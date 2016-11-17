Fecha de entrada en vigencia: 17 de noviembre de 2016

Introducción

Nuestra política lo ayudará a entender qué información recopilamos en Slack, cómo la utilizamos y las opciones que tiene al respecto.

Cuando hablamos de "Slack", "nosotros", "nuestro" o "nuestra" en esta política, nos referimos a Slack Technologies, Inc., la empresa que presta los servicios. Cuando hablamos de los "Servicios" en esta política, nos referimos a nuestras herramientas de productividad laboral y plataforma en línea. Nuestros servicios están actualmente disponibles para su utilización mediante un navegador web o aplicaciones específicas para dispositivos móviles o computadoras, como se describe en nuestro Centro de Ayuda.

Información que recopilamos y recibimos

1. Datos del cliente

El contenido y la información que presentan los usuarios a los Servicios se denominan en la presente política "Datos del cliente". Como se explica más adelante, el control de los Datos del cliente se encuentra a cargo de la organización o de un tercero que creó el espacio de trabajo (el "Cliente"). Si Slack recopila o procesa Datos del cliente, lo realiza en representación del Cliente.

Si se une a un grupo y crea una cuenta de usuario, es un "usuario" según la descripción en las Términos de servicio del usuario. Si utiliza los Servicios por invitación de un Cliente, ya sea el Cliente la persona para la que trabaja, otra organización o una persona, dicho Cliente determina su propia política respecto al almacenamiento de información, el acceso, la modificación, la eliminación, el intercambio y la conservación de Datos del cliente que se puedan aplicar a al uso que usted haga de los Servicios. Por favor, consulte al Cliente sobre las políticas y los ajustes que tiene establecidos.

2. Otra información

Slack también puede recopilar y recibir la siguiente información:

Información de creación de la cuenta. Es posible que los usuarios proporcionen información, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y una contraseña para crear una cuenta.

Es posible que los usuarios proporcionen información, como una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y una contraseña para crear una cuenta. Información de configuración del espacio de trabajo. Cuando un Cliente crea un espacio haciendo uso de los Servicios, es posible que recopilemos la dirección de correo electrónico, el nombre del espacio, los detalles de dominio (como nombre-de-espacio.slack.com), el nombre de usuario para la persona que configura el espacio de trabajo y la contraseña. También es posible que recopilemos información de contacto del equipo, como una dirección postal. Para mayor información sobre configuración de espacio, haga clic aquí.

Cuando un Cliente crea un espacio haciendo uso de los Servicios, es posible que recopilemos la dirección de correo electrónico, el nombre del espacio, los detalles de dominio (como nombre-de-espacio.slack.com), el nombre de usuario para la persona que configura el espacio de trabajo y la contraseña. También es posible que recopilemos información de contacto del equipo, como una dirección postal. Para mayor información sobre configuración de espacio, haga clic aquí. Facturación y otra información. Para los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios, nuestras filiales corporativas y nuestros procesadores de pago tercerizados pueden recopilar y almacenar la dirección de facturación y la información de la tarjeta de crédito en nuestra representación o bien, podríamos realizarlo nosotros mismos.

Para los Clientes que compran una versión de pago de los Servicios, nuestras filiales corporativas y nuestros procesadores de pago tercerizados pueden recopilar y almacenar la dirección de facturación y la información de la tarjeta de crédito en nuestra representación o bien, podríamos realizarlo nosotros mismos. Información sobre el uso de Servicios. Se trata de información sobre la forma en la que usted accede a los Servicios y los utiliza, lo que podría incluir comunicaciones administrativas y de apoyo con nosotros, e información sobre espacios de trabajo, canales, personas, funciones, contenidos y enlaces con los que interactúa, y qué integraciones de terceros utiliza (si las hubiera).

Se trata de información sobre la forma en la que usted accede a los Servicios y los utiliza, lo que podría incluir comunicaciones administrativas y de apoyo con nosotros, e información sobre espacios de trabajo, canales, personas, funciones, contenidos y enlaces con los que interactúa, y qué integraciones de terceros utiliza (si las hubiera). Información de contacto. Con su permiso, se recopila cualquier información de contacto que decida importar (como una libreta de direcciones de un dispositivo) cuando esté use los Servicios.

Con su permiso, se recopila cualquier información de contacto que decida importar (como una libreta de direcciones de un dispositivo) cuando esté use los Servicios. Datos de registro. Cuando utiliza los Servicios, nuestros servidores automáticamente registran información, lo que incluye la información que su navegador envía cada vez que visita un sitio web o que su aplicación móvil envía cuando la utiliza. Estos datos de registro incluyen su dirección de Protocolo de internet, la dirección de la página web que visitó antes de utilizar los Servicios, el tipo de navegador y los ajustes, la fecha y la hora en la que utilizó los Servicios, la información sobre la configuración y los complementos del navegador, las preferencias de idioma y las cookies.

Cuando utiliza los Servicios, nuestros servidores automáticamente registran información, lo que incluye la información que su navegador envía cada vez que visita un sitio web o que su aplicación móvil envía cuando la utiliza. Estos datos de registro incluyen su dirección de Protocolo de internet, la dirección de la página web que visitó antes de utilizar los Servicios, el tipo de navegador y los ajustes, la fecha y la hora en la que utilizó los Servicios, la información sobre la configuración y los complementos del navegador, las preferencias de idioma y las cookies. Información del dispositivo. Podemos recopilar información acerca del dispositivo donde usted utiliza los Servicios, lo que incluye el tipo de dispositivo el sistema operativo que utiliza, los ajustes del dispositivo, los ID de aplicaciones, los identificadores de dispositivo único y los datos de bloqueos. La recopilación de una parte o de la totalidad de esta información a menudo depende del tipo de dispositivo que se utiliza o de los ajustes.

Podemos recopilar información acerca del dispositivo donde usted utiliza los Servicios, lo que incluye el tipo de dispositivo el sistema operativo que utiliza, los ajustes del dispositivo, los ID de aplicaciones, los identificadores de dispositivo único y los datos de bloqueos. La recopilación de una parte o de la totalidad de esta información a menudo depende del tipo de dispositivo que se utiliza o de los ajustes. Información de geolocalización. La ubicación de GPS exacta de los dispositivos móviles se obtiene solo con su permiso. Se puede utilizar Wi-Fi y direcciones de protocolo de internet, recibidas desde su navegador o dispositivo, para determinar una ubicación aproximada.

La ubicación de GPS exacta de los dispositivos móviles se obtiene solo con su permiso. Se puede utilizar Wi-Fi y direcciones de protocolo de internet, recibidas desde su navegador o dispositivo, para determinar una ubicación aproximada. Integraciones de servicios. Si cuando utiliza los Servicios se integra al servicio de un tercero, conectaremos dicho servicio al nuestro. El proveedor externo de la integración puede compartir cierta información sobre su cuenta con Slack. Sin embargo, no recibimos ni almacenamos sus contraseñas para ninguno de estos servicios de un tercero. Para mayor información sobre integraciones, haga clic aquí.

Si cuando utiliza los Servicios se integra al servicio de un tercero, conectaremos dicho servicio al nuestro. El proveedor externo de la integración puede compartir cierta información sobre su cuenta con Slack. Sin embargo, no recibimos ni almacenamos sus contraseñas para ninguno de estos servicios de un tercero. Para mayor información sobre integraciones, haga clic aquí. Datos de terceros. Slack también puede recibir información de afiliados de nuestro grupo corporativo, nuestros socios u otras personas que utilizamos para que nuestra información sea mejor o de mayor utilidad. Esto podría ser información de nivel agregado, por ejemplo, qué direcciones IP van con cuáles códigos postales, o podría ser información más específica, por ejemplo, cómo resultó una campaña de marketing en línea o por correo electrónico.

Nuestra política de cookies

Slack utiliza cookies y tecnologías similares para proporcionar y mantener nuestros servicios y páginas web, como se explica con más detalle en nuestra Política de cookies.

Cómo utilizamos su información

Utilizamos su información para prestar y mejorar los Servicios.

1. Datos del cliente

Slack puede acceder a los Datos del cliente y utilizarlos según sea razonablemente necesario y en conformidad con las instrucciones del Cliente para (a) proporcionar, mantener y mejorar los Servicios; (b) prevenir o abordar problemas del servicio, de seguridad o técnicos, o a pedido del Cliente en relación con asuntos de atención al cliente; (c) según lo requiera la ley o como lo permita la Política de solicitud de datos; y (d) según lo establecido en nuestro acuerdo con el Cliente o como este lo permita expresamente por escrito. La información adicional sobre las prácticas de confidencialidad y seguridad de Slack con respecto a los Datos del cliente están disponibles en nuestra página de Prácticas de seguridad.

2. Otra información

Utilizamos otros tipos de información para prestar los Servicios. Específicamente:

Para entender y mejorar nuestros Servicios. Llevamos a cabo investigaciones y analizamos tendencias para tener una mejor comprensión de la forma en la que los usuarios utilizan los servicios y mejorarlos.

Llevamos a cabo investigaciones y analizamos tendencias para tener una mejor comprensión de la forma en la que los usuarios utilizan los servicios y mejorarlos. Para comunicarnos el usuario: En respuesta a sus solicitudes. Si se pones en contacto con nosotros por un problema o una pregunta, utilizaremos su información para responder. Envío de correos electrónicos y mensajes de Slack. Podríamos enviar correos electrónicos y mensajes de Servicio y administrativos. También, podríamos ponernos en contacto usted para informarle sobre los cambios en nuestros Servicios, nuestras ofertas de Servicio y notificaciones importantes relacionadas al Servicio, como notificaciones de seguridad y fraude. Estos mensajes y correos electrónicos se consideran parte de los Servicios, y puede optar por no recibirlos. Además, a veces enviamos correos electrónicos acerca de nuevas funciones del producto u otras noticias sobre Slack. Puede optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento.

Facturación y administración de cuentas. Utilizamos datos de cuentas para administrarlas y hacer seguimiento de la facturación y los pagos.

Utilizamos datos de cuentas para administrarlas y hacer seguimiento de la facturación y los pagos. Comunicación con usted y marketing. A menudo, necesitamos ponernos en contacto con usted por razones de facturación, administración de cuentas y razones similares. También, podríamos utilizar su información de contacto para nuestras finalidades de marketing o publicidad. Puede optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento.

A menudo, necesitamos ponernos en contacto con usted por razones de facturación, administración de cuentas y razones similares. También, podríamos utilizar su información de contacto para nuestras finalidades de marketing o publicidad. Puede optar por no recibir ninguno de ellos en cualquier momento. Investigación y prevención para evitar daños Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de los Servicios y prevenir el abuso y el fraude.

Esta política no pretende poner límites en lo que hacemos con los datos que se agregan o no se identifican , por lo que ya no se asocian a un usuario o un cliente identificable de los Servicios.

Sus opciones

1. Datos del cliente

El Cliente nos proporciona instrucciones sobre lo que podemos hacer con los Datos del cliente. Un Cliente tiene muchas opciones y control sobre los Datos del cliente. Por ejemplo, el Cliente puede proporcionar o denegar el acceso a los Servicios, activar o desactivar las integraciones de terceros, administrar las autorizaciones, los ajustes de conservación y exportación, transferir o asignar espacios de trabajo, compartir canales o unir espacios o canales a otros espacios o canales. Dado que estas opciones e instrucciones pueden dar lugar al acceso, la utilización, la divulgación, la modificación o la eliminación de ciertos o todos los Datos del cliente, por favor, revise las páginas del Centro de Ayuda para obtener más información sobre estas opciones e instrucciones.

2. Otra información

Si tiene alguna pregunta sobre su información, el uso de esta información o sobre sus derechos cuando se trata de alguna de las situaciones anteriores, póngase en contacto con nosotros a través de feedback@slack.com.

Otras opciones

Además, el navegador que utiliza puede proporcionarle la capacidad para controlar las cookies u otros tipos de almacenamiento de datos locales. Su dispositivo móvil puede ofrecer opciones sobre cómo la ubicación u otros datos se recopilan y comparten, y si esto ocurre. Slack no controla estas opciones ni los ajustes por defecto que ofrecen los fabricantes de navegadores o sistemas operativos de para dispositivos móviles.

Uso compartido y divulgación

Hay momentos en los que Slack puede compartir la información descrita en esta Política de privacidad. Esta sección analiza solo la forma en la que Slack puede compartir dicha información. Los clientes determinan sus políticas de uso compartido y divulgación de los Datos del cliente. Slack no controla la forma en la que los Clientes u otros terceros eligen compartir o divulgar los Datos del cliente.

1. Datos del cliente

Slack puede compartir los Datos del cliente de acuerdo con nuestro acuerdo con el Cliente y las instrucciones del Cliente, lo que incluye:

Con proveedores de servicios de terceros o representantes. Podemos contratar empresas o personas externas para procesar los Datos del cliente.

Podemos contratar empresas o personas externas para procesar los Datos del cliente. Con afiliados. Podemos recurrir a afiliados de nuestro grupo corporativo para procesar los Datos del cliente.

Podemos recurrir a afiliados de nuestro grupo corporativo para procesar los Datos del cliente. Con integraciones de terceros. Slack puede, actuando en representación de nuestro Cliente, compartir los Datos del cliente con el proveedor de una integración agregada por el Cliente. Slack no es responsable de cómo el proveedor de una integración puede recopilar, usar, y compartir los Datos del cliente.

2. Otra información

Slack puede compartir información de la siguiente manera:

Su información con el Cliente. Es posible que haya momentos en los que usted se ponga en contacto con Slack para ayudar a resolver un problema específico de un espacio de trabajo del cual es miembro. Para ayudar a resolver el problema y dada nuestra relación con el Cliente, podríamos compartir su problema con nuestro Cliente.

Es posible que haya momentos en los que usted se ponga en contacto con Slack para ayudar a resolver un problema específico de un espacio de trabajo del cual es miembro. Para ayudar a resolver el problema y dada nuestra relación con el Cliente, podríamos compartir su problema con nuestro Cliente. Con proveedores de servicios o representantes externos. Podríamos contratar empresas o personas externas, como procesadores de pagos de terceros, para procesar información en representación nuestra.

Podríamos contratar empresas o personas externas, como procesadores de pagos de terceros, para procesar información en representación nuestra. Con afiliados. Podríamos recurrir a afiliados de nuestro grupo corporativo para que procesen otra información.

3. Otros tipos de divulgación

Slack podría compartir o divulgar los Datos del cliente y otra información de la siguiente manera:

Durante cambios en nuestra estructura comercial. Si participamos en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o todos los activos de Slack, financiamiento, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, transacción o procedimiento similar, o medidas en la contemplación de dichas actividades (por ejemplo, la diligencia debida).

Si participamos en una fusión, adquisición, quiebra, disolución, reorganización, venta de algunos o todos los activos de Slack, financiamiento, adquisición de la totalidad o una parte de nuestra empresa, transacción o procedimiento similar, o medidas en la contemplación de dichas actividades (por ejemplo, la diligencia debida). Para cumplir con las leyes. Cumplir con los requisitos legales o reglamentarios y responder a solicitudes legales, órdenes judiciales y procesos legales.

Cumplir con los requisitos legales o reglamentarios y responder a solicitudes legales, órdenes judiciales y procesos legales. Para hacer cumplir nuestros derechos, prevenir el fraude y por seguridad. Para proteger y defender los derechos, la propiedad o la seguridad de Slack y de terceros, incluido el cumplimiento de contratos o políticas, o en relación con la investigación y la prevención de fraudes.

Podríamos divulgar o utilizar información agregada o no identificada para cualquier finalidad. Por ejemplo, podríamos compartir información agregada o no identificada con nuestros socios u otras personas para propósitos comerciales o de investigación , como informar a un posible Cliente de Slack el número promedio de mensajes enviados dentro de un espacio de Slack en un día, o bien realizar una asociación con una empresa de investigación o con académicos para explorar cuestiones interesantes acerca de las comunicaciones en el trabajo.

Seguridad

Slack se toma la seguridad con seriedad. Tomamos varias medidas para proteger la información que usted nos proporciona sobre pérdida, uso indebido y acceso o divulgación no autorizados. Estos pasos consideran la confidencialidad de la información que recopilamos, procesamos y almacenamos, así como también la tecnología actual.

Para conocer más sobre las prácticas y políticas actuales respecto de la seguridad y la confidencialidad de los Datos del cliente y otra información, por favor, revise nuestras Prácticas de seguridad. Mantenemos dicho documento actualizado a medida que estas prácticas evolucionan conforme avanza el tiempo.

Información de menores

Nuestros servicios no están dirigidos a menores de trece (13) años. Si detecta que un menor de trece (13) años nos ha proporcionado información personal sin consentimiento, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Cambios en esta Política de privacidad

Podríamos cambiar esta política cada cierto tiempo, y si lo hacemos, publicaremos dichos cambios en esta página. Si continúa utilizando los Servicios después de la entrada en vigencia de dichos cambios, estará expresando su conformidad con la política revisada.

Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE. UU.

Slack se ha autocertificado con los marcos Escudo de privacidad UE-EE. UU. y Escudo de privacidad Suiza-EE. UU. establecidos por el Departamento de Comercio de EE. UU. respecto de la recopilación, el uso y la conservación de los Datos del cliente. Para obtener más información, revise nuestro Aviso de escudo de privacidad. Podemos procesar algunos datos personales de las personas o empresas a través de otros mecanismos de conformidad, incluyendo acuerdos de procesamiento de datos en base a las Cláusulas contractuales estándar de la UE. Para conocer más sobre el programa Escudo de privacidad, consulte https://www.privacyshield.gov/welcome.

Contactarse con Slack

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta sobre la Política de privacidad o las prácticas de Slack. Puede ponerse en contacto con nosotros en feedback@slack.com o en nuestra dirección de correo a continuación:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Estados Unidos