En vigor: 17 de noviembre de 2016

Introducción

Nuestra política te ayudará a entender qué información recopilamos en Slack, cómo la utilizamos, y las opciones que tienes al respecto.

Cuando hablamos de "Slack", "nosotros", "nuestro" o "nuestra" en esta política, nos referimos a Slack Technologies, Inc., la empresa que presta los servicios. Cuando hablamos de los "Servicios" en esta política, nos referimos a nuestras herramientas de productividad laboral y plataforma en línea. Nuestros servicios están actualmente disponibles para ser utilizados mediante un navegador web o aplicaciones específicas para tu dispositivo móvil u ordenador, como se describe en nuestro Centro de ayuda.

Información que recopilamos y recibimos

1. Datos del cliente

El contenido e información que presentan los usuarios a los Servicios se denominan en la presente política "Datos del cliente". Como se explica más adelante, el control de los Datos del cliente se encuentra a cargo de la organización o de un tercero que creó el espacio de trabajo (el "Cliente"). Si Slack recopila o procesa Datos del cliente, lo realiza en representación del Cliente.

Si te unes a un grupo y creas una cuenta de usuario, eres un "usuario" según la descripción en las Condiciones de servicio al usuario. Si utilizas los Servicios por invitación de un Cliente, ya sea el Cliente la persona para la que trabajas, otra organización o una persona, dicho Cliente determina su propia política respecto al almacenamiento de información, acceso, modificación, eliminación, intercambio y retención de Datos del cliente que se puedan aplicar a tu uso de los Servicios. Por favor, verifica con el Cliente las políticas y ajustes que tiene establecidos.

2. Otra información

Slack también puede recopilar y recibir la siguiente información:

Información de creación de la cuenta. Es posible que los usuarios proporcionen información, como una dirección de correo electrónico, número de teléfono y contraseña para crear una cuenta.

Es posible que los usuarios proporcionen información, como una dirección de correo electrónico, número de teléfono y contraseña para crear una cuenta. Información de configuración del espacio de trabajo. Cuando un Cliente crea un espacio haciendo uso de los Servicios, es posible que recopilemos una dirección de correo electrónico, nombre del espacio, detalles de dominio (como nombre-de-espacio.slack.com), nombre de usuario para la persona que configura el espacio de trabajo y contraseña. También es posible que recopilemos información de contacto del equipo, como una dirección postal. Para mayor información sobre configuración de espacio, haz clic aquí.

Cuando un Cliente crea un espacio haciendo uso de los Servicios, es posible que recopilemos una dirección de correo electrónico, nombre del espacio, detalles de dominio (como nombre-de-espacio.slack.com), nombre de usuario para la persona que configura el espacio de trabajo y contraseña. También es posible que recopilemos información de contacto del equipo, como una dirección postal. Para mayor información sobre configuración de espacio, haz clic aquí. Facturación y otra información. Para los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios, nuestras filiales corporativas y nuestros procesadores de pago tercerizados pueden recopilar y almacenar la dirección de facturación e información de la tarjeta de crédito en nuestra representación, o bien podríamos realizarlo nosotros mismos.

Para los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios, nuestras filiales corporativas y nuestros procesadores de pago tercerizados pueden recopilar y almacenar la dirección de facturación e información de la tarjeta de crédito en nuestra representación, o bien podríamos realizarlo nosotros mismos. Información para uso de Servicios. Esta información es sobre la forma en la que accedes y utilizas los Servicios, lo que podría incluir comunicaciones administrativas y de apoyo con nosotros, e información sobre los espacios, canales, personas, funciones, contenidos y enlaces con los que interactúas, y qué integraciones de terceros utilizas (si hubiera).

Esta información es sobre la forma en la que accedes y utilizas los Servicios, lo que podría incluir comunicaciones administrativas y de apoyo con nosotros, e información sobre los espacios, canales, personas, funciones, contenidos y enlaces con los que interactúas, y qué integraciones de terceros utilizas (si hubiera). Información de contacto. Con tu permiso, se recopila cualquier información de contacto que optes por importar (como una libreta de direcciones de un dispositivo) cuando estés utilizando los Servicios.

Con tu permiso, se recopila cualquier información de contacto que optes por importar (como una libreta de direcciones de un dispositivo) cuando estés utilizando los Servicios. Datos de registro. Cuando utilices los Servicios, nuestros servidores automáticamente registran información, lo que incluye la información que tu navegador envía cada vez que visitas un sitio web o que tu aplicación móvil envía cuando la utilizas. Estos datos de registro incluyen tu dirección de Protocolo de internet, la dirección de la página web que visitaste antes de utilizar los Servicios, tu tipo de navegador y ajustes, la fecha y hora en la que utilizaste los Servicios, la información sobre tu navegador, la configuración y complementos, la preferencias de idioma y las cookies.

Cuando utilices los Servicios, nuestros servidores automáticamente registran información, lo que incluye la información que tu navegador envía cada vez que visitas un sitio web o que tu aplicación móvil envía cuando la utilizas. Estos datos de registro incluyen tu dirección de Protocolo de internet, la dirección de la página web que visitaste antes de utilizar los Servicios, tu tipo de navegador y ajustes, la fecha y hora en la que utilizaste los Servicios, la información sobre tu navegador, la configuración y complementos, la preferencias de idioma y las cookies. Información del dispositivo. Podemos recopilar información acerca del dispositivo donde estás utilizando los Servicios, lo que incluye qué tipo de dispositivo es, qué sistema operativo utilizas, los ajustes del dispositivo, las identificaciones de la aplicación, identificadores de dispositivo único y datos crash. La recopilación de algo o de toda esta información a menudo depende del tipo de dispositivo que estás utilizando o de sus ajustes.

Podemos recopilar información acerca del dispositivo donde estás utilizando los Servicios, lo que incluye qué tipo de dispositivo es, qué sistema operativo utilizas, los ajustes del dispositivo, las identificaciones de la aplicación, identificadores de dispositivo único y datos crash. La recopilación de algo o de toda esta información a menudo depende del tipo de dispositivo que estás utilizando o de sus ajustes. Información de geolocalización. La ubicación GPS exacta de los dispositivos móviles se obtiene solo con tu permiso. Se puede utilizar WiFi y direcciones de protocolo de internet, recibidas desde tu navegador o dispositivo, para determinar una ubicación aproximada.

La ubicación GPS exacta de los dispositivos móviles se obtiene solo con tu permiso. Se puede utilizar WiFi y direcciones de protocolo de internet, recibidas desde tu navegador o dispositivo, para determinar una ubicación aproximada. Integraciones de servicios. Si cuando utilizas los Servicios te integras al servicio de un tercero, conectaremos dicho servicio al nuestro. El proveedor tercero de la integración puede compartir cierta información sobre tu cuenta con Slack. Sin embargo, no recibimos ni almacenamos tus contraseñas para ninguno de estos servicios de un tercero. Para mayor información sobre integraciones, haz clic aquí.

Si cuando utilizas los Servicios te integras al servicio de un tercero, conectaremos dicho servicio al nuestro. El proveedor tercero de la integración puede compartir cierta información sobre tu cuenta con Slack. Sin embargo, no recibimos ni almacenamos tus contraseñas para ninguno de estos servicios de un tercero. Para mayor información sobre integraciones, haz clic aquí. Datos de un tercero. Slack también puede recibir información de afiliados de nuestro grupo corporativo, de nuestros socios u otros que utilizamos para que nuestra información sea mejor o de mayor utilidad. Esto puede ser información de nivel agregado, ya que las direcciones de protocolo de internet van con códigos postales, o bien podría ser información más específica, como por ejemplo, cómo le fue a una campaña de marketing en línea o por correo electrónico.

Nuestra política de cookie

Slack utiliza cookies y tecnologías similares para proporcionar y mantener nuestros servicios y páginas web, como se explica con más detalle en nuestra Política de cookies.

Cómo utilizamos tu información

Utilizamos tu información para prestar y mejorar los Servicios.

1. Datos del cliente

Slack puede acceder y utilizar los Datos del cliente según sea razonablemente necesario y en conformidad con las instrucciones del Cliente para (a) proporcionar, mantener y mejorar los Servicios; (b) prevenir o abordar el servicio, la seguridad, los problemas técnicos o la solicitud del Cliente en relación con asuntos de soporte del cliente; (c) según lo requiera la ley o como lo permita la Política de solicitud de datos y (d) según lo establecido en nuestro acuerdo con el Cliente o como este lo permita expresamente por escrito. La información adicional sobre las prácticas de confidencialidad y seguridad de Slack con respecto a los Datos del cliente están disponibles en nuestra página de Prácticas de seguridad.

2. Otra información

Utilizamos otros tipos de información para prestar los Servicios. Específicamente:

Para entender y mejorar nuestros Servicios. Llevamos a cabo investigaciones y analizamos tendencias para tener una mejor comprensión de la forma en la que los usuarios están utilizando los servicios y mejorarlos.

Llevamos a cabo investigaciones y analizamos tendencias para tener una mejor comprensión de la forma en la que los usuarios están utilizando los servicios y mejorarlos. Para comunicarnos contigo: En respuesta a tus solicitudes. Si te pones en contacto con nosotros por un problema o pregunta, utilizaremos tu información para responder. Envío de correos electrónicos y mensajes de Slack. Podríamos enviar correos electrónicos y mensajes de Servicio y administrativos. También, podríamos ponernos en contacto contigo para informarte sobre los cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y notificaciones importantes relacionadas al Servicio, como notificaciones de seguridad y de fraude. Estos mensajes y correos electrónicos se consideran como parte de los Servicios, y puedes optar por no recibirlos. Además, a veces enviamos correos electrónicos acerca de nuevas funciones del producto u otras noticias sobre Slack. Puedes optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento.

Facturación y gestión de cuenta. Utilizamos datos de cuenta para administrarlas y hacer seguimiento de la facturación y los pagos.

Utilizamos datos de cuenta para administrarlas y hacer seguimiento de la facturación y los pagos. Comunicación contigo y marketing. A menudo, necesitamos ponernos en contacto contigo por razones de facturación, gestión de cuentas y razones similares. También, podríamos utilizar tu información de contacto para nuestras finalidades de marketing o publicidad. Puedes optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento.

A menudo, necesitamos ponernos en contacto contigo por razones de facturación, gestión de cuentas y razones similares. También, podríamos utilizar tu información de contacto para nuestras finalidades de marketing o publicidad. Puedes optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento. Investigación y prevención para que no sucedan cosas malas Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de los Servicios y prevenir el abuso y el fraude.

Esta política no pretende poner límites en lo que hacemos con los datos que se agregan o no se identifican , por lo que ya no se asocian a un usuario identificable o cliente de los Servicios.

Tus opciones

1. Datos del cliente

El Cliente nos proporciona instrucciones sobre lo que podemos hacer con los Datos del cliente. Un Cliente tiene muchas opciones y control sobre los Datos del cliente. Por ejemplo, el Cliente puede proporcionar o denegar el acceso a los Servicios, activar o desactivar las integraciones de terceros, gestionar las autorizaciones, los ajustes de retención y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales o unir espacios o canales a otros espacios o canales. Dado que estas opciones e instrucciones pueden dar lugar al acceso, utilización, divulgación, modificación o eliminación de ciertos o todos los Datos del cliente, por favor, revisa las páginas del Centro de ayuda para obtener más información sobre estas opciones e instrucciones.

2. Otra información

Si tienes alguna pregunta sobre tu información, el uso de esta información o de tus derechos cuando se trata de alguna de las situaciones anteriores, ponte en contacto con nosotros a feedback@slack.com.

Otras opciones

Además, el navegador que utilizas puede proporcionarte la capacidad para controlar las cookies u otros tipos de almacenamiento de datos locales. Tu dispositivo móvil puede ofrecer opciones sobre cómo y si la ubicación u otros datos se recopilan y comparten. Slack no controla estas opciones ni la configuración por defecto que ofrecen los fabricantes de tu navegador o el sistema operativo de los dispositivos móviles.

Intercambio y divulgación

Hay momentos en los que Slack puede compartir la información descrita en esta política de privacidad. Esta sección analiza solo la forma en la que Slack puede compartir dicha información. Los clientes determinan sus políticas para el intercambio y divulgación de los Datos del cliente. Slack no controla la forma en la que los Clientes u otros terceros eligen compartir o divulgar los Datos del cliente.

1. Datos del cliente

Slack puede compartir los Datos del cliente de acuerdo con nuestro acuerdo con el Cliente y las instrucciones del Cliente, lo que incluye:

Con proveedores de servicios de terceros o representantes. Podemos contratar empresas de terceros o personas para procesar los Datos del cliente.

Podemos contratar empresas de terceros o personas para procesar los Datos del cliente. Con afiliados. Podemos involucrar a los afiliados en nuestro grupo corporativo para procesar los Datos del cliente.

Podemos involucrar a los afiliados en nuestro grupo corporativo para procesar los Datos del cliente. Con integraciones de terceros. Slack puede, actuando en representación de nuestro Cliente, compartir los Datos del cliente con el proveedor de una integración agregada por el Cliente. Slack no es responsable de cómo el proveedor de una integración puede recopilar, usar, y compartir los Datos del cliente.

2. Otra información

Slack puede compartir información de la siguiente manera:

Tu información con el Cliente. Es posible que haya momentos en los que te pongas en contacto con Slack para ayudar a resolver un problema específico de un espacio del cual eres miembro. Para ayudar a resolver el problema y dada nuestra relación con el Cliente, podríamos compartir tu problema con nuestro Cliente.

Es posible que haya momentos en los que te pongas en contacto con Slack para ayudar a resolver un problema específico de un espacio del cual eres miembro. Para ayudar a resolver el problema y dada nuestra relación con el Cliente, podríamos compartir tu problema con nuestro Cliente. Con proveedores de servicios terceros o representantes. Podríamos contratar empresas de terceros o personas, como procesadores de pagos de terceros, para procesar información en representación nuestra.

Podríamos contratar empresas de terceros o personas, como procesadores de pagos de terceros, para procesar información en representación nuestra. Con afiliados. Podríamos involucrar a los afiliados en nuestro grupo corporativo para que procesen otra información.

3. Otros tipos de divulgación

Slack podría compartir o divulgar los Datos del cliente y otra información de la siguiente manera:

Durante cambios en nuestra estructura comercial. Si participamos en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o todos los activos de Slack, financiamiento, adquisición de todo o parte de nuestra empresa, transacción o procedimiento similar, o medidas en la contemplación de dichas actividades (por ejemplo, la diligencia debida).

Si participamos en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o todos los activos de Slack, financiamiento, adquisición de todo o parte de nuestra empresa, transacción o procedimiento similar, o medidas en la contemplación de dichas actividades (por ejemplo, la diligencia debida). Cumplir con las leyes. Cumplir con los requisitos legales o reglamentarios y responder a solicitudes legales, órdenes judiciales y procesos legales.

Cumplir con los requisitos legales o reglamentarios y responder a solicitudes legales, órdenes judiciales y procesos legales. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, propiedad o seguridad o los de terceros, incluido el cumplimiento de los contratos o políticas, o en relación con la investigación y prevención de fraudes.

Podríamos divulgar o utilizar información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir información agregada o no identificada con nuestros socios u otros para propósitos comerciales o de investigación , como informar a un posible Cliente de Slack el número promedio de mensajes enviados dentro de un espacio de Slack en un día, o bien realizar una asociación con una empresa de investigación o con académicos para explorar cuestiones interesantes acerca de las comunicaciones en el trabajo.

Seguridad

Slack se toma la seguridad con seriedad. Tomamos varias medidas para proteger la información que nos proporcionas sobre pérdida, uso indebido y acceso o divulgación no autorizados. Estos pasos consideran la sensibilidad de la información que recopilamos, procesamos y almacenamos así como también la tecnología actual.

Para saber más sobre las prácticas y políticas actuales respecto de la seguridad y confidencialidad de los Datos del cliente y otra información, por favor, revisa nuestras Prácticas de seguridad. Conservamos dicho documento actualizado a medida que estas prácticas evolucionan conforme avanza el tiempo.

Información de menores

Nuestros servicios no están dirigidos a menores de 13 años. Si descubres que un menor de 13 años nos ha proporcionado información personal sin consentimiento, por favor, ponte en contacto con nosotros.

Cambios en esta Política de privacidad

Podríamos cambiar esta política cada cierto tiempo, y si lo hacemos, publicaremos estos cambios en esta página. Si continuas utilizando los Servicios después de la entrada en vigencia de dichos cambios, entonces estás de acuerdo con la política revisada.

Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE. UU.

Slack se ha autocertificado con los marcos de Escudo de privacidad UE-EE.UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE.UU. establecidos por el Departamento de Comercio de EE.UU. respecto de la recopilación, uso y retención de los Datos del cliente. Para mayor información, revisa nuestro Aviso de escudo de privacidad. Podemos procesar algunos datos personales de las personas o empresas a través de otros mecanismos de conformidad, incluyendo acuerdos de procesamiento de datos en base a las Cláusulas contractuales estándar de la UE. Para saber más sobre el programa de Escudo de privacidad, consulta https://www.privacyshield.gov/welcome.

Contactar con Slack

No dudes en contactar con nosotros si tienes alguna pregunta sobre la Política de privacidad o las prácticas de Slack. Puedes contactar con nosotros en feedback@slack.com o en nuestra dirección de correo a continuación:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Estados Unidos