Slack ブログ

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Slack リストで仕事をスムーズに管理

今仕事をしているその場所で、プロジェクト、リクエスト、タスクを管理できる Slack の新機能が登場

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大規模組織での Slack の管理 : ビジネスを加速する新しい管理者向けツール

組織全体がつながり、生産性を落とさないための新しい方法

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マルチプレイヤー型の働き方へ：Slackbot の MCP クライアントが登場

20 を超えるパートナーアプリが、Slackbot や共有チャンネルと連携するようになりました

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ノーコードでスマートなワークフローを実現 : ワークフロービルダーに新しい AI ステップが登場

データを移動させるだけでなく、コンテンツの要約、翻訳、下書き作成を AI に担ってもらえるワークフローを作成できるようになりました。

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仕事がどんどん「完了」する、Slack の新機能

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「Today」が登場：Slack 内でその日の要点をインテリジェントに提示

重要なことが一目でわかる新しい Today ビューで、毎朝の無駄なスクロールをなくし、すぐに仕事に集中できます。

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Slack CRM が登場 : 小規模企業のための会話を通じた顧客管理

最初のアプローチから成約、その後のサポートまで。Slack を離れることなく、あらゆる顧客関係を管理できます。

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Slackbot が最高の相棒に。仕事のための新しいインターフェースが登場

仕事のためのパーソナルエージェントが、サードパーティ製エージェントをルーティングし、ビジネスの文脈を理解した情報を提示し、複数のアプリにまたがるタスクを実行。すべて 1 つの会話から行えるようになりました。

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Slack でエージェントファーストのワークスペースを構築

Slackbot : 1 つの会話型インターフェイスで自社のエージェントエコシステムを統括

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会話の力を解き放つ : Slack の新しいプラットフォームがエージェント時代の推進力に

最近のプラットフォームの更新により、コンテキストを理解する AI エージェントの利用が今まで以上に簡単に。チームの仕事がさらに加速します。