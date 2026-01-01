Neuigkeiten

Der Slack-Blog
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Slack AI ist da
Schnelle Übersicht über deinen Arbeitstag mit unseren neuen, jetzt verfügbaren Funktionen für generative KI
Vom Arbeiten in Silos zur vernetzten Teamarbeit – mit Slackbots neuem MCP-Client
Jetzt kannst du mit über 20 Partneranwendungen arbeiten, die sich in Slackbot und geteilte Channels integrieren lassen.
Intelligentere Workflows, ganz ohne Code: Neue KI-Schritte im Workflow-Builder
Deine Workflows verarbeiten jetzt nicht nur Daten – sie können in deinem Auftrag zusammenfassen, übersetzen und Entwürfe erstellen, und zwar mithilfe von KI.
Heute: Dein intelligentes tägliches Briefing in Slack
Die neue Heute-Ansicht zeigt dir, was wirklich zählt, damit du direkt loslegen kannst, ohne dich erst durch deinen Morgen scrollen zu müssen.
Slack CRM: Dialogbasiertes Kundenmanagement für kleine Unternehmen
Verwalte jede Kundenbeziehung – vom ersten Kontakt über den Geschäftsabschluss bis hin zum laufenden Support –, ohne Slack verlassen zu müssen.
Slackbot wird dein neuer Teamkollege bei der Arbeit in Slack
Dein persönlicher Agent für die Arbeit koordiniert jetzt deine Drittanbieter-Agenten, stellt geschäftlichen Kontext bereit und führt Aufgaben in verschiedenen Apps aus – und zwar in einem einzigen Gespräch.
Einen agentenbasierten Workspace in Slack aufbauen
Slackbot: Die zentrale dialogbasierte Benutzeroberfläche für dein Agentenökosystem
Das volle Potenzial von Unterhaltungen nutzen: Wie die neue Slack-Plattform das Zeitalter der KI-Agenten einläutet
Dank der neuesten Plattform-Updates kannst du jetzt ganz einfach mit KI-Agenten arbeiten, die den Kontext deines Teams verstehen und Aufgaben schneller erledigen.