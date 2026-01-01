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Neuigkeiten Slack CRM: Dialogbasiertes Kundenmanagement für kleine Unternehmen Verwalte jede Kundenbeziehung – vom ersten Kontakt über den Geschäftsabschluss bis hin zum laufenden Support –, ohne Slack verlassen zu müssen.