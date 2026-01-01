본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

본 소프트웨어 통합 추가합의서("추가합의서")는 법적 구속력이 있는 계약입니다. 신중하게 읽어 주시기 바랍니다. "설치"를 클릭하거나 Slack(아래 정의됨) 소프트웨어 통합 및/또는 그러한 소프트웨어에 대한 업데이트("소프트웨어")를 사용할 경우, 귀하는

귀하가 고용되거나 소속 또는 제휴 관계에 있는 Slack 고객(" 고객 ")을 대신해 다음 약관에 동의하며,

")을 대신해 다음 약관에 동의하며, 귀하에게는 고객이 이러한 약관을 따르도록 할 권한을 갖고 있음을 진술하며,

귀하가 서비스의 제공 및 사용에 적용되는 고객 서비스 약관 또는 Slack과 고객 간의 기타 서면 계약("계약")에 따른 "승인된 사용자”임을 진술하는 것으로 간주됩니다.

귀하에게 그러한 권한이 없거나, 승인된 사용자가 아니거나, 이러한 약관에 동의하지 않는 경우 소프트웨어를 설치, 활성화 또는 사용하면 안 됩니다. 본 추가합의서에서 사용되었으나 정의되지 않은 대문자 용어는 본 계약 내에서 부여된 의미를 갖습니다.

본 추가합의서는 귀하가 소프트웨어를 처음으로 다운로드, 설치 또는 사용한 날짜 중에서 가장 이른 날짜부터 고객과 Slack 사이에 효력이 발생됩니다. 귀하는 여기에 게시된 본 추가합의서의 모든 수정 버전을 읽고 준수할 책임이 있으며, 해당 버전이 게시된 날짜로부터 30일 후에 효력이 발생합니다.

본 소프트웨어 통합 추가합의서

본 추가합의서는 소프트웨어와 관련된 경우에 한해 본 약관을 수정하며 본 계약의 약관의 일부를 구성합니다. 본 추가합의서는 본 계약에 계약 당사자("Slack")로 명시된 Slack 법인과 고객 간에 체결됩니다. 고객은 자신의 승인된 사용자들이 본 추가합의서를 준수하게 할 책임이 있습니다. 본 소프트웨어는 제삼자 애플리케이션 또는 서비스(“제삼자 서비스”)와 상호 운용할 수 있도록 서비스를 제공하도록 설계되었으나 서비스의 일부는 아닙니다.

소프트웨어 라이선스

소프트웨어에 대해 Slack은 계약 및 본 추가합의서의 약관에 따라 고객에게 라이선스를 부여하지만 판매하지는 않으며, Slack은 고객에게 명시적으로 부여되지 않은 모든 권한을 보유합니다. Slack은 소프트웨어에 대한 모든 권한, 소유권 및 이익을 소유합니다.

허용된 라이선스의 사용, 제한 사항 및 약관

본 추가합의서는 귀하가 승인된 사용자로서 본 계약에 따라 소프트웨어를 사용하여 다른 승인된 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 지원하는 것을 포함해 제삼자 서비스에 서비스를 연결할 수 있도록 허용합니다. 귀하 또는 고객은 본 소프트웨어를 대여, 임대, 재배포하거나 2차 라이선스를 허용할 수 없습니다.

Slack이 단독 재량에 따라 소프트웨어 업데이트를 다운로드할 수 있도록 선택하는 경우, 본 추가합의서에 따라 귀하는 그러한 소프트웨어 업데이트를 다운로드해 소프트웨어를 업데이트 또는 복구할 수 있습니다.

해당 법률, 또는 소프트웨어에 포함된 오픈소스 구성 요소의 사용에 적용되는 라이선스 약관에서 허용되는 범위를 제외하고, 귀하 또는 어떠한 고객의 직원도 소프트웨어 또는 소프트웨어 업데이트 또는 그 일부에 대해 복사, 디컴파일, 리버스 엔지니어링, 분해, 소스 코드 추출 시도, 암호 해독, 수정 또는 파생물 제작 등을 수행할 수 없습니다.

제삼자 서비스의 제공업체는 계정을 생성 및 사용하여 추가 약관에 동의해야 할 수도 있습니다. 소프트웨어 전반의 모든 액세스 및 사용을 포함해 제삼자 서비스에 대한 액세스 및 사용에 적용되는 모든 약관을 준수하며 향후에도 준수할 책임은 전적으로 귀하에게 있습니다.

소프트웨어는 고객의 콘텐츠, 정보 또는 데이터에 액세스하여 서비스로 발생한 콘텐츠, 정보 또는 데이터를 제삼자 서비스로 전송할 수 있습니다. Slack은 제삼자 서비스의 개인정보 보호, 보안 또는 무결성 또는 제삼자 서비스 제공업체의 관행 및 정책에 대해 책임지지 않습니다.

콘텐츠, 정보 또는 데이터에 대한 액세스가 허용되는 경우, Slack은 Slack 개인정보 처리방침에 따라 이를 수집 및 사용할 수 있으며 이러한 정책은 수시로 수정될 수 있습니다. 본 추가합의서 내용의 일반성을 제한하지 않으면서, 귀하는 소프트웨어 또는 제삼자 서비스의 사용과 관련된 서비스 또는 기능을 제공할 목적으로 소프트웨어가 다른 정보(개인정보 처리방침에 정의됨)를 수집할 수 있음을 인정하고 이에 동의합니다.

기간 및 해지

Slack은 이유 없이 고객에게 15일 사전 고지 후 언제든지 또는 제삼자(제삼자 서비스 제공업체를 포함하나 이에 국한되지 않음)가 소프트웨어의 설치나 사용에 대한 허가를 제한, 금지 또는 중단할 경우 고객에게 고지한 직후에 소프트웨어의 일부 또는 전체와 관련하여 본 추가합의서를 해지할 수 있습니다. 또한 소프트웨어가 통합된 고객의 서비스의 구독이 종료되거나 만료되면 본 추가합의서는 자동으로 즉시 해지되어야 합니다. 그러한 구독 종료 또는 만료 시, 고객(귀하 포함)은 더 이상 소프트웨어를 사용할 수 없으며 고객(귀하 포함)이 소유 중인 소프트웨어의 모든 사본을 삭제 또는 파기해야 합니다.

본 추가합의서가 해지되더라도 고객은 본 계약 또는 다른 모든 계약에 따라 Slack이나 제삼자로부터 환불, 크레딧 또는 기타 보상을 받을 수 없습니다.

서비스 수준 계약

고객과 Slack 사이에서 유효한 모든 서비스 수준 계약은 소프트웨어에 적용될 수 없습니다.

기타

법이 허용하는 최대 범위에서 본 소프트웨어는 "있는 그대로", "구매자의 책임으로", "사용 가능한 상태로" 라이선스가 부여되며 이를 사용하는 데 따르는 모든 위험은 귀하의 책임입니다. Slack은 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 비침해성에 대한 묵시적 보증과 조건 등, 모든 묵시적 보증 또는 조건을 포함해 본 소프트웨어와 관련한 명시적 또는 묵시적 보증, 보장 또는 조건을 제공하지 않습니다. 귀하는 Slack이 소프트웨어가 중단되지 않거나 시기적절하거나 안전하거나 오류가 발생하지 않을 것이라고 진술하거나 보증하지 않음을 인정합니다. Slack은 언제든지 소프트웨어의 지원 및/또는 제공을 중단할 수 있습니다.

법률에서 금지하는 경우를 제외하고, 귀하는 귀하가 소프트웨어에 대해 지급한 금액 또는 $1.00 중 더 큰 금액에 해당하는 직접 손해에 대해서만 Slack으로부터 보상을 받을 수 있습니다. 귀하는 Slack으로 인한 결과적 손해, 수익 손실, 특별 손해, 간접 또는 부수적 손해를 포함한 다른 모든 손해에 대한 보상을 요구하지 않으며 그러한 모든 권리를 포기합니다. 이러한 제한은 해당하는 법이 허용하는 범위에서 소프트웨어를 통해서나 소프트웨어와 관련해 제공받은 제삼자 서비스나 소프트웨어와 관련된 모든 것에 적용됩니다. 또한 이 제한은 소프트웨어에 대한 수리, 교체 또는 환불이 귀하의 손실을 완전히 보상하지 못하거나 Slack이 손상의 가능성에 관해 알고 있었거나 알고 있어야 했을 경우에도 적용됩니다.