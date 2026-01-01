ソフトウェア・インテグレーション補遺

本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

本ソフトウェア・インテグレーション補遺（「補遺」）は法的拘束力のある契約です。慎重にお読みください。「インストール」をクリックすること、または（以下に定義される）Slackソフトウェア・インテグレーションおよび（または）かかるソフトウェア（「ソフトウェア」）へのアップデートを有効にするもしくは使用することによって、あなたは：

あなたが雇用される、系列となるまたは提携する対象としてのSlackの顧客（「 顧客 」）の代理として次の条件に同意することになります、

」）の代理として次の条件に同意することになります、 顧客をこれらの条件に拘束する権限を持つことを表現し、また

顧客サービス規約あるいは同サービスの条項と使用を支配するSlackと顧客間の他の契約書（「契約」）に従う認定ユーザーであることを表現します。

あなたにかかる権限がない、認定ユーザーでない、またはこれらの条件に同意しない場合、あなたはソフトウェアのインストール、有効化または使用することができません。本補遺中で使用されるが定義されていない大文字で書かれた用語は本契約で与えられた意味を持ちます。

本補遺はあなたがソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用するいずれか最も早い日の時点で顧客とSlack間で効力を発します。あなたはここに投稿され、投稿の30日後に実施される本補遺の修正版を読み、それを遵守する責任を負います。

本ソフトウェア・インテグレーション補遺

本補遺は専らソフトウェアに関する契約の条件の一部を形成し、またそれを変更します。本補遺は契約当事者（「Slack」）として契約中で識別されるSlack法人と顧客の間で締結されます。顧客は認定ユーザーが本補遺を遵守することに責任を負います。ソフトウェアは本サービスがサードパーティのアプリケーションやサービス（「サードパーティ・サービス」）に組み込まれるようにデザインされますが、サービスの一部ではありません。

ソフトウェアのライセンス

本ソフトウェアは契約と本補遺の条件に従ってのみSlackによって顧客へ販売されるのではなくライセンス供与され、またSlackは顧客へ明示的に許諾されていないすべての権利を留保します。Slackはソフトウェアのすべての権利、タイトルおよびそれへの関心の所有権を保持します。

許可済みのライセンスの使用、制限および条件

期間と終了

Slackは理由なく顧客へ15日前に通知することで随時、あるいは（サードパーティ・サービスのプロバイダーを含むがこれに限定されず）任意の第三者がソフトウェアのインストールや使用を認可することを妨害または停止した場合は顧客へ通知して直ちに、ソフトウェアの一部または全部に関する本補遺を終了することができます。さらに、本補遺はソフトウェアが統合される先のサービスへの顧客のサブスクリプションが終了または失効した時点で直ちにかつ自動的に終了するものとします。かかる終了または失効によって、（あなたを含む）顧客はそれ以降ソフトウェアの使用を許可されなくなり、またその（あなたのものを含む）所有されるソフトウェアのすべてのコピーを削除または破壊するものとします。

本補遺の終了は顧客に対し、本契約、他の契約または第三者からの契約に従ったSlackからの返金、クレジットポイントまたは他の補償の権利を与えてはなりません。

サービスレベルの契約

顧客とSlack間で実施されるサービスレベルの契約はソフトウェアに適用されてはなりません。

雑則

法律で許可される最大の範囲まで、ソフトウェアは「現状有姿」、「どれほど欠点があっても」および「提供可能な範囲で」ライセンス供与され、それを使用するすべてのリスクはあなたが負うものとします。Slackは、商品性、特定目的への適合性および非侵害性のものを含め、すべての黙示的な保証または条件を含むソフトウェアに関係する何らの明示的または黙示的な保証、請け合いまたは条件を供与しません。あなたはSlackがソフトウェアは中断しない、適時で、セキュアまたはエラーのない状態であると表明も保証もしないことを承認します。随時Slackはソフトウェアのサポートおよび（または）可用性を停止できます。

法律で禁じられていない範囲で、あなたは最大でソフトウェアに対して支払った金額または1.00米ドルのいずれか大きい金額までのSlackによる直接の損害賠償からのみ回復できます。あなたは間接的損害、喪失利益、特別、間接または偶発的損害を含むすべての他の損害を回復しようとしない、またその権利を放棄します。この制限は適用法によって許可される範囲でソフトウェアを通じてまたはそれに関連して利用できるようになったソフトウェアまたはサードパーティ・サービスに関係するすべてのものに適用されます。この制限は、ソフトウェアに対する修理、交換または返金がどんな損失について完全に補償できなかった場合でも、あるいはSlackが損害の可能性について知っているべきであったとしても、適用されます。