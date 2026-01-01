Il blog di Slack

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Immagine degli elenchi di Slack
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Trasforma le conversazioni in lavoro con gli elenchi di Slack

È in arrivo una nuova funzione di Slack che consente di gestire progetti, richieste e attività proprio nel cuore del lavoro

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Come abbiamo progettato l’IA di Slack per garantire sicurezza e privacy

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Il lavoro diventa multiplayer: ti presentiamo il client MCP di Slackbot

Ora puoi lavorare con oltre 20 applicazioni partner che si integrano con Slackbot e i canali condivisi

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Workflow più intelligenti, senza bisogno di codice: arrivano i nuovi passaggi IA in Workflow Builder

Ora i tuoi workflow non si limitano a spostare dati: possono riassumere, tradurre e redigere contenuti al posto tuo, tutto grazie all’IA.

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Rilascio di funzioni Slack: una pioggia di “Fatto”

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Ti presentiamo Oggi: il tuo resoconto giornaliero intelligente in Slack

La nuova vista Oggi ti mostra ciò che conta davvero, così al mattino puoi evitare di scorrere tutto e iniziare subito a lavorare.

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Slack CRM: gestione conversazionale dei clienti per le piccole imprese

Gestisci ogni relazione con i clienti, dal primo contatto alla conclusione della trattativa fino all'assistenza continua, senza mai uscire da Slack.

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Slackbot è diventato il tuo compagno di squadra ideale nella nuova interfaccia per il lavoro

Il tuo agente personale per il lavoro ora instrada i tuoi agenti terzi, porta in superficie il contesto aziendale ed esegue attività su tutte le app, il tutto da un’unica conversazione.

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Creare un’area di lavoro incentrata sugli agenti in Slack

Slackbot: l'unica interfaccia conversazionale per il tuo ecosistema di agenti

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Sbloccare il potere della conversazione: in che modo la nuova piattaforma di Slack sta promuovendo l’era degli agenti

I recenti aggiornamenti della piattaforma semplificano la collaborazione con agenti di IA che comprendono il contesto del tuo team e ti aiutano a svolgere il lavoro più rapidamente.