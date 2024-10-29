Las soluciones de gestión comprenden todas las herramientas necesarias para el desarrollo de un negocio, donde la digitalización se ha convertido en algo absolutamente imprescindible desde hace tiempo. Uno de los principales hándicaps que encontramos en su implementación reside en la capacitación de los empleados, por eso es necesario apostar por la unificación de aplicaciones.

De hecho, la adaptación de los profesionales a la nueva era no es el único obstáculo a la hora de implantar soluciones de gestión en las empresas , ya que en muchos casos, a pesar de que su principal objetivo es la eficiencia, acaban generando nuevos cuellos de botella. ¿La solución más plausible? Nuevamente, todos los caminos nos conducen a las plataformas capaces de reunir diversas herramientas.

¿Qué significan las soluciones de gestión para una empresa?

Actualmente, cualquier organización independiente de su tamaño, requiere de herramientas digitales para mantener su competitividad y sobrevivir en el mercado. Éste es el nivel de relevancia de las soluciones de gestión, que engloban transversalmente la práctica totalidad de aplicaciones sobre las que se asienta y se desarrolla un negocio, desde la dirección del mismo y la toma de decisiones, hasta las operaciones más cotidianas de la empresa.

Tipos de soluciones de gestión para empresas

Como muestra de esa transversalidad que sAuponen las soluciones de gestión en una empresa, a grandes rasgos podemos dividir estas herramientas hasta en siete áreas diferentes de una organización. Se trata de departamentos que funcionan de manera independiente pero que lógicamente deben estar interconectados y, por supuesto, esa conexión también acaba dependiendo de una aplicación. Veamos qué tipos de soluciones se pueden implementar en un negocio.

Soluciones de gestión de clientes

La gestión de clientes es una de las cuestiones principales en cualquier empresa, sobre todo porque su supervivencia depende de ellos. Las soluciones de gestión enfocadas a este ámbito del negocio engloban bases de datos, atención al cliente, gestión de incidencias, prospección y captación de leads, entre otras muchas acciones, generalmente a través de lo que llamamos CRM -por las siglas de Customer Relationship Management -.

Soluciones de marketing y ventas

Uno de los procesos mencionados anteriormente, como es el de la captación de leads, también depende del área de marketing, que trabaja habitualmente con el CRM de la organización -una muestra del vínculo esencial entre las distintas áreas-. La automatización es una de las necesidades básicas para hacer de los procesos de marketing y ventas algo eficiente, ya que se trata de disciplinas que comprenden tareas repetitivas y mucha planificación y programación de publicaciones.

Soluciones para analítica y predicción

La evolución de la tecnología ha generado un contexto en el que el big data y la inteligencia artificial se han convertido en los protagonistas absolutos del mercado. Desde el punto de vista de los negocios esto permite mejorar la toma de decisiones y minimizar los errores, por lo que se ha convertido en una solución imprescindible en la gestión de empresas.

Soluciones de gestión de proyectos

Existen determinados sectores en los que las organizaciones funcionan a base de proyectos con un inicio, distintas fases, un final y el equipo que los lleva a cabo. Por este motivo, las soluciones basadas en la gestión de proyectos se han convertido en uno de los tipos de herramientas digitales más recurrentes en todo tipo de empresas y se espera que esta tendencia siga creciendo.

Soluciones enfocadas en los procesos

Por otra parte, más allá de los proyectos están los procesos, que en ocasiones forman parte de los primeros y en otras son independientes, ya que componen una cadena continua de producción sin inicio ni final. En cualquier caso, el desarrollo de los procesos también exige mantener un orden y conseguir determinados objetivos, así que este tipo de soluciones también se antojan esenciales en la empresa.

Soluciones de gestión de recursos humanos

Los recursos humanos se han convertido en uno de los departamentos más complejos de gestionar en cualquier empresa, mucho más cuando hablamos de grandes corporaciones que cuentan con miles de profesionales. La automatización de las gestiones vuelve a ser imprescindible en este área y, por tanto, también lo son las herramientas digitales, que deben escogerse con sentido en base a las necesidades de cada negocio.

Soluciones para la comunicación

Las soluciones de gestión enfocadas en la comunicación entre profesionales y la colaboración de equipos son, probablemente, el pilar sobre el que se fundamentan el resto de herramientas mencionadas. Y es que hoy en día el crecimiento de un negocio no se entiende sin aplicaciones para la comunicación, tanto a nivel interno como en el plano externo, donde las conversaciones deben ser ágiles, eficientes e inmediatas con clientes y proveedores.

Ejemplos de soluciones de gestión

Teniendo en cuenta la importancia de implementar herramientas digitales que ofrezcan soluciones de gestión, a las organizaciones no les queda más remedio que acudir al mercado o desarrollar sus propias aplicaciones. La primera opción es más económica y cada vez existen más posibilidades, pero siempre hay softwares que destacan por encima de otros en cada uno de los ámbitos mencionados, aquí puedes ver algunos ejemplos:

Entre las soluciones de gestión de clientes que podemos encontrar en el mercado, Salesforce es quizás la más recurrente entre las empresas, porque ofrece herramientas de CRM sencillas que, además, se integran a la perfección con otros softwares.

que podemos encontrar en el mercado, es quizás la más recurrente entre las empresas, porque ofrece herramientas de CRM sencillas que, además, se integran a la perfección con otros softwares. Canva es una de las herramientas más utilizadas en Marketing , por la sencillez de los diseños que ofrece y por la integración constante de nuevas aplicaciones en las que la inteligencia artificial tiene cada vez más peso.

, por la sencillez de los diseños que ofrece y por la integración constante de nuevas aplicaciones en las que la inteligencia artificial tiene cada vez más peso. En la analítica de negocios , para cualquier empresa con página web -algo prácticamente obligatorio- Google Analytics permite obtener datos detallados de todo tipo de parámetros acerca de la propia página y de la interacción de los usuarios con ella.

, para cualquier empresa con página web -algo prácticamente obligatorio- permite obtener datos detallados de todo tipo de parámetros acerca de la propia página y de la interacción de los usuarios con ella. Trello y Notion son dos grandes ejemplos de cómo simplificar la gestión de proyectos mediante la integración de soluciones de gestión ágiles y de uso sencillo.

son dos grandes ejemplos de cómo mediante la integración de soluciones de gestión ágiles y de uso sencillo. La gestión de procesos de negocio y flujos de trabajo mejora considerablemente con la implantación de soluciones de automatización de tareas, y éste es uno de los platos fuertes de Kissflow , que ofrece otras muchas opciones.

mejora considerablemente con la implantación de soluciones de automatización de tareas, y éste es uno de los platos fuertes de , que ofrece otras muchas opciones. BambooHR es uno de los softwares más completos en la gestión de recursos humanos , ya que engloba todas las tareas que comprende este departamento y ofrece soluciones para mejorarlas.

es uno de los softwares más completos en la , ya que engloba todas las tareas que comprende este departamento y ofrece soluciones para mejorarlas. La comunicación es uno de los procesos fundamentales de cualquier organización, y adoptar una solución eficiente que permita integrar otras herramientas, como es el caso de Slack, resulta imprescindible.

¿Cómo escoger las soluciones de gestión adecuadas?

El proceso recomendable cuando se trata de implementar soluciones de gestión -o de cualquier otra naturaleza- en una organización, siempre ha de ser el mismo: análisis de las necesidades del negocio, planteamiento de objetivos en base a ellas, estudio de mercado y selección de la herramienta, capacitación de los empleados e implantación paulatina y, finalmente, monitorización. ¿Una recomendación clave en este sentido? Escoger aplicaciones que aúnen diversas herramientas facilitará todos y cada uno de los plazos del proceso.

Slack, la plataforma que aúna tus soluciones de gestión en un solo lugar

Slack es una herramienta basada en la comunicación que te permite integrar una gran variedad de soluciones de gestión para todas las áreas de negocio -entre ellas, muchas de las anteriormente mencionadas-. Al fin y al cabo, la conversación en una organización gira en torno a sus procesos y proyectos , a sus ventas y sus clientes, sus directivos y empleados… ¿por qué no reunirlo todo en una sola plataforma y llevar al máximo la eficiencia?