Le aziende di successo si basano sul feedback. Ispira innovazione continua, coinvolgimento dei dipendenti e soddisfazione dei clienti. Queste informazioni sono preziose per l’organizzazione, ma spesso vengono perse tra l'infinita posta in arrivo e le giornate piene di riunioni. Inoltre, i metodi di feedback differiscono da un team all’altro, creando sistemi disgiunti e compartimentati.

Il modello di tracker di feedback di Slack semplifica il processo di feedback. Invece di utilizzare canali di feedback senza sbocchi, un tracker di feedback centralizza i feedback in arrivo, velocizza la valutazione e trasforma i commenti in azioni grazie a un modello nativo di Slack e alle automazioni.

Come utilizzare il modello di tracker di feedback di Slack

Il tracker di feedback mantiene le informazioni dettagliate organizzate per evitare sovrapposizioni o risposte mancanti. Ecco come configurarlo su Slack:

Aggiungi il modello alla tua area di lavoro. Clicca su “Usa modello” per creare un canale #feedback e avviare il workflow.

Crea un modulo di acquisizione per raccogliere i feedback in modo uniforme. Includi fonte, area di prodotto, nome del revisore, tipi di categoria e priorità. Aggiungi un campo opzionale per gli screenshot.

Invio automatico delle richieste a una commissione di valutazione. Configura una bacheca nel formato che preferisci, Kanban o foglio di calcolo. Utilizza Workflow Builder per taggare e assegnare elementi in base alle parole chiave.

Scegli e assegna i responsabili durante la revisione giornaliera/settimanale. Aggiorna regolarmente il tuo tracker. Utilizza gli stati emoji o i codici colore per monitorare e aggiornare i progressi a colpo d’occhio.

Trasforma i feedback ad alta priorità in attività o ticket. Crea integrazioni o utilizza gli elenchi di attività di Slack per segnalare gli elementi che richiedono un’attenzione immediata.

Segnala e analizza regolarmente i trend. Esporta i file CSV o utilizza le dashboard per analizzare i dati raccolti e individuare eventuali problemi ricorrenti.

Dai seguito con report. Invia ringraziamenti automatici alle persone che compilano il modulo. Invia messaggi di aggiornamento in modo che i collaboratori possano vedere l’impatto.

Che cos’è un tracker di feedback?

Un tracker di feedback è un sistema per raccogliere feedback da diverse fonti. Queste fonti potrebbero includere un canale Slack dedicato, sondaggi o moduli. Potresti chiedere un feedback ai membri del team, ai dirigenti, alle parti interessate interfunzionali, ai collaboratori esterni o ai clienti.

Un tracker di feedback mantiene queste informazioni organizzate in un luogo centralizzato. Ciò semplifica la revisione dei feedback, l’identificazione dei modelli, l’assegnazione delle attività di follow-up e il monitoraggio delle modifiche. I tracker di feedback aiutano a dare priorità e a far emergere problemi che potrebbero sfuggire in sistemi disorganizzati.

Ecco i campi comuni inclusi nella maggior parte dei tracker di feedback:

Nome. Chi fornisce il feedback?

E-mail. Informazioni di contatto per facilitare il follow-up.

Data. Quando è stato inviato?

Dettagli sul feedback. Una descrizione di una o due frasi del feedback.

Tipo di feedback. Questo feedback è positivo, neutro o negativo?

Priorità. Si tratta di una richiesta urgente? Valuta in base alla gravità alta, media e bassa.

Assegnatario. Chi elaborerà le informazioni di feedback e le inoltrerà ai canali appropriati?

Stato. Questo elemento è stato affrontato dal team interno?

Screenshot. Fornire un supporto visivo opzionale può aiutare a chiarire il feedback.

Questo elenco non è esaustivo. È possibile personalizzare il modello di tracker di feedback di Slack in base alle proprie esigenze inserendo campi personalizzati.

Vantaggi dell’utilizzo di un tracker di feedback

Un tracker di feedback ti aiuta a raccogliere tutte le risposte in un unico posto. Ma i vantaggi vanno oltre la semplice organizzazione.

Cronologia centralizzata

Raccogliere feedback è un buon inizio, ma se tali informazioni vengono archiviate in fogli di calcolo che non vengono mai utilizzati, non sono di alcuna utilità.

Quando si tracciano e gestiscono i feedback in Slack, gli input vengono convogliati in un modello organizzato e centralizzato. Con tutti i feedback raccolti in un unico posto, i dipendenti possono esaminare, valutare e risolvere in modo efficiente qualsiasi problema.

Risposte più rapide

L’utilizzo di un tracker di feedback consente di organizzare le informazioni, aiutando il tuo team a risolvere i problemi più rapidamente. Un tracker di feedback per i team aiuta ad aumentare la trasparenza su potenziali ostacoli e problemi, offrendo visibilità a tutte le parti interessate.

Quando tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda, i problemi vengono affrontati in modo più efficiente ed efficace. Utilizzando questo modello, puoi assegnare attività di follow-up ai membri del team senza uscire da Slack, integrando direttamente la valutazione nel tuo workflow.

Migliore processo decisionale

Una maggiore trasparenza favorisce un processo decisionale più efficace tra i team. Organizzando tutti i dati relativi al feedback in un unico spazio centralizzato, è più facile per tutte le persone coinvolte avere una visione d’insieme.

Grazie all’accesso trasparente al feedback sia dei dipendenti che dei clienti, il tuo team può identificare e risolvere i problemi non appena si presentano, aumentando la produttività complessiva dei dipendenti.

Rilevamento e analisi delle tendenze

La raccolta dei dati relativi al feedback consente di individuare tendenze e modelli man mano che emergono. Questo aiuta il tuo team ad affrontare in modo proattivo il feedback, adottando una risposta misurata e intenzionale piuttosto che reagire a una crisi che si sta sviluppando.

Ad esempio, se più persone segnalano che un pulsante non funziona, probabilmente non si tratta di un problema occasionale, ma di un problema tecnico più grave che deve essere risolto.

Servizio clienti migliorato

Troppo spesso, il feedback dei clienti viene perso nel trambusto. Una risposta tardiva alle richieste dei clienti può influire negativamente sulla loro soddisfazione e sui tuoi profitti.

Invece di indirizzare il feedback dei clienti a un account e-mail con una casella di posta piena, un tracker di feedback offre flessibilità e agilità. La condivisione di feedback in tempo reale migliora l’esperienza del cliente su tutta la linea. Quando i clienti si sentono ascoltati e supportati, vedono la tua azienda in modo più favorevole e sono più propensi a tornare o a raccomandare i tuoi servizi ad altri.

Migliore esperienza dei dipendenti

Il feedback dei dipendenti è uno strumento potente. Dopo tutto, una forza lavoro motivata è una forza lavoro produttiva. Raccogli, monitora e gestisci il feedback dei dipendenti utilizzando uno strumento di monitoraggio per assicurarti che tutti possano esprimere la propria opinione. Il feedback dei dipendenti può essere anonimo o meno e riguardare una serie di argomenti, tra cui feedback sui prodotti, soddisfazione sul lavoro, leadership, morale e offerta di snack in cucina.

Rispondi ai feedback dei dipendenti in modo tempestivo e deciso. Una risposta tardiva potrebbe causare insoddisfazione nei dipendenti e distacco dal lavoro.

Procedure consigliate per l’utilizzo di un tracker di feedback

Raccogliere e organizzare i feedback migliora il morale dei dipendenti, aumenta le prestazioni, rafforza l’assistenza clienti e incoraggia lo sviluppo professionale. Quando chiedi un feedback specifico e poi monitori i risultati in un tracker centralizzato, è come aggiungere un motore a razzo a una bicicletta: potenzia il processo. Ecco alcune procedure consigliate:

Standardizzare le categorie. Anche se stai raccogliendo feedback su una serie di argomenti, ti consigliamo di standardizzare le categorie e i campi nel tuo modulo per filtrare e indirizzare i contributi alle persone appropriate.

Accelerare il processo di valutazione. Man mano che arrivano i feedback, stabilisci un sistema di valutazione rigoroso. Ad esempio, è possibile assegnare un unico proprietario o revisore per diverse categorie di feedback, al fine di evitare sovrapposizioni o risposte mancanti.

Organizzarsi al meglio. Sebbene un tracker di feedback sia uno strumento organizzativo, non rimarrà ordinato se non viene mantenuto. Archivia regolarmente i feedback risolti per mantenere il tuo tracker funzionale e focalizzato sulle informazioni attuali.

Coinvolgere i membri del team. Se una persona ha un feedback, è probabile che qualcun altro stia vivendo la stessa esperienza. Incoraggia i membri del team a votare positivamente o commentare gli elementi monitorati per ottenere feedback significativi.

Esempi e casi d’uso del tracker di feedback

Poiché il feedback è parte integrante di molti aspetti dell’attività aziendale, i sistemi di tracker di feedback hanno molteplici utilizzi interni ed esterni. Ecco alcuni esempi:

Richieste relative alle caratteristiche del prodotto. Crea un canale Slack dedicato collegato a un modulo. Quindi contrassegna le richieste in base alla priorità o alla categoria per una revisione più rapida del prodotto.

Risposte dell’assistenza clienti. Raccogli i feedback dei clienti dai ticket o dalle chat direttamente in un tracker per l’analisi dei modelli e l’ottimizzazione delle risposte.

Sondaggi sul morale dei dipendenti. Automatizza i sondaggi ricorrenti su Slack per raccogliere dati in tempo reale sul morale e sul coinvolgimento, che vengono tutti memorizzati nel tuo tracker.

Feedback sul programma beta. Utilizza un modulo strutturato per raccogliere i feedback dei tester e indirizzare automaticamente i problemi allo sviluppatore o al responsabile del prodotto competente.

Integrazioni del tracker di feedback e idee di automazione

Se la tua routine quotidiana prevede già la raccolta, il monitoraggio e l’analisi dei feedback, non è necessario partire da zero. Il modello di tracker di feedback di Slack consente di monitorare e gestire i feedback in Slack. Inoltre, puoi utilizzare Slack Marketplace per integrare il tuo stack tecnologico nel tuo workflow.

Ecco come puoi utilizzare il Workflow Builder basato sull’IA e le integrazioni insieme al tuo tracker di feedback:

Workflow Builder. Automatizza le fasi di invio, valutazione e follow-up direttamente in Slack.

Moduli e sondaggi. Integra Tally Forms , Typeform , o Polly per raccogliere feedback in modo semplice.

Promemoria Slack. Pianifica promemoria per rivedere, aggiornare o chiudere gli elementi di feedback.

Integrazioni degli strumenti. Converti i feedback utilizzabili in ticket o attività tracciabili in Jira Cloud o Asana.