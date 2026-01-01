업무용 퍼스널 AI 에이전트를 만나보세요
당신의 업무를 이해하고, 당신의 스타일에 적응하며, 모든 직원이 더 빠르게 업무를 진행할 수 있도록 도와주는 AI입니다.
에이전트 OS 도입: Slack이 AI 시대에 맞춰 업무를 재구성하는 방식
Slack은 인력과 데이터, 앱, 에이전트, AI, 워크플로가 한데 모이는 곳입니다. AI의 도움을 받아 빠르게 생산성을 높일 수 있도록 배경 정보를 갖춘 유일한 플랫폼입니다.
멀티플레이어 업무로의 전환: Slackbot의 MCP 클라이언트를 소개합니다
이제 Slackbot 및 공유 채널과 연동되는 20개 이상의 파트너 애플리케이션을 활용할 수 있습니다.
코드 없이 더 스마트해진 워크플로: 워크플로 빌더의 새로운 AI 단계 소개
이제 워크플로가 단순히 데이터를 옮기는 것을 넘어, AI를 통해 내용을 요약하고, 번역하고, 초안을 대신 작성해 줍니다.
일하는 즐거움을 깨우는 시간, Slack 캠프그라운드 팝업 현장
Slack 캠프그라운드 팝업은 전통적인 세미나와 전시회와는 달랐습니다. 기능과 스펙을 나열하기보다, Slack과 함께하는 업무·팀 문화·감정까지 포함한 '일하는 전체 경험'을 각 공간에서 보여주고 있었습니다.
투데이 소개: Slack의 지능형 데일리 브리핑
새로운 투데이 보기는 가장 중요한 것들을 한눈에 보여주므로, 아침마다 메시지와 스레드를 스크롤할 필요 없이 바로 업무에 집중할 수 있습니다.
소기업을 위한 대화형 고객 관리, Slack CRM을 만나보세요
첫 인사부터 거래 성사 및 이후 지원까지, Slack을 벗어나지 않고 모든 고객 관계를 관리하세요.
Slackbot, 새로운 업무용 인터페이스에서 최고의 팀원이 되다
업무용 퍼스널 에이전트가 이제 타사 앱 에이전트를 라우팅하고, 비즈니스 콘텍스트를 보여주며, 앱 전반에서 작업을 실행합니다. 모든 작업이 단 하나의 대화창에서 처리됩니다.
Slack에서 에이전트 중심의 워크스페이스 구축하기
Slackbot: 에이전트 에코시스템을 위한 대화형 단일 인터페이스