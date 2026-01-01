Slack 블로그

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업무용 퍼스널 AI 에이전트를 만나보세요

당신의 업무를 이해하고, 당신의 스타일에 적응하며, 모든 직원이 더 빠르게 업무를 진행할 수 있도록 도와주는 AI입니다.

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에이전트 OS 도입: Slack이 AI 시대에 맞춰 업무를 재구성하는 방식

Slack은 인력과 데이터, 앱, 에이전트, AI, 워크플로가 한데 모이는 곳입니다. AI의 도움을 받아 빠르게 생산성을 높일 수 있도록 배경 정보를 갖춘 유일한 플랫폼입니다.

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멀티플레이어 업무로의 전환: Slackbot의 MCP 클라이언트를 소개합니다

이제 Slackbot 및 공유 채널과 연동되는 20개 이상의 파트너 애플리케이션을 활용할 수 있습니다.

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코드 없이 더 스마트해진 워크플로: 워크플로 빌더의 새로운 AI 단계 소개

이제 워크플로가 단순히 데이터를 옮기는 것을 넘어, AI를 통해 내용을 요약하고, 번역하고, 초안을 대신 작성해 줍니다.

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새롭게 출시된 Slack 기능: 더 폭발적인 “업무 처리”

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일하는 즐거움을 깨우는 시간, Slack 캠프그라운드 팝업 현장

Slack 캠프그라운드 팝업은 전통적인 세미나와 전시회와는 달랐습니다. 기능과 스펙을 나열하기보다, Slack과 함께하는 업무·팀 문화·감정까지 포함한 '일하는 전체 경험'을 각 공간에서 보여주고 있었습니다.

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투데이 소개: Slack의 지능형 데일리 브리핑

새로운 투데이 보기는 가장 중요한 것들을 한눈에 보여주므로, 아침마다 메시지와 스레드를 스크롤할 필요 없이 바로 업무에 집중할 수 있습니다.

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소기업을 위한 대화형 고객 관리, Slack CRM을 만나보세요

첫 인사부터 거래 성사 및 이후 지원까지, Slack을 벗어나지 않고 모든 고객 관계를 관리하세요.

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Slackbot, 새로운 업무용 인터페이스에서 최고의 팀원이 되다

업무용 퍼스널 에이전트가 이제 타사 앱 에이전트를 라우팅하고, 비즈니스 콘텍스트를 보여주며, 앱 전반에서 작업을 실행합니다. 모든 작업이 단 하나의 대화창에서 처리됩니다.

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Slack에서 에이전트 중심의 워크스페이스 구축하기

Slackbot: 에이전트 에코시스템을 위한 대화형 단일 인터페이스