbieter-Dienste gelten, einschließlich jeglichen Zugriffs und jeglicher Nutzung über die Software, verantwortlich und wirst diese einhalten.

Die Software kann auf die Inhalte, Informationen oder Daten des Kunden zugreifen und solche Inhalte, Informationen oder Daten außerhalb der Services an einen Drittanbieter-Dienst übertragen. Slack ist nicht für den Datenschutz, die Sicherheit oder Integrität von Drittanbieter-Diensten oder die Praktiken und Richtlinien der Anbieter von Drittanbieter-Diensten verantwortlich.

Wenn die Erlaubnis zum Zugriff auf Inhalte, Informationen oder Daten erteilt wird, kann Slack diese in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von Slack, die von Zeit zu Zeit geändert werden kann, erfassen und verwenden. Ohne die Allgemeingültigkeit jeglicher hierin enthaltener Bestimmungen einzuschränken, erkennst du an und stimmst zu, dass die Software andere Informationen (wie in der Datenschutzrichtlinie definiert) erfassen kann, um Services oder Funktionen bereitzustellen, die für die Nutzung der Software oder des Drittanbieter-Dienstes relevant sind.

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

Slack kann diese Ergänzung in Bezug auf einen Teil oder die gesamte Software jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 15 Tagen nach Mitteilung an den Kunden oder sofort nach Mitteilung an den Kunden kündigen, falls ein Dritter (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, einen Anbieter eines Drittanbieter-Dienstes) die Installation oder Nutzung der Software einschränkt, verhindert oder nicht mehr autorisiert. Darüber hinaus endet diese Ergänzung sofort und automatisch mit Kündigung oder Ablauf des Abonnements des Kunden für die Services, mit denen die Software integriert ist. Nach einer solchen Kündigung oder einem solchen Ablauf ist es dem Kunden (einschließlich deiner Person) nicht mehr gestattet, die Software zu nutzen, und er wird alle Kopien der Software in seinem (einschließlich deinem) Besitz löschen oder vernichten.

Die Kündigung dieser Ergänzung berechtigt den Kunden nicht zu einer Rückerstattung, Gutschrift oder sonstigen Entschädigung von Slack im Rahmen der Vereinbarung bzw. einer sonstigen Vereinbarung oder von einem Dritten.

SERVICE-LEVEL-AGREEMENT

Ein zwischen dem Kunden und Slack bestehendes Service-Level-Agreement gilt nicht für die Software.

SONSTIGES

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, WIRD DIE SOFTWARE „WIE BESEHEN“, „MIT ALLEN FEHLERN“ UND „SOWEIT VERFÜGBAR“ LIZENZIERT UND DU TRÄGST DAS GESAMTE RISIKO BEI IHRER NUTZUNG. SLACK GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHERUNGEN, GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE AB, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN UND EINSCHLIESSLICH SOLCHER DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. DU ERKENNST AN, DASS SLACK NICHT ZUSICHERT ODER GEWÄHRLEISTET, DASS DIE SOFTWARE STÖRUNGSFREI, ZEITGERECHT, SICHER ODER FEHLERFREI SEIN WIRD. SLACK KANN DIE UNTERSTÜTZUNG UND/ODER BEREITSTELLUNG VON SOFTWARE JEDERZEIT EINSTELLEN.

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG, KANNST DU DIREKTE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE NUR BIS ZU DEM BETRAG, DEN DU FÜR DIE SOFTWARE GEZAHLT HAST, ODER 1,00 USD, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG HÖHER IST, GEGENÜBER SLACK GELTEND MACHEN. DU WIRST KEINE SCHADENSERSATZANSPRÜCHE FÜR ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENER GEWINNE, BESONDERER, INDIREKTER ODER BEILÄUFIGER SCHÄDEN GEGENÜBER SLACK GELTEND MACHEN UND VERZICHTEST AUF DERARTIGE RECHTE. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT FÜR ALLES IM ZUSAMMENHANG MIT SOFTWARE ODER DRITTANBIETER-DIENSTEN, DIE ÜBER ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE BEREITGESTELLT WERDEN, SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT AUCH DANN, WENN DIE REPARATUR, DER ERSATZ ODER DIE RÜCKERSTATTUNG DER SOFTWARE DICH NICHT VOLLSTÄNDIG FÜR VERLUSTE ENTSCHÄDIGT ODER WENN SLACK DIE MÖGLICHKEIT VON SCHÄDEN BEKANNT WAR ODER HÄTTE BEKANNT SEIN SOLLEN.