발효일: 2016년 11월 17일

소개

당사의 개인정보 처리방침은 Slack이 수집하는 정보, Slack이 그러한 정보를 사용하는 방법 및 귀하에게 부여되는 선택권을 파악하는 데 도움이 됩니다.

이 정책에서 언급되는 “Slack” 또는 “당사”라는 용어는 서비스를 제공하는 회사인 Slack Technologies, Inc.를 지칭하는 것입니다. 이 정책에서 언급되는 “서비스”라는 용어는 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼을 지칭하는 것입니다. 당사 서비스는 현재 웹 브라우저, 데스크톱 또는 모바일 기기별 애플리케이션을 통해 사용할 수 있으며, 자세한 내용은 고객지원센터에서 확인할 수 있습니다.

당사가 수집 및 수신하는 정보

1. 고객 데이터

사용자가 서비스에 제출하는 콘텐츠 및 정보를 이 정책에서는 “고객 데이터”라고 칭합니다. 아래에 자세히 설명되어 있는 대로, 고객 데이터는 워크스페이스를 생성한 조직이나 기타 제삼자(“고객”)가 통제합니다. Slack이 고객 데이터를 수집하거나 처리하는 경우 고객을 대신해 데이터를 수집하거나 처리하는 것입니다.

귀하가 워크스페이스에 가입하여 사용자 계정을 생성하면 귀하는 사용자 서비스 약관에 자세히 설명된 대로 “사용자”가 됩니다. 고객의 초대로 서비스를 사용하고 있는 경우 해당 고객이 귀하의 고용주든, 다른 조직이든 아니면 개인이든, 해당 고객은 귀하의 서비스 사용에 적용될 수 있는 고객 데이터 저장, 액세스, 수정, 삭제, 공유 및 보존에 관한 정책을 자체적으로 결정합니다. 고객이 마련한 정책 및 설정에 대해서는 고객에게 확인하십시오.

2. 기타 정보

Slack은 다음 정보도 수집 및 수신할 수 있습니다.

계정 생성 정보. 사용자는 계정을 생성하기 위해 이메일 주소, 전화번호 및 암호 같은 정보를 제공할 수 있습니다.

사용자는 계정을 생성하기 위해 이메일 주소, 전화번호 및 암호 같은 정보를 제공할 수 있습니다. 워크스페이스 설정 정보. 고객이 서비스를 사용하여 워크스페이스를 생성하면 당사는 이메일 주소, 워크스페이스 이름, 워크스페이스 사진, 도메인 세부정보(예: workspace-name.slack.com), 워크스페이스를 설정하는 개인의 사용자 이름 및 비밀번호를 수집할 수 있습니다. 당사는 우편 주소와 같은 관리팀 연락처 정보도 수집할 수 있습니다. 워크스페이스 설정에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

고객이 서비스를 사용하여 워크스페이스를 생성하면 당사는 이메일 주소, 워크스페이스 이름, 워크스페이스 사진, 도메인 세부정보(예: workspace-name.slack.com), 워크스페이스를 설정하는 개인의 사용자 이름 및 비밀번호를 수집할 수 있습니다. 당사는 우편 주소와 같은 관리팀 연락처 정보도 수집할 수 있습니다. 워크스페이스 설정에 대한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 청구 및 기타 정보. 서비스의 유료 버전을 구매하는 고객의 경우 당사의 계열사 및 타사 결제 기관에서 당사를 대신해 청구서 주소 및 신용카드 정보를 수집 및 저장하거나 당사에서 직접 그러한 정보를 수집 및 저장할 수 있습니다.

서비스의 유료 버전을 구매하는 고객의 경우 당사의 계열사 및 타사 결제 기관에서 당사를 대신해 청구서 주소 및 신용카드 정보를 수집 및 저장하거나 당사에서 직접 그러한 정보를 수집 및 저장할 수 있습니다. 서비스 사용 정보. 서비스에 액세스하고 서비스를 사용하는 방법에 대한 정보로, 이 정보에는 당사와의 관리 및 지원 커뮤니케이션, 귀하가 상호 작용하는 워크스페이스, 채널, 다른 사용자, 기능, 콘텐츠 및 링크에 대한 정보 및 귀하가 사용하는 타사 통합 등의 정보가 포함될 수 있습니다.

서비스에 액세스하고 서비스를 사용하는 방법에 대한 정보로, 이 정보에는 당사와의 관리 및 지원 커뮤니케이션, 귀하가 상호 작용하는 워크스페이스, 채널, 다른 사용자, 기능, 콘텐츠 및 링크에 대한 정보 및 귀하가 사용하는 타사 통합 등의 정보가 포함될 수 있습니다. 연락처 정보. 귀하가 허가할 경우 귀하가 서비스를 사용할 때 가져오기로 선택하는 연락처 정보(예: 기기의 주소록)가 수집됩니다.

귀하가 허가할 경우 귀하가 서비스를 사용할 때 가져오기로 선택하는 연락처 정보(예: 기기의 주소록)가 수집됩니다. 로그 데이터. 귀하가 서비스를 사용할 때, 당사 서버는 귀하가 웹 사이트를 방문할 때마다 귀하의 브라우저에서 보내는 정보 또는 귀하가 앱을 사용할 때 귀하의 모바일 앱에서 보내는 정보를 포함한 정보를 자동으로 기록합니다. 이러한 로그 데이터에는 IP(Internet Protocol) 주소, 서비스를 사용하기 전에 방문한 웹 페이지의 주소, 브라우저 종류 및 설정, 서비스를 사용한 날짜 및 시간, 브라우저 구성 및 플러그인에 관한 정보, 언어 환경설정 및 쿠키 데이터가 포함될 수 있습니다.

귀하가 서비스를 사용할 때, 당사 서버는 귀하가 웹 사이트를 방문할 때마다 귀하의 브라우저에서 보내는 정보 또는 귀하가 앱을 사용할 때 귀하의 모바일 앱에서 보내는 정보를 포함한 정보를 자동으로 기록합니다. 이러한 로그 데이터에는 IP(Internet Protocol) 주소, 서비스를 사용하기 전에 방문한 웹 페이지의 주소, 브라우저 종류 및 설정, 서비스를 사용한 날짜 및 시간, 브라우저 구성 및 플러그인에 관한 정보, 언어 환경설정 및 쿠키 데이터가 포함될 수 있습니다. 기기 정보. 당사는 기기 유형, 사용하는 운영체제, 기기 설정, 애플리케이션 ID, 기기 고유 식별자 및 충돌 데이터 등 귀하가 서비스에 사용하는 기기에 관한 정보를 수집할 수 있습니다. 당사가 이러한 정보 중 일부를 수집할지 아니면 모든 정보를 수집할지는 귀하가 사용하는 기기 유형과 해당 기기의 설정에 따라 다릅니다.

당사는 기기 유형, 사용하는 운영체제, 기기 설정, 애플리케이션 ID, 기기 고유 식별자 및 충돌 데이터 등 귀하가 서비스에 사용하는 기기에 관한 정보를 수집할 수 있습니다. 당사가 이러한 정보 중 일부를 수집할지 아니면 모든 정보를 수집할지는 귀하가 사용하는 기기 유형과 해당 기기의 설정에 따라 다릅니다. 지리 위치 정보. 귀하가 허가하는 경우에 한해 모바일 기기에서 정확한 GPS 위치가 수집됩니다. Wi-Fi 및 귀하의 브라우저 또는 기기에서 수신한 IP 주소는 대략적인 위치를 파악하는 데 사용될 수 있습니다.

귀하가 허가하는 경우에 한해 모바일 기기에서 정확한 GPS 위치가 수집됩니다. Wi-Fi 및 귀하의 브라우저 또는 기기에서 수신한 IP 주소는 대략적인 위치를 파악하는 데 사용될 수 있습니다. 서비스 통합. 귀하가 서비스를 사용할 때 타사 서비스와 통합하는 경우 당사는 그러한 서비스를 당사 서비스에 연결합니다. 이 경우 타사 통합 제공업체는 귀하의 Slack 계정에 관한 특정 정보를 공유할 수 있습니다. 하지만 당사는 이러한 타사 서비스의 암호를 수신하거나 저장하지 않습니다. 서비스 통합에 관한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오.

귀하가 서비스를 사용할 때 타사 서비스와 통합하는 경우 당사는 그러한 서비스를 당사 서비스에 연결합니다. 이 경우 타사 통합 제공업체는 귀하의 Slack 계정에 관한 특정 정보를 공유할 수 있습니다. 하지만 당사는 이러한 타사 서비스의 암호를 수신하거나 저장하지 않습니다. 서비스 통합에 관한 자세한 내용을 확인하려면 여기를 클릭하십시오. 타사 데이터. Slack은 또한 당사 기업 그룹의 계열사, 당사의 파트너 또는 다른 사람으로부터 정보를 수신할 수 있으며, 당사는 이러한 데이터를 당사가 소유하고 있는 정보를 개선하거나 더 쓸모 있게 만드는 데 사용합니다. 이 정보는 어떤 IP 주소가 어떤 우편 번호에 해당하는지와 같은 종합적인 수준의 정보일 수도 있고, 온라인 마케팅 또는 이메일 캠페인의 수행 상태와 같은 보다 구체적인 정보일 수도 있습니다.

쿠키 정책

Slack은 쿠키 정책에 자세히 설명된 대로, 웹 사이트 및 서비스를 제공하고 지원하기 위해 쿠키 및 이와 유사한 기술을 사용합니다.

당사가 귀하의 정보를 사용하는 방법

당사는 서비스를 제공하고 개선하기 위해 귀하의 정보를 사용합니다.

1. 고객 데이터

Slack은 (a) 서비스를 제공, 유지 관리 및 개선하기 위해, (b) 서비스, 보안, 기술 문제를 방지 또는 해결하기 위해 또는 고객 지원 문제와 관련하여 고객이 요청할 경우, (c) 법률에서 요구하거나 데이터 요청 정책에서 허용하는 대로, 그리고 (d) 당사와 고객의 계약에 명시되어 있는 대로 또는 고객이 서면으로 명시적으로 허용한 대로, 고객의 지침에 따라 합리적으로 필요한 만큼 고객 데이터에 액세스하고 이를 사용할 수 있습니다. 고객 데이터에 대한 Slack의 기밀유지 및 보안 관행에 대한 추가 정보는 보안 관행 페이지에서 확인할 수 있습니다.

2. 기타 정보

당사는 서비스를 제공하기 위해 다른 종류의 정보를 사용합니다. 구체적인 목적:

서비스를 이해하고 개선하기 위함입니다. 당사는 사용자가 서비스를 사용하는 방식을 더 잘 이해하고 서비스를 개선하기 위해 조사를 실시하고 트렌드를 분석합니다.

당사는 사용자가 서비스를 사용하는 방식을 더 잘 이해하고 서비스를 개선하기 위해 조사를 실시하고 트렌드를 분석합니다. 다음과 같은 방식으로 귀하와 커뮤니케이션하기 위함입니다. 귀하의 요청에 응답. 질문이 있거나 문제에 대해 문의하는 경우 당사는 응답하기 위해 귀하의 정보를 사용합니다. 이메일 및 Slack 메시지 전송. 당사는 서비스 및 관리 이메일과 메시지를 전송할 수 있습니다. 당사는 또한 서비스, 서비스 제공 내용 및 중요한 서비스 관련 통지(예: 보안 및 사기 통지)의 변경 내용을 알리기 위해 귀하에게 연락할 수도 있습니다. 이러한 이메일과 메시지는 서비스의 일부로 간주되며, 귀하는 이러한 커뮤니케이션의 수신을 거부하지 못할 수 있습니다. 또한 당사는 때때로 새로운 제품 기능에 관한 이메일 또는 Slack에 대한 기타 소식을 전송합니다. 이에 대해서는 언제든지 수신을 거부할 수 있습니다.

청구 및 계정 관리. 당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다.

당사는 계정을 관리하고 청구 및 결제를 추적하기 위해 계정 데이터를 사용합니다. 귀하와의 커뮤니케이션 및 마케팅. 당사는 종종 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 합니다. 당사는 또한 자체 마케팅 또는 광고 목적으로 귀하의 연락처 정보를 사용할 수도 있습니다. 이에 대해서는 언제든지 수신을 거부할 수 있습니다.

당사는 종종 인보이스 발행, 계정 관리 및 이와 유사한 이유로 귀하에게 연락해야 합니다. 당사는 또한 자체 마케팅 또는 광고 목적으로 귀하의 연락처 정보를 사용할 수도 있습니다. 이에 대해서는 언제든지 수신을 거부할 수 있습니다. 문제 조사 및 방지. 당사는 서비스 보안을 유지하고 남용 및 사기를 방지하기 위해 노력합니다.

이 정책은 종합적이거나 개인정보가 제거된 데이터를 사용한 당사의 활동을 제한하기 위한 것이 아니므로, 해당 데이터는 서비스의 식별 가능한 사용자 또는 고객과 더 이상 연결되지 않습니다.

귀하의 선택권

1. 고객 데이터

고객은 고객 데이터로 수행할 작업에 대해 지침을 당사에 제공합니다. 고객은 여러 가지 선택권을 가지며 고객 데이터를 통제할 수 있습니다. 예를 들어, 고객은 서비스에 대한 액세스를 프로비저닝 또는 프로비저닝 취소하거나, 타사 통합을 활성화 또는 비활성화하거나, 권한, 보존 및 내보내기 설정을 관리하거나, 워크스페이스를 양도 또는 할당하거나, 채널을 공유하거나, 워크스페이스 또는 채널을 다른 워크스페이스 또는 채널과 통합할 수 있습니다. 이러한 선택권 및 지침으로 인해 특정 고객 데이터 또는 모든 고객 데이터의 액세스, 사용, 공개, 수정 또는 삭제가 발생할 수 있습니다. 이러한 선택권 및 지침에 대한 자세한 내용을 확인하려면 고객지원센터 페이지를 검토하십시오.

2. 기타 정보

귀하의 정보, 당사에서 귀하의 정보를 사용하는 방법 또는 전술한 내용에 관한 귀하의 권리에 대해 질문이 있는 경우 feedback@slack.com으로 문의하십시오.

기타 선택권

또한 귀하가 사용하는 브라우저에서 쿠키 또는 다른 유형의 로컬 데이터 저장을 제어할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. 귀하의 모바일 기기에서 위치 또는 기타 데이터의 수집 및 공유 여부와 그 방법을 선택할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다. Slack은 이러한 선택권 또는 기본 설정을 통제하지 않으며, 기본 설정은 브라우저 또는 모바일 기기 운영체제의 제공업체에서 제공합니다.

공유 및 공개

Slack은 경우에 따라 이 개인정보 처리방침에 명시된 정보를 공유할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Slack이 그러한 정보를 공유할 수 있는 방법에 대해서만 설명합니다. 고객은 고객 데이터를 공유 및 공개하는 정책을 자체적으로 결정합니다. Slack은 고객이나 해당하는 제삼자가 고객 데이터를 공유 또는 공개하기로 선택하는 방법을 통제하지 않습니다.

1. 고객 데이터

Slack은 고객과 맺은 계약 및 고객의 지침에 따라 다음의 주체와 고객 데이터를 공유할 수 있습니다.

타사 서비스 제공업체 및 대리인과 공유. 당사는 고객 데이터를 처리할 타 회사 또는 개인을 고용할 수 있습니다.

당사는 고객 데이터를 처리할 타 회사 또는 개인을 고용할 수 있습니다. 계열사와 공유. 당사는 기업 그룹의 계열사에 고객 데이터를 처리하도록 요청할 수 있습니다.

당사는 기업 그룹의 계열사에 고객 데이터를 처리하도록 요청할 수 있습니다. 타사 통합 제공업체와 공유. Slack은 고객을 대신하여 고객이 추가한 통합 제공업체와 고객 데이터를 공유할 수 있습니다. Slack은 통합 제공업체가 고객 데이터를 수집, 사용 및 공유할 수 있는 방법에 대해서는 책임지지 않습니다.

2. 기타 정보

Slack은 다음과 같이 기타 정보를 공유할 수 있습니다.

고객과 귀하에 관한 정보 공유. 귀하가 멤버로 있는 워크스페이스에 국한된 문제에 대한 해결을 요청하기 위해 Slack에 문의해야 하는 경우도 있을 수 있습니다. 당사는 문제를 해결하기 위해 당사 고객과의 관계를 고려하여 고객과 귀하의 문제를 공유할 수 있습니다.

귀하가 멤버로 있는 워크스페이스에 국한된 문제에 대한 해결을 요청하기 위해 Slack에 문의해야 하는 경우도 있을 수 있습니다. 당사는 문제를 해결하기 위해 당사 고객과의 관계를 고려하여 고객과 귀하의 문제를 공유할 수 있습니다. 타사 서비스 제공업체 및 대리인과 공유. 당사는 당사를 대신하여 정보를 처리할 타사 결제 기관 등의 타 회사 또는 개인을 고용할 수 있습니다.

당사는 당사를 대신하여 정보를 처리할 타사 결제 기관 등의 타 회사 또는 개인을 고용할 수 있습니다. 계열사와 공유. 당사는 기업 그룹의 계열사에 기타 정보를 처리하도록 요청할 수 있습니다.

3. 기타 공개 유형

Slack은 다음과 같이 고객 데이터 및 기타 정보를 공유하거나 공개할 수 있습니다.

기업 구조 변경 시. 합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 비즈니스 전체 또는 일부 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치(예: 실사)에 관여하는 경우.

합병, 인수, 파산, 해산, 재편성, Slack 자산 일부 또는 전체의 매각, 자금 조달, 비즈니스 전체 또는 일부 인수, 유사한 거래 또는 절차 또는 그러한 활동이 예상되는 조치(예: 실사)에 관여하는 경우. 법률 준수. 법률 또는 규제 요구 사항을 준수하고 법적 요청, 법원 명령 및 법적 절차에 대응하기 위함입니다.

법률 또는 규제 요구 사항을 준수하고 법적 요청, 법원 명령 및 법적 절차에 대응하기 위함입니다. 권리 행사, 사기 방지 및 안전 유지. 계약 또는 정책의 집행을 포함하여 또는 사기 조사 및 방지와 관련하여 당사 또는 제삼자의 권리, 재산권 또는 안전을 보호하고 방어하기 위함입니다.

당사는 종합적이거나 개인정보가 제거된 정보를 어떤 목적으로든 공개하거나 사용할 수 있습니다. 예를 들어 장래의 Slack 고객에게 Slack 워크스페이스 내에서 전송되는 하루 평균 메시지 수를 알려주거나 조사 회사나 학계와 협력하여 워크스페이스 커뮤니케이션에 대한 흥미로운 질문을 탐색하는 등의 비즈니스 또는 조사 목적으로 종합적이거나 개인정보가 제거된 정보를 당사 파트너 또는 다른 사람과 공유할 수 있습니다.

보안

Slack은 보안을 중요하게 생각합니다. 당사는 귀하가 제공하는 정보가 손실되거나 악용되거나 무단으로 액세스 또는 공개되지 않도록 보호하기 위해 다양한 조치를 취합니다. 이러한 조치를 취할 때는 당사가 수집, 처리 및 저장하는 정보의 민감성과 최신 기술 상태를 고려합니다.

고객 데이터 및 기타 정보의 보안 및 기밀유지에 관한 최신 관행 및 정책에 대해 자세히 알아보려면 보안 관행을 참조하십시오. 이러한 관행은 시간이 지나면서 진화하므로, 당사는 이 문서를 지속적으로 업데이트합니다.

아동 정보

당사의 서비스는 만 13세 미만 아동을 대상으로 하지 않습니다. 만 13세 미만의 아동이 동의를 받지 않고 개인정보를 당사에 제공했다는 사실을 알게 되면 당사에 알려주십시오.

이 개인정보 처리방침에 대한 변경 내용

당사는 이 정책을 수시로 변경할 수 있으며, 변경하는 경우 이 페이지에 변경 내용을 게시할 것입니다. 그러한 변경 내용이 발효된 후에도 서비스를 계속 사용하는 경우 귀하는 변경된 정책에 동의하는 것으로 간주됩니다.

유럽연합-미국 프라이버시 실드 및 스위스-미국 프라이버시 실드

Slack은 고객 데이터의 수집, 사용 및 보존에 관해 미 상무부에서 발표한 유럽연합-미국 및 스위스-미국 프라이버시 실드 프레임워크를 자체적으로 인증하였습니다. 자세한 내용은 프라이버시 실드 통지를 참조하십시오. 당사는 EU 표준 계약 조항을 기반으로 하는 데이터 처리 계약을 비롯한 기타 준수 메커니즘을 통해 개인 또는 회사의 개인 데이터를 처리할 수 있습니다. 프라이버시 실드 프로그램에 대해 자세히 알아보려면 https://www.privacyshield.gov/welcome을 참조하십시오.

Slack에 문의

Slack의 개인정보 처리방침 또는 관행에 관해 질문이 있는 경우 언제든지 당사에 문의해 주십시오. feedback@slack.com 또는 아래 우편 주소로 문의할 수 있습니다.

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States