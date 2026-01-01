Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

Il presente Supplemento per l’integrazione del Software (il “Supplemento”) è un contratto legalmente vincolante. Leggerlo con attenzione. Cliccando su “Installa” o abilitando o utilizzando un’integrazione software Slack (definita di seguito) e/o qualsiasi aggiornamento a tale software (il “Software”), l’utente:

accetta le condizioni seguenti per conto del cliente Slack presso cui lavora o con cui è affiliato o associato (“ Cliente ”)

”) dichiara di avere l’autorità per vincolare il Cliente a tali condizioni e

dichiara di essere un Utente autorizzato ai sensi delle Condizioni d’uso per il Cliente o di un altro accordo scritto tra Slack e il Cliente che disciplina la fornitura e l’utilizzo dei Servizi (il “Contratto”)

Se l’utente non dispone di tale autorità, non è un Utente autorizzato o non accetta le presenti condizioni, non può installare, abilitare né utilizzare il Software. I termini in maiuscolo utilizzati, ma non definiti nel presente Supplemento, hanno il significato stabilito nel Contratto.

Il presente Supplemento è valido tra il Cliente e Slack a partire dalla data in cui si scarica, si installa o si utilizza il Software per la prima volta, a seconda di quale si verifichi prima. L’utente è tenuto a leggere e rispettare qualsiasi versione modificata del presente supplemento che viene pubblicata qui e che diventerà effettiva 30 giorni dopo la pubblicazione.

QUESTO SUPPLEMENTO PER L’INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE

Il presente Supplemento fa parte del Contratto e ne modifica le condizioni esclusivamente in relazione al Software. Questo Supplemento viene stipulato tra l’entità Slack identificata nel Contratto come parte contraente (“Slack”) e il Cliente. Il Cliente è responsabile del rispetto della conformità al presente Supplemento da parte dei propri Utenti autorizzati. Il Software è progettato per consentire ai Servizi di interagire con un’applicazione o un servizio di terze parti (un “Servizio di terze parti”), ma non fa parte dei Servizi.

LICENZA SOFTWARE

Il Software è concesso in licenza, non venduto, al Cliente da Slack esclusivamente in base alle condizioni del Contratto e del presente Supplemento e Slack si riserva tutti i diritti non espressamente concessi al Cliente. Slack conserva la proprietà di tutti i diritti, titoli e interessi in relazione al Software.

USI DELLA LICENZA CONSENTITI, LIMITAZIONI E DURATA

Il presente Supplemento consente all’utente, in qualità di Utente autorizzato, di utilizzare il Software per connettere i Servizi a un Servizio di terze parti, ad esempio abilitando il Software per l’utilizzo da parte di altri Utenti autorizzati ai sensi del Contratto. Né l’utente né il Cliente possono dare in locazione, concedere in leasing, prestare, ridistribuire o concedere in sublicenza il Software.

Se Slack sceglie, a propria esclusiva discrezione, di rendere disponibili per il download eventuali aggiornamenti del Software, il presente Supplemento consente di scaricarli per aggiornare o ripristinare il Software.

Fatto salvo e solo nella misura consentita dalla legge applicabile o dalle condizioni di licenza che disciplinano l’uso di componenti open source inclusi nel Software, né l’utente né alcun altro personale del Cliente possono copiare, decompilare, decodificare, disassemblare, tentare di ricavarne il codice sorgente, decrittografare, modificare o creare lavori derivati ​del Software o degli aggiornamenti del Software o di qualsiasi parte di essi.

Il provider del Servizio di terze parti può richiedere la creazione e l’utilizzo di un account e l’accettazione di termini e condizioni aggiuntivi. L’utente è l’unico responsabile del rispetto di tutti i termini e condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei Servizi di terze parti, incluso qualsiasi accesso e utilizzo tramite il Software, ed è tenuto a rispettarli.

Il Software può accedere ai contenuti, alle informazioni o ai Dati del cliente e può trasmettere tali contenuti, informazioni o dati dai Servizi a un Servizio di terze parti. Slack non è responsabile della privacy, della sicurezza o dell’integrità di alcun Servizio di terze parti né delle procedure e dei criteri di alcun provider di Servizi di terze parti.

Se viene concessa l’autorizzazione per accedere a contenuti, informazioni o dati, Slack può raccoglierli e utilizzarli in conformità all’Informativa sulla privacy di Slack, che può essere modificata di volta in volta. Fermo restando quanto espresso nel presente documento, l’utente riconosce e accetta che il Software possa raccogliere Altre informazioni (come definite nell’Informativa sulla privacy) allo scopo di fornire Servizi o funzioni rilevanti per l’uso del Software o del Servizio di terze parti.

DURATA E RISOLUZIONE

In qualsiasi momento Slack può risolvere il presente Supplemento in relazione a tutto il Software o a una parte previo preavviso di 15 giorni al Cliente senza motivo o immediatamente previo preavviso al Cliente se una terza parte (incluso, in via esemplificativa, un provider di Servizi di terze parti) limita, impedisce o cessa di autorizzare l’installazione o l’uso del Software. Il presente Supplemento, inoltre, si riterrà risolto immediatamente e automaticamente in caso di cessazione o scadenza dell’abbonamento del Cliente ai Servizi con cui il Software è integrato. In caso di tale risoluzione o scadenza, il Cliente (incluso l’utente) non sarà più autorizzato a utilizzare il Software e dovrà eliminare o distruggere tutte le copie del Software in suo possesso (compresa quella dell’utente).

La risoluzione del presente Supplemento non darà diritto al Cliente ad alcun rimborso, credito o altro risarcimento da parte Slack ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto o di terze parti.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Qualsiasi Contratto di servizio in vigore tra il Cliente e Slack non si applicherà al Software.

VARIE

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL SOFTWARE VIENE CONCESSO IN LICENZA “COSÌ COM’È”, “CON TUTTI I DIFETTI” E “COME DISPONIBILE” E L’UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI DERIVANTI DAL SUO UTILIZZO. SLACK NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE ESPLICITA O IMPLICITA IN RELAZIONE AL SOFTWARE, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA, INCLUSE QUELLE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. L’UTENTE RICONOSCE CHE SLACK NON DICHIARA NÉ GARANTISCE CHE IL SOFTWARE SARÀ ESENTE DA INTERRUZIONI, TEMPESTIVO, SICURO O PRIVO DI ERRORI. IN QUALSIASI MOMENTO, SLACK PUÒ CESSARE IL SUPPORTO E/O DI RENDERE DISPONIBILE IL SOFTWARE.

NELLA MISURA MASSIMA NON PROIBITA DALLA LEGGE, L’UTENTE PUÒ RICEVERE DA SLACK SOLO UN INDENNIZZO PER DANNI DIRETTI FINO ALL’IMPORTO PAGATO PER IL SOFTWARE O 1,00 $, QUALUNQUE SIA MAGGIORE. L’UTENTE NON CERCHERÀ DI, E RINUNCERÀ A QUALSIASI DIRITTO DI, RICEVERE DA SLACK UN INDENNIZZO PER ALCUN ALTRO DANNO, INCLUSI I DANNI CONSEQUENZIALI, PER PERDITA DI PROFITTO, SPECIALI, INDIRETTI O INCIDENTALI. QUESTA LIMITAZIONE SI APPLICA A QUALSIASI ELEMENTO RELATIVO AL SOFTWARE O AI SERVIZI DI TERZE PARTI RESI DISPONIBILI TRAMITE O IN CONNESSIONE CON IL SOFTWARE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. QUESTA LIMITAZIONE SI APPLICA ANCHE SE LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE O IL RIMBORSO DEL SOFTWARE NON COMPENSA COMPLETAMENTE L’UTENTE PER LE PERDITE OPPURE SE SLACK SAPEVA O AVREBBE DOVUTO ESSERE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.