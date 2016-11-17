本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日: 2016年11月17日

導入

私たちのポリシーでは、私たちが Slack でどのような情報を集めてどのように使用し、 どのような選択肢があるか、についてご紹介します。

ポリシーの中に記載してある「 Slack 」、「私たち」、「私たちの」、「私たちを」とは、これらのサービスを提供する会社 Slack Technologies、Inc. を指しています。このポリシーで「サービス」について話すときは、 オンラインの職場生産性ツールとプラットフォームのタブを参照しています。 ヘルプセンターで詳しく説明されているように、当社のサービスは現在、ウェブ ブラウザまたはデスクトップまたはモバイルデバイスに固有のアプリケーションを介してご利用いただけます。

私たちが収集し受け取った情報について

1. カスタマーデータ

ユーザーがサービスに提出したコンテンツおよび情報は、本ポリシーでは 「カスタマーデータ」と呼ばれます。以下でより詳しく説明するように、カスタマーデータは、組織 またはワークスペースを作成した他のサードパーティ（「顧客」）によって管理されます。Slackが 「カスタマーデータ」を収集またはプロセスする場合、それは顧客のために行われます。

ワークスペースに参加しアカウントを作成することにより、あなたは「ユーザー」となります。(詳細は ユーザー向けサービス利用規約を確認)お客様が自分の雇用者、他の組織または 個人であるかどうかにかかわらず、あなたがお客様の招待状 によってサービスを使用している場合、そのお客様はあなたのサービスの利用に適用されるカスタマーデータの保存、アクセス、変更 削除、共有および保持に関する独自のポリシーを決めるものとします。 お客様が規定するポリシーと設定についてお客様に確認してください。

2. その他の情報

Slack は次にある情報を収集したり、受け取ったりする事もあります。

サービスをご利用される際にサードパーティのサービスと統合する場合は、そのサービスを 当社に接続することになります。統合するサードパーティであるプロバイダーは、あなたの アカウントに関する特定の情報を Slack と共有することができます。ただし、これらのサードパーティ サービスの為に、あなたのパスワードが必要であったり保管したりすることはありません。サービス・インテグレーションの詳細については、 こちらをクリックしてください。 サードパーティのデータ Slack はまた、当社の企業グループ、パートナー、または当社の情報をより良く、またはより有用にするために使用する他の アフィリエイトから情報を受け取ることがあります。これには、どの IP アドレスにどの郵便番号が含まれるかなどの集計レベルの情報、 またはオンライン・マーケティングやメール・キャンペーンが どれほどうまく実行されたかなど、より具体的な情報が含まれるかもしれません。

Cookie ポリシーについて

Slack では、Slack のウェブサイトとサービスを提供・サポートするために、Cookie やこれに類似する技術を使用しています。詳細は Slack の Cookie ポリシーを参照してください。

私たちはどのようにあなたの情報を使用しているか

私たちは、より良いサービスの提供・向上のためにお客様の情報を使用します。

1. カスタマーデータ

Slack は、合理的に必要な範囲内で、お客様の指示に従い、 (a) サービスを提供、維持、改善するために、カスタマーデータにアクセスして使用することがあります。 (b) サービス、セキュリティ、テクニカル の問題を回避または対処するため、またはお客様サポートの問題に関連してお客様の要請に応じること。 (c) 法律 またはデータ要求ポリシーで許可されている場合、および (d) との合意の下で必要とされる場合 またはお客様が書面で明示的に許可したものとします。追加の Slack のカスタマーデータに関する機密保持とセキュリティの実践に関する情報は、セキュリティプラクティスのページをご覧ください。

2. その他の情報

私たちは、本サービスを提供する際に他の種類の情報を使用します。特に :

私たちは、ユーザーがサービスをどのように使用しているかをよりよく理解し、 改善するための調査と傾向の分析を実施しています。 次を通してあなたとコミュニケーションする : あなたのリクエストに応えています。 問題やご質問等でお問い合わせされている場合、頂いた情報をもとに対応させて頂きます。 メールと Slack メッセージを送信しています。 サービスおよび管理に関するメールとメッセージをお送りする場合があります。また、 サービスの変更やオファーおよびセキュリティや不正に関してのお知らせなど重要なサービス 関連のお知らせをする場合があります。これらメールとメッセージは サービスの一部とみなされ、オプトアウトすることはできません。さらに、新製品の機能や Slack に関するその他ニュースについてメール を送信することがあります。これに関しては、いつでもオプトアウトすることができます。

請求およびアカウント管理 アカウントデータを使用してアカウントを管理し、請求と支払いについて管理しています。

お客様とコミュニケーションし、マーケティング管理致します。 請求書発行やアカウント管理などの理由から、お客様に連絡する必要があることがよくあります。マーケティングまたは広告目的のために 連絡先情報を使用することもあります。これに関しては、いつでもオプトアウトすることができます。 悪質な事態の調査と防止。 サービスの安全を保つため、乱用や詐欺を防ぐことに努めています。

このポリシーは、集計および / または識別解除されたデータで行われているため、 識別可能なユーザーまたはサービスのお客様とは、もはや関連付けられていないデータに対し制限は設けるという意図はありません。

選択する権利

1. カスタマーデータ

お客様は、カスタマーデータの取り扱いに関する指示を与えます。お客様には多数の選択肢および カスタマーデータに対してコントロール権もあります。たとえば、サービスへのアクセスをプロビジョニングまたはプロビジョニング解除したり、 サードパーティの統合を有効または無効にしたり、アクセス権を保持したり、設定をエクスポートしたり、ワークスペースを移転または 割り当てたり、チャネルを共有したり、ワークスペースやチャネルを他のワークスペースやチャネルと統合することができます。これらの選択肢と手順は、 カスタマーデータの一部または全部にアクセス、使用、開示、変更または削除される可能性があるため、 これらの選択肢と指示の詳細については、 ヘルプセンターページを参照してください。

2. その他の情報

上記の のいずれかに関連して、お客様の情報、本情報の使用、またはお客様の権利に関するご質問がある場合は、 feedback@slack.com までご連絡ください。

他の選択肢

さらに、使用しているブラウザによっては、 cookie や他のタイプのローカル データストレージを制御する機能を提供する場合があります。モバイルデバイス ( 端末 ) によっては、場所やその他のデータ を収集して共有するかどうか、およびその他のデータを共有するかどうかの選択肢を提供すると思います。Slack は、ブラウザやモバイルデバイスのオペレーティングシステムの メーカーが提供するこれらの選択肢やデフォルト設定をコントロールしません。

共有と開示

このプライバシーポリシーに記載されている情報が Slack によって共有される場合があります。このセクションでは、 Slack がどのようにして情報を共有するのか、その方法についてのみ説明します。データの共有 およびその開示や、お客様自身のポリシーについては、お客様自身で決められます。Slack は、お客様またはサードパーティが カスタマーデータの共有または開示を選択する方法をコントロールしません。

1. カスタマーデータ

Slack は、お客様および当社の の指示との合意に従ってのみ、お客様のデータを共有することができたり、次にある事項も含みます。 :

当社は、当社グループの関連会社とカスタマーデータを処理することがあります。 サードパーティの統合で Slack はお客様の代わりに、お客様が 追加した統合のプロバイダーとカスタマーデータを共有することができます。Slack は、統合プロバイダがどのようにして を収集し、使用し、カスタマーデータを共有するかについて責任を負いません。

2. その他の情報

Slack は次のような他の情報を共有したりすることもあります。

当社は、代理して情報を処理するために、サードパーティの支払処理業者などのサードパーティの会社または個人に 関与することがあります。 アフィリエイト ( 関連会社 ) と 当社は、その他の情報を処理するために、当社グループにアフィリエイト ( 関連会社 ) を関与させることがあります。

3. その他の種類の開示について

Slack は、お客様のデータおよびその他の情報を次のように共有または開示することができます。

法的要件や法的要件を遵守し、法的要請に応じるために、裁判所の命令と の法的手続き。 私たちの権利を守り、不正を防ぎ、安全を確保する 契約またはポリシーの実施を含む、または詐欺の調査および防止に関連して、当社またはサードパーティの権利、財産、または安全を保護し守ること。

当社は、あらゆる目的のために集約または非識別情報を開示または使用することがあります。例えば、私たちは、ビジネスやリサーチ目的のために、 集約された、または非識別の情報をパートナーや他者と共有することができます。例えば、Slackワークスペース内で 一日に送信されたメッセージの平均件数を有望なSlackのお客様に伝えたり、リサーチ会社または学者と提携して、職場の 通信に関する興味深い質問を調べることもあります。

セキュリティ

Slack はセキュリティに関して真剣に取り組んでいます。当社はお客様からの情報を 紛失、誤用、不正アクセスまたは不正な開示に対し、さまざまな段階を踏んで保護するよう取り組んでいます。これらの段階というのは、収集する情報の 重要性 ( センシティビティ ) 、処理と保存、および現在の技術状態を考慮して行います。

お客様の データおよびその他の情報のセキュリティおよび機密性に関する現行の慣行およびポリシーについての詳細は、セキュリティプラクティスを参照してください。 これらのプラクティスが進展するにつれて、その文書を更新しています。

お子様 ( 未成年者 ) についての情報

Slack のサービスは、 13 歳未満のお子様向けではありません。13 歳未満のお子様が同意無しに個人情報を 私たちに提供したことを知った場合は、私たちに連絡してください。

このプライバシー・ポリシーの変更

私たちは時々この方針を変更する可能性があります。変更した際には、このページに変更が掲載されます。これらの変更が適用された後も、引き続きサービスをご利用される場合は、改訂された ポリシーに自動的に同意したことになります。

EU-US プライバシーシールド及びスイス-US プライバシーシールド

Slack は、欧州諸国 - 米国とスイス - 米国にて、カスタマーデータの収集、使用、および保持に関する商務省の で示された独自のプライバシーシールドの枠組みを持っています。詳細については、 プライバシーシールドのお知らせをご参照ください。当社は、 EU 標準契約条項に基づくデータ処理 契約を含む、その他のコンプライアンスメカニズムを介して、個人または企業からの 個人データを処理することがあります。プライバシーシールドプログラムの詳細について は、https://www.privacyshield.gov/welcomeを参照してください。

Slack へのお問い合わせ

Slack のプライバシーポリシーや 慣行についてのご質問等につきましては、お気軽にお問い合わせください。feedback@slack.comにてお問い合わせください。または 以下のメーリングリストまでお問い合わせください :

Slack Technologies, Inc.

500 Howard Street

San Francisco, CA 94105

United States