Este Suplemento de Integração de Software (o "Suplemento") é um contrato juridicamente vinculativo. Leia com atenção. Ao clicar em "Instalar", ativar ou usar uma integração de software Slack (definido abaixo) e/ou quaisquer atualizações desse software (o "Software"), você:

concorda com os seguintes termos em nome do cliente da Slack do qual você é empregado ou está afiliado ou associado (" Cliente ");

"); declara que você tem autoridade para vincular o Cliente a esses termos e

declara que você é um Usuário Autorizado sob os Termos de Serviço do Cliente ou outro contrato por escrito entre a Slack e o Cliente que rege a provisão e o uso dos Serviços (o "Contrato").

Se não tiver tal autoridade, não for um Usuário Autorizado ou não concordar com estes termos, você não poderá instalar, ativar nem usar o Software. Os termos com iniciais maiúsculas utilizados que não estiverem definidos neste Suplemento têm seu significado apresentado no Contrato.

Este Suplemento é efetivo entre o Cliente e a Slack a partir da data de download, instalação ou uso do Software, o que ocorrer primeiro. Você é responsável por ler e cumprir com qualquer versão modificada deste Suplemento que tenha sido publicada aqui, que entrará em vigor 30 dias após a publicação.

ESTE SUPLEMENTO DE INTEGRAÇÃO DE SOFTWARE

Este Suplemento faz parte e modifica os termos do Contrato somente com relação ao Software. Este Suplemento está sendo firmado entre a entidade Slack identificada no Contrato como a parte contratante ("Slack") e o Cliente. O Cliente é responsável pela conformidade com este Suplemento por parte de seus Usuários Autorizados. O Software foi projetado para permitir que os Serviços interajam com um aplicativo ou serviço de terceiros (um "Serviço de Terceiros"), mas não faz parte dos Serviços.

LICENÇA DE SOFTWARE

O Software é licenciado, não vendido, ao Cliente pela Slack somente sob os termos do Contrato e deste Suplemento, e a Slack reserva para si todos os direitos não expressamente concedidos ao Cliente. A Slack detém a propriedade de todos os direitos, títulos e interesses no Software e para ele.

USO DE LICENCIAMENTO PERMITIDO, RESTRIÇÕES E TERMOS

Este Suplemento permite que você, como Usuário Autorizado, use o Software para conectar os Serviços a um Serviço de Terceiros, incluindo a ativação do Software para uso por outros Usuários Autorizados sob o Contrato. Nem você nem o Cliente podem alugar, arrendar, emprestar, redistribuir ou sublicenciar o Software.

Caso a Slack opte, a seu exclusivo critério, por disponibilizar quaisquer atualizações para o Software para download, este Suplemento permite que você faça o download dessas atualizações de Software para atualizar ou restaurar o Software.

Exceto conforme e somente até o limite permitido pela lei aplicável ou pelo licenciamento dos termos que regem o uso de componentes de código aberto incluídos no Software, nem você nem qualquer outro funcionário do Cliente pode copiar, descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, tentar derivar o código-fonte, descriptografar, modificar ou criar trabalhos derivados do Software, das atualizações do Software, ou de qualquer parte dele.

O provedor do Serviço de Terceiros pode exigir a criação e o uso de uma conta e a aceitação de termos e condições adicionais. Você é o único responsável por cumprir com todos os termos e condições aplicáveis ao seu acesso e ao uso dos Serviços de Terceiros, incluindo qualquer acesso e uso por meio do Software.

O Software pode acessar o conteúdo, as informações ou os dados do Cliente e transmitir tais conteúdos, informações ou dados dos Serviços para um Serviço de Terceiros. A Slack não é responsável pela privacidade, pela segurança nem pela integridade de quaisquer Serviços de Terceiros ou pelas práticas e políticas de quaisquer fornecedores de Serviços de Terceiros.

Se a permissão para acessar conteúdo, as informações ou os dados for concedida, a Slack poderá coletá-los e usá-los de acordo com a política de privacidade da Slack, que pode ser alterada periodicamente. Sem limitar a generalidade de qualquer provisão aqui contida, você reconhece e concorda que o Software pode coletar Outras Informações (conforme definido na política de privacidade) com a finalidade de fornecer Serviços ou funções que sejam relevantes para o uso do Software ou do Serviço de Terceiros.

PRAZO E RESCISÃO

A Slack pode rescindir este Suplemento com relação a alguns ou a todos os Softwares a qualquer momento mediante aviso prévio de 15 dias ao Cliente sem justa causa, ou imediatamente mediante aviso ao Cliente se terceiros (incluindo, mas não se limitando a, um provedor de Serviços de Terceiros) restringirem, impedirem ou deixarem de autorizar a instalação ou o uso do Software. Além disso, este Suplemento será rescindido imediatamente e automaticamente após a rescisão ou expiração da assinatura do Cliente aos Serviços aos quais o Software está integrado. Após tal rescisão ou expiração, o Cliente (incluindo você) não poderá mais utilizar o Software e deverá excluir ou destruir todas as cópias do Software em sua posse.

A rescisão deste Suplemento não dará direito ao Cliente a nenhum reembolso, crédito ou outra compensação da Slack sob o Contrato ou qualquer outro contrato de terceiros.

CONTRATO DE NÍVEL DE SERVIÇO

Qualquer contrato de nível de serviço em vigor entre o Cliente e a Slack não se aplicará ao Software.

DIVERSOS

NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI, O SOFTWARE É LICENCIADO "COMO ESTÁ", "COM TODAS AS FALHAS" E "CONFORME DISPONÍVEL" E VOCÊ ASSUME O RISCO DE USÁ-LO. A SLACK NÃO DÁ GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS RELACIONADAS AO SOFTWARE, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRAÇÃO. VOCÊ RECONHECE QUE A SLACK NÃO AFIRMA NEM GARANTE QUE A INTEGRAÇÃO SERÁ ININTERRUPTA, PONTUAL, SEGURA OU LIVRE DE ERROS. A QUALQUER MOMENTO, A SLACK PODE INTERROMPER O SUPORTE E/OU A DISPONIBILIZAÇÃO DO SOFTWARE.

NA MEDIDA EM QUE É PERMITIDO POR LEI, VOCÊ SÓ PODE RECUPERAR DANOS DIRETOS DA SLACK ATÉ A QUANTIA PAGA PELO SOFTWARE OU US$ 1,00, O QUE FOR MAIOR. VOCÊ NÃO TERÁ, E ABRE MÃO DE QUALQUER DIREITO DE, RECUPERAR QUAISQUER OUTROS DANOS, INCLUINDO LUCROS CONSEQUENCIAIS OU CESSANTES E DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU INCIDENTAIS DA SLACK. ESTA LIMITAÇÃO APLICA-SE A TUDO RELACIONADO AO SOFTWARE OU A SERVIÇOS DE TERCEIROS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS OU RELACIONADOS AO SOFTWARE, NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ESTA LIMITAÇÃO TAMBÉM SE APLICA MESMO SE O REPARO, SUBSTITUIÇÃO OU REEMBOLSO DO SOFTWARE NÃO O COMPENSAR TOTALMENTE POR QUAISQUER PERDAS; OU SE A SLACK SABIA OU DEVERIA TER SABIDO DA POSSIBILIDADE DE DANOS.