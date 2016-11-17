Cette traduction n’est fournie qu’à titre informatif. Dans l’éventualité où des incohérences apparaîtraient entre celle-ci et la version anglaise, c’est la version anglaise qui prévaudrait.

À compter du 17 novembre 2016

Introduction

Nos règles de confidentialité vous permettront de comprendre les informations que nous recueillons chez Slack, la façon dont nous les utilisons et les choix que vous avez les concernant.

Lorsque nous utilisons les termes suivants : « Slack », « nous », « notre », dans la présente politique, nous nous référons à Slack Technologies, Inc., l’entreprise qui fournit les services. Lorsque nous parlons de « services » dans la présente politique, nous nous référons à nos outils de travail de productivité en ligne et à la plate-forme. Nos Services sont actuellement disponibles pour une utilisation à partir d’un navigateur Web ou des applications spécifiques à votre appareil mobile ou de bureau, comme vous pourrez le voir en consultant le Centre d’assistance.

Renseignements que nous recueillons et recevons

1. Données client

Le contenu et les données fournies par les utilisateurs aux services sont ainsi dénommés dans la présente politique : « Données client ». Comme il vous le sera expliqué ci-dessous, les données client sont contrôlées par l’organisation ou par un autre tiers ayant créé l'espace de travail (le « client »). Lorsque Slack recueille ou traite les données du client, il le fait en le nom du client.

Si vous rejoignez un espace de travail et créez un compte d’utilisateur, vous êtes un « utilisateur », comme expliqué dans les Conditions d’utilisation. Si vous utilisez les services par l’invitation d’un client, que celui-ci soit votre employeur, une autre organisation ou un particulier, ce client détermine ses propres politiques en matière de stockage, d'accès, de modification, de suppression, de partage et de la rétention des données de clients qui peuvent s’appliquer à votre utilisation des Services. Merci de vérifier avec le client les politiques et les paramètres en place.

2. Autres informations

Slack peut également recueillir et recevoir les informations suivantes :

Informations à fournir lors de la création d'un compte. Lors de la création d'un compte, les utilisateurs peuvent fournir des informations comme : une adresse e-mail, un numéro de téléphone et un mot de passe

Lors de la création d'un compte, les utilisateurs peuvent fournir des informations comme : une adresse e-mail, un numéro de téléphone et un mot de passe Informations sur la configuration de l'espace de travail. Lorsqu’un client crée un espace de travail en utilisant les services, nous recueillons une adresse e-mail, un nom d'espace, les détails de domaine (par exemple, nom-espace.slack.com), un nom d’utilisateur pour la configuration individuelle de l'espace de travail et un mot de passe. Nous pouvons également être amenés à recueillir des informations de contact des administrateurs de l'équipe comme leur adresse e-mail. Pour plus d'informations sur la configuration des espaces de travail, cliquez ici

Lorsqu’un client crée un espace de travail en utilisant les services, nous recueillons une adresse e-mail, un nom d'espace, les détails de domaine (par exemple, nom-espace.slack.com), un nom d’utilisateur pour la configuration individuelle de l'espace de travail et un mot de passe. Nous pouvons également être amenés à recueillir des informations de contact des administrateurs de l'équipe comme leur adresse e-mail. Pour plus d'informations sur la configuration des espaces de travail, cliquez ici Facturation et autres informations. Pour les clients qui choisissent une version payante des services, nos sociétés affiliées et nos processeurs de paiement tiers peuvent collecter et stocker pour nous des informations de facturation, adresse et carte de crédit ou nous pouvons le faire nous-mêmes.

Pour les clients qui choisissent une version payante des services, nos sociétés affiliées et nos processeurs de paiement tiers peuvent collecter et stocker pour nous des informations de facturation, adresse et carte de crédit ou nous pouvons le faire nous-mêmes. Informations sur l’utilisation des services. Il s'agit des informations sur la façon dont vous accédez et utilisez les services. Notamment des communications administratives et d’assistance avec nous et des informations sur les espaces de travail, les canaux, les personnes, les caractéristiques, le contenu et les liens avec lesquels vous interagissez et quelles intégrations d'un tiers vous utilisez (le cas échéant).

Il s'agit des informations sur la façon dont vous accédez et utilisez les services. Notamment des communications administratives et d’assistance avec nous et des informations sur les espaces de travail, les canaux, les personnes, les caractéristiques, le contenu et les liens avec lesquels vous interagissez et quelles intégrations d'un tiers vous utilisez (le cas échéant). Informations de contact. Lors de l'utilisation des services, toute information de contact que vous choisissez d’importer est recueillie (par exemple, le carnet d’adresses d’un appareil) avec votre autorisation.

Lors de l'utilisation des services, toute information de contact que vous choisissez d’importer est recueillie (par exemple, le carnet d’adresses d’un appareil) avec votre autorisation. Registre des données. Lorsque vous utilisez les services, nos serveurs enregistrent automatiquement les informations, y compris celles que votre navigateur envoie à chaque fois que vous vous rendez sur un site Web ou celles que votre application mobile envoie pendant son utilisation. Ces registres de données peuvent inclure votre adresse de protocole Internet, l’adresse de la page Web à laquelle vous avez accédé avant d’utiliser les services, votre type de navigateur et les paramètres, la date et l’heure de votre utilisation des services, des informations sur votre configuration de navigateur et vos modules d’extension, des préférences linguistiques et des données de cookies.

Lorsque vous utilisez les services, nos serveurs enregistrent automatiquement les informations, y compris celles que votre navigateur envoie à chaque fois que vous vous rendez sur un site Web ou celles que votre application mobile envoie pendant son utilisation. Ces registres de données peuvent inclure votre adresse de protocole Internet, l’adresse de la page Web à laquelle vous avez accédé avant d’utiliser les services, votre type de navigateur et les paramètres, la date et l’heure de votre utilisation des services, des informations sur votre configuration de navigateur et vos modules d’extension, des préférences linguistiques et des données de cookies. Informations de l'appareil. Nous pouvons recueillir des informations sur l'appareil que vous utilisez, y compris le type d' appareil dont il s'agit, ses paramètres, le système d'exploitation utilisé, les identifiants des applications, les identifiants des appareils uniques et les données d'arrêt. Le fait de recueillir toutes ou une partie des informations diffère souvent selon le type d'appareil que vous utilisez et ses paramètres.

Nous pouvons recueillir des informations sur l'appareil que vous utilisez, y compris le type d' appareil dont il s'agit, ses paramètres, le système d'exploitation utilisé, les identifiants des applications, les identifiants des appareils uniques et les données d'arrêt. Le fait de recueillir toutes ou une partie des informations diffère souvent selon le type d'appareil que vous utilisez et ses paramètres. Informations de géo-localisation. La localisation GPS précise depuis des appareils mobiles n'est recueillie qu'avec votre autorisation. Vos adresses WIFI et IP provenant de votre navigateur ou de votre appareil peuvent être utilisées pour déterminer votre emplacement approximatif.

La localisation GPS précise depuis des appareils mobiles n'est recueillie qu'avec votre autorisation. Vos adresses WIFI et IP provenant de votre navigateur ou de votre appareil peuvent être utilisées pour déterminer votre emplacement approximatif. Services d’intégrations. Si lorsque vous utilisez les services, vous intégrez un service de tierce partie, nous connecterons ce service au nôtre. Le fournisseur tiers de l’intégration peut partager certains renseignements concernant votre compte avec Slack. Toutefois, nous ne recevons ni ne gardons vos mots de passe pour aucun de ces services de tiers . Pour plus d’informations sur les intégrations de service, cliquez ici.

Si lorsque vous utilisez les services, vous intégrez un service de tierce partie, nous connecterons ce service au nôtre. Le fournisseur tiers de l’intégration peut partager certains renseignements concernant votre compte avec Slack. Toutefois, nous ne recevons ni ne gardons vos mots de passe pour aucun de ces services de tiers . Pour plus d’informations sur les intégrations de service, cliquez ici. Données de tiers. Slack peut également recevoir des informations de la part d’affiliés dans notre groupe d’entreprises, de nos partenaires ou autres, que nous utilisons pour rendre nos propres informations meilleures ou plus utiles. Il peut s'agir d'informations agrégées, comme pour définir quelle adresse IP correspond à une adresse postale. Il peut s'agir d'informations plus précises, comme le succès qu’a obtenu une campagne de commercialisation ou d'e-mails effectuée en ligne.

Notre politique en matière de cookies (témoins)

Slack utilise les cookies et des technologies similaires pour assurer le bon fonctionnement de ses sites Web et de ses services. Si vous recherchez des informations détaillées sur le sujet, consultez notre article Politique en matière de cookies.

Comment utilisons-nous vos informations ?

Nous utilisons vos informations pour fournir et améliorer nos services.

1. Données client

Slack peut accéder aux données client et les utiliser si nécessaire d’une manière raisonnable et conformément aux instructions du client pour (a) fournir, maintenir et améliorer les services ; (b) prévenir ou s'occuper du service, de la sécurité, des problèmes techniques ou à la demande d’un client devant faire appel au service client ; (c) comme requis par la loi ou permis par la politique de demande de données et (d) comme prévu par notre accord avec le client ou expressément autorisé par celui-ci par écrit. D'autres informations sur la confidentialité et les pratiques de sécurité concernant les données du client de Slack sont disponibles sur notre page Pratiques de sécurité.

2. Autres informations

Nous utilisons d’autres types d’informations pour la prestation de services. Spécifiquement :

Pour comprendre et améliorer nos services. Nous menons des recherches et analysons les tendances pour mieux comprendre la façon dont les utilisateurs recourent à nos services et la façon dont nous pouvons les améliorer.

Nous menons des recherches et analysons les tendances pour mieux comprendre la façon dont les utilisateurs recourent à nos services et la façon dont nous pouvons les améliorer. Pour communiquer avec vous en : Répondant à vos demandes. Si vous rencontrez un problème ou avez une question, nous utiliserons vos informations pour y répondre. Envoyant des e-mails et des messages Slack. Nous pouvons vous envoyer des messages et des e-mails administratifs et de service. Nous pouvons également vous contacter pour vous informer des changements dans nos services, nos offres de services et d'importants avis de service connexes , comme des alertes de sécurité et de fraude. Ces e-mails et messages sont considérés comme faisant partie des services et vous ne pourrez peut-être pas les désactiver. De plus, nous envoyons parfois des e-mails concernant de nouvelles fonctionnalités de produits ou autres nouvelles au sujet de Slack. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Gestion de compte et facturation. Nous utilisons les données de compte pour administrer les comptes et faire le suivi de la facturation et des paiements.

Nous utilisons les données de compte pour administrer les comptes et faire le suivi de la facturation et des paiements. Communication et commercialisation. Nous avons souvent besoin de communiquer avec vous pour établir des factures, gérer des comptes et d’autres activités similaires. Il se peut que nous utilisions vos informations de contact pour nos objectifs de commercialisation ou de publicité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Nous avons souvent besoin de communiquer avec vous pour établir des factures, gérer des comptes et d’autres activités similaires. Il se peut que nous utilisions vos informations de contact pour nos objectifs de commercialisation ou de publicité. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Enquêter pour empêcher que des problèmes surgissent. Nous nous efforçons de garder les services sûrs et d'empêcher les abus et les fraudes.

Cette politique ne vise pas à limiter ce que nous faisons avec les données qui sont agrégées ou rendues anonymes, ainsi elles ne sont plus associées à un utilisateur identifiable ou à un client.

Vos choix

1. Données client

Le client nous donne des instructions pour le traitement de ses données. Le client a une variété de choix et peut contrôler le traitement de ses données. Il peut par exemple autoriser ou refuser l'accès aux services, activer ou désactiver les intégrations de tierces parties, gérer les paramètres d'autorisation, de conservation et d'exportation, transférer ou assigner des espaces de travail, partager des canaux ou consolider des espaces/canaux avec d'autres espaces/canaux. Puisque ces choix et instructions peuvent entraîner l'accès, l'utilisation, la publication, la modification ou la suppression de toutes ou d'une partie des données client, veuillez consulter le centre d'assistance pour plus de renseignements.

2. Autres informations

Si vous avez des questions sur vos données, leur utilisation ou vos droits concernant ce qui a été mentionné précédemment, merci de nous contacter à feedback@slack.com.

Autres choix

En outre, le navigateur que vous utilisez peut vous fournir la possibilité de contrôler les témoins ou autres types de stockage de données locales. Votre appareil mobile peut vous offrir des choix pour savoir si vos données de localisation ou autres sont collectées et partagées et de quelle manière. Slack ne contrôle pas ces choix ni les paramètres par défaut qui sont fournis par les fabricants de votre navigateur ou du système d’exploitation de votre appareil mobile.

Partage et divulgation

Il arrive que les informations décrites dans ces règles de confidentialité soient partagées par Slack. Cette section traite uniquement de la façon dont Slack pourrait partager ces informations. Les clients déterminent leurs propres politiques en ce qui concerne le partage et la divulgation de leurs données. Slack ne contrôle pas la façon dont les clients ou leurs tiers choisissent de partager ou de divulguer des données client.

1. Données client

Slack pourrait communiquer les données client conformément à notre accord avec celui-ci et à ses instructions, y compris :

Avec les fournisseurs de services tiers et les agents. Nous pourrions engager des sociétés tierces ou des individus pour traiter les données client.

Nous pourrions engager des sociétés tierces ou des individus pour traiter les données client. Avec des sociétés affiliées. Nous pourrions engager des filiales dans notre groupe de sociétés afin de traiter les données client.

Nous pourrions engager des filiales dans notre groupe de sociétés afin de traiter les données client. Avec des intégrations de tiers. Slack pourrait, agissant pour le compte de notre client, communiquer des données client au fournisseur d’une intégration ajoutée par le client. Slack n’est pas responsable de la façon dont le fournisseur d’une intégration peut recueillir, utiliser ou communiquer à autrui des données client.

2. Autres informations

Slack peut communiquer d'autres informations comme suit :

Sur vous au client. Il peut arriver que vous contactiez Slack pour résoudre un problème spécifique à un espace de travail dont vous êtes membre. Afin d’aider à résoudre le problème et compte tenu de nos relations avec notre client, nous pourrions communiquer vos préoccupations à notre client.

Il peut arriver que vous contactiez Slack pour résoudre un problème spécifique à un espace de travail dont vous êtes membre. Afin d’aider à résoudre le problème et compte tenu de nos relations avec notre client, nous pourrions communiquer vos préoccupations à notre client. Avec les fournisseurs de services tiers et les agents. Nous pourrions engager des sociétés tierces ou des individus, tels que des processeurs de paiement tiers, pour traiter les informations en notre nom.

Nous pourrions engager des sociétés tierces ou des individus, tels que des processeurs de paiement tiers, pour traiter les informations en notre nom. Avec des sociétés affiliées. Nous pourrions engager des filiales dans notre groupe de sociétés pour traiter d’autres informations.

3. Autres types de divulgation

Slack pourrait communiquer ou divulguer des données client et autres informations comme suit :

Lors de changements dans la structure de notre entreprise. Si nous nous engageons dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, une vente de tous ou d'une partie des actifs de Slack. Mais aussi dans un financement, une acquisition de la totalité ou d'une partie de nos activités, une opération similaire, une procédure ou des étapes en prévision de ces activités (par exemple un audit préalable).

Si nous nous engageons dans une fusion, une acquisition, une faillite, une dissolution, une réorganisation, une vente de tous ou d'une partie des actifs de Slack. Mais aussi dans un financement, une acquisition de la totalité ou d'une partie de nos activités, une opération similaire, une procédure ou des étapes en prévision de ces activités (par exemple un audit préalable). Se conformer aux lois. Pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires et répondre aux demandes légitimes, aux ordonnances du tribunal et aux procédures légales.

Pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires et répondre aux demandes légitimes, aux ordonnances du tribunal et aux procédures légales. Pour faire valoir nos droits, prévenir la fraude et pour assurer la sécurité. Pour protéger et défendre nos droits, notre propriété ou notre sécurité et ceux des tiers, y compris faire valoir des contrats ou politiques, ou dans le cadre d’enquêtes et pour prévenir la fraude.

Nous pouvons divulguer ou utiliser les informations agrégées ou dépersonnalisées à toutes les fins. Nous pouvons communiquer des informations agrégées ou dépersonnalisées à nos partenaires ou autres. Par exemple, indiquer à un prospect de Slack le nombre moyen de messages envoyés au sein d’un espace de travail de Slack en une journée ou établir un partenariat avec des firmes de recherche ou des universitaires pour réfléchir au sujet de la communication sur le lieu de travail.

Sécurité

Slack prend la sécurité au sérieux. Nous prenons diverses mesures pour protéger les informations que vous nous fournissez afin d’éviter les pertes, les mauvaises utilisations et tout accès non autorisé ou divulgation. Ces mesures tiennent compte de la sensibilité de l’information que nous recueillons, traitons et stockons et de l’état actuel de la technologie.

Pour en savoir plus sur nos pratiques actuelles et nos politiques en matière de sécurité et de confidentialité des données clients et d’autres informations, veuillez consulter nos pratiques de sécurité ; ce document est régulièrement mis à jour étant donné que ces pratiques évoluent au fil du temps.

Informations concernant les enfants

Nos Services ne s’adressent pas aux enfants de moins de 13 ans. Veuillez nous contacter si vous apprenez qu’un enfant de moins de 13 ans nous a fourni des renseignements personnels sans consentement.

Changements à ces règles de confidentialité

Nous pouvons modifier cette politique de temps en temps, et si nous le faisons, nous publierons les modifications sur cette page. Si vous continuez d'utiliser ces services après que ces changements soient entrés en vigueur, vous acceptez la politique révisée.

Bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis

Slack a auto-certifié les systèmes de bouclier de protection des données UE-États-Unis et Suisse-États-Unis établis par le ministère américain du Commerce en ce qui concerne la collecte, l'utilisation et la conservation des données client. Pour plus d'informations, consultez notre Compte-rendu du bouclier de protection. Nous pourrions traiter certaines données à caractère personnel de personnes physiques ou morales par d’autres mécanismes de conformité, y compris les accords de traitement de données basés sur les Clauses contractuelles de l’Union européenne. Pour en savoir plus sur le programme de bouclier de protection des renseignements personnels , reportez-vous à https://www.privacyshield.gov/welcome.

Contacter Slack

N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions sur les règles de confidentialité ou les pratiques de Slack. Vous pouvez nous contacter à l'adresse feedback@slack.com ou à notre adresse postale ci-dessous :

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

États-Unis