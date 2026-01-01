Neuigkeiten

Der Slack-Blog

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Wie wir Slack AI sicher und geschlossen entwickelt haben

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Slack AI ist da

Schnelle Übersicht über deinen Arbeitstag mit unseren neuen, jetzt verfügbaren Funktionen für generative KI

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Vom Arbeiten in Silos zur vernetzten Teamarbeit – mit Slackbots neuem MCP-Client

Jetzt kannst du mit über 20 Partneranwendungen arbeiten, die sich in Slackbot und geteilte Channels integrieren lassen.

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Intelligentere Workflows, ganz ohne Code: Neue KI-Schritte im Workflow-Builder

Deine Workflows verarbeiten jetzt nicht nur Daten – sie können in deinem Auftrag zusammenfassen, übersetzen und Entwürfe erstellen, und zwar mithilfe von KI.

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Slack-Neuheiten: Arbeit schneller erledigen

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Heute: Dein intelligentes tägliches Briefing in Slack

Die neue Heute-Ansicht zeigt dir, was wirklich zählt, damit du direkt loslegen kannst, ohne dich erst durch deinen Morgen scrollen zu müssen.

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Slack CRM: Dialogbasiertes Kundenmanagement für kleine Unternehmen

Verwalte jede Kundenbeziehung – vom ersten Kontakt über den Geschäftsabschluss bis hin zum laufenden Support –, ohne Slack verlassen zu müssen.

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Slackbot wird dein neuer Teamkollege bei der Arbeit in Slack

Dein persönlicher Agent für die Arbeit koordiniert jetzt deine Drittanbieter-Agenten, stellt geschäftlichen Kontext bereit und führt Aufgaben in verschiedenen Apps aus – und zwar in einem einzigen Gespräch.

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Einen agentenbasierten Workspace in Slack aufbauen

Slackbot: Die zentrale dialogbasierte Benutzeroberfläche für dein Agentenökosystem

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Das volle Potenzial von Unterhaltungen nutzen: Wie die neue Slack-Plattform das Zeitalter der KI-Agenten einläutet

Dank der neuesten Plattform-Updates kannst du jetzt ganz einfach mit KI-Agenten arbeiten, die den Kontext deines Teams verstehen und Aufgaben schneller erledigen.