Em vigor: 17 de novembro de 2016

Introdução

Nossa Política de Privacidade ajudará você a entender quais informações coletamos no Slack, como elas são usadas e quais são suas opções.

Quando falamos de "Slack", "nós" ou "nosso(a)", estamos nos referindo à Slack Technologies, Inc., a empresa que fornece os Serviços. Nesta política, "Serviços" refere-se à nossa plataforma e às nossas ferramentas de produtividade em espaços de trabalho on-line. Nosso Serviços estão atualmente disponíveis para uso por meio de um navegador da Web ou apps específicos para seu computador ou dispositivo móvel, conforme descrito na Central de Ajuda.

Informações que coletamos e recebemos

1. Dados do Cliente

O conteúdo e as informações enviadas por usuários aos Serviços são referidas nesta política como "Dados do Cliente". Como explicado mais detalhadamente abaixo, os Dados do Cliente são controlados pela organização ou pelo terceiro que criou o workspace (o "Cliente"). Quando realizados pelo Slack, a coleta e o processamento de Dados do Cliente são feitos em nome do Cliente.

Ao entrar em um workspace e criar uma conta de usuário, você é um "usuário", conforme descrito mais detalhadamente nos Termos de Serviço do Usuário. Se você estiver usando os Serviços por convite de um Cliente, seja o Cliente seu empregador, outra organização ou um indivíduo, esse Cliente determinará as próprias políticas relativas a armazenamento, acesso, modificação, exclusão, compartilhamento e retenção de Dados do Cliente. Essas políticas podem se aplicar ao seu uso dos Serviços. Consulte-se com o Cliente a respeito das políticas e configurações aplicadas por ele.

2. Outras informações

O Slack também pode coletar e receber as seguintes informações:

Informações de criação de conta. Os usuários podem fornecer informações como endereço de e-mail, número de telefone e senha para criar uma conta.

Os usuários podem fornecer informações como endereço de e-mail, número de telefone e senha para criar uma conta. Informações de configuração de workspace. Quando um Cliente cria um workspace usando os Serviços, podemos coletar um endereço de e-mail, um nome de workspace, uma foto de workspace, detalhes de domínio (como workspace-name.slack.com), o nome de usuário do indivíduo configurando o workspace e uma senha. Também podemos coletar dados de contato da equipe de administração, como um endereço para correspondência. Para mais informações sobre a configuração de workspaces, clique aqui.

Quando um Cliente cria um workspace usando os Serviços, podemos coletar um endereço de e-mail, um nome de workspace, uma foto de workspace, detalhes de domínio (como workspace-name.slack.com), o nome de usuário do indivíduo configurando o workspace e uma senha. Também podemos coletar dados de contato da equipe de administração, como um endereço para correspondência. Para mais informações sobre a configuração de workspaces, clique aqui. Faturamento e outras informações. Para Clientes que adquirirem uma versão paga dos Serviços, nossas empresas afiliadas e nossos processadores de pagamento terceirizados podem coletar e armazenar informações de cartão de crédito e endereço de cobrança em nosso nome ou podemos fazer isso nós mesmos.

Para Clientes que adquirirem uma versão paga dos Serviços, nossas empresas afiliadas e nossos processadores de pagamento terceirizados podem coletar e armazenar informações de cartão de crédito e endereço de cobrança em nosso nome ou podemos fazer isso nós mesmos. Informações de uso dos Serviços. Estas são informações sobre como você acessa e usa os Serviços, o que pode incluir comunicações administrativas e de suporte com nossas equipes, além de informações sobre workspaces, canais, pessoas, recursos, conteúdos e links com os quais você interage e quais integrações de terceiros você usa (caso as use).

Estas são informações sobre como você acessa e usa os Serviços, o que pode incluir comunicações administrativas e de suporte com nossas equipes, além de informações sobre workspaces, canais, pessoas, recursos, conteúdos e links com os quais você interage e quais integrações de terceiros você usa (caso as use). Informações de contato. Com sua permissão, todos os dados de contato que você importar ao usar os Serviços (como a agenda de endereços de um dispositivo) são coletados.

Com sua permissão, todos os dados de contato que você importar ao usar os Serviços (como a agenda de endereços de um dispositivo) são coletados. Dados de log. Quando você usa os Serviços, nossos servidores automaticamente registram informações, incluindo informações que seu navegador envia sempre que você visita um site ou que seu app para dispositivos móveis envia quando é utilizado. Estes dados de log podem incluir o endereço de Protocolo da Internet, o endereço da página da web visitada antes de você usar os Serviços, o tipo e as configurações do navegador, a data e a hora em que os Serviços foram usados, informações sobre plugins e configuração do navegador, preferências de idioma e dados de cookies.

Quando você usa os Serviços, nossos servidores automaticamente registram informações, incluindo informações que seu navegador envia sempre que você visita um site ou que seu app para dispositivos móveis envia quando é utilizado. Estes dados de log podem incluir o endereço de Protocolo da Internet, o endereço da página da web visitada antes de você usar os Serviços, o tipo e as configurações do navegador, a data e a hora em que os Serviços foram usados, informações sobre plugins e configuração do navegador, preferências de idioma e dados de cookies. Informações do dispositivo . Podemos coletar informações sobre o dispositivo em que você usa os Serviços, incluindo o tipo de dispositivo, o sistema operacional e as configurações dele, além de IDs do app, identificadores únicos de dispositivo e dados de falhas. A coleta do total ou de parte dessas informações muitas vezes depende do tipo de dispositivo que você usa e das configurações dele.

. Podemos coletar informações sobre o dispositivo em que você usa os Serviços, incluindo o tipo de dispositivo, o sistema operacional e as configurações dele, além de IDs do app, identificadores únicos de dispositivo e dados de falhas. A coleta do total ou de parte dessas informações muitas vezes depende do tipo de dispositivo que você usa e das configurações dele. Informações de geolocalização. A localização precisa de GPS de dispositivos móveis é coletada somente com sua permissão. Endereços IP e Wi-Fi recebidos do seu navegador ou dispositivo podem ser usados para determinar a localização aproximada.

A localização precisa de GPS de dispositivos móveis é coletada somente com sua permissão. Endereços IP e Wi-Fi recebidos do seu navegador ou dispositivo podem ser usados para determinar a localização aproximada. Integrações de serviços. Quando você usa os Serviços e faz integração com um serviço de terceiros, conectamos esse serviço ao nosso. O fornecedor terceirizado da integração pode compartilhar algumas informações sobre sua conta com o Slack. Entretanto, não recebemos nem armazenamos suas senhas de nenhum dos serviços de terceiros. Para mais informações sobre integrações de serviços, clique aqui.

Quando você usa os Serviços e faz integração com um serviço de terceiros, conectamos esse serviço ao nosso. O fornecedor terceirizado da integração pode compartilhar algumas informações sobre sua conta com o Slack. Entretanto, não recebemos nem armazenamos suas senhas de nenhum dos serviços de terceiros. Para mais informações sobre integrações de serviços, clique aqui. Dados de terceiros. O Slack também pode receber dados de afiliados do nosso grupo empresarial, nossos parceiros ou outros, que são usadas para tornar nossas informações melhores ou mais úteis. Esses dados podem ser de nível agregado, como a correspondência entre endereços IP e endereços postais, ou podem ser informações mais específicas, como os resultados de uma campanha de e-mail ou de marketing on-line.

Nossa Política de Cookies

O Slack usa cookies e tecnologias similares para criar e oferecer websites e Serviços, conforme explicado em detalhes na Política de Cookies.

Como usamos suas informações

Usamos suas informações para oferecer e melhorar os Serviços.

1. Dados do Cliente

O Slack pode acessar e usar os Dados do Cliente conforme necessário e em conformidade com as instruções do Cliente para (a) oferecer, manter e melhorar os Serviços; (b) prevenir e abordar problemas técnicos, de segurança e de serviço ou sob solicitação do Cliente em relação a assuntos de suporte ao cliente; (c) conforme exigido por lei ou conforme permitido pela Política de Solicitação de dados e (d) conforme definido em nossos contratos com o Cliente ou como expressamente permitido por escrito pelo Cliente. Informações adicionais sobre as práticas de confidencialidade e segurança do Slack com respeito aos Dados do cliente estão disponíveis em nossa página de Práticas de segurança.

2. Outras informações

Usamos outros tipos de informação na prestação dos Serviços. Especificamente:

Para compreender e melhorar nossos Serviços. Realizamos pesquisas e analisamos tendências para melhor compreender como os usuários estão fazendo uso dos Serviços e melhorá-los.

Realizamos pesquisas e analisamos tendências para melhor compreender como os usuários estão fazendo uso dos Serviços e melhorá-los. Para nos comunicarmos com você por meio de: Respostas às suas solicitações. Se você entrar em contato conosco com um problema ou uma pergunta, usaremos suas informações para responder. Envios de e-mails e mensagens do Slack. Podemos enviar mensagens e e-mails administrativos e de Serviços para você. Também podemos entrar em contato para informá-lo sobre mudanças em nossos Serviços, ofertas de Serviços e avisos importantes relacionados aos Serviços, como avisos de fraude e de segurança. Esses e-mails e essas mensagens são considerados parte dos Serviços, e você não pode cancelar o recebimento deles. Além disso, às vezes enviamos e-mails sobre novos recursos de produtos ou outras notícias sobre o Slack. Você pode cancelar essas comunicações quando quiser.

Faturamento e gerenciamento de conta. Usamos dados de conta para administrar contas e acompanhar faturamentos e pagamentos.

Usamos dados de conta para administrar contas e acompanhar faturamentos e pagamentos. Comunicações com você e marketing. Frequentemente precisamos entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões semelhantes. Também podemos usar seus dados de contato para fins próprios de marketing e publicidade. Você pode cancelar isso quando quiser.

Frequentemente precisamos entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões semelhantes. Também podemos usar seus dados de contato para fins próprios de marketing e publicidade. Você pode cancelar isso quando quiser. Investigação e prevenção contra eventos negativos. Trabalhamos muito para manter os Serviços seguros e evitar abusos e fraudes.

O objetivo desta política não é limitar o que é feito com os dados agregados e/ou descaracterizados de modo a não serem mais associados a um usuário identificável ou Cliente dos Serviços.

Suas opções

1. Dados do Cliente

O Cliente nos fornece instruções sobre o que fazer com os Dados do cliente. O Cliente tem muitas opções e controle sobre os Dados do Cliente. Por exemplo, o Cliente pode conceder ou cancelar a concessão de acesso aos Serviços, ativar ou desativar integrações de terceiros, gerenciar permissões, configurações de retenção e exportação, transferir ou atribuir workspaces, compartilhar canais, ou consolidar workspaces ou canais com outros workspaces ou canais. Como estas escolhas e instruções podem resultar no acesso, uso, divulgação, modificação ou exclusão de alguns ou todos os Dados do Cliente, consulte as páginas da Central de Ajuda para mais informações sobre essas opções e instruções.

2. Outras informações

Caso você tenha alguma pergunta sobre suas informações, o uso delas ou sobre seus direitos a respeito de algum dos itens anteriores, entre em contato por meio do e-mail feedback@slack.com.

Outras opções

Além disso, o navegador que você usa pode oferecer a capacidade de controlar cookies ou outros tipos de armazenamentos de dados locais. Seu dispositivo móvel pode oferecer opções relacionadas à ativação da coleta e do compartilhamento da sua localização e de outros dados, além de como isso será feito. O Slack não controla essas opções, ou configurações padrão, que são oferecidas pelos criadores do navegador ou sistema operacional do seu dispositivo móvel.

Compartilhamento e divulgação

O Slack pode compartilhar as informações descritas nesta Política de Privacidade em algumas ocasiões. Esta seção discute apenas como o Slack pode compartilhar essas informações. Os Clientes determinam as próprias políticas para o compartilhamento e a divulgação de Dados do Cliente. O Slack não controla como os Clientes ou seus terceiros escolhem compartilhar ou divulgar os Dados do Cliente.

1. Dados do Cliente

O Slack pode compartilhar os Dados do Cliente em conformidade com nosso acordo com o Cliente e com as instruções do Cliente, incluindo os seguintes:

Prestadores de serviços de terceiros e agentes. Podemos envolver outras empresas ou indivíduos no processamento dos Dados do Cliente.

Podemos envolver outras empresas ou indivíduos no processamento dos Dados do Cliente. Afiliados. Podemos envolver afiliados do nosso grupo empresarial no processamento de Dados do Cliente.

Podemos envolver afiliados do nosso grupo empresarial no processamento de Dados do Cliente. Integrações de terceiros. O Slack pode, em nome do nosso Cliente, compartilhar Dados do Cliente com o fornecedor de uma integração adicionada pelo Cliente. O Slack não é responsável pela maneira como o fornecedor de uma integração pode coletar, usar e compartilhar os Dados do Cliente.

2. Outras informações

O Slack pode compartilhar outras informações das seguintes maneiras:

Sobre você com o Cliente. Você pode entrar em contato com o Slack em busca de ajuda para solucionar um problema específico relacionado a um workspace do qual você é membro. Para ajudar a solucionar o problema e dada nossa relação com o Cliente, podemos compartilhar sua preocupação com o Cliente.

Você pode entrar em contato com o Slack em busca de ajuda para solucionar um problema específico relacionado a um workspace do qual você é membro. Para ajudar a solucionar o problema e dada nossa relação com o Cliente, podemos compartilhar sua preocupação com o Cliente. Com prestadores de serviços de terceiros e agentes. Podemos envolver outras empresas ou indivíduos, como processadores terceirizados de pagamento, para processar informações em nosso nome.

Podemos envolver outras empresas ou indivíduos, como processadores terceirizados de pagamento, para processar informações em nosso nome. Com afiliados. Podemos envolver afiliados de nosso grupo empresarial no processamento de outras informações.

3. Outros tipos de divulgação

O Slack pode compartilhar ou divulgar Dados do Cliente e outras informações das seguintes maneiras:

Durante mudanças em nossa estrutura de negócios. Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos os ativos do Slack, financiamento, aquisição de todo ou parte do nosso negócio, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação dessas atividades (por exemplo, devida diligência).

Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos os ativos do Slack, financiamento, aquisição de todo ou parte do nosso negócio, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação dessas atividades (por exemplo, devida diligência). Para cumprir com leis. Para cumprir com requisitos legais ou regulatórios e responder a solicitações legais, ordens judiciais e processos legais.

Para cumprir com requisitos legais ou regulatórios e responder a solicitações legais, ordens judiciais e processos legais. Para aplicação de nossos direitos, prevenção contra fraudes e para segurança. Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança do Slack ou de terceiros, incluindo aplicação de contratos ou políticas, ou em conexão com a investigação e a prevenção contra fraudes.

Podemos divulgar ou usar informações agregadas ou descaracterizadas para qualquer propósito. Por exemplo, podemos compartilhar informações agregadas ou descaracterizadas com nossos parceiros ou outros para fins comerciais ou de pesquisa. Por exemplo, informar a um potencial Cliente do Slack o número médio de mensagens enviadas em um workspace Slack em um dia ou estabelecer parceria com uma firma de pesquisas ou com um pesquisador acadêmico para explorar questões interessantes relacionadas à comunicação no local de trabalho.

Segurança

O Slack leva a segurança a sério. Tomamos diversas medidas para proteger as informações que você fornece contra perda, mau uso e acesso ou divulgação não autorizada. Essas medidas levam em conta a confidencialidade das informações que coletamos, processamos e armazenamos, assim como o estado atual da tecnologia.

Para saber mais sobre as políticas e práticas atuais relacionadas à segurança e à confidencialidade dos Dados do Cliente e outras informações, consulte nossas Práticas de segurança. Esse documento é atualizado constantemente, pois essas práticas evoluem ao longo do tempo.

Informações relacionadas a crianças

Nossos Serviços não são direcionados a crianças com menos de 13 anos. Se você souber que uma criança com menos de 13 anos forneceu para nós informações pessoais sem consentimento, fale conosco.

Alterações nesta Política de Privacidade

Podemos alterar esta política ocasionalmente. Quando isso acontecer, publicaremos as alterações nesta página. Ao continuar usando os Serviços depois de as alterações entrarem em vigor, você concordará com a política revisada.

Privacy Shield EU-EUA e Privacy Shield Suíça-EUA

O Slack recebeu a certificação das estruturas do Privacy Shield EU-EUA e Suíça-EUA estabelecidas pelo Departamento de comércio dos Estados Unidos no que diz respeito a coleta, uso e retenção de Dados do Cliente. Para mais informações, consulte nosso Aviso sobre o Privacy Shield. Podemos processar alguns dados pessoais de indivíduos ou empresas por meio de outros mecanismos de conformidade, incluindo contratos de processamento de dados baseados nas Cláusulas contratuais padrão da União Europeia. Para saber mais sobre o programa do Privacy Shield, consulte https://www.privacyshield.gov/welcome.

Como entrar em contato com o Slack

Fique à vontade para entrar em contato caso tenha dúvidas a respeito da Política de Privacidade ou das práticas do Slack. Você pode entrar em contato usando feedback@slack.com ou pelos nossos endereços a seguir:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

EUA