Questo testo tradotto è fornito solo a scopo informativo e in caso di incongruenze tra questa versione e quella inglese, prevale quest’ultima.

In vigore dal: 17 novembre 2016

Introduzione

L’Informativa sulla privacy di Slack consente di comprendere quali informazioni vengono raccolte in Slack, le modalità di utilizzo e le scelte dell’utente.

Quando parliamo di “Slack”, “noi”, “nostro” o “ci” nella presente Informativa, ci riferiamo a Slack Technologies, Inc., l’azienda che fornisce i Servizi. Quando parliamo di “Servizi” nella presente Informativa, ci riferiamo alla piattaforma e agli strumenti per la produttività in un’area di lavoro online di Slack. I Servizi di Slack sono attualmente disponibili per l’uso tramite un browser web o applicazioni specifiche per il desktop o il dispositivo mobile dell’utente, come descritto più in dettaglio nel Centro assistenza.

Informazioni raccolte e ricevute da Slack

1. Dati del Cliente

Il contenuto e le informazioni inviati dagli utenti ai Servizi sono indicati nella presente Informativa come “Dati del cliente”. Come spiegato in dettaglio di seguito, i Dati del cliente sono controllati dall’organizzazione o da altre terze parti che hanno creato l’area di lavoro (il “Cliente”). Laddove Slack raccolga o elabori i Dati del cliente, lo fa per conto del Cliente.

Qualora una persona entri in un’area di lavoro e crei un account utente, diventa un “utente”, come descritto in dettaglio nelle Condizioni d’uso per l’utente. Se si utilizzano i Servizi su invito di un Cliente, indipendentemente dal fatto che tale Cliente sia il datore di lavoro, un’altra organizzazione o un individuo, tale Cliente stabilisce i propri criteri in materia di archiviazione, accesso, modifica, cancellazione, condivisione e conservazione dei Dati del cliente e può applicarli all’uso dei Servizi. Verificare con il Cliente i criteri e le impostazioni applicati.

2. Altre informazioni

Slack può anche raccogliere e ricevere le informazioni seguenti:

Informazioni sulla creazione di account. Gli utenti possono fornire informazioni diverse, ad esempio indirizzo e-mail, numero di telefono e password per creare un account.

Gli utenti possono fornire informazioni diverse, ad esempio indirizzo e-mail, numero di telefono e password per creare un account. Informazioni sulla configurazione dell’area di lavoro. Quando un Cliente crea un’area di lavoro utilizzando i Servizi, Slack può raccogliere un indirizzo e-mail, un nome o una foto dell’area di lavoro, i dettagli del dominio (ad esempio nome-areadilavoro.slack.com), il nome utente per la persona che configura l’area di lavoro e la password. Slack può anche raccogliere informazioni di contatto del team amministrative, ad esempio un indirizzo postale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle aree di lavoro, cliccare qui.

Quando un Cliente crea un’area di lavoro utilizzando i Servizi, Slack può raccogliere un indirizzo e-mail, un nome o una foto dell’area di lavoro, i dettagli del dominio (ad esempio nome-areadilavoro.slack.com), il nome utente per la persona che configura l’area di lavoro e la password. Slack può anche raccogliere informazioni di contatto del team amministrative, ad esempio un indirizzo postale. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle aree di lavoro, cliccare qui. Fatturazione e altre informazioni. Per i Clienti che acquistano una versione a pagamento dei Servizi, le Consociate di e i processori di pagamento di terze parti di Slack possono raccogliere e archiviare l’indirizzo di fatturazione e le informazioni sulla carta di credito per conto di Slack o possiamo farlo noi stessi.

Per i Clienti che acquistano una versione a pagamento dei Servizi, le Consociate di e i processori di pagamento di terze parti di Slack possono raccogliere e archiviare l’indirizzo di fatturazione e le informazioni sulla carta di credito per conto di Slack o possiamo farlo noi stessi. Informazioni sull’uso dei Servizi. Si tratta di informazioni sulle modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi, che possono includere comunicazioni amministrative e di supporto con Slack e informazioni su aree di lavoro, canali, persone, funzioni, contenuti e collegamenti con cui si interagisce e sulle eventuali integrazioni di terze parti utilizzate.

Si tratta di informazioni sulle modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi, che possono includere comunicazioni amministrative e di supporto con Slack e informazioni su aree di lavoro, canali, persone, funzioni, contenuti e collegamenti con cui si interagisce e sulle eventuali integrazioni di terze parti utilizzate. Informazioni di contatto. Previo consenso dell’utente, quando si utilizzano i Servizi vengono raccolte tutte le informazioni di contatto che l’utente sceglie di importare, ad esempio la rubrica da un dispositivo.

Previo consenso dell’utente, quando si utilizzano i Servizi vengono raccolte tutte le informazioni di contatto che l’utente sceglie di importare, ad esempio la rubrica da un dispositivo. Dati di registro. Quando si utilizzano i Servizi, i server di Slack registrano automaticamente le informazioni, ad esempio le informazioni che il browser invia ogni volta che si visita un sito web o che l’app per dispositivi mobili invia quando viene utilizzata. I dati di registro possono includere l’indirizzo IP, l’indirizzo della pagina web visitata prima di utilizzare i Servizi, il tipo e le impostazioni del browser, la data e l’ora di utilizzo dei Servizi, informazioni sulla configurazione del browser e sui plug-in, preferenze di lingua e dati sui cookie.

Quando si utilizzano i Servizi, i server di Slack registrano automaticamente le informazioni, ad esempio le informazioni che il browser invia ogni volta che si visita un sito web o che l’app per dispositivi mobili invia quando viene utilizzata. I dati di registro possono includere l’indirizzo IP, l’indirizzo della pagina web visitata prima di utilizzare i Servizi, il tipo e le impostazioni del browser, la data e l’ora di utilizzo dei Servizi, informazioni sulla configurazione del browser e sui plug-in, preferenze di lingua e dati sui cookie. Informazioni sul dispositivo. Slack può raccogliere informazioni sul dispositivo utilizzato per accedere ai Servizi, ad esempio il tipo e le impostazioni del dispositivo, il sistema operativo in uso, gli ID dell’applicazione, gli identificatori univoci del dispositivo e i dati sugli arresti anomali. La raccolta di alcune o di tutte queste informazioni dipende spesso dal tipo di dispositivo utilizzato e dalle relative impostazioni.

Slack può raccogliere informazioni sul dispositivo utilizzato per accedere ai Servizi, ad esempio il tipo e le impostazioni del dispositivo, il sistema operativo in uso, gli ID dell’applicazione, gli identificatori univoci del dispositivo e i dati sugli arresti anomali. La raccolta di alcune o di tutte queste informazioni dipende spesso dal tipo di dispositivo utilizzato e dalle relative impostazioni. Informazioni sulla posizione geografica. La posizione GPS precisa inviata dai dispositivi mobili viene raccolta solo con l’autorizzazione dell’utente. Gli indirizzi Wi-Fi e IP ricevuti dal browser o dal dispositivo in uso possono essere utilizzati per determinare la posizione approssimativa.

La posizione GPS precisa inviata dai dispositivi mobili viene raccolta solo con l’autorizzazione dell’utente. Gli indirizzi Wi-Fi e IP ricevuti dal browser o dal dispositivo in uso possono essere utilizzati per determinare la posizione approssimativa. Integrazioni dei Servizi. Qualora durante l’utilizzo dei Servizi venga eseguita un’integrazione con un servizio di terze parti, Slack collegherà tale servizio ai propri. Il provider di terze parti dell’integrazione può condividere determinate informazioni dell’account dell’utente con Slack. Slack tuttavia non riceve né archivia le password dell’utente per alcuno di tali servizi di terze parti. Per ulteriori informazioni sulle integrazioni dei Servizi, cliccare qui.

Qualora durante l’utilizzo dei Servizi venga eseguita un’integrazione con un servizio di terze parti, Slack collegherà tale servizio ai propri. Il provider di terze parti dell’integrazione può condividere determinate informazioni dell’account dell’utente con Slack. Slack tuttavia non riceve né archivia le password dell’utente per alcuno di tali servizi di terze parti. Per ulteriori informazioni sulle integrazioni dei Servizi, cliccare qui. Dati di terze parti. Slack può anche ricevere dalle Consociate del gruppo aziendale, dai partner o da altri informazioni che utilizza per migliorare le informazioni in suo possesso o renderle più utili. Può trattarsi di informazioni a livello aggregato, ad esempio quali indirizzi IP sono associati a determinati codici postali, oppure informazioni più specifiche, ad esempio sul rendimento di una campagna di marketing online o tramite e-mail.

Informativa sui cookie

Slack utilizza cookie e tecnologie simili per fornire e supportare i propri siti web e Servizi, come descritto in modo più completo nell’Informativa sui cookie.

Modalità di utilizzo delle informazioni dell’utente in Slack

Slack utilizza le informazioni dell’utente per fornire e migliorare i servizi

1. Dati del Cliente

Slack può accedere e utilizzare i Dati del cliente in modo ragionevolmente necessario e in conformità alle istruzioni del Cliente per (a) fornire, mantenere e migliorare i Servizi; (b) prevenire o affrontare problemi tecnici, di servizio o sicurezza o su richiesta del Cliente in relazione a esigenze di assistenza clienti; (c) come richiesto dalla legge o come consentito dai Criteri per la richiesta dei dati e (d) come stabilito nell’accordo con il Cliente o espressamente consentito per iscritto dal Cliente. Ulteriori informazioni sulla riservatezza e sulle procedure per la sicurezza di Slack in relazione ai dati del Cliente sono disponibili nella pagina sulle procedure per la sicurezza.

2. Altre informazioni

Per fornire i servizi, Slack utilizza altri tipi di informazioni, in modo specifico per:

Analizzare e migliorare i servizi offerti. Slack esegue ricerche e analizza le tendenze per capire meglio come gli utenti utilizzano i Servizi al fine di migliorarli.

Slack esegue ricerche e analizza le tendenze per capire meglio come gli utenti utilizzano i Servizi al fine di migliorarli. Comunicare con l’utente inviando: Risposte alle richieste. Quando l’utente contatta Slack per un problema o una domanda, utilizziamo le sue informazioni per rispondere. E-mail e messaggi di Slack. Slack può inviare e-mail e messaggi amministrativi o di servizio. Slack può anche contattare l’utente per informarlo in relazione alle modifiche ai Servizi, alle Offerte di servizi e a importanti comunicazioni sui Servizi, relative ad esempio a sicurezza e frode. Queste e-mail e questi messaggi sono considerati parte dei Servizi e l’utente non può rifiutarli. A volte, Slack invia anche e-mail relative a nuove funzioni del prodotto o ad altre novità su Slack. L’utente può annullare la ricezione di questi messaggi in qualsiasi momento.

Gestire la fatturazione e l’account. Slack utilizza i dati dell’account per amministrare gli account e tenere traccia di fatture e pagamenti.

Slack utilizza i dati dell’account per amministrare gli account e tenere traccia di fatture e pagamenti. Comunicare con l’utente, anche a scopo di marketing. Spesso Slack ha bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili. Slack può anche utilizzare le informazioni di contatto per scopi commerciali o pubblicitari. L’utente può annullare la ricezione di questi messaggi in qualsiasi momento.

Spesso Slack ha bisogno di contattare l’utente per motivi di fatturazione, gestione dell’account e simili. Slack può anche utilizzare le informazioni di contatto per scopi commerciali o pubblicitari. L’utente può annullare la ricezione di questi messaggi in qualsiasi momento. Indagare e impedire che si verifichino situazioni spiacevoli. Slack si impegna costantemente per proteggere i Servizi offerti e prevenire il rischio di abusi e frodi.

Questi criteri non sono intesi a limitare l'uso che Slack fa dei dati aggregati e/o anonimizzati in modo tale da non essere più associati a un utente identificabile o al Cliente dei Servizi.

Scelte disponibili per il Cliente

1. Dati del Cliente

Il Cliente fornisce a Slack le istruzioni su come utilizzare i propri dati. Il Cliente dispone di molte scelte e può esercitare un controllo sui propri dati. Il Cliente, ad esempio, può accordare o negare l’accesso ai Servizi, abilitare o disabilitare le integrazioni di terze parti, gestire le autorizzazioni e le impostazioni per l’esportazione e la conservazione, trasferire o assegnare aree di lavoro, condividere canali o consolidare le aree di lavoro o i canali con altre aree di lavoro o altri canali. Poiché tali scelte e istruzioni possono comportare l’accesso, l’uso, la divulgazione, la modifica o l’eliminazione di tutti i Dati del cliente o di una parte di essi, si consigli di consultare le pagine del Centro assistenza per ulteriori informazioni sulle scelte e le istruzioni.

2. Altre informazioni

Per qualsiasi domanda sulle informazioni, sul loro utilizzo o sui diritti in merito a quanto sopra descritto, contattare Slack all’indirizzo e-mail feedback@slack.com.

Altre scelte

È inoltre possibile che il browser permetta di controllare i cookie o altri tipi di archiviazione locale dei dati. In modo analogo, il dispositivo mobile potrebbe consentire all'utente di scegliere se consentire o meno l'acquisizione, la raccolta o la condivisione della posizione o di altri dati. Slack non controlla queste scelte né le impostazioni predefinite offerte dai produttori del browser o del sistema operativo del dispositivo mobile dell’utente.

Condivisione e divulgazione

In alcuni casi le informazioni contenute nella presente Informativa sulla privacy possono essere condivise da Slack. In questa sezione viene descritto esclusivamente il modo in cui Slack può condividere tali informazioni. I clienti determinano i propri criteri per la condivisione e la divulgazione dei Dati del cliente. Slack non controlla il modo in cui i Clienti o le relative terze parti scelgono di condividere o divulgare i Dati del cliente.

1. Dati del Cliente

In conformità all’accordo con il Cliente e con le sue istruzioni, Slack può condividere i Dati del cliente con altri soggetti, tra cui:

Provider di servizi e agenti di terze parti. Slack può incaricare società o individui di terze parti di elaborare i Dati del cliente.

Slack può incaricare società o individui di terze parti di elaborare i Dati del cliente. Consociate. Slack può incaricare Consociate del gruppo aziendale di elaborare i Dati del cliente.

Slack può incaricare Consociate del gruppo aziendale di elaborare i Dati del cliente. Integrazioni di terze parti. Slack può, agendo per conto del Cliente, condividere i Dati del cliente con il fornitore di un’integrazione aggiunta dal Cliente. Slack non è responsabile del modo in cui fornitore di un’integrazione raccoglie, utilizza e condivide i Dati del cliente.

2. Altre informazioni

Slack può condividere altre informazioni anche con i soggetti seguenti:

Cliente, in relazione all’utente. È possibile che l'utente contatti Slack per risolvere un problema specifico di un’area di lavoro di cui è membro. Per consentire la risoluzione del problema e in virtù del rapporto con il Cliente, Slack può condividere la domanda con il Cliente stesso.

È possibile che l'utente contatti Slack per risolvere un problema specifico di un’area di lavoro di cui è membro. Per consentire la risoluzione del problema e in virtù del rapporto con il Cliente, Slack può condividere la domanda con il Cliente stesso. Provider di servizi e agenti di terze parti. Slack può incaricare società o individui di terze parti, come processori di pagamento terzi, di elaborare le informazioni per proprio conto.

Slack può incaricare società o individui di terze parti, come processori di pagamento terzi, di elaborare le informazioni per proprio conto. Consociate. Slack può incaricare Consociate del gruppo aziendale di elaborare altre informazioni.

3. Altri tipi di divulgazione

Slack può condividere o divulgare i Dati del cliente e altre informazioni nei modi seguenti:

Durante le modifiche alla struttura aziendale. Si tratta dei casi in cui Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività di Slack, finanziamento, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività (ad esempio procedure di due diligence).

Si tratta dei casi in cui Slack è coinvolta in una fusione, acquisizione, fallimento, scioglimento, riorganizzazione, vendita di alcune o di tutte le attività di Slack, finanziamento, acquisizione di tutta o parte dell’azienda, transazione o procedimento simile o passaggi in considerazione di tali attività (ad esempio procedure di due diligence). Per rispettare le norme vigenti. Si tratta dei casi in cui Slack è chiamata a ottemperare a requisiti legali o normativi e a rispondere a richieste legittime, ordini del tribunale e procedimenti legali.

Si tratta dei casi in cui Slack è chiamata a ottemperare a requisiti legali o normativi e a rispondere a richieste legittime, ordini del tribunale e procedimenti legali. Per far valere i propri diritti, prevenire le frodi e garantire la sicurezza. Si tratta dei casi in cui Slack deve proteggere e difendere i diritti, la proprietà o la sicurezza propri o di terzi, inclusa l’applicazione di contratti o criteri o in relazione alle indagini e alla prevenzione delle frodi.

Slack può divulgare o utilizzare informazioni aggregate o anonimizzate per qualsiasi scopo. Slack può ad esempio condividere informazioni aggregate o anonimizzate con i propri partner o con altri per scopi commerciali o di ricerca, come comunicare a un potenziale cliente Slack il numero medio di messaggi giornalieri inviati in un’area di lavoro di Slack o collaborare con società di ricerca o istituti accademici per esaminare domande interessanti sulla comunicazione sul posto di lavoro.

Sicurezza

Per Slack la sicurezza è un aspetto importante. Adottiamo diverse misure per proteggere le informazioni fornite dagli utenti da perdita, uso improprio, divulgazione o accesso non autorizzato. Tali misure tengono conto della sensibilità delle informazioni raccolte, elaborate e archiviate e dello stato attuale della tecnologia.

Per ulteriori informazioni sulle procedure e i criteri correnti in materia di sicurezza e riservatezza dei Dati del cliente e di altre informazioni, consultare le Procedure per la sicurezza. Il documento è costantemente aggiornato poiché tali le procedure evolvono nel tempo.

Informazioni sui minori

I Servizi di Slack non sono destinati a bambini di età inferiore a 13 anni. Se l’utente apprende che un bambino di età inferiore a 13 anni ha fornito a Slack informazioni personali senza consenso, è invitato a contattarci.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

Slack si riserva il diritto di modificare la presente Informativa. Le eventuali modifiche vengono pubblicate su questa pagina. Se l’utente continua a utilizzare i Servizi dopo l'entrata in vigore di tali modifiche, accetta la nuova Informativa.

Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy

Slack è auto-certificata in relazione alle indicazioni dello Scudo UE-USA e Svizzera-USA per la privacy, stabilite dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in merito alla raccolta, all’uso e alla conservazione dei Dati del cliente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Informativa sullo scudo per la privacy. Slack può elaborare alcuni dati personali di individui o società tramite altri meccanismi di conformità, ad esempio accordi di trattamento dei dati basati sulle clausole contrattuali standard dell’UE. Per ulteriori informazioni sul programma Scudo per la privacy, visitare il sito https://www.privacyshield.gov/welcome.

Come contattare Slack

Per qualsiasi domanda sull’Informativa sulla privacy o sulle procedure di Slack, contattare Slack all’indirizzo e-mail feedback@slack.com oppure all’indirizzo postale indicato di seguito:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

Stati Uniti