此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2016 年 11 月 17 日

介绍

我们的隐私政策将帮助你了解 Slack 收集哪些数据、Slack 如何使用这些数据以及你有哪些选择。

当我们在本政策中提及“Slack”、“我们”或“我们的”时，我们所指的是提供服务的 Slack Technologies, Inc 公司。当我们在本政策中提及“服务”时，我们所指的是我们的线上工作区工作效率工具和平台。我们的服务目前可通过网络浏览器、桌面或移动设备专门应用使用，更多信息如帮助中心所述。

我们收集和接收的信息

1.客户数据

用户向服务提交的内容和信息在本政策中称为“客户数据”。 如以下进一步说明，客户数据由创建工作区的组织或其他第三方（简称“客户”）控管。当 Slack 收集或处理客户数据时，都是代表客户进行操作。

如你加入工作区并创建用户帐户，则你是“用户”，如《用户服务条款》中所述。如果你应客户邀请使用服务（无论该客户是你的雇主、其他组织还是个人），则该客户将决定其存储、访问、修改、删除、共享和留存客户数据政策，并也可能适用于你对服务的使用。请咨询客户有关其已制定的政策和设置信息。

2.其他信息

Slack 也可能收集和接收下列信息：

帐户创建信息。 用户在创建帐户过程中可能提供包括电子邮件地址、电话号码和密码的信息。

用户在创建帐户过程中可能提供包括电子邮件地址、电话号码和密码的信息。 工作区设置信息。 当客户使用服务创建工作区时，我们可能会收集电子邮件地址、工作区名称、工作区照片、域详细信息（例如 workspace-name.slack.com）、用于个人设置工作区的用户名和密码。我们可能收集管理团队联系信息，如邮件地址。如需更多有关工作区设置的信息，请点击此处。

当客户使用服务创建工作区时，我们可能会收集电子邮件地址、工作区名称、工作区照片、域详细信息（例如 workspace-name.slack.com）、用于个人设置工作区的用户名和密码。我们可能收集管理团队联系信息，如邮件地址。如需更多有关工作区设置的信息，请点击此处。 账单和其他信息。 对于购买付费版本服务的客户，我们的企业分支机构和第三方付款处理商可能代表我们收集、存储账单地址和信用卡信息，或可能由我们自行执行。

对于购买付费版本服务的客户，我们的企业分支机构和第三方付款处理商可能代表我们收集、存储账单地址和信用卡信息，或可能由我们自行执行。 服务使用信息。 此信息有关你如何访问和使用服务，其中可包括与我们就管理和支持的交流，以及与你互动的工作区、频道、人员、功能、内容和链接及你使用第三方集成（如果适用）等信息。

此信息有关你如何访问和使用服务，其中可包括与我们就管理和支持的交流，以及与你互动的工作区、频道、人员、功能、内容和链接及你使用第三方集成（如果适用）等信息。 联系信息。 在经你允许的情况下，任何你选择导入的联系信息（例如来自设备的通讯簿）都会被收集。

在经你允许的情况下，任何你选择导入的联系信息（例如来自设备的通讯簿）都会被收集。 日志数据 。 当你使用服务时，我们的服务器将自动记录信息，这包括浏览器发送访问网站信息或使用移动应用时发送的信息。该日志数据可包括你的网络协议地址、你在使用服务前访问过的网页地址、你的浏览器类型和设置、你使用服务的日期和时间、有关浏览器配置和插件信息、语言首选和 Cookie 数据。

。 当你使用服务时，我们的服务器将自动记录信息，这包括浏览器发送访问网站信息或使用移动应用时发送的信息。该日志数据可包括你的网络协议地址、你在使用服务前访问过的网页地址、你的浏览器类型和设置、你使用服务的日期和时间、有关浏览器配置和插件信息、语言首选和 Cookie 数据。 设备信息。 我们可收集有关你正使用服务的设备信息，包括设备类型、你正使用的操作系统、设备设置、应用 ID、唯一设备标识码和故障数据。我们是否收集部分或全部其他信息都经常取决于使用的设备类型及其设置。

我们可收集有关你正使用服务的设备信息，包括设备类型、你正使用的操作系统、设备设置、应用 ID、唯一设备标识码和故障数据。我们是否收集部分或全部其他信息都经常取决于使用的设备类型及其设置。 地理位置信息。 来自移动设备的精确地理位置仅在经过你允许之后才予以收集。从你浏览器或设备接收的 WiFi 和 IP 地址可用于确定大致位置。

来自移动设备的精确地理位置仅在经过你允许之后才予以收集。从你浏览器或设备接收的 WiFi 和 IP 地址可用于确定大致位置。 服务集成。 如果你在使用服务时与第三方服务集成，则我们将把该服务连接至我们的服务。集成的第三方提供商可能会与 Slack 共享有关你帐户的某些信息。但是，我们不会接收或存储你用于任何第三方服务的密码。如需更多有关服务集成信息，请点击此处。

如果你在使用服务时与第三方服务集成，则我们将把该服务连接至我们的服务。集成的第三方提供商可能会与 Slack 共享有关你帐户的某些信息。但是，我们不会接收或存储你用于任何第三方服务的密码。如需更多有关服务集成信息，请点击此处。 第三方数据。Slack 也可从我们的企业集团分支机构、我们的合作伙伴或能把我们信息变得更好或更有用的其他人员等处接收信息。这可能是聚合级别信息（例如哪些 IP 地址匹配哪些邮政编码），也可能是更具体的信息（例如有关线上营销或电子邮件活动执行情况）。

我们的 Cookie 政策

Slack 使用 Cookie 和类似技术提供和支持我们的网站和服务， 我们的 Cookie 政策中具有更完整说明。

我们如何使用你的信息

我们使用你的信息以提供及改善服务。

1.客户数据

Slack 可根据客户指示下，合理及必要地进行访问和使用其数据， (a) 提供、维护和改善服务；(b) 防止或解决服务、安全性、技术 问题或与支援客户事宜相关的客户指示；(c) 遵守法律要求 或数据请求政策的允许范围，以及 (d) 遵守我们与客户达成的协议或客户以书面形式明确指出的允许范围。关于 Slack 客户数据机密性和安全性实践的其他信息， 请访问我们的安全性实践页面。

2.其他信息

我们在提供服务过程中也使用其他种类信息。具体为：

理解及改善我们的服务。 我们通过调查和分析趋势，以更了解用户是如何使用服务并日后 进行改善。

我们通过调查和分析趋势，以更了解用户是如何使用服务并日后 进行改善。 通过以下形式与你交流： 回复你的请求。 如果你有任何问题或疑问并就此与我们联系，我们将出于回复目的而使用你的信息。 发送电子邮件和 Slack 消息。 我们可能向你发送有关服务和管理的电子邮件及消息。我们也可能联系 并告知你有关我们的服务变动、服务优惠和与服务 相关的重要通告（例如安全性和防欺诈通告）。这些电子邮件和消息视为 无法退订的服务之一。 此外，我们有时会发送有关 新产品功能和与 Slack 相关的其他新闻电子邮件。 你可以随时退订这些内容。

账单和帐户管理。 我们使用帐户数据来管理其帐户及追踪账单和付款。

我们使用帐户数据来管理其帐户及追踪账单和付款。 与你的沟通和营销。 我们经常需要因发票、帐户管理等而联系你。我们也可能 因自身营销和广告目的而使用你的信息。 你可以随时退订这些内容。

我们经常需要因发票、帐户管理等而联系你。我们也可能 因自身营销和广告目的而使用你的信息。 你可以随时退订这些内容。 调查和防止发生不好的事情。 我们致力保持服务的安全性、防止遭受滥用和欺诈。

本政策无意设限我们对已聚合和/或已去识别化数据的处理， 使得其与可识别用户或客户没有关联。

你的选择

1.客户数据

客户向我们提供有关如何处理客户数据的说明。客户对客户数据有着 广泛的选择权和控制权。 例如，客户可提供或取消服务的访问权限、 启用或禁用第三方集成、管理权限、留存和导出设置、转移 或分配工作区、共享频道，以及合并其他工作区或频道。由于 这些选择和指示可能导致访问、使用、披露、修改或删除 某些或所有客户数据，因此，请查阅 帮助中心页面， 获取更多有关这些选择和指示的信息。

2.其他信息

如果你对自己的信息、我们对这些信息的使用或就前述内容提及任何权利存有任何疑问， 请通过电子邮件 feedback@slack.com 联系我们。

其他选择

此外，你使用的浏览器可让你控制 Cookie 或其他类型的本地 数据存储。 你的移动设备可提供有关收集和共享位置或其他数据的 方法及选择。 Slack 并不控管或不默认设置这些选择， 这些都是游览器或移动设备操作系统制造商提供的选择。

共享和披露

Slack 有时可能会需要共享此隐私政策中所述的信息。本章节 仅讨论 Slack 如何共享此类信息。 客户决定自设共享 和披露其数据政策。Slack 并不控管客户或其第三方如何选择 共享或披露客户数据。

1.客户数据

Slack 可根据我们与客户的协议和客户指示 共享其数据，包括：

与第三方服务提供商和代理商。 我们或让第三方公司或个人参与处理客户数据。

我们或让第三方公司或个人参与处理客户数据。 与分支机构。 我们可让自身企业集团的分支机构参与处理客户数据。

我们可让自身企业集团的分支机构参与处理客户数据。 与第三方集成。 Slack 可代表客户与客户添加的集成提供商 共享客户数据。Slack 不负责集成提供商如何收集、使用 和共享客户数据。

2.其他信息

Slack 可能以如下形式共享其他信息：

关于你和客户。 你有时可能联系 Slack 寻求解决你工作区遇到的 特定问题。为协助解决问题及我们与客户的关系基础上， 我们可向客户共享你遇到的疑虑。

你有时可能联系 Slack 寻求解决你工作区遇到的 特定问题。为协助解决问题及我们与客户的关系基础上， 我们可向客户共享你遇到的疑虑。 与第三方服务提供商和代理商。 我们可让第三方公司或个人（例如第三方付款处理商）代表我们 参与处理信息。

我们可让第三方公司或个人（例如第三方付款处理商）代表我们 参与处理信息。 与分支机构。 我们可让自身企业集团的分支机构参与处理其他数据。

3.其他类型的披露

Slack 可在如下形式共享或披露客户数据和其他信息：

在我们更改企业结构期间。 如果我们涉及合并、收购、破产、解散、重组、出售 Slack 部分或全部资产、融资、收购我们全部或部分企业、类似交易或事项， 或策划此类活动而做出步骤（例如尽职调查）。

如果我们涉及合并、收购、破产、解散、重组、出售 Slack 部分或全部资产、融资、收购我们全部或部分企业、类似交易或事项， 或策划此类活动而做出步骤（例如尽职调查）。 遵守法律。 为遵守法律或法规需求，以及回应合法要求、法庭指令和 法律流程。

为遵守法律或法规需求，以及回应合法要求、法庭指令和 法律流程。 执行我们的权利、防止欺诈和出于安全性考量。 保护和捍卫我们或第三方的权利、财产或安全，包括履行 合同或政策，或联系调查和防欺诈举动。

我们可出于任何目的披露或使用聚合或去识别化的信息。 例如，我们可能会： 出于商业或研究目的，与合作伙伴或他人共享聚合式信息或已去除个人标识的信息 （例如，告诉 Slack 潜在客户 Slack 工作区一天内 平均发送的消息数量）或与研究公司及学者合作探索有趣的工作区 交流问题。

安全

Slack 十分重视安全性。 我们采取众多步骤保护你提供给我们的信息， 防止丢失、滥用和未经授权访问或披露。这些步骤已涵括我们 收集、处理和存储信息的敏感性及当前技术状况考量。

如需详细了解当前客户数据安全性、机密性及其他信息的 实践和政策，请参阅我们的安全性实践； 随着这些实践的不断发展，我们会不断更新此份文件。

儿童信息

我们的服务不面向 13 岁以下的儿童。如你获知有 13 岁以下的儿童 在未经同意下向我们提供其个人信息，则请联系我们。

本隐私政策的更改

我们不时会更改本隐私政策，并将把更改发布于此页面。 如你在更改生效后继续使用服务，则代表同意修订后的 政策。

欧洲/美国隐私盾和瑞士/美国隐私盾

Slack 拥有对欧洲/美国和瑞士/美国的自认证。隐私盾框架是由 美国商务部针对收集、使用和留存客户数据制定。如需更多 信息，请查阅我们的隐私盾通告。我们可通过其他 合规机制处理一些来自个人或公司的私人数据，包括基于 《欧盟标准合同条款》的数据处理协议。如要了解更多有关隐私盾 计划的信息，请访问 https://www.privacyshield.gov/welcome。

联系 Slack

如果对 Slack 的隐私政策或实践有任何疑问， 请随时与我们联系。你可以通过 feedback@slack.com 或 下方邮件地址联系我们：

Slack Technologies，Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States