Il blog di Slack
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Trasforma le conversazioni in lavoro con gli elenchi di Slack
È in arrivo una nuova funzione di Slack che consente di gestire progetti, richieste e attività proprio nel cuore del lavoro
Il lavoro diventa multiplayer: ti presentiamo il client MCP di Slackbot
Ora puoi lavorare con oltre 20 applicazioni partner che si integrano con Slackbot e i canali condivisi
Workflow più intelligenti, senza bisogno di codice: arrivano i nuovi passaggi IA in Workflow Builder
Ora i tuoi workflow non si limitano a spostare dati: possono riassumere, tradurre e redigere contenuti al posto tuo, tutto grazie all’IA.
Ti presentiamo Oggi: il tuo resoconto giornaliero intelligente in Slack
La nuova vista Oggi ti mostra ciò che conta davvero, così al mattino puoi evitare di scorrere tutto e iniziare subito a lavorare.
Slack CRM: gestione conversazionale dei clienti per le piccole imprese
Gestisci ogni relazione con i clienti, dal primo contatto alla conclusione della trattativa fino all'assistenza continua, senza mai uscire da Slack.
Slackbot è diventato il tuo compagno di squadra ideale nella nuova interfaccia per il lavoro
Il tuo agente personale per il lavoro ora instrada i tuoi agenti terzi, porta in superficie il contesto aziendale ed esegue attività su tutte le app, il tutto da un’unica conversazione.
Creare un’area di lavoro incentrata sugli agenti in Slack
Slackbot: l'unica interfaccia conversazionale per il tuo ecosistema di agenti
Sbloccare il potere della conversazione: in che modo la nuova piattaforma di Slack sta promuovendo l’era degli agenti
I recenti aggiornamenti della piattaforma semplificano la collaborazione con agenti di IA che comprendono il contesto del tuo team e ti aiutano a svolgere il lavoro più rapidamente.