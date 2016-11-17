本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2016 年 11 月 17 日

簡介

本隱私政策將協助您瞭解 Slack 蒐集哪些資訊、如何使用及您有哪些選項。

本政策所提到的「Slack」、「本公司」或「我們」，是指提供服務的 Slack Technologies, Inc.。本政策中提到的「服務」，是指本公司的線上工作空間生產工具及平台。Slack 服務目前可透過電腦或行動裝置的網路瀏覽器或應用程式使用，詳細資訊請見說明中心。

我們蒐集與取得的資訊

1.客戶資料

使用者向服務提交的內容及資訊，在本政策中稱為「客戶資料」。 客戶資料是由設置工作空間的組織或其他第三方 (以下稱為「客戶」) 控管，詳細說明如後。Slack 僅代表客戶蒐集或處理客戶資料。

若您加入工作空間，或建立使用者帳號，便屬於「使用者」，詳細說明請見使用者服務條款。若您受客戶邀請使用服務，無論客戶是您的雇主、其他組織或個人，在您使用服務時，可能必須適用該客戶設定的客戶資料儲存、存取、修改、刪除、提供與保留相關政策。請向客戶確認相關政策及設定。

2.其他資訊

Slack 亦可能蒐集與取得以下資訊：

帳號建立資訊： 使用者在建立帳號時，可能提供電子郵件信箱、電話號碼、密碼等資訊。

使用者在建立帳號時，可能提供電子郵件信箱、電話號碼、密碼等資訊。 工作空間設定資訊： 客戶使用服務建立工作空間時，我們可能蒐集電子郵件信箱、工作空間名稱、工作空間照片、網域 (例如 workspace-name.slack.com)、設定工作空間的個人使用者名稱、密碼等資訊。我們亦可能蒐集郵寄地址等管理團隊聯絡資訊。想要瞭解更多工作空間設定相關資訊，請按這裡。

客戶使用服務建立工作空間時，我們可能蒐集電子郵件信箱、工作空間名稱、工作空間照片、網域 (例如 workspace-name.slack.com)、設定工作空間的個人使用者名稱、密碼等資訊。我們亦可能蒐集郵寄地址等管理團隊聯絡資訊。想要瞭解更多工作空間設定相關資訊，請按這裡。 帳單及其他資訊： 對於購買付費服務的客戶，我們可能蒐集與儲存帳單地址及信用卡資訊，或關係企業及第三方付款處理商可能代表我們蒐集與儲存此類資訊。

對於購買付費服務的客戶，我們可能蒐集與儲存帳單地址及信用卡資訊，或關係企業及第三方付款處理商可能代表我們蒐集與儲存此類資訊。 服務使用資訊： 此類資訊與您如何存取或使用服務有關，包括與本公司間的管理和支援相關通訊，以及工作空間、頻道、人員、功能、內容、互動連結、使用的第三方整合 (如有) 相關資訊。

此類資訊與您如何存取或使用服務有關，包括與本公司間的管理和支援相關通訊，以及工作空間、頻道、人員、功能、內容、互動連結、使用的第三方整合 (如有) 相關資訊。 聯絡資訊： 若取得您同意，我們將在您使用服務時，蒐集您選擇匯出的聯絡資訊 (例如裝置中的通訊錄)。

若取得您同意，我們將在您使用服務時，蒐集您選擇匯出的聯絡資訊 (例如裝置中的通訊錄)。 記錄資料： 在您使用服務時，我們的伺服器將自動記錄資訊，包括瀏覽器在您造訪網站時發送，或行動應用程式在您使用時發送的資訊。日誌資料可能包括您的 IP 位址、您在使用服務前造訪的網頁、瀏覽器類型及設定、您使用服務的日期及時間、瀏覽器組態及外掛程式相關資訊、語言偏好設定及 Cookie 資料。

在您使用服務時，我們的伺服器將自動記錄資訊，包括瀏覽器在您造訪網站時發送，或行動應用程式在您使用時發送的資訊。日誌資料可能包括您的 IP 位址、您在使用服務前造訪的網頁、瀏覽器類型及設定、您使用服務的日期及時間、瀏覽器組態及外掛程式相關資訊、語言偏好設定及 Cookie 資料。 裝置資訊： 我們可能針對您使用服務的裝置蒐集資訊，包括裝置類型、您使用的作業系統、裝置設定、應用程式 ID、裝置識別碼及故障資料。我們通常根據裝置類型及設定，判斷將蒐集全部或部分此類資訊。

我們可能針對您使用服務的裝置蒐集資訊，包括裝置類型、您使用的作業系統、裝置設定、應用程式 ID、裝置識別碼及故障資料。我們通常根據裝置類型及設定，判斷將蒐集全部或部分此類資訊。 地理位置資訊： 我們取得行動裝置的確切 GPS 位置前，將先行取得您的同意。我們可能使用自瀏覽器或裝置取得的 WiFi 及 IP 位址判斷約略位置。

我們取得行動裝置的確切 GPS 位置前，將先行取得您的同意。我們可能使用自瀏覽器或裝置取得的 WiFi 及 IP 位址判斷約略位置。 服務整合： 若您在使用服務時，與第三方服務整合，我們將與該項服務連結。第三方整合供應商可能向 Slack 提供您的帳號資訊，但我們不會取得或儲存您在第三方服務使用的密碼。想要瞭解更多服務整合相關資訊，請按這裡。

若您在使用服務時，與第三方服務整合，我們將與該項服務連結。第三方整合供應商可能向 Slack 提供您的帳號資訊，但我們不會取得或儲存您在第三方服務使用的密碼。想要瞭解更多服務整合相關資訊，請按這裡。 第三方資料：Slack 可能自集團關係企業、合作夥伴或他人取得資訊，並用於提升自有資訊品質，或使資訊更為有用。此類資訊可能是彙總資訊，例如郵遞區號所對應的 IP 位址，或較為特定的資訊，例如網路行銷或電子郵件宣傳活動是否成功。

Cookie 政策

Slack 使用 Cookie 及類似技術，提供與支援網站及服務，詳細 說明請見 Cookie 政策。

我們如何使用您的資訊

我們使用您的資訊提供並改善服務。

1.客戶資料

Slack 可能依客戶指示並在合理必要範圍內，取得並使用客戶資料： (a) 提供、維護與改善服務；(b) 防止或處理服務、安全、技術 問題，或依客戶要求提供支援；(c) 根據法律要求 或資料要求政策許可；以及 (d) 根據 我們與客戶達成的協議，或經客戶明確書面許可。其他內容 想要深入瞭解 Slack 有關客戶資料的保密及安全措施， 請見資訊安全措施頁面。

2.其他資訊

我們使用其他類型的資訊提供服務，包括：

瞭解與改善我們的服務： 為進一步瞭解使用者如何使用服務，並加以改善，我們進行研究 與分析趨勢。

為進一步瞭解使用者如何使用服務，並加以改善，我們進行研究 與分析趨勢。 透過以下方法與您聯絡： 回覆您的要求： 若您提出問題或疑問，我們將使用您的資訊回覆。 發送電子郵件及 Slack 訊息： 我們可能向您發送服務及管理電子郵件和訊息，亦可能向您提出 服務變更、服務內容及重要服務 相關通知，例如資安及詐騙通知。此類電子郵件及訊息屬於 服務的一部分，您不可選擇拒絕收取。 此外，我們有時會寄發 有關新產品功能或其他 Slack 新聞的電子郵件， 您可隨時選擇拒絕收取。

帳單及帳號管理： 我們使用帳號資料管理帳號，或追蹤帳單及付款情況。

我們使用帳號資料管理帳號，或追蹤帳單及付款情況。 與您聯絡及行銷： 我們經常因發票、帳號管理或類似理由，而必須與您聯絡。我們亦可能 將您的聯絡資訊用於行銷或宣傳， 您可隨時選擇拒絕收取。

我們經常因發票、帳號管理或類似理由，而必須與您聯絡。我們亦可能 將您的聯絡資訊用於行銷或宣傳， 您可隨時選擇拒絕收取。 調查與避免不當事件發生： 我們努力確保服務安全，避免濫用及詐騙。

無法辨識服務使用者或客戶身分的彙總且/或去識別化資料， 不屬於本政策的限制範圍。

您的選項

1.客戶資料

客戶可指示我們如何處理客戶資料。客戶具有多項客戶資料選項 及控管權。 舉例而言，客戶可佈建或解除服務存取途徑、 啟用或停用第三方整合、管理權限、保留與匯出設定、轉移 或指派工作空間、共用頻道、整合工作空間或頻道。由於 選擇及指示可能造成存取、使用、揭露、修改或刪除 特定或全部客戶資料， 想要瞭解更多選項及指示相關資訊，請見說明中心 頁面。

2.其他資訊

如對您的資訊、我們使用此類資訊或您的相關權利有任何疑問， 請透過 feedback@slack.com 聯絡我們。

其他選項

您所使用的瀏覽器，可能使您有能力控管 Cookie 或其他本地 資料儲存裝置。 您所使用的行動裝置，亦可能供您選擇如何及是否蒐集與 分享位置或其他資料。 此類選項或預設值是由瀏覽器或行動裝置作業系統製造商提供， 不屬於 Slack 的控制範圍。

提供與揭露

Slack 可能在特定情況下，提供本隱私權政策所述資訊。本章節 本部分僅說明 Slack 可能提供此類資訊的情況。 客戶可針對提供 與揭露客戶資料設定相關政策，客戶或第三方如何選擇提供或揭露客戶資料， 不屬於 Slack 的控制範圍。

1.客戶資料

Slack 可能會根據我們與客戶達成的協議及客戶指示提供客戶資料， 包括：

第三方服務供應商及代理人： 我們可能委託第三方公司或個人處理客戶資料。

我們可能委託第三方公司或個人處理客戶資料。 關係企業： 我們可能委託集團關係企業處理客戶資料。

我們可能委託集團關係企業處理客戶資料。 第三方整合： 若客戶加入整合，Slack 可能代表客戶，向整合供應商 提供客戶資料。對於整合供應商蒐集、使用與提供客戶資料， Slack 概不負擔任何責任。

2.其他資訊

Slack 可能在以下情況提供其他資訊：

向客戶提供您的資訊： 您可能以成員身分與 Slack 聯絡，希望能夠協助解決 工作空間問題。為協助解決問題，我們可能根據與客戶間的關係， 向客戶提供您的資訊。

您可能以成員身分與 Slack 聯絡，希望能夠協助解決 工作空間問題。為協助解決問題，我們可能根據與客戶間的關係， 向客戶提供您的資訊。 第三方服務供應商及代理人： 我們可能委託第三方公司或個人 (例如第三方付款處理商)， 代表我們處理資訊。

我們可能委託第三方公司或個人 (例如第三方付款處理商)， 代表我們處理資訊。 關係企業： 我們可能委託集團關係企業處理其他資訊。

3.其他類型揭露

Slack 可能在以下情況，提供或揭露客戶資料及其他資訊：

業務架構變更時： 若 Slack 進行合併、收購、破產、解散、重整、出售全部或部分 資產、融資、全部或部分業務遭收購、類似交易 或程序，或採取意圖從事前述活動的步驟 (例如盡職調查)。

若 Slack 進行合併、收購、破產、解散、重整、出售全部或部分 資產、融資、全部或部分業務遭收購、類似交易 或程序，或採取意圖從事前述活動的步驟 (例如盡職調查)。 法規遵循： 為遵守法令規定，回覆合法要求、法院命令 或法律令狀。

為遵守法令規定，回覆合法要求、法院命令 或法律令狀。 行使權利、防止詐騙或安全理由： 為保護 Slack 或第三方的權利、財產或安全，包括執行合約 或政策，或調查或防止詐騙。

我們可能基於各類目的，揭露或使用彙總或去識別化資訊。 舉例而言，我們得： 基於商業或研究目的，向合作夥伴或他人提供彙總或去識別化資訊， 例如向潛在 Slack 客戶提供 Slack 工作空間平均每日發送的訊息數， 或與研究或學術機構合作探討有關工作空間交流的有趣問題。 通訊

安全性

Slack 極度注重安全性。 我們採取各類措施，防止 您提供的資訊遺失或遭到不當使用、未經授權存取或揭露。相關措施均考量 所蒐集、處理與儲存資訊的敏感程度及技術現況。

如要深入瞭解我們目前在客戶資料及其他資訊保密與安全方面， 所採行的各項措施及政策，請見資訊安全措施； 此類措施可能不斷變化，我們將持續更新相關文件。

兒童相關資訊

我們不針對未滿 13 的兒童提供服務。若您得知有未滿 13 歲的兒童未獲同意 即向我們提供個人資訊，請與我們聯絡。

變更本隱私權政策

我們可能不定期變更本政策，並在本頁面張貼變更內容。 若您在變更生效後繼續使用服務，代表您同意修訂後的 政策。

歐盟-美國隱私盾及瑞士-美國隱私盾

Slack 已向美國商務部設置的歐盟-美國及瑞士-美國隱私盾架構，針對 蒐集、使用與保留客戶資料提出聲明。如需更多 資訊請見隱私盾說明。我們可能 透過其他合規機制，處理個人或企業提供的個人資料，包括 根據歐盟標準合約條款簽訂的資料處理協議。想要深入瞭解隱私盾 方案，請見 https://www.privacyshield.gov/welcome。

聯絡 Slack

如對 Slack 隱私權政策或措施有任何疑問， 歡迎與我們聯絡。您可透過 feedback@slack.com 或 以下郵寄地址聯絡我們：

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States