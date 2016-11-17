Diese Übersetzung dient ausschließlich Informationszwecken. Bei allfälligen Widersprüchen zwischen dieser und der englischen Version hat die englische Version Gültigkeit.

Gültig ab: 17. November 2016

Einführung

Unsere Datenschutzrichtlinie vermittelt dir, welche Daten wir bei Slack erheben, wie Slack diese Daten verwendet und welche Wahlmöglichkeiten dir zur Verfügung stehen.

In dieser Richtlinie bezeichnen die Begriffe „Slack“, „wir“, „unser“ bzw. „uns“ und deren Varianten das Unternehmen Slack Technologies, Inc., welches die Services bereitstellt. In dieser Richtlinie bezeichnet der Begriff „Services“ unsere Online-Tools und unsere Online-Plattform zur Steigerung der Produktivität am Arbeitsplatz. Unsere Services können derzeit per Internet-Browser oder über speziell für deinen Desktop oder für dein Mobilgerät entwickelte Anwendungen genutzt werden. Weitere Informationen dazu findest du in unserem Support-Center.

Welche Daten erheben und empfangen wir

1. Kundendaten

Inhalte und Daten, die Benutzer oder Benutzerinnen an die Services übermitteln, werden in dieser Richtlinie als „Kundendaten“ bezeichnet. Wie unten ausführlicher erläutert, unterliegen Kundendaten der Kontrolle der Organisation oder des sonstigen Dritten, der den Workspace erstellt hat (im Folgenden als „Kunde“ bezeichnet). Falls Slack Kundendaten erhebt oder verarbeitet, erfolgt dies ausschließlich im Auftrag des Kunden.

Trittst du einem Workspace bei und erstellst einen Benutzer-Account, bist du ein „Benutzer“ bzw. eine „Benutzerin“. Weitere Informationen dazu findest du in den Nutzungsbedingungen für Benutzer. Benutzt du die Services auf Einladung eines Kunden, unabhängig davon, ob dieser Kunde dein Arbeitgeber, eine andere Organisation oder eine Einzelperson ist, gelten die Richtlinien dieses Kunden für die Speicherung, den Zugang, die Änderung, Löschung, Weitergabe und Aufbewahrung von Kundendaten und damit für deine Benutzung der Services. Informiere dich bitte beim Kunden über dessen Richtlinien und Einstellungen.

2. Sonstige Daten

Slack kann darüber hinaus die folgenden Daten erheben und empfangen:

Angaben, die bei der Erstellung eines Accounts übermittelt werden. Benutzer geben bei der Erstellung eines Accounts z. B. eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und ein Passwort ein.

Benutzer geben bei der Erstellung eines Accounts z. B. eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und ein Passwort ein. Angaben, die bei der Einrichtung eines Workspace übermittelt werden. Richtet ein Kunde unter Verwendung der Services einen Workspace ein, erfassen wir eine E-Mail-Adresse, einen Workspace-Namen, ein Workspace-Foto, Angaben zur Domain (z. B. workspace-name.slack.com), den Benutzernamen der Person, die den Workspace einrichtet, und ein Passwort. Eventuell erfassen wir auch administrative Kontaktinformationen des Teams, wie z. B. die Postadresse. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Workspace findest du hier.

Richtet ein Kunde unter Verwendung der Services einen Workspace ein, erfassen wir eine E-Mail-Adresse, einen Workspace-Namen, ein Workspace-Foto, Angaben zur Domain (z. B. workspace-name.slack.com), den Benutzernamen der Person, die den Workspace einrichtet, und ein Passwort. Eventuell erfassen wir auch administrative Kontaktinformationen des Teams, wie z. B. die Postadresse. Weitere Informationen zur Einrichtung eines Workspace findest du hier. Abrechnungs- und weitere Daten. Wir oder unsere in unserem Namen handelnden verbundenen Unternehmen und externen Zahlungsabwickler können die Rechnungsadresse und die Kreditkartendaten von Kunden erheben und speichern, die eine kostenpflichtige Version der Services erwerben.

Wir oder unsere in unserem Namen handelnden verbundenen Unternehmen und externen Zahlungsabwickler können die Rechnungsadresse und die Kreditkartendaten von Kunden erheben und speichern, die eine kostenpflichtige Version der Services erwerben. Angaben zur Benutzung der Services. Dabei handelt es sich um Angaben darüber, wie du Zugriff auf die Services nimmst und wie du die Services benutzt, darunter z. B. deine Kommunikation mit uns zu administrativen und Support-Zwecken, Angaben über die Workspaces, Channels, Personen, Funktionen, Inhalte und Links, mit denen du dich beschäftigst, und welche Integrationen von Drittanbietern du benutzt (sofern zutreffend).

Dabei handelt es sich um Angaben darüber, wie du Zugriff auf die Services nimmst und wie du die Services benutzt, darunter z. B. deine Kommunikation mit uns zu administrativen und Support-Zwecken, Angaben über die Workspaces, Channels, Personen, Funktionen, Inhalte und Links, mit denen du dich beschäftigst, und welche Integrationen von Drittanbietern du benutzt (sofern zutreffend). Kontaktdaten. Mit deiner Erlaubnis werden bei der Benutzung der Services alle von dir importierten Kontaktdaten erfasst (wie z. B. ein Adressbuch in einem Gerät).

Mit deiner Erlaubnis werden bei der Benutzung der Services alle von dir importierten Kontaktdaten erfasst (wie z. B. ein Adressbuch in einem Gerät). Protokolldaten. Bei der Benutzung der Services werden von unseren Servern automatisch Daten aufgezeichnet, darunter Daten, die dein Browser oder deine App versenden, sobald du eine Website besuchst bzw. dein Mobilgerät verwendest. Diese Protokolldaten können z. B. deine IP-Adresse sein, die Adresse der Website, die du vor der Benutzung der Services besucht hast, dein Browser-Typ und deine Browser-Einstellungen, das Datum und der Zeitpunkt deiner Benutzung der Services, Angaben über die Konfiguration deines Browsers und über Plug-ins, Spracheinstellungen und Cookie-Daten.

Bei der Benutzung der Services werden von unseren Servern automatisch Daten aufgezeichnet, darunter Daten, die dein Browser oder deine App versenden, sobald du eine Website besuchst bzw. dein Mobilgerät verwendest. Diese Protokolldaten können z. B. deine IP-Adresse sein, die Adresse der Website, die du vor der Benutzung der Services besucht hast, dein Browser-Typ und deine Browser-Einstellungen, das Datum und der Zeitpunkt deiner Benutzung der Services, Angaben über die Konfiguration deines Browsers und über Plug-ins, Spracheinstellungen und Cookie-Daten. Gerätedaten. Wir können Daten über das Gerät erheben, auf dem du die Services benutzt, darunter die Art des Geräts, das verwendete Betriebssystem, die Geräteeinstellungen, die Kennziffern von Anwendungen, eindeutige Gerätebezeichnungen und Absturzinformationen. Welche dieser Daten wir erheben hängt häufig von der Art des von dir verwendeten Geräts und von dessen Einstellungen ab.

Wir können Daten über das Gerät erheben, auf dem du die Services benutzt, darunter die Art des Geräts, das verwendete Betriebssystem, die Geräteeinstellungen, die Kennziffern von Anwendungen, eindeutige Gerätebezeichnungen und Absturzinformationen. Welche dieser Daten wir erheben hängt häufig von der Art des von dir verwendeten Geräts und von dessen Einstellungen ab. Geografische Standortdaten. Der genaue GPS-Standort von Mobilgeräten wird nur mit deiner Erlaubnis erfasst. Angaben zu WLAN-Verbindungen und IP-Adressen, die von deinem Browser oder deinem Mobilgerät übermittelt werden, können zur Feststellung deines ungefähren Standorts verwendet werden.

Der genaue GPS-Standort von Mobilgeräten wird nur mit deiner Erlaubnis erfasst. Angaben zu WLAN-Verbindungen und IP-Adressen, die von deinem Browser oder deinem Mobilgerät übermittelt werden, können zur Feststellung deines ungefähren Standorts verwendet werden. Integrationen anderer Dienste. Falls du während der Benutzung der Services Dienste von Drittanbietern in Slack integrierst, verbinden wir diese Dienste mit unserem Service. Der Drittanbieter einer Integration kann bestimmte Angaben über deinen Account an Slack weitergeben. Wir empfangen oder speichern jedoch nicht deine Passwörter für die Dienste von Drittanbietern. Weitere Information über die Integration anderer Dienste findest du hier.

Falls du während der Benutzung der Services Dienste von Drittanbietern in Slack integrierst, verbinden wir diese Dienste mit unserem Service. Der Drittanbieter einer Integration kann bestimmte Angaben über deinen Account an Slack weitergeben. Wir empfangen oder speichern jedoch nicht deine Passwörter für die Dienste von Drittanbietern. Weitere Information über die Integration anderer Dienste findest du hier. Daten Dritter. Slack kann auch von verbundenen Unternehmen, unseren Partnern und anderen Dritten Daten erhalten, die wir zur Verbesserung oder Aufwertung unserer Daten verwenden. Dies können aggregierte Daten sein, wie z. B. welche IP-Adressen einem bestimmten Postleitzahlgebiet zugeordnet werden können, oder spezifischere Angaben, wie z. B. über den Erfolg einer Online-Marketingaktion oder einer E-Mail-Kampagne.

Unsere Cookie-Richtlinie

Slack verwendet Cookies und ähnliche Technologien zur Unterstützung unserer Websites und Services. Mehr dazu erfährst du in unserer Cookie-Richtlinie.

Wie verwenden wir deine Daten

Wir verwenden deine Daten, um unsere Services bereitzustellen und zu verbessern.

1. Kundendaten

Soweit angemessen erforderlich und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Kunden kann Slack auf Kundendaten zugreifen und diese Daten verwenden, (a) um die Services bereitzustellen, zu warten und zu verbessern, (b) um Service-, Sicherheits- und technische Probleme zu verhindern oder zu lösen oder um Support-Fragen auf Anfrage des Kunden zu klären, (c) soweit dies gesetzlich erforderlich oder gemäß der Richtlinie über die Anforderung von Daten zulässig ist und (d) so wie in unserem Vertrag mit dem Kunden dargelegt oder durch den Kunden ausdrücklich schriftlich genehmigt. Weitere Informationen über die von Slack verwendeten Verfahren zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit in Bezug auf Kundendaten findest du auf der Seite Sicherheitsmaßnahmen.

2. Sonstige Daten

Wir greifen bei der Bereitstellung der Services auch auf andere Daten zurück. Insbesondere:

Zur Verbesserung unseres Verständnisses der Benutzung der Services. Wir führen Studien durch und analysieren Trends, um besser zu verstehen, wie unsere Benutzer die Services verwenden, und um unsere Services zu verbessern.

Wir führen Studien durch und analysieren Trends, um besser zu verstehen, wie unsere Benutzer die Services verwenden, und um unsere Services zu verbessern. Zur Kommunikation mit dir: Reaktion auf deine Anfragen. Nimmst du wegen eines Problems oder einer Frage Kontakt mit uns auf, verwenden wir die dabei übermittelten Daten, um auf die Anfrage zu reagieren. Versand von E-Mails und Slack-Nachrichten. Wir können dir E-Mails und Nachrichten im Zusammenhang mit den Services oder für administrative Zwecke senden. Wir können auch Kontakt mit dir aufnehmen, um dich über Änderungen in unseren Services, in unserem Serviceangebot und wichtige Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Service zu senden, z. B. Sicherheits- und Betrugshinweise. Diese E-Mails und Nachrichten gelten als Bestandteil der Services und können nicht abgewählt werden. Darüber hinaus versenden wir gelegentlich E-Mails mit Informationen über neue Produkteigenschaften oder mit anderen Neuigkeiten über Slack. Diese Nachrichten kannst du jederzeit abbestellen.

Abrechnung und Account-Management. Wir verwenden Account-Daten um Accounts zu verwalten und Abrechnungen und Zahlungen zu verfolgen.

Wir verwenden Account-Daten um Accounts zu verwalten und Abrechnungen und Zahlungen zu verfolgen. Kommunikation mit dir und für Marketingzwecke. Wir müssen häufig Kontakt im Zusammenhang mit der Verwaltung deines Accounts, der Rechnungsstellung und ähnlichen Dingen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir können deine Kontaktdaten auch für unsere eigenen Marketing- und Werbezwecke verwenden. Diese Nachrichten kannst du jederzeit abbestellen.

Wir müssen häufig Kontakt im Zusammenhang mit der Verwaltung deines Accounts, der Rechnungsstellung und ähnlichen Dingen Kontakt mit dir aufnehmen. Wir können deine Kontaktdaten auch für unsere eigenen Marketing- und Werbezwecke verwenden. Diese Nachrichten kannst du jederzeit abbestellen. Untersuchung und Verhinderung von Missbrauch. Wir setzen alles daran, eine sichere Benutzung der Services zu gewährleisten und Missbrauch und Betrug zu verhindern.

Diese Richtlinie hat keine einschränkende Wirkung auf unseren Umgang mit Daten, die in aggregierter Form vorliegen und/oder die um Identifizierungsmerkmale bereinigt wurden, sodass sie einem konkreten Kunden oder Benutzer der Services nicht mehr persönlich zuordenbar sind.

Deine Wahlmöglichkeiten

1. Kundendaten

Kunden erteilen uns Anweisungen zu unserem Umgang mit Kundendaten. Ein Kunde hat viele Wahlmöglichkeiten und ein hohes Maß an Kontrolle über die Kundendaten. Ein Kunde kann z. B. Zugriffsrechte auf die Services gewähren oder entziehen, Integrationen Dritter aktivieren oder deaktivieren, Genehmigungen, Aufbewahrungs- und Exporteinstellungen verwalten, Workspaces übertragen oder zuweisen, Channels teilen oder Workspaces bzw. Channels mit anderen Workspaces bzw. Channels zusammenlegen. Da diese Wahlmöglichkeiten und Anweisungen den Zugriff auf, die Benutzung, Offenlegung, Bearbeitung oder Löschung einiger oder aller Kundendaten zur Folge haben können, informiere dich bitte auf den Seiten des Support-Centers ausführlich über diese Wahlmöglichkeiten und Anweisungen.

2. Sonstige Daten

Falls du Fragen zu deinen Daten, zu unserer Verwendung deiner Daten oder deinen Rechten bezüglich des Voranstehenden hast, nimm bitte Kontakt mit uns auf: feedback@slack.com.

Weitere Wahlmöglichkeiten

Dein Browser bietet dir unter Umständen die Möglichkeit, Cookies und andere lokal gespeicherte Daten zu kontrollieren. Dein Mobilgerät bietet dir vielleicht die Möglichkeit zu entscheiden, ob und wie Standort- oder andere Daten erfasst und weitergegeben werden. Slack hat keine Kontrolle über diese Wahlmöglichkeiten oder über die Standardeinstellungen, die von den Herstellern deines Browsers oder des Betriebssystems deines Mobilgeräts angeboten werden.

Weitergabe und Offenlegung

Es kann vorkommen, dass in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebene Daten von Slack weitergegeben werden. Dieser Abschnitt befasst sich ausschließlich damit, wie Slack diese Daten weitergeben darf. Die Kunden legen ihre eigenen Richtlinien für die Weitergabe und Offenlegung von Kundendaten fest. Slack hat keine Kontrolle darüber, welche Entscheidungen Kunden oder Dritte über die Weitergabe bzw. Offenlegung von Kundendaten treffen.

1. Kundendaten

Slack darf Kundendaten gemäß unserem Vertrag mit dem Kunden und den Anweisungen des Kunden unter anderem an Folgende weitergeben:

Externe Serviceanbieter und Vertreter. Wir können externe Unternehmen oder Personen mit der Verarbeitung von Kundendaten beauftragen.

Wir können externe Unternehmen oder Personen mit der Verarbeitung von Kundendaten beauftragen. Verbundene Unternehmen. Wir können verbundene Unternehmen mit der Verarbeitung von Kundendaten beauftragen.

Wir können verbundene Unternehmen mit der Verarbeitung von Kundendaten beauftragen. Integrationen Dritter. Slack darf Kundendaten im Namen des Kunden an den Anbieter einer Integration weitergeben, die durch den Kunden hinzugefügt worden ist. Slack trägt keine Verantwortung für die Art und Weise, wie der Anbieter einer Integration Kundendaten erhebt, verwendet und weitergibt.

2. Sonstige Daten

Slack darf andere Daten wie folgt weitergeben:

Über dich an den Kunden. Es kann vorkommen, dass du Kontakt mit Slack aufnimmst und um Hilfe bei der Klärung eines spezifischen Problems bezüglich eines Workspace bittest, in dem du Mitglied bist. Damit wir zur Klärung des Problems beitragen können – und angesichts unserer Beziehung zu unserem Kunden – dürfen wir deine Bedenken an unseren Kunden weitergeben.

Es kann vorkommen, dass du Kontakt mit Slack aufnimmst und um Hilfe bei der Klärung eines spezifischen Problems bezüglich eines Workspace bittest, in dem du Mitglied bist. Damit wir zur Klärung des Problems beitragen können – und angesichts unserer Beziehung zu unserem Kunden – dürfen wir deine Bedenken an unseren Kunden weitergeben. An externe Serviceanbieter und Vertreter. Wir können externe Unternehmen oder Personen, wie z. B. externe Zahlungsabwickler, mit der Verarbeitung von Daten in unserem Namen beauftragen.

Wir können externe Unternehmen oder Personen, wie z. B. externe Zahlungsabwickler, mit der Verarbeitung von Daten in unserem Namen beauftragen. An verbundene Unternehmen. Wir können verbundene Unternehmen mit der Verarbeitung von sonstigen Daten beauftragen.

3. Sonstige Offenlegungen

Slack darf Kundendaten wie folgt weitergeben bzw. offenlegen:

Im Rahmen von Änderungen unserer Geschäftsstruktur. Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände von Slack, Finanzierungen, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten (z. B. Due Diligence).

Im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, Insolvenzverfahren, Auflösungsverfahren, Restrukturierungsmaßnahmen, Veräußerungen eines Teils oder aller Vermögensgegenstände von Slack, Finanzierungen, Übernahmen eines Teils oder unseres gesamten Geschäfts, ähnlichen Transaktionen oder Verfahren oder Schritten in Erwägung derartiger Aktivitäten (z. B. Due Diligence). Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Auflagen und in Reaktion auf rechtmäßige Anfragen, Gerichtsbeschlüsse und Rechtsverfahren.

Zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder behördlicher Auflagen und in Reaktion auf rechtmäßige Anfragen, Gerichtsbeschlüsse und Rechtsverfahren. Im Rahmen der Durchsetzung unserer Rechte, zur Verhinderung von Betrug und zur Gewährleistung der Sicherheit. Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte, des Eigentums bzw. der Sicherheit von Slack oder Dritten, einschließlich der Durchsetzung von Verträgen und Richtlinien, sowie im Zusammenhang mit der Untersuchung und Verhinderung von Betrug.

Wir dürfen aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten für jeden Zweck verwenden. Wir können z. B. aggregierte oder um Identifizierungsmerkmale bereinigte Daten an unsere Partner oder andere für geschäftliche oder Analysezwecke weitergeben, indem wir etwa einem potenziellen Slack-Kunden die durchschnittliche Anzahl der Nachrichten mitteilen, die innerhalb eines Slack-Workspace an einem Tag versandt werden, oder mit einem Forschungsunternehmen oder Akademikern zusammenarbeiten, um interessante Fragen zur Kommunikation am Arbeitsplatz zu untersuchen.

Sicherheit

Slack nimmt das Thema Sicherheit ernst. Wir unternehmen verschiedene Maßnahmen, um die uns von dir zur Verfügung gestellten Daten vor Verlust, Missbrauch sowie unbefugtem Zugriff und unbefugter Veröffentlichung zu schützen. Dabei berücksichtigen wir die Sensibilität der von uns erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten und den aktuellen Stand der Technik.

Weitere Informationen zur unseren aktuellen Verfahren und Richtlinien zur Gewährleistung der Sicherheit und der Vertraulichkeit von Kunden- und anderen Daten findest du auf der Seite Sicherheitsmaßnahmen. Diese Seite wird regelmäßig aktualisiert.

Daten von Kindern

Unsere Services richten sich nicht an Kinder unter 13 Jahren. Sollte dir bekannt werden, dass uns ein Kind, das jünger als 13 Jahre ist, personenbezogene Daten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten an uns übermittelt hat, nimm bitte Kontakt mit uns auf.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können bei Bedarf Änderungen an dieser Richtlinie vornehmen und werden derartige Änderungen auf dieser Seite veröffentlichen. Solltest du die Services nach Inkrafttreten der Änderungen weiter benutzen, stimmst du der überarbeiteten Richtlinie zu.

EU-US-Datenschutzschild und Schweiz-EU-Datenschutzschild

Slack hat seine Einhaltung der vom US-Wirtschaftsministerium herausgegebenen Grundsätze der Datenschutzschild-Regelungen zwischen der EU und den USA und zwischen der Schweiz und den USA bezüglich der Erhebung, Verwendung und Aufbewahrung von Kundendaten selbst bestätigt. Weitere Informationen findest du in unserem Hinweis zum Datenschutzschild. Wir können einige personenbezogene Daten von Personen oder Unternehmen im Rahmen anderer Compliance-Mechanismen verarbeiten, darunter Datenverarbeitungsvereinbarungen basierend auf den EU-Standardvertragsklauseln. Weitere Informationen über das Datenschutzschildprogramm findest du unter https://www.privacyshield.gov/welcome.

Slack kontaktieren

Bitte nimm auch Kontakt mit uns auf, falls du Fragen zur Slack Datenschutzrichtlinie oder zur Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten durch Slack hast. Schreibe an feedback@slack.com oder an unsere nachfolgende Postanschrift:

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

USA